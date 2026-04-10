 İyimserliğe devam

- DOĞRUDUR: Tarafların birbirlerine duydukları güvensizlik, uçsuz bucaksız.

- DOĞRUDUR: İsrail’in kalleşlik yapma potansiyeli, asla küçümsenemez.

Ancak ben bu doğrulara rağmen iyimserim.

İyimserim çünkü:

TRUMP’ın...

Hedefi kaybolmuş bu saçma savaşı, yeniden başlatacak kadar aptal biri olmadığına inanıyorum.

İyimserim çünkü:

İRAN’ın...

Kendisini elli yıl geriye götürecek yeni bir saldırı dalgasını göze alamayacağını düşünüyorum.

Hadi itiraf da edeyim:

Kötümserliği körükleyen etkenleri, bilerek ve isteyerek görmezden geliyorum. Biraz da bu nedenle iyimserim.

DALGA DALGA DEĞİŞİM

ÜNLÜLERE yönelik uyuşturucu operasyonları, dalgalar halinde ilerlerken...

Benim yaklaşımım geçirdiği evrim aşağı yukarı şöyle:

- BİRİNCİ DALGA: “Oha! Onu da mı almışlar” diye heyecanlanış.

- İKİNCİ DALGA: Acaba kim pozitif, kim negatif diye merakla takip ediş.

- ÜÇÜNCÜ DALGA: “Bunlar nasıl ünlü? Hiçbirini tanımıyorum” diye tepki gösteriş.

- DÖRDÜNCÜ DALGA: Heyecanı kaybediş. Sadece göz ucuyla bakış.

- SON DALGALAR: Görünce hiç tıklamadan geçiş.

BİR ACAYİP ADAM: YALÇIN KÜÇÜK

YALÇIN Küçük’ün ardından yazılıp çizilenlere bakınca şunları anladım:

- Kendisiyle anısı olmayan neredeyse yok gibi. Üç gündür Yalçın Küçük anıları okuyorum. Hepsini toplasak ansiklopedi olur.

*

- Her dönemde, her konuda, her durumda tartışmalı kişi olmayı başarmak, her babayiğidin kârı değildir. Yalçın Küçük bunu başaran nadir isimlerden.

- Bir zamanlar her ideolojide, her çevrede “delilik” ile “dâhilik” arasında gidip gelen insanlar vardı. Yalçın Küçük galiba onların son temsilcisiydi.

- Hep gülümseten bir tarafı olmuş Yalçın Küçük’ün. Hep sesini indirip çıkarmış, hep aşırı teatral olmuş. Kayıtsız kalmak imkânsız yani.

BEN GVİR TARAFINDAN TEHDİT EDİLMEK ÇOK BÜYÜK ONUR

İSRAİL Güvenlik Bakanı Ben-Gvir’in temel özelliklerini sayıyorum:

- Gözü dönmüşlükte Netanyahu’dan bile daha ileride.

- Dinsel fanatizmde IŞİD’den bile beter.

- Filistinlilere yaklaşımında Hitler’den bile gaddar.

İşte bu adam Eşref Rüya’nın Kadir Baba’sı Görkem Sevindik’i...

Sırf Filistinlilerin hakkını savundu diye tehdit etmiş.

*

Ben-Gvir gibi biri tarafından tehdit edilmek, Görkem Sevindik için çok büyük bir onurdur.

Doya doya yaşasın bu onuru.

BURSA’DAKİ DEĞİŞİM

MUSTAFA Bozbey’in tutuklanmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı AK Parti’ye geçti.

Yeni Belediye Başkanı Şahin Biba, Belediye Meclisi’nde yapılan seçimle belirlendi.

Belediye Meclisi, uzaydan gelmedi.

Onlar da halk tarafından seçildi.

Halk tarafından seçilen bir kurulun başkanı seçmesinde meşruluk açısından tabii ki sorun yok.

Ancak ben yine de şunu söylemeden geçemeyeceğim:

En doğrusu, en temizi, en hakkaniyetli olanı halkın doğrudan oy verdiği sandıktan çıkarak başkan olmaktır.

KANUNİ ESPRİSİ

TUBA Ulu isimli bir komedyen.

Kanuni Sultan Süleyman’la ilgili yakışıksız, münasebetsiz, belden aşağı bir şaka yapmış sahnede. Üstelik kötü de bir şaka. Güldürmüyor da.

Sosyal medyada yoğun eleştiri ve sonuç: Gözaltına alınmış komedyen Tuba.

Suçlama şu: Tarihi ve milli değerlere hakaret.

Saydırıp duruyordum, “Yok artık, bundan da gözaltı olur mu, münasebetsiz bir espri bu kadar ciddiye alınır mı” falan diye.

Yanımdaki arkadaşım, “İyi ama Atatürk hakkında böyle münasebetsiz bir espri yapılsa aynı şeyi söyler miydin” deyince...

Ne yalan söyleyeyim, susup kaldım valla.