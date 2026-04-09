İyimserim, memnunum, keyifliyim, mutluyum, gururluyum

İYİMSERİM

Ama ben bunun kalıcı ateşkese dönüşeceğini, hatta barışa ulaşacağını düşünüyorum.

Savaşa geri dönülmesi... Artık çok zor.

İsrail’in provokasyonlarının önüne geçilebilirse...

Bu geçici ateşkesten barış çıkar.

15 gün süre geçtikten sonra 15 gün önceki duruma dönülemez.

Ne İran ister bunu ne Trump.

İyimserim yahu iyimserim.

*

MEMNUNUM

Netanyahu’nun bu ateşkesten memnun olmadığına inanıyorum.

Düşünsenize:

Bir gün önce yüksekten yüksekten konuşuyordu.

Tren yollarını bombalayacaktı falan.

Zınk diye geri basmak zorunda kaldı.

Oh olsun be oh olsun!

*

KEYİFLİYİM

İsrail muhalefet lideri, “Ateşkes kararında masada yer almadık. Tarihimizde böyle bir siyasi felaket hiç yaşanmadı” demiş.

Bundan daha iyisi olabilir mi?

Okuduğum andan beri...

Keyiften kahkahalarla gülüyorum.

*

MUTLUYUM

Farkındayım: İran, bu işten yaralı bir zaferle çıktı.

Farkındayım: İran’ın en yaşamsal alanları vuruldu.

Farkındayım: İran’ın bir ateşkese ihtiyacı vardı.

Ve sonuçta İran’da bir akıl devreye girdi ve geçici ateşkese evet dedi.

Mutluyum be mutluyum.

*

GURURLUYUM

Türkiye, çok sağlam durdu.

Bu ateşkesin ortaya çıkması için reklam yapmaya zerre kadar tenezzül etmeden arka planda didindi durdu.

Körfez ülkelerini sakinleştirmek için elinden geleni yaptı.

Savaşın bölgesel bir savaşa dönüşmesi felaketinin önüne geçti.

Kendisine yönelen füzeler karşısında soğukkanlılığını milim bozmadı.

İsrail’in süreci provoke etmesine karşı sağlam önlemler aldı.

Ülkemle gurur duyuyorum.

İran halkı, ABD ve İran’ın iki haftalık ateşkes konusunda anlaşmasının ardından Tahran Devrim Meydanı’nda kurulan geçici anıtın yanında toplandı.

CİVE PAKİSTAN

ŞÖYLE düşünelim:

*

Hindistan, İsrail yanlısı bir çizgideydi.

Mudi, Tel Aviv’e gidip Netanyahu’ya sarılmıştı.

Altıgen falan oluşturuyorlardı.

*

Böyle bir ortamda...

Krizin çözüm adresi Pakistan oldu.

*

Hindistan ise yanlış ata oynadığı için saç baş yoluyor.

*

80 yıllık marşımızı söyleyebiliriz:

*

Cive Pakistan. Cive Pakistan.

HANGİ ZAFER ANLATISI DAHA İKNA EDİCİ

- ABD: Zafer kazandık, İran’ı bitirdik, ateşkesi kabul etmek zorunda kaldılar.

*

- İRAN: Bizim şartlarımızı müzakere etmek zorunda kaldılar. Pes ettiler.

*

İkisinin de söylediklerinde doğruluk payı var.

*

Ancak dünya kamuoyu açısından kesinlikle İran’ın zafer anlatısı, çok daha ikna edici.

*

Özellikle İran halkı, çok örnek bir halk olduğunu kanıtladı:

*

Dik durdular. Aşağılanmaya razı gelmediler. Destan yazdılar. Hiç korkmadılar. Sonuna kadar sınanmış bir mertlik sergilediler.





AH ULAN RIZA

BU savaşın paçavraya çevirdiği tek bir adam var.

O da devrik Şah’ın oğlu Rıza Pehlevi.

*

Bu savaştan şu tür sıfatlarla çıktı bu rezil adam:

*

Palyaço, soytarı, İsrail yalakası, bomba sevici, avuç yalayıcı, madara olma şampiyonu falan.

TRUMP’I ÇÖZDÜK

BİZİM Yunus Paksoy, “Ben bir Trump uzmanıyım” diye hava atıyordu.

Bir ay içinde kahvedeki dayılar bile en az Yunus Paksoy kadar Trump uzmanı haline geldi.

*

Trump çok yüksekten atınca...

“Aha geliyor bir erteleme daha” demeyen kaldı mı acaba?

*

Trump azıcık tehdit edince...

“Aha geliyor bombalama” demeyen kaldı mı acaba?

*

Trump, “İran bize yalvarıyor” deyince...

“Aha İran ateşkes istemiyor” demeyen kaldı mı acaba?

*

SONUÇ?

Bir ayda hiçbir enteresanlığı kalmadı adamın.

DAVUTOĞLU MİZAHI DİYE BİR ŞEY OLUŞTU

AHMET Davutoğlu, kürsüden anlatıyor:

*

Cuma namazından çıkmış. Bazı AK Partililer yanına gelmiş.

“Aman hocam, Reis’e destek ol. Bu savaş şartlarında yardıma ihtiyacı olur” demişler.

O da gerekeni yapmış. Reis’e on tane mektup yazmış.

*

Hahaha!

Ben artık Davutoğlu’nun konuşmalarında bir mizah tadı yakalayabiliyorum.

*

Yanlış anlaşılmasın.

Davutoğlu’nun iyi espri yaptığını söylemiyorum, mizah tadını aldığım yer orası değil.

Anlattığını “espri” olarak anlatmıyor, ciddi ciddi anlatıyor ya...

İşte orası komik.

ZAMANLAMASI MÜKEMMEL

- Füzelerin vızır vızır atıldığı.

- Hava savunma sistemlerinin yaşamsal öneminin ortaya çıktığı.

- Caydırıcılığın öneminin tam olarak anlaşıldığı.

- Balistik füzelerin nasıl önemli olduğunun tam olarak kavrandığı...

Bir dönemde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ROKETSAN tesislerindeki açılış töreninde füzelerin önünde çektirdiği bu fotoğraf, "zamanlaması mükemmel fotoğraflar" listesinin ilk 10'una girer.