İyimser olmak için yedi neden

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İYİMSERLİK NEDENİ İKİ

Daha düne kadar “Öcalan’ın çağrısı YPG’yi kapsıyor mu kapsamıyor mu” diye hararetli bir tartışma yürütülüyordu. İşte bakın: Kapsıyormuş.

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İYİMSERLİK NEDENİ ÜÇ

Daha düne kadar “ABD’nin niyeti terör devleti kurmak, ABD bu niyetinden asla vazgeçmez” deniyordu. İşte bakın: Terör devleti hayali, suya düştü.

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İYİMSERLİK NEDENİ DÖRT

Daha düne kadar İsrail’in PKK / YPG üzerinden oyunlar peşinde olduğu söyleniyordu. İşte bakın: İsrail’in oyunlarından hiçbir sonuç çıkmadı.

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İYİMSERLİK NEDENİ BEŞ

Daha düne kadar “Suriye’nin toprak bütünlüğü çok önemli” deniliyordu. İşte bakın: Çok önemli denilen oldu ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması yolunda en önemli aşama katedildi.

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İYİMSERLİK NEDENİ ALTI

Daha düne kadar “Amerikan askerleri çekilecek mi, çekilmeyecek mi” tartışması, en büyük tartışma konusuydu. İşte bakın: Bu tartışma bir anda nasıl da kadük kaldı.

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İYİMSERLİK NEDENİ YEDİ

Daha düne kadar Ferhat Abdi’nin asla masaya oturmayacağı söyleniyordu. İşte bakın: Ferhat Abdi herkesi şaşırtıp masaya oturuverdi.

BURADAN VURULMAZ EKREM BEY

ŞÖYLE demiş Ekrem İmamoğlu:

*

“Biz Suriye’de masayı kuran devlet olmamız gerekirken, kurulan masalarda sandalye ayrılmayan duruma gelmiş durumdayız.”

*

İmamoğlu böyle diyor ama dost düşman herkes de şunları söylüyor:

*

- Esad’ın devrilmesinden en kârlı çıkan ülke: Türkiye.

- Yeni Suriye yönetimine abilik yapan ülke: Türkiye.

- Suriye’nin anahtarına sahip olan ülke: Türkiye.

- Suriye’de masanın ta kendisi olan ülke: Türkiye.

- Abdi ile Şara’nın masaya oturmasından kârlı çıkan ülke: Türkiye.

- Suriye’de istekleri bir bir gerçekleşen ülke: Türkiye.

- Suriye’de masada kimlerin olacağını belirleyen ülke: Türkiye.

*

Ekrem İmamoğlu, hiç bilmediği, hiç anlamadığı, hiç takip etmediği bir alanda resmen duvara toslamış.

*

Yok mu kendisine “Bu hükümete hiç vurulmayacak yer burası” diye fısıldayan bir danışmanı.

MANSUR YAVAŞ İMAMOĞLU’NUN BELALISI OLACAK GİBİ

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MANSUR Yavaş’ın şu sözlerine bakın:

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“Cumhurbaşkanlığı seçimine en az iki buçuk veya üç yıl, belki daha fazla var. Hizmeti aksatıp günü belli olmayan seçim için harekete geçmiş değiliz. Günü geldiği zaman ortama bakılır.”

*

Bir kehanet:

Bu süreçte Ekrem İmamoğlu’nun en büyük belalısı Mansur Yavaş olacak gibi.

Kayıtlara geçsin diye yazıyorum.

BABALAR ‘EŞREF RÜYA’ İÇİN TOPLANMIŞ

KANAL D’de 19 Mart Çarşamba günü “Eşref Rüya” adlı bir dizi başlayacak.

Diziyi şimdiden merak etmeye başladım. Çünkü dört baba oyuncu bu dizide buluşmuş:

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- ÇAĞATAY ULUSOY: Oyunculukta büyük merhale kat eden star oyuncu.

- NECİP MEMİLİ: Türk dizilerine iyi oyunculuğuyla kalite getiren büyük oyuncu.

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- TOLGA TEKİN: Oynamayan, yaşayan, oynadığı karakterleri kendisinin kılan oyuncu.

- AHMET RIFAT ŞUNGAR: Dizilerin kendisini değil kendisinin dizileri yükselttiği oyuncu.

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Ben bu oyuncuların Eşref Rüya’da “dört babalar destanı” yazacaklarını umuyorum ve bekliyorum.

AİLE BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ’A DAİR

MALUM bu yıl, “Aile Yılı” ilan edildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya çok önem veriyor. Bu sürecin yürütücüsü de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş.

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Çok iyi tanımıyorum kendisini. Arada birkaç toplantıda bir araya geldik. Bazı konuşmalarını dinledim.

İzlenimlerim şöyle: Alçakgönüllü. İletişime sonsuz açık. Diyalog yanlısı. Çalışkan. Takipçi.

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Türkçe ana dili. Fransızca ana dili gibi. İngilizce ve Flemenkçe ileri düzeyde. Üstüne Latince de biliyor.

Muhafazakâr dünyanın bir mensubu, ancak Batı’nın değerler dünyasına da sular seller gibi hâkim. Bu sentezin yol açtığı deneyim nedeniyle uluslararası platformlarda Türkiye’yi başarıyla temsil ediyor.

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Geçmişinde yiğitçe duruşları var: Partisinden ihraç edilmeyi göze alarak Brüksel Parlamentosu’nda Ermeni soykırımı tasarısına karşı net duruş sergiledi.

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Peki “Aile Destek Programları” ve “sosyal hizmetler” alanında başarılı mı?

Bakanlığın sitesinden her iki alanda da yapılan çalışmalara şöyle bir baktım: Bütün bir yıl 81 ilde her ay yapılacak “Aile Yılı” etkinliklerinin, epey göz doldurduğunu fark ettim. Sosyal hizmetler alanında da boş durulmuyor.

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Son üç beş gündür Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleşen vahşi kadın cinayetleri, hepimizin kanını donduruyor. Bakan Hanım’ın bu konuyu da bir numaralı gündem maddesi yapmasını bekliyoruz.

TEŞEKKÜRLER ESENYURT ÜNİVERSİTESİ

“YILIN En İyi Moderatörü” ödülü vermişler bana Esenyurt Üniversitesi öğrencileri.

Maalesef katılamadım törene yoğunluk nedeniyle. Kendisi de ödül alanlar arasında olan dostum Coşkun Başbuğ’dan rica ettim, benim ödülü de almasını.

Almış. Fotoğrafını gönderdi. Çok teşekkürler Esenyurt Üniversitesi!