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Ayrıca acayip karmaşık.

Ayrıca süper değişken.

Bu nedenle olup bitenleri anlamak, öyle kolay iş değil.

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İşte tam da bu nedenle “İyi ki Sedat Ergin var” diyorum.

Çünkü Sedat Ergin’in dünkü Hürriyet’te yer elan “14 soru ve yanıtta Halep / HTŞ krizi” başlıklı yazısı, karmaşık tabloyu anlamamı sağladı.

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Sedat Ergin’in yazısı, sadece karmaşık tabloyu anlamamı sağlamadı, olabileceklerle ilgili de ipuçları verdi bana.

Yazıdaki ipuçlarını takip edince önümüzdeki günlerde olabileceklerle ilgili tahminlerde bulunabilme şansını elde ettim.

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Bu şansı kullanarak yazıyorum.

Önümüzdeki günlerde bölgede şu üç şeyden biri gerçekleşebilir:

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- BİR: Esad, “Yandım Allah” diyerek Türkiye ile müzakerelere başlayabilir.

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- İKİ: Moskova ya da Ankara’da bir Putin / Erdoğan zirvesi gerçekleşebilir.

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- ÜÇ: Rus savaş uçakları olaya daha etkin dahil olup İdlib’i bombalayabilir.





HALEP BÖLÜNMESİ

KAVGA kıyamet var sosyal medyada. Karşılıklı sloganlar, meydan okumalar, tehditler falan.

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Bir taraf...

“Halep’i aldık” falan diye zafer çığlıkları atıyor.

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Bir taraf da...

Zafer çığlıkları atanlara verip veriştiriyor.

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Sosyal medyada kafalar hep mis:

Hiç kimsenin kafası karışık değil. Hiç kimsenin bir milim muğlak alanı yok. Hiç kimsede kuşkunun izi tozu bile yok.

ERDOĞAN’IN ‘YAVRUM’ YANITI

BİRKAÇ kişi, TRT World Forum’da konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı protesto etti.

“Türkiye, İsrail’le ticaret yapıyor”, “Türkiye, İsrail’e arka çıkıyor” falan diyerek.

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Erdoğan’ın bu protestoya kürsüden anında verdiği yanıt şu oldu:

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“Yavrum. Siyonistlerin buradaki ağzı, dili olmayın. Siyonistler, Tayyip Erdoğan’ın nerede durduğunu çok iyi biliyor.”

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Erdoğan’ın “yavrumlu” bu yanıtında bir “merhamet tınısı” vardı.

Bunun temel sebebi galiba şu:

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İsrail’in soykırım politikasına karşı en etkili çıkışları yapan bir lideri, İsrail’e destekle suçlama çabası içine girenlere...

Ancak ve ancak merhamet edilir, acınır.

SAVCIYLA UĞRAŞMAK

ÖZGÜR Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer olayı nedeniyle sürekli İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’yla uğraşıyor.

Adını veriyor.

Hedef gösteriyor.

Hatta tehdit bile ediyor.

*

Ahmet Özer’in tutuklanmasını isteyen başsavcı ise tutuklanmasına karar veren de hâkimlerdir.

Ne yani?

Özgür Özel, süreçte rol oynayan tüm yargı mensuplarının tek tek isimlerini vererek... Hedef mi gösterecek? Tehdit mi edecek? Böyle mi yürüyecek bu işler.

*

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Özgür Özel’in muhatapları yargı mensupları olamaz.

Özgür Özel’in muhatapları bellidir:

Hükümettir, Adalet Bakanı’dır, siyasi karar alıcılardır.

CEVHER’E 10 DAKİKA DAYANABİLDİM

“CEVHER” diye bir film. Demi Moore oynuyor başrolde.

*

Ben hayatım boyunca çok rahatsız edici film izledim.

Ancak bu kadar pervasızca rahatsız eden bir film görmedim.

Zihnime nakşedilmesini asla istemeyeceğim ne kadar görüntü varsa hepsi bu filmdeydi.

10 dakika zor dayandım valla.

*

Zihninizi kirletmek istemiyorsanız kaçın bu filmden.

VEDAT MİLOR’UN BİR KELİMESİ DİKKATİMİ ÇEKTİ

GİTTİĞİ lahmacuncu, izinsiz fotoğrafını ve videosunu çekince bizim Vedat Milor, kibar kibar uyarılarda bulunmuş ve asla yumuşamamış.

*

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Tamam, işin bu kısmı ilginç ama benim ilgimi daha çok Vedat Milor’un yediği lahmacunla ilgili söylediği kelime çekti: “Müthiş.”

*

Öfkelenmişken, uyarırken, kınarken, kızarken bile yediği yemeğin hakkını veriyor Vedat Milor.

Ben bu lahmacuncuyu bulup hemen gideceğim.