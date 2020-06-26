İyi ama bundan PKK’nın haberi var mı Mithat Hoca?

Orada size sormuşlar:
*
“Sizin PKK ile aranızda bir kırmızı çizgi var mı?”
*
Bu soruya şu cevabı vermişsiniz:
*
“Bizim PKK ile hiçbir ilişkimiz yok. Uzaktan yakından bir alakamız yok.”
*
İyi güzel de Mithat Hoca...
Bundan PKK’nın haberi var mı?
*
Tamam, şahane de Mithat Hoca...
PKK’dan gelebilecek zılgıt için bir hazırlığınız var mı?
*
Oldu, inandık da Mithat Hoca...
Cemil Bayık’tan “Bu Mithat Sancar da kim oluyor yahu” diye bir çıkış gelirse bir B planınız var mı?
*
Tamam, etkilendik de Mithat Hoca...
Bu açıklamanız, dağlardan kahkaha efektleriyle karşılanıyor gibi... Onu ne yapacağız?
*
Yani demem o ki Mithat Hoca...
PKK ile hiçbir ilişkiniz olmadığı hususunda...
Önce PKK’yı ikna etseniz daha iyi olacak gibi.
KAZIM KOYUNCU’NUN YIKIP DA GEÇTİĞİ ŞEY
BİR ara Karadeniz türküleri, Karadeniz fıkralarına eşitlenmiş gibiydi.
Derinlik yok, ezgi çeşitliliği yok, içlilik yok, ağırlık yok.
Sanki hepsi İsmail Türüt’ün tornasından çıkmış gibiydi.
*
Sonra Kazım Koyuncu çıktı meydana!
Aman Allah’ım!
Yok böyle derinlik! Yok böyle içlilik! Yok böyle ağırlık! Yok böyle duygusallık! Yok böyle saflık!
*
Seni yağmur beni bulut yapıp Maçka’da acayip narin biçimde buluşturuyor, elin nişanlısına “hayde” demekten ürkmenin şiirini yazıyor, iki dağın arasına konumlanmış “Gelevera” adlı dereyi yüreğimize akıtıyordu.
*
Vefat yıldönümü vesilesiyle haykırıyorum:
Karadeniz türkülerinin hak ettiği değeri bulmasına yönelik eşsiz katkısı için bin yaşayacaktır Kazım Koyuncu.
BİR YILLIK SÜRECİN ARDINDAN… İMAMOĞLU-YAVAŞ ARASINDAKİ FARKLAR
- Mansur Yavaş Ankara’ya konsantre... Ekrem İmamoğlu İstanbul’a bir türlü konsantre olamadı.
*
- Mansur Yavaş Ankara Belediye Başkanlığı’na fit... Ekrem İmamoğlu’nun gözü yükseklerde.
*
- Mansur Yavaş biraz yerel kaldı... Ekrem İmamoğlu küreselliğe oynuyor.
*
- Mansur Yavaş iktidarı ürkütmüyor... Ekrem İmamoğlu iktidarla polemiği seviyor.
*
- Mansur Yavaş sağa daha açık... Ekrem İmamoğlu sola daha açık.
*
- Mansur Yavaş dost biriktirdi... Ekrem İmamoğlu düşman biriktirdi.
*
- Mansur Yavaş sessiz, derinden, temkinli, sakin, görünmez... Ekrem İmamoğlu konuşkan, hareketli, görünür, atak, ortada...
*
- Mansur Yavaş’ın tek belalısı: Melih Gökçek... Ekrem İmamoğlu’nun belalısı çok.
*
- Mansur Yavaş ideolojik tabanını çeşitlendiriyor... Ekrem İmamoğlu ideolojik tabanını tek tipleştiriyor.
İMAMOĞLU’NDAN GÜZEL HAMLE
LONDRA’da müzayedeye çıkan Fatih’in tablosunu bir Türk’ün almasını ve tablonun Türkiye’ye getirilmesini çok istiyordum.
*
Daha güzeli oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tabloyu satın aldı.
Böylece tablo, devlete ait resmi bir kurumun oldu.
*
Bu güzel, anlamlı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne fena halde yakışan hamle için...
Teşekkürler Başkan İmamoğlu.
CANAN KAFTANCIOĞLU’NA VERİLEN CEZAYA DAİR
CANAN Kaftancıoğlu’na ceza verilmeseydi...
Canan Kaftancıoğlu’nun attığı tweet’lerde yazdığı kabul edilemez hususları konuşuyor olacaktık.
*
Canan Kaftancıoğlu’na ceza verilince...
Atılan tweet’lerin kabul edilemezliğini bıraktık, verilen cezanın kabul edilemezliğine odaklanmış olduk.
*
Başka sözüm yok, tanık sizin.
KARIŞIK KASET
BİR arkadaşım sordu:
*
“Sen hiç plakçıya şarkı listesi verip karışık kaset doldurttun mu?”
*
Cevap verdim:
*
“Sen ne diyorsun? Bırak kaset doldurtmayı... Ben lisedeyken plakçıda çalışıp karışık kaset doldurma işini yaptım... Hatta kasette kalan boşluğa Kibariye’nin ‘Kim Bilir’ şarkısını koyardım.”
*
Durun, durun... Ben en iyisi yıllar, yıllar sonra Kibariye’den “Kim Bilir” şarkısını bir dinleyeyim. Bakalım çağrışımları ne olacak?
BİR KARAR / BİR ÖNGÖRÜ
ŞUNA karar verdim:
*
Hülya Avşar’ın gündem olma potansiyeli asla sönmeyecek.
*
Şöyle bir öngörüm var:
*
Gündem olma açısından Aleyna Tilki’de bir Hülya Avşar potansiyeli var.
İyi ama bundan PKK’nın haberi var mı Mithat Hoca?
HDP Eş Genel Başkanı sıfatıyla Saadet Partisi’ne yakın televizyon kanalına çıkmışsınız Mithat Sancar Hoca.
Orada size sormuşlar:
*
“Sizin PKK ile aranızda bir kırmızı çizgi var mı?”
*
Bu soruya şu cevabı vermişsiniz:
*
“Bizim PKK ile hiçbir ilişkimiz yok. Uzaktan yakından bir alakamız yok.”
*
İyi güzel de Mithat Hoca...
Bundan PKK’nın haberi var mı?
*
Tamam, şahane de Mithat Hoca...
PKK’dan gelebilecek zılgıt için bir hazırlığınız var mı?
*
Oldu, inandık da Mithat Hoca...
Cemil Bayık’tan “Bu Mithat Sancar da kim oluyor yahu” diye bir çıkış gelirse bir B planınız var mı?
*
Tamam, etkilendik de Mithat Hoca...
Bu açıklamanız, dağlardan kahkaha efektleriyle karşılanıyor gibi... Onu ne yapacağız?
*
Yani demem o ki Mithat Hoca...
PKK ile hiçbir ilişkiniz olmadığı hususunda...
Önce PKK’yı ikna etseniz daha iyi olacak gibi.
KAZIM KOYUNCU’NUN YIKIP DA GEÇTİĞİ ŞEY
BİR ara Karadeniz türküleri, Karadeniz fıkralarına eşitlenmiş gibiydi.
Derinlik yok, ezgi çeşitliliği yok, içlilik yok, ağırlık yok.
Sanki hepsi İsmail Türüt’ün tornasından çıkmış gibiydi.
*
Sonra Kazım Koyuncu çıktı meydana!
Aman Allah’ım!
Yok böyle derinlik! Yok böyle içlilik! Yok böyle ağırlık! Yok böyle duygusallık! Yok böyle saflık!
*
Seni yağmur beni bulut yapıp Maçka’da acayip narin biçimde buluşturuyor, elin nişanlısına “hayde” demekten ürkmenin şiirini yazıyor, iki dağın arasına konumlanmış “Gelevera” adlı dereyi yüreğimize akıtıyordu.
*
Vefat yıldönümü vesilesiyle haykırıyorum:
Karadeniz türkülerinin hak ettiği değeri bulmasına yönelik eşsiz katkısı için bin yaşayacaktır Kazım Koyuncu.
BİR YILLIK SÜRECİN ARDINDAN… İMAMOĞLU-YAVAŞ ARASINDAKİ FARKLAR
- Mansur Yavaş Ankara’ya konsantre... Ekrem İmamoğlu İstanbul’a bir türlü konsantre olamadı.
*
- Mansur Yavaş Ankara Belediye Başkanlığı’na fit... Ekrem İmamoğlu’nun gözü yükseklerde.
*
- Mansur Yavaş biraz yerel kaldı... Ekrem İmamoğlu küreselliğe oynuyor.
*
- Mansur Yavaş iktidarı ürkütmüyor... Ekrem İmamoğlu iktidarla polemiği seviyor.
*
- Mansur Yavaş sağa daha açık... Ekrem İmamoğlu sola daha açık.
*
- Mansur Yavaş dost biriktirdi... Ekrem İmamoğlu düşman biriktirdi.
*
- Mansur Yavaş sessiz, derinden, temkinli, sakin, görünmez... Ekrem İmamoğlu konuşkan, hareketli, görünür, atak, ortada...
*
- Mansur Yavaş’ın tek belalısı: Melih Gökçek... Ekrem İmamoğlu’nun belalısı çok.
*
- Mansur Yavaş ideolojik tabanını çeşitlendiriyor... Ekrem İmamoğlu ideolojik tabanını tek tipleştiriyor.
İMAMOĞLU’NDAN GÜZEL HAMLE
LONDRA’da müzayedeye çıkan Fatih’in tablosunu bir Türk’ün almasını ve tablonun Türkiye’ye getirilmesini çok istiyordum.
*
Daha güzeli oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tabloyu satın aldı.
Böylece tablo, devlete ait resmi bir kurumun oldu.
*
Bu güzel, anlamlı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne fena halde yakışan hamle için...
Teşekkürler Başkan İmamoğlu.
CANAN KAFTANCIOĞLU’NA VERİLEN CEZAYA DAİR
CANAN Kaftancıoğlu’na ceza verilmeseydi...
Canan Kaftancıoğlu’nun attığı tweet’lerde yazdığı kabul edilemez hususları konuşuyor olacaktık.
*
Canan Kaftancıoğlu’na ceza verilince...
Atılan tweet’lerin kabul edilemezliğini bıraktık, verilen cezanın kabul edilemezliğine odaklanmış olduk.
*
Başka sözüm yok, tanık sizin.
KARIŞIK KASET
BİR arkadaşım sordu:
*
“Sen hiç plakçıya şarkı listesi verip karışık kaset doldurttun mu?”
*
Cevap verdim:
*
“Sen ne diyorsun? Bırak kaset doldurtmayı... Ben lisedeyken plakçıda çalışıp karışık kaset doldurma işini yaptım... Hatta kasette kalan boşluğa Kibariye’nin ‘Kim Bilir’ şarkısını koyardım.”
*
Durun, durun... Ben en iyisi yıllar, yıllar sonra Kibariye’den “Kim Bilir” şarkısını bir dinleyeyim. Bakalım çağrışımları ne olacak?
BİR KARAR / BİR ÖNGÖRÜ
ŞUNA karar verdim:
*
Hülya Avşar’ın gündem olma potansiyeli asla sönmeyecek.
*
Şöyle bir öngörüm var:
*
Gündem olma açısından Aleyna Tilki’de bir Hülya Avşar potansiyeli var.