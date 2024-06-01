İsterse büyük büyük dedesi halife olsun

Haberin Devamı

Filistin’de annelerin çocuklarını bilerek ve isteyerek bombaların önüne attıklarını söyleyen, söyleyebilen bir yazardır.

*

Herkes oturmuş Azra Kohen’in Musevi olup olmadığını konuşuyor.

Azra Kohen de kendisinin Müslüman olduğunu, asıl soyadının Sarızeybek olduğunu söylüyor.

*

Ne kadar da gereksiz konular bunlar.

*

Azra Kohen denilen yazar...

İster Musevi olsun. İster müftü kızı olsun. İster Kuran kurslarında ömür tüketmiş olsun. İster büyük büyük dedesi halife olsun. İster Filistinli olsun. İster Fransız olsun. İster Arap olsun.

Zerre kadar fark etmez.

*

Önemli olan...

Azra Kohen’in Filistinli annelerin çocuklarını bilerek ve isteyerek İsrail bombalarının önüne attıklarını söylemesidir.

*

Bunu söyleyen birinin kökeniyle, meşrebiyle, inancıyla, etnik kimliğiyle, dedesiyle falan ilgilenilmez.

Haberin Devamı

Böyle birinin ilgilenilecek tek tarafı insanlıktan nasipsizliğidir.

TATAVA YAPMA KINA GEÇ

DEFNE Samyeli’ye Gazze sorusu sorulmuş bir magazin ortamında.

O da tatava yapıp durmuş.

*

Defne Samyeli’ye göre...

Bu konu on yıllardır sürüyormuş, altında çok farklı dinamikler varmış, taraflar konusunda haklı haksız demek son derece yüzeyselmiş.

*

Çocuklar, kadınlar diri diri yakılarak öldürülüyor Defne Samyeli, sen hangi dinamiklerden söz ediyorsun Allah aşkına?

*

İsrail, Gazze’de aylardır tarihin en korkunç soykırımını yapıyor Defne Samyeli, sen hangi taraflardan söz ediyorsun Allah aşkına?

*

Tatava yaparak derinlikli olmak için kasım kasım kasmak yerine...

“Çocuklar ölmesin” diyerek yüzeysel olup geçmen milyon kat daha hayırlıdır Defne Samyeli.

O PARAYA YENİ CEMAAT KURULUR A BE KAFASIZ

ENES Kanter, FETÖ’nün abilerine tam 110 milyon dolar vermiş.

Daha doğrusu FETÖ’nün abileri kaz gibi yolmuşlar bu şahsı.

*

Ben hayatımda böyle alıklık, böyle kafasızlık görmedim.

*

Haberin Devamı

O parayla bütün abileri satın alıp yepyeni bir FETÖ kurardı bu Enes Kanter denilen şahıs.

Üstelik CIA da kendisine tam destek verirdi.

AMERİKAN HALKI DA MAĞDURDAN YANA GİBİ

TRUMP’ı suçlu buldu jüri.

Kıytırık bir davadan.

Hapse girebilme ihtimali düşük de olsa varmış ama adaylığına engel değilmiş.

*

İşin en enteresan tarafı şurası:

Jüri, Trump’ı “suçlu” bulduğu andan itibaren...

Amerikan ahalisi, “Madem siz Trump’a bunu yaptınız, o zaman biz de Trump’a bağış yağdırıyoruz” diye atağa kalkmış.

Trump’ın bağış kampanyası sitesi, bu nedenle çökmüş.

*

Bir ara bizde “Türk halkı mağduru sever” cümlesi, epey popülerdi.

*

Galiba Amerikan halkı da bizim gibi.

Mağduru seviyorlar.

Haberin Devamı

KAZANAMAYACAK AMA ŞİMDİDEN İKTİDARDA

AZİZ Yıldırım, seçim kampanyasına Mourinho ismini ortaya atarak başlamıştı.

*

Sonuç?

Ali Koç yönetimi, Mourinho’yla anlaştı.

*

Aziz Yıldırım için şunu söyleyebiliriz:

*

Galiba kazanamayacak.

Ama fikirleri şimdiden iktidarda.

İLK SEÇİMDE İKTİDAR OLAMAZSAK

ÖZGÜR Özel’in “İlk seçimde iktidar olamazsak o gün istifa ederim” dediğini duyduğumda...

Zerre kadar etkilenmedim.

*

Çünkü CHP’nin yakın tarihi, bu tür sözlerin nasıl çiğnendiğinin sayısız örnekleriyle dopdolu.

İSLAM KARŞITLARININ KIŞKIRTMALARINA GELMEK

MICHAEL Stürzenberger.

Almanya’da İslam karşıtı bir adam.

Hayatını neredeyse İslam’a saldırmaya adamış.

Yürüyüş yapıyor, miting yapıyor, kışkırtıyor, İslami değerlere hakaretler ediyor.

*

Haberin Devamı

Fakat diğer taraftan da bu adamın yaptığı kışkırtmalara karşı soğukkanlılığını koruyamayanlar var.

Müslümanlar, maalesef çok çabuk kışkırtmaya geliyorlar.

“Bırakın konuşup dursun” diyemiyorlar. Kışkırtıcıyı kendisiyle baş başa bırakmıyorlar.

*

Dün Almanya’nın Mannheim kentinde bu Michael denilen adamın yaptığı şovlardan birinde yaşananlar tam bir felaketti.

*

Bıçaklı bir saldırgan, ortalığı karıştırdı.

Michael denilen şahsı yaraladı. Bununla yetinmedi, bir polise saldırdı. Saldırgan, polis kurşunuyla durduruldu.

*

Bu olay hem Almanya’da hem de Avrupa’da ırkçılığın ve İslam karşıtlığının yükselmesine eşsiz bir katkı sunmuş olacak. Şimdiden sesler yükselmeye başladı bile.

*

Haberin Devamı

Avrupa’da yaşayan Müslümanların...

“Kışkırtmalar karşısında serinkanlı kalmak” konulu bir derse ihtiyaçları var.

Bir ajan provokatör karşısında takınılması gereken tavrı bilmiyorlar maalesef.