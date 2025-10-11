İşte dakika dakika Şarm El Şeyh’te yaşananlar

Haberin Devamı

- YER: Mısır’ın Şarm El-Şeyh kenti.

- TARİH: 8 Ekim 2025

- TARAFLAR: İsrail ve Hamas.

- ARABULUCULAR: ABD, Türkiye, Mısır ve Katar.

*

Anlaşmanın çıktığı fırtınalı 8 Ekim günü yaşananların hiç yazılmamış dakika dakika öyküsü şöyle:

*

SABAH SAAT 10.00

İLK TOPLANTI HAMAS’LA

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas yetkilileriyle bir araya geldi. Genel durum değerlendirmesi yapıldıktan sonra ateşkesin şu dört ana unsuru konuşuldu:

- BİR: Ateşkes.

- İKİ: Rehine ve esir takası.

- ÜÇ: Yardımların 600 TIR’a çıkarılması.

- DÖRT: İsrail’in aşama aşama

çekilmesi.

Kalın, Hamas’la yapılan toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak bilgilendirdi.

Hamas’a Türkiye’nin mesajı şu oldu: Kararınız ne olursa olsun sizin yanınızdayız.

*

SAAT 11.15

ABD HEYETİ İLE TEMAS

Türk heyeti, şimdi de ABD heyetiyle bir arada.

Gündemdeki konular şunlar:

İsrail’in Gazze’den çekilmesi.

Mavi, sarı ve kırmızı hatlar konusunda esneklik.

Ve tabii en önemli konu: İsrail’in savaşa geri dönmeyeceğinin garantisi konusu.

Bu görüşmeye Mısır İstihbarat Başkanı Reşad da katıldı.

Bu toplantıda şu iki önemli konu da gündemdeydi:

- BİR: Gazze’nin nasıl idare edileceği.

- İKİ: Bir barış gücü kurulması.

*

SAAT 13.00

TEMEL İLKELERDE NETLİK

Türkiye, Mısır ve Katar heyetleri bir arada.

Mevcut durum ve alternatifler masada.

Bu toplantıda istişare edilen ana konular şunlar:

- Ateşkesin maddeleri.

- Hamas’ın çekinceleri.

- İsrail’in itirazları.

Toplantıda netlik kazanan temel ilkeler ise şunlar oldu:

- Ateşkesin sağlanması.

- Kanın durması.

*

SAAT 14.00

GÜVEN YOK AMA İRADE VAR

Şarm El-Şeyh’in en geniş kapsamlı toplantısı başlıyor.

Toplantıya katılan heyetler:

Türkiye, Katar, Mısır, ABD ve İsrail heyetleri.

*

Bu toplantının ana gündemleri şunlardı:

- Anlaşmanın çerçevesi nasıl belirlenecek?

- Anlaşma konusunda irade, niyet ve kararlılık nasıl ortaya konacak?

- Uygulama mekanizmaları nasıl şekillendirilecek?

*

Toplantının ardından taraflar şu konuda fikir birliğine vardı:

*

Güven yok. Taraflar birbirine güvenmiyor. Ama irade var. Niyet var. Umut var. Bunlar üzerine güven inşa edebiliriz.





*

SAAT 15.00

EN ÖZEL TOPLANTI

Bu aşamada sadece heyet başkanlarının katıldığı dar kapsamlı bir toplantı yapıldı.

Bu toplantıda İsrail’in gerçek niyeti ve iradesi masaya yatırıldı.

Ve talep belirlendi:

ABD, bu anlaşmanın garantörü olmalı.

*

Bu yaklaşım karşısında ABD heyeti, Trump’ın anlaşma konusundaki kararlılığının altını çizdi.

*

SAAT 16.00

HAMAS’LA KRİTİK GÖRÜŞME

Ve Türkiye, Katar ve Mısır heyetleri, Hamas ile görüşüyor.

*

Bu toplantının amacı: Hamas’ın itiraz ve çekinceleri doğrultusunda ateşkes maddelerinin tekrar masaya yatırılmasıydı.

*

Hamas şu üç talebi dile getirdi:

- BİR: İsrail’in Gazze’den tam çekilmesi.

- İKİ: Filistinli esirlerin, İsrailli rehinelerin listesinin belirlenmesi.

- ÜÇ: Gazze halkının garanti taleplerinin karşılanması.

*

Hamas heyetinin üyeleri, kararı kendi liderlik mekanizmalarıyla istişare etmeleri gerektiğini söylediler.

Ve “yarına uzayabilir” dediler.

*

Bunun üzerine MİT Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşerek son durumu istişare etti.

*

SAAT 17.30

ERDOĞAN’DAN ‘DEVAM’ TALİMATI

Hamas’la yapılan toplantının ardından İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bir kez daha aradı.

Görüşmelerde gelinen son nokta hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kalın’a talimatı şu oldu:

“Çalışmaya devam.”

*

SAAT 20.00

BU İŞ BİTMEDEN MISIR’DAN

AYRILMAK YOK

MİT Başkanı...

ABD, Mısır, Katar ve İsrailli yetkililerle bir araya geldi ve Hamas’ın taleplerini iletti.

*

Toplantıda ele alınan konular şunlardı: Anlaşmadan sonra atılacak adımlar, uygulama mekanizması ve ateşkesin sürekliliğinin takibi, Türkiye’nin insani yardımları artırması.

İkinci aşamada devreye girecek olan Gazze İdare Birimi ve Uluslararası İstikrar Gücü konusu da bu toplantıda ele alındı.

*

Bu arada Hamas’tan gelecek cevap da bekleniyordu.

Ortak vurgu şuydu: Bu iş bitmeden Mısır’dan ayrılmak yok.

*

SAAT 22.00

KALIN, ERDOĞAN’I ARIYOR

MİT Başkanı İbrahim Kalın, görüşmeler konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sürekli bilgi veriyor.

Kalın, saat 22.00’de bir kez daha Cumhurbaşkanı’nı aradı.

Son durum hakkında bilgi verdi.

*

SAAT 22.45

VE HAMAS TAMAM DİYOR

Türkiye, Katar ve Mısır, Hamas heyetiyle bir araya geliyor.

Hamas’ın cevabı alınacak.

Toplantıda Hamas, cevabını iletmeye hazır olduğunu söylüyor.

*

Sonuçta herkesin beklediği cevap geliyor Hamas’tan.

Hamas heyeti, anlaşmayı kabul ettiğini bildiriyor.

*

Anlaşmada yer alan dört maddenin derhal uygulanması için hazır olduklarını dile getiren Hamas yetkilileri, Türkiye, Mısır ve Katar’a güvendiklerini söylüyorlar.

Hamas yetkilileri, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da başından beri ülke olarak her an Gazze halkının yanında yer almasından dolayı teşekkürlerini iletiyorlar.

Söyledikleri şu: “Türkiye’nin burada olması bize güven verdi.”

*

Bu toplantıda ayrıca Hamas’ın ilave talepleri de gündeme geliyor.

*

SAAT 23.20

ANLAŞMA TAMAM TELEFONU

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şarm El- Şeyh’ten en önemli gelişmeyi haber vermek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arıyor.

Kalın, Erdoğan’a anlaşmaya varıldığını söylüyor.

*

SAAT 23.30

ANLAŞMA İMZALANIYOR

Türkiye, Katar ve Mısır heyetlerinin yanından Hamas heyeti ayrıldı.

ABD ve İsrail heyetleri geldi.

*

Hamas’ın olumlu yanıtı iletildi.

Türkiye, Hamas’ın her zaman yapıcı olduğunu, baskı kurulması gereken tarafın İsrail olduğunun altını çizdi.

MİT Başkanı Kalın’ın bu toplantıda verdiği mesaj şu oldu:

“Anlaşmanın altına hepimiz imzamızı, kredibilitemizi koyuyoruz. Kimsenin bunu ifsad etmesine izin veremeyiz.”

*

“Gazze Savaşının Kapsamlı Sona Erdirilmesi” başlıklı anlaşma metni, İbrahim Kalın dahil tüm heyet başkanları tarafından imzalandı.

*

SAAT 01.15

TRUMP’IN TELEFONU

ABD Başkanı Trump’ın telefonu geldi.

Trump, tüm heyet başkanlarını kutladı, “Anlaşmanın hayata geçmesi için hep birlikte kararlılıkla çalışacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Katar Emiri Al Thani’ye ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’ye teşekkür etti.

*

SAAT 02.00

ŞARM EL-ŞEYH’E VEDA

MİT Başkanı, Mısır’dan ayrıldı.

Anlaşmanın uygulanması için kurulan Görev Gücü’nün detaylarını ele almak için Türk heyetinden bazı isimler Mısır’da kaldı.