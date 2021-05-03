İşte Ayasofya’ya imam olacak imam

“İslam’ı öyle bir yaşa ki... Seni öldürmeye gelen sende dirilsin”.
*
Ayasofya’nın eski imamı, sosyal medyada İslam davasını öyle savunuyor ki...
Sosyal medyada onu madara etmek isteyenler, onun artık gitgide çirkinleşen polemikçi üslubu nedeniyle bırakın onda dirilmeyi...
Ona bakıp İslam’dan uzaklaşıyorlar.
*
“Seni öldürmeye gelen sende dirilsin” yaklaşımı nerede?
Trafik yoğun. Otobüslere ek sefer konmuş.
Bunun nedenini anlamaya çalıştık arkadaşlarla.
Ve şöyle bir izah getirdik kendi kendimize:
*
Türkiye genelinde 16 milyon kişi, kapanmadan muaf.
Kim bu muaf tutulanlar?
Çeşitli sektörlerde çalışanlar... Sağlıkçılar... Güvenlikçiler... Adliye çalışanları... Kamu çalışanları... Özel sektör çalışanları...
Açtım, baktım.
*
Açıklamanın sonuna gelince...
Birden irkildim.
Şöyle diyordu Biden:
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“Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini nasıl tecrit edeceğimizle ilgilenmek bizim için önemli bir iş olacak. Özellikle Doğu Akdeniz’deki petrol faaliyetleri... Ve birçok farklı şey.”
*
Manzara-i umumiye aşağı yukarı şöyle:
*
Fazıl Say ile AK Parti Bağcılar İlçe Teşkilatı...
Aynı duyguda birleşmiş durumda.
“PKK’nın terörist olduğunu söyleyin”.
*
- Hık derler.
- Mık derler.
- Öyle derler.
- Böyle derler.
Ama bir türlü sadede gelmezler, gelemezler.
*
“Atatürk Çocuğu” diye bir şiiri, avazım çıktığı kadar bağırarak okuduğumu hatırlıyorum.
Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirini de hakkını vererek okumuşluğum vardır.
*
Bu fotoğraf Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde çekildi.
Rahmetli babamın memuriyeti dolayısıyla Doğubayazıt’taydık.
*
Sene 1976 olmalı.
Haberde kadına şiddetle mücadelede elektronik kelepçe takılan kişilerin izlendiği merkez anlatılıyordu.
*
Haberin ayrıntılarını okuyunca...
Bu merkeze güvenim arttı. Umutlandım.
Daha önce yaptığı çeşitli densizlikler ve izansızlıklar yüzünden “olay adam” haline gelmiş, hatta GATA’daki görevine son verilmişti.
*
Fakat adam rahat durmuyor abi!
Densizliğe, izansızlığa, abuk sabukluğa devam ediyor.
*
Ne dediğini yazmaya bile tenezzül etmiyorum.
“128 milyar dolar nerede” diye...
*
128 milyar doların hortumlandığı algısı yaratılıyordu.
Ve bu algı, zihinlere kazınıyordu.
*
İşgüzar kamu görevlileri, asılan pankartları polis ve zabıta marifetiyle anında engelleyerek...
- Norveç çok medeni ülke şekerim... Başbakan’a ceza kesiliyor.
*
- Danimarka acayip modern bir ülke şekerim... Başbakanı cam siliyor.
*
- İsviçre çok uygar şekerim. Cumhurbaşkanı bisikletle işe gidiyor.
*
Hep özeniriz, hep gıpta ederiz bu ülkelere.
Geçen akşam Tarafsız Bölge’de işte bu soruyu sordum uluslararası hukuk alanında uzman bir isim olan Prof. Dr. Selami Kuran’a.
Selami Hoca...
Canlı yayında... Kalktı ayağa... Eline bir çubuk aldı... Ve başladı harita üzerinden anlatmaya.
“Yeni başlayanlar için 10 dakikalık bir Montrö dersi” gibi bir şeydi yaptığı.
Net, sarih, anlaşılır ve basit bir şekilde anlattı mevzuyu.
*
Sonucu açıklıyorum:
Ama yüzyılların izini taşıyan türküleri severim. Çağlar ötesinden gelip bizi tam kalbimizden yakalayanları... İlk söyleyeni belirsiz anonimleri... Sözleri gayet basit ama bir o kadar da derinlikli olanları...
İşte bu yüzden “Ben bir türkü sözü yazdım, üstelik de besteledim” diye ortaya çıkanlara karşı hep mesafeli olmuşumdur. Çünkü bu tür iddialardan genellikle yapay sonuçlar çıkar.
*
İbrahim Kalın’ın sözü ve müziği kendisine ait olan ‘Hiç Oldum’ adlı bir türküyü seslendirdiğini duyunca...
“Eyvah” dedim.
Ve bin türlü önyargıyla açıp dinledim türküyü.
*
Küfürler, kıyametler, vurmalar, kırmalar, saldırganlıklar, silahlar falan...
*
Ralli bu ya ralli!
Rallideki hangi anlaşmazlık, böylesine kontrolsüz bir öfkeye yol açabilir ki?
Rallideki hangi ihtilaf, böylesine bir sokak çocuğu kavgasını tetikleyebilir ki?
İddiaya göre:
Orhan Pamuk, romanında Atatürk’le alay ediyor!
*
İnceleme ve araştırmalarımın sonuçlarını aktarıyorum:
*
“Veba Geceleri” romanında bir “Kolağası Kâmil” var.
Program sunucusu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun...
“İstanbul’u kazanacağız, Ankara’yı kazanacağız” türü sözlerini fazla iddialı bulmuş ve kahkahalar atmıştı.
*
Ne olmuştu o günlerde?
Başta Tuncay olmak üzere...
CHP’nin tüm ekâbir takımı...
Öfkeyle, kinle, hınçla...
İşte Ayasofya’ya imam olacak imam
Bugün size bir imamımızın öyküsünü anlatacağım.
Balat’ta imamlık yapan Emin Kır Hocamızın öyküsünü...
*
Emin Kır Hoca’nın serüveni, tayini Eyüpsultan’ın Balat semtindeki Hazreti Kaab Camisi’ne çıkınca başlamış.
Yıl: 2006.
O gün bugündür bu camide görev yapıyor Emin Hoca.
*
Caminin çevresi tenha...
Pek cemaat yok.
Emin Kır’ın yolunu camiye giderken, madde bağımlıları çevirmeye başlamış.
Para istemişler.
O da vermiş.
*
Bir vermiş, iki vermiş.
Sonra “Param yok, gelin ben size çorba yapayım, çay yapayım” demiş ve camiye çağırmış bu insanları.
*
Ve o günden sonra da hem kendisinin hem de bölgenin kaderini değiştirecek bir yola girmiş.
Kendisini yanına gelen madde bağımlısı evsizlere sıcak yatak, duş ve yemek imkânı sağlamaya adamış.
Tek bir şart koşmuş:
“Caminin çevresine uyuşturucu girmemeli.”
Herkes de uymuş bu şarta.
*
Ve ünü hemen bölgedeki dezavantajlı kişiler arasında yayılmış.
Acıkan, yatacak yeri olmayan, çıkış arayan herkes Hz. Kaab Camisi’nin imamı Emin Kır’ın kapısını çalar olmuş.
*
Aradan geçen 15 yılda...
Onlarca genci uyuşturucu batağından kurtarıp aileleriyle barıştırmış.
*
Emin Kır Hoca’nın bu destansı mücadelesine hayırseverler de katkıda bulunmuş. Erzak ve eşya yardımları falan...
*
Bu arada Hazreti Kaab Camisi, kaymakamlık ve müftülüğün öncülüğünde bir proje kapsamına alınmış.
Camide şu anda her gün gelenlere sıcak çorba dağıtılıyormuş.
Sokakta yaşamak durumunda kalan evsizler için kalacak yer ve banyo imkânı sunuluyormuş.
*
Hazreti Kaab Camisi’nin kahraman imamı Emin Kır, işin sırrını şöyle açıklıyor:
*
“Herkesi önyargısız dinledik. Herkesi gülümseyerek karşıladık. Bu sayede kapıya gelenler, kendilerini rahat hissettiler. Yaşadıklarını hiç çekinmeden anlattılar.”
*
“Falancaya baktım, ateist oldum” diyenler, Emin Kır Hoca’ya baksınlar.
İçlerinin insan sevgisiyle dopdolu olduğunu görecekler.
*
NOT: Emin Kır Hoca’nın öyküsünü Anadolu Ajansı muhabiri Emrah Gökmen ve foto muhabiri Esra Bilgin’in hazırladığı dört dörtlük bir haberden aldım. İki gazeteci arkadaşıma da binlerce teşekkür.
TAM KAPANMA DELİRMESİ
- Okunacak bütün kitapları okudum.
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- İzlenecek bütün dizileri izledim.
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- Bodrum’a üşüşenlere edilecek tüm lafları ettim.
*
- Yemeksepeti’nden sipariş vermediğim mekân kalmadı.
*
- Uzaktan eğitimde alınmadık eğitim bırakmadım.
*
- Güllaç yapmaya bile kalkıştım.
*
- Çince adımı yazmayı öğrenmeye çalıştım.
*
- Nuri Bilge’leri, Zeki Demirkubuz’ları yeniden devirdim.
*
- Ev içinde günde 10 bin adım atmaya çabalamaktan helak oldum.
*
- Gün içinde en az sekiz kere markete gittim.
*
Ve artık yapacak pek bir şeyim kalmadı. Tam kapanma delirmesi yaşıyorum. Yetiş Arif Verimli Hoca yetiş.
SERGEN DESTANI
BENİM Sergen Yalçın olayından anladığım şudur:
*
- Çok güçlü bir hikâyesi olacak, kesin.
- Bir sempatisi hep olacak.
- İnişleri de olacak, çıkışları da olacak.
- Gerilimler çıkaracak bazen.
- Bazen de tansiyonu düşürecek.
- Sloganlar armağan edecek literatüre.
- Kendine özgü bir liderlik yükseltecek.
- Kimseye benzemeyecek.
- Sürekli tartışılacak.
*
Kısacası...
Geliyor, geliyor... Sergen Yalçın destanı geliyor.
HERKES SEYAHAT İZİN BELGESİ PEŞİNDE
SON üç gündür sürekli aynı cümleyi işitiyorum:
*
“Abi... Sen halledersin... Bana bir seyahat izin belgesi ayarlasana.”
*
Normalde seyahat etmeye pek arzulu olmayanlar bile seyahat izin belgesi peşinde.
*
Şunu bir kez daha anlamış bulunmaktayım:
*
Bizim milletin yasakları delmeye karşı müthiş bir zaafı var.
E HANİ KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUKLAR GÖSTERİLMEZDİ
ADI bende saklı bir markanın...
Anneler Günü reklamını izledim.
*
Güzel ve etkileyici bir reklam.
Fakat reklamda...
Koruma altındaki çocukların isimlerini veriyorlar, yüzlerini gösteriyorlar.
Koruma altında olduklarını da bayağı bir vurgulayarak.
*
E hani koruma altındaki çocuklar böyle teşhir edilemezdi?
Buna niye tepki yok?