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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>İstanbul’un en güzel parkı: Nakkaştepe Millet Bahçesi
GeriAhmet HAKAN İstanbul’un en güzel parkı: Nakkaştepe Millet Bahçesi
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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İstanbul’un en güzel parkı: Nakkaştepe Millet Bahçesi

11 Temmuz 2021

Üsküdar Belediyesi’nin yaptığı Nakkaştepe Millet Bahçesi’ni gezip gördüm. İzlenimlerimi yazıyorum:

- “Boğaz’a nazır” diye bir tabir var ya... İşte bu tabir, bu parka cuk oturuyor. Yok böyle Boğaz manzarası! Birinci köprü ayaklarınızın altında. Üç köprüyü bir anda görebiliyorsunuz. Ufuk alabildiğine açık. Yeşil ile mavinin harikulade uyumu.

İstanbul’un en güzel parkı: Nakkaştepe Millet Bahçesi

*

- Tamam, manzara güzel! Ama bu parkı, en güzel yapan sadece manzarası değil. Parkın tasarımı çok zarif. Her şey çok kararında. Mimarisi çok iyi planlanmış. Hiçbir şey abartılmamış. Hiçbir şey es geçilmemiş.

*

- İçinde her şey var parkın: Tenis kortu, macera parkı, manzarası muazzam bir konser alanı, şık bir şelale, ahşap yükseltilerin üzerine yerleştirilmiş bir yürüyüş yolu... Bütün bu unsurlar, asla bir kaosa yol açmamış. Öyle münasip biçimde yerleştirilmişler ki... Hiçbiri bağırmıyor, hepsi muazzam bir uyum içinde.

*

- “Millet bahçesi” denilince akla küçük bir bahçe gelebilir. Gelmesin! Tam 90 bin metrekarelik devasa bir park bu... Hafta sonları 20 bin kişi geliyormuş parka... Park, çok zarif oturma gruplarıyla dopdolu. Boğaz’a nazır unutulmaz bir pikniğe çok elverişli bir yer burası.

İstanbul’un en güzel parkı: Nakkaştepe Millet Bahçesi

*

- Şöyle bir baktım parka gelenlerin sosyolojisine: Her yaşam tarzından insanımız, barış ve huzur içinde bir aradaydı. Gürültü patırtı yok. Alabildiğine uygar bir ortam. Herkes saygılı, herkes özenli, herkes mutlu. Bayıldım atmosfere. Bayıldım.

*

- Bu tür parkların her noktası, parkı yapan kuruluşun adının yazıldığı tabelalarla doldurulur genellikle. Görgüsüzce. Kör gözüm parmağına. Parkta bir tane bile “Üsküdar Belediyesi” tabelası görmedim. Buna da yazdım bir artı puan.

İstanbul’un en güzel parkı: Nakkaştepe Millet Bahçesi

*

- Seyir terasları da ihmal edilmemiş parkta. Bu teraslar, fotoğraf çekimine de çok uygun. Arkaya köprüyü alıyorsun ve çok güzel fotoğraflar çıkıyor ortaya. Tam Instagram’lık...

*

m İstanbul’da yaşıyorsanız, ailenizle birlikte muhakkak gidin bu parka... Mutlu, huzurlu, barışçıl bir gün geçireceksiniz, garanti veririm. Yanınıza alınacaklar listesi: Piknik sepeti, okunacak kitaplar, dinlenecek müzikler falan. Fazlasına gerek yok.

İstanbul’un en güzel parkı: Nakkaştepe Millet Bahçesi

SEVDİĞİM BELEDİYE BAŞKANI TİPOLOJİSİNE UYAN BİR İSİM: HİLMİ TÜRKMEN

BEN belediye başkanının...

- Hizmet odaklı olanını...

- İdeolojik saplantılardan uzak duranını...

- Her kesimle diyaloğa girenini...

İstanbul’un en güzel parkı: Nakkaştepe Millet Bahçesi

- Dezavantajlı kesimleri dikkate alanını...

- Yaratıcı projelerle fark yaratanını...

Severim.

*

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, işte böyle bir başkan.

*

- “Valide Sultan Gemisi” diye bir gemi yaptırmış, İstanbul ahalisini Boğaz’da gezdiriyor.

*

- Engelli yakınına bakmak zorunda kalanlar hiç değilse bir gün rahat etsin diye “Engelsiz Yaşam Merkezi” diye bir merkez oluşturmuş.

*

- “Minik Dostlar Kliniği” diye bir hayvan hastanesi açmış, can dostlarımızı ambulansla evlerden aldırıyor.

*

- “Nevmekân” adıyla oluşturulan kültür kafeleri var. Kaderine terk edilmiş iki yüzyıllık tarihi Selimiye Hamamı’nı restore edip “Nevmekân” yapmış.

İstanbul’un en güzel parkı: Nakkaştepe Millet Bahçesi

*

Herkes gibi ben de belediye başkanlarının...

Nutuk atmalarını, siyasi kavgaların içinde olmalarını, ideolojik kamplaşmayı körüklemelerini, her konudan polemik çıkarmalarını istemiyorum.

*

Peki herkes gibi ben de ne istiyorum?

Fark yaratan projelerle halka dokunmalarını istiyorum.

*

Hilmi Türkmen, işte bu anlamda örnek bir belediye başkanı.

GELİŞİGÜZEL NOTLAR

- BABACAN VE AYIP: Ali Babacan, taşlamalı bir dille Tayyip Erdoğan eleştirisi yapmış sosyal medyada. Kafa bulmuş yani Erdoğan’la... Ve AK Parti camiasından büyük, çok büyük tepki... Peki ama neden? Neden başkaları yapınca bu denli büyük tepki olmuyor da Ali Babacan yapınca tepkinin dozu büyüyor? Neden olacak? Yakıştıramıyorlar Ali Babacan’a... Ayrı parti kurması, siyasi eleştiri yapması tamam... Ama iş kafa bulmaya gelince... Ayıplama devreye giriyor.

*

- GÜNDEM BELİRLEME: Türkiye’de bir süredir gündemi muhalefet belirliyordu. Diyarbakır gezisinden sonra gündemi, yeniden Erdoğan belirlemeye başladı. Bakalım böyle devam edecek mi?

*

- DOĞU MASASI: CHP, bir “Doğu Masası” kurmuş. Hakkâri’ye, Ağrı’ya falan yöneliyormuş bu masayla... Kürt sorununa “Doğu Sorunu” denilen dönemlere götürdü beni bu tanımlama. Yahu Deniz Baykal bile “Kürt raporu” hazırlatmış bir liderdi. “Doğu Masası”, ne kadar da geri kalmış bir tanımlama!

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Seçim sath-ı mailine girmiş bulunmaktayız

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Temmuz 2021
Bir cisim yaklaşıyor ama yaklaşan cisim, erken seçim değil.

Yaklaşan cisim şudur:

*

Erken seçim kampanyası.

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan, startı verdi:

Seçim kampanyası başladı.

*

Genelde seçime üç beş ay kala girdiğimiz

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“Adayımız Kılıçdaroğlu” çıkışının asıl maksadı ne olabilir?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Temmuz 2021
*

BİRİNCİ İHTİMAL

AK Parti’nin “Madem rakibimiz Kemal Kılıçdaroğlu, o halde hiç çalışmamıza gerek yok” diyerek rehavete sürüklenmesini istiyor olabilirler.

İKİNCİ İHTİMAL

CHP Genel Başkanlığı koltuğu, Cumhurbaşkanlığı koltuğundan bile daha tatlı olduğu için hamlelerini buna göre ayarlıyor olabilirler.

ÜÇÜNCÜ İHTİMAL

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a, “Belediye başkanısın, belediye başkanı kalacaksın” mesajı vermeye çalışıyor olabilirler.

DÖRDÜNCÜ İHTİMAL

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Bolivya dağlarından gelen devrimci Zülfü

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Temmuz 2021
Zülfü Livaneli’ye göre...

- Ecevit solcu değil.

- Erdal İnönü solcu değil.

- İsmet Paşa zaten solcu değil.

- Atatürk’ün solla alakası yok.

*

Zülfü Livaneli, kimlerin solcu olmadığı konusunda hüküm vermeye öyle meraklı ki...

Sanırsın ki...

Kendisi

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Alpay Özalan’ın Kızılderili kitabı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Temmuz 2021
Alpay Özalan, bir Kızılderili kitabı yazmış.

Bazıları kafa buluyor.

“Amerikan tarihçisi Ordinaryüs Profesör Alpay, Amerikan tarihi hakkında kitap yazmış” falan diye.

*

Tarih kitabı yazmak için ille de ordinaryüs falan olmaya gerek yok.

İsteyen yazar. Amatörce.


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Özenti bir tanımlama: Türk, Sünni, beyaz

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Temmuz 2021
ABD’de “WASP” diye bir sınıfsal niteleme var.

Yani... Beyaz, Anglosakson, Protestan.

*

Amerika’nın elitleri bunlar. Sınıfsal üstünlük bunlarda.

Bunların dışında kalanların tümü alt sınıf. Yani Katolik, Yahudi, siyahi, Müslüman, Hispanik, Uzakdoğulu falan.

*

ABD’de ne varsa ille bizde de olacak ya...

Bu tanımlamanın bir benzerini bize de uyarlamışlar.

“Türk, Sünni, beyaz”

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Deniz Baykal, ‘Ben Kürtleri, Alevileri sevmem’ dedi mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Temmuz 2021
Zülfü Livaneli’nin İrfan Aktan’a verdiği röportajı okudum.

 

Genel yorumum şudur:

*

Çok önemli tespitler var röportajda. Özellikle Erdal İnönü, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal’la ilgili saptamaları ilginç. Çok yararlı, çok etkileyici bir röportaj. Bulup okumanızı tavsiye ederim.

*

Ve fakat Zülfü Livaneli’nin röportajdaki bir sözüne takılmadan da edemedim.

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Benim Kartal Tibet’im

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Temmuz 2021
Kimine göre Kartal Tibet...

“Atıl kurt” diyen Tarkan’dır.

*

Kimine göre Kartal Tibet...



“Çalıkuşu” filmindeki

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Halkımızın onuru: Somalı İsmail Abi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Temmuz 2021
Yer: Soma’da bir kafe...

65 yaşındaki İsmail Abimiz, bir kadın arkadaşıyla kafede oturuyor.

*

Aynı kafede...

İsmail Abi’nin oturduğu masanın biraz ilerisindeki masada...

Adamın biri, bir kadına saldırıyor.

*

Masadaki su bardağını kadının başında kırmalar...

Elindeki bıçakla kadına saldırmalar...

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Deniz Baykal’ın en delikanlı eylemi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Haziran 2021
Ne zaman Deniz Baykal adı bir biçimde gündeme gelse...

Bazıları hep aynı şeyi söylüyorlar:

“O zaten Tayyip Erdoğan’ın önünü açmıştı. Başımıza gelenler hep onun yüzünden.”

*

Oysa eleştirildiği bu konu...



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Kaldırın artık şu saçma yasağı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Haziran 2021
Aşağıdaki maddelerin tümünü...

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı...

“COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ”nden çıkardım.

*

İşte o maddeler:



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Şu karşı yaylada yalanlar katar katar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Haziran 2021
“Katarlı gençler, Türkiye’de sınavsız tıp okuyacaklar”.

Bu haber, önceki gün tüm Türkiye’yi salladı.

*

Üniversite sınavlarına giren gençler, “Biz burada sınavda ter dökelim, elin Katarlısı gelsin sınavsız tıp okusun” diye isyan etti.

*

Evlatlarının istikbali için varlarını yoklarını seferber etmiş ana babalar, haberin etkisiyle moral çöküntüsü yaşadılar.

*

Haber, o kadar bomba etkisi yaptı ki...

Kınama demeçleri üst üste geldi.

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Sera Kadıgil’in istifa gerekçesini bencilce bulmamın nedeni

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Haziran 2021
CHP’nin işi zor.

Zor, çünkü zorunlulukları var.

*

Şu türden zorunluluklar:

*

- İYİ Parti gibi milliyetçi bir partiyle aynı hizada durmayı başarmak zorunda.

*

- HDP ile açıkça değil de örtük bir dayanışma içinde olmak zorunda.

*

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Aziz’in şahlanışına dair serbest çağrışımlar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Haziran 2021
Kaosa pek de mütevazı olmayan bir katkı... Çarşıyı karıştırmak istedi galiba. Ve başardı da!

- İnsan kendisini dinledikçe... “Amma da çok şey biriktirmiş” demekten kendini alamıyor doğrusu.

*

- Artık Ali Koç’a karşı başkaldırmanın vaktinin geldiği inancıyla konuştu. Şarkısı: “Başkaldırıyorum, varın benim farkıma.”

*

- “Aziz Yıldırım tarzı polemik” diye bir şey var. İnsan nefret etse de özlüyor bu tarz polemiği.


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Bir muhalefet partisi yerli aşı konusunda şu tutumu alabilir

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Haziran 2021
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyarmış.

Demiş ki:

*

“Yerli aşı meselesinden siyaset devşirmeye çalışıp da böyle önemli bir sürecin baltalanmasına müsaade etme. Bırak Sağlık Bakanlığımız süreci olması gerektiği gibi yürütsün. Bu konuyu da algı operasyonuna kurban edersen bu sefer altında kalırsın.”

Tam olarak ne demek istiyor Akşener?

Pek anlayamadım.

*

Erdoğan’a,

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Şenol Güneş için yazdım: Ne zaman istifa edilir ne zaman istifa edilmez

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Haziran 2021
Eğer grubundaki bütün takımları ezip geçmişsen...

EZİP GEÇERSEN NE OLUR?

EĞER grubundaki bütün takımları ezip geçmişsen...

Gol yağdırmışsan...



Acayip organize bir takımla sahaya çıkmışsan...

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Silahla poz verenlerden korkmalı mıyız korkmamalı mıyız?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Haziran 2021
İki hafta önce...

Elindeki silahla sosyal medyada poz veren tiplerden korkmamamız, çekinmememiz gerektiğini yazmıştım.

*

Yazıda şöyle demiştim:

*

“Sosyal medyada bazı tipler var. Silahla fotoğraf çektirmeye bayılıyorlar. Daracık pantolon, üstten üç düğmesi açılmış gömlek, ucu sivri bir iskarpin ve silah. Tabanca, tüfek... Her türlü silah. Ey vatandaş! Bu tiplerden sakın korkup çekinmeyin! Çünkü bu kişiler, fotoğraf çektirirlerken ellerine aldıkları silahı asla kullanmazlar. Daha doğrusu kullanamazlar. Çünkü kullanacak olan göstermez.”

*

“Isıracak olan köpeğin havlamaması” tezine işaret eden bir yazıydı bu.

Temel kaygısı buydu yazının.

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Aslanlar ha! Aslanlar ha!

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Haziran 2021
HDP İzmir il binasında...

Karanlık bir katilin alçakça saldırısı sonucu katledildi Deniz Poyraz.

*

Lanetledik.

Lanetliyoruz.

Lanetleyeceğiz.

*

Bu alçak katile, Türkiye’de selam çakan bir kişi bile çıkmadı.

Oysa

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Silahlı külahlı fotoğraflara dur demenin vakti geldi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Haziran 2021
En son HDP’ye yönelik saldırının faili olan katilin fotoğrafları çıktı ortaya.

Elinde silahla poz veriyor adam.

*

Sosyal medyada son zamanlarda öyle çoğaldı ki bu tür fotoğraflar.

Eline silahı kapan pozunu veriyor.

Makineli tüfekler, tabancalar falan.


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Puslu havanın çakalı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Haziran 2021
Bugünlerde ortada bir parça puslu hava ve çokça da karambol var ya...

İftira atmaya, kara çalmaya süper müsait bir ortam söz konusu ya...

*

İşte bu pustan, bu karambolden ve bu ortamdan yararlanmak isteyen çakalın teki, YouTube denilen mecrada geçmiş kameranın karşısına, elindeki pisliği bana bulaştırmaya çabalıyor.

Elinde bir avuç pislik, üstüme sıçratmak için debeleniyor.

*

Şunun farkındayım:

*

Puslu havalar, tam çakalların havasıdır. Bu havalarda

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