İslamabad sahnesinin dört aktörü

Amerikan aile filmlerinin yan rollerinde yer alan silik ama babacan tipleri andırıyor inceden.

Biraz içten pazarlıklı, biraz tüccar, biraz da kariyer odaklı.

Bir insan hem pragmatik hem de sertlik yanlısı olabilir mi? Kalibaf, bu ikisini bünyesinde barındırmayı başarabilen ender simalardan.

Öfkesini kontrol etme konusunda mükemmel olduğuna bahse girebilirim.

Yolsuzluk iddialarına muhatap olmuş bir zamanlar. Şehadet bilincinde eksiklik mi var acaba?

İran’ın büyülü irfan ekolüne pek yatkın olmamasına rağmen durumu idare ediyor gibi bir hali var. Şiir sevmezdir kesin.

Aileden zengin değil, bu yüzden geldiği yerin gerisine düşmek istemiyordur.

Laricani karizmasının onda birine bile sahip değil.

Muhammed Bakır Kalibaf

ARAKÇİ

“Benimle anlaşamayan şu yeryüzünde kimseyle anlaşamaz” der gibi bir hali var.

Ona kalsa... Şimdiye çoktan anlaşma sağlanırdı.

Ama gelin görün ki ona asla kalmadı, kalmıyor, kalmayacak.

Bağırıp çağırmaz.

Rol çalmaz.

Sıkı pazarlıkçı.

Poker bilmez, satrancın ustasıdır.

Kontrol delisi. Masası acayip düzenlidir onun.

Risk almaz. Soğukkanlılığını asla kaybetmez.

Mizah yeteneği var. Zeki yani.

İran’ın bulabileceği en iyi profesyonel.

Hollywood filmlerinde göçmen marketçi rolünde yer alabilir.

Abbas Arakçi

JD VANCE

Hem çok gıcık bir adam. Hem de davasına çok inanmış bir adam.

Hayat hikâyesine o kadar güveniyor ki... Düşünün: Daha 32 yaşında kocaman bir anı kitabı yazmış.

İlkesiz bir fırsatçı. Bakınız: Trump hakkındaki yaklaşımları.

Sokaklardan geliyor.

Ama elitler arasına girmeyi başarmış.

Üstelik Dücane gibi küpe takıp dövme yaptırmaya gerek duymadan.

Lafı hiç dolandırmıyor.

Hep dikine dikine konuşuyor.

Bir hırs küpü.

Bir poker oyuncusu ama kötü bir poker oyuncusu.

Hiçbir İran filminde yer bulamaz.

JD Vance

WITKOFF

Arakçi gibi diplomat değil.

JD Vance gibi siyasetçi değil.

O bir işinsanı.

Batmasını da çıkmasını da bilen bir işinsanı.

Bir risk adamı.

Tıpkı Trump gibi o da gayrimenkulcü. New York, büyük emlak projeleri falan.

Ticari zekâ? Çok yüksek.

Pazarlık stratejisi? Muazzam.

Trump’ın pazarlık masalarında vazgeçilmezi.

Yoğun, keskin duyguları var. Utanmadan, çekinmeden ağlıyordur kesin.

Caz seviyor mudur acaba?

Akşamları kafa dağıtmak için eski kovboy filmlerini izlediğine bahse girebilirim.

Artistik tarafları yok. Teatral değil. Sahne adamı da değil.

Böyle olmasa Trump tarafından asla sevilmezdi.

Steve Witkoff

HASBİ DEDE’Yİ BİLE GEÇ İHRAÇ EDEN CHP

HASBİ Dede’yi daha dün ihraç edebildi CHP.

Küçük bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla yargılanan birini bile bu kadar geç ihraç edebilen CHP...

21 yaşındaki belediye çalışanıyla otelde basılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ı ne zaman ihraç eder?

Hasbi Dede - Özkan Yalım

GELİŞİGÜZEL

- KAYYUM: Masonlara kayyum atanmış. Şimdiye kadar kayyum atanan en ilginç yer: Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği.

- EPSTEIN: Trump, Epstein dosyalarını unutturmak için savaş başlattı. Şimdi aynı Trump, savaşı unutturmak için Epstein dosyalarını açıyor. Alem adam şu Trump.

- PAPA: Yeni Papa’ya bravo! Savaşa, Trump’a resmen meydan okudu.

*

- YALÇIN KÜÇÜK: Arkasından yazılıp çizilenleri, edilen kavgaları falan görse kesin şöyle derdi: “Amma ciddiye alıyorlar beni. Halbuki çoğu dikkat çekmek için yapılmış şakaydı.”

- ORBAN: Macaristan’da Orban bu sefer kaybedecek galiba. Orban kaybederse... Orban’a destek için Macaristan’a giden JD Vance de kaybetmiş sayılacak mı acaba?

- YASTIK ALTI: Bizim vatandaşımız yastık altında altın biriktirmeye kara sevdalıdır. Kanıt? Mehmet Şimşek açıkladı: Yastık altındaki altın varlığı 640 milyar dolarmış.

- HOBİ BAHÇELERİ: Sanırım Reis bu işe el atacak. Sanırım vatandaş odaklı bir yaklaşım ortaya çıkacak.

BUNUN SAVUNULACAK BİR TARAFI YOK

BORNOVA Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin yaptığı iş tam olarak şu:

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, kendisinden ricacı olmuş.

Demiş ki:

“Benim bir sevgilim var. Sen ona belediyende bir iş versene.”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de “hay hay” demiş.

Sonuç?

Kadın, Bornova Belediyesi’nde işe başlamış.

İşe gelip gitmediği halde maaşını tıkır tıkır almış.

Bu iş patlayınca şöyle oldu:

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Çok pardon. Zararı ben cebimden karşılayacağım” diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.

Ömer Eşki için bu gerekçeyle tutuklanma istendi. Ancak hakim, savcılığın bu talebini reddetti.

Demek ki Ekşi’nin suçu, tutuklanmayı gerektirmiyormuş.

Ama şurası net:

Ömer Eşki’nin yaptığı iş bir sahtecilik ve savunulacak bir tarafı yok.

Keşke Özgür Özel de bunun farkına varsa ve Ömer Eşki’yi savunmak için çırpınıp durmasa.