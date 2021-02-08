İskilipli Atıf için şu ikisini birden söylemek mümkün

Diyalog kültürü devreye girse...
*
Öğrenciler bir adım geri atsa...
Yöneticilerimiz bir adım geri atsa...
*
Rektör Bulu, yeni bir yaklaşım denese...
*
“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.
Çok tepki almış.
*
Cemil Çiçek de...
“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.
- Dikkat! Birine “delikanlı” sıfatını yakıştırmak için onunla aynı fikirde olmak gerekmiyor.
*
- Delikanlılığının sayısız göstergesi var Çelebi’nin: Ergenekon’a karşı direnişi... Mahkeme salonlarındaki dik duruşu... FETÖ’cü yargıya karşı başkaldırışı... İnançlarından ödün vermeyişi...
*
Koskocaman bir yalandır sayın Z kuşağı.
*
Tamam...
Eskilerden uzanıp gelen bir Münir Özkul/Adile Naşit sevecenliği ve şekerliği var. Ama unutma ki...
Pişmiş ya da pişmemiş etlerle yaptığı danslardan nefret ediyorum.
İşi pişkin bir gösterişçiliğe vardırmasını ayıplıyorum.
Çiğ et tokatlama seansları yüzünden neredeyse vejetaryen olacağım.
Hazırladığı videolardaki tuhaf hallerini yüzümü buruşturarak izliyorum.
Yani Nusret’e karşı duygularımız ortak.
*
Ama bu adamın ABD’den Dubai’ye küresel çapta alıcısı var.
Sürekli.
İnatla.
Durmaksızın.
*
Telefonuma mesajlar atıyor.
Atıyor, atıyor, atıyor.
*
Sonra da Twitter’dan...
Dediği şu:
*
“Benimle A Milli Futbol Takımı’nda savaşmış, mücadele etmiş ve forma giymiş arkadaşlarımla ilgili yorum yaparım.”
*
Binali Bey...
Hem sözlerine açıklık getirdi hem de Ergenekon ve Balyoz konusunda ne düşündüğünü ayrıntılarıyla anlattı.
*
“İktidarımızın ilk yıllarında darbe ve vesayet heveslileri meydanlardaydı. Daha sonra 2007’de Türkiye’nin en büyük partisine 363 milletvekili ile cumhurbaşkanını seçtirmediler.”
*
Buraya kadar söyledikleri doğru.
*
Gerçekten de...
AK Parti’nin ilk döneminde darbe ve vesayet yanlıları meydanlardaydı.
*
Gerçekten de...
BİR: Kafe ve restoranların durumu.
*
İKİ: Gıda fiyatlarındaki artış.
*
Dünkü Hürriyet’te...
Artık batma noktasına gelen kafe ve restoranların yapıcı önerilerine yer verdik.
Kafe ve restoran sektörünün önde gelen isimleri...
En sert tedbirlerle, çok sıkı denetimlerle, ağır cezalarla...
Telefonum çaldı.
Sedat Ergin, heyecanlı bir ses tonuyla şunları anlattı:
*
“Çok alakasız bir yerden öğrendim. Nur Vergin vefat etmiş. Kimsesi yokmuş. Cenazesi iki gün evde kalmış. Çilingir marifetiyle evinin kapısı açılmış. Polis iki gündür yana yakıla Nur Vergin’in bir yakınını arıyor, bulamıyormuş. Cenaze ortada kalmış.”
*
Haberi aldığım anda şoke oldum.
*
Laschet’in en önemli iki özelliği var:
- BİR: Türkiye dostu...
- İKİ: PKK’ya terörist demeyenlere çok kızıyor...
*
Bir tartışma programında izledim Armin Laschet’i...
Çin aşısının küçümsendiği, acayip kuşkularla karşılandığı, “Çin aşısı mı? Aman kalsın!” dendiği, “Ben Alman aşısı olurum arkadaş” tavrının konduğu günlerde...
Bazı önemli şahıslara...
Şöyle bir soru soruluyordu:
*
“Efendim, siz Çin aşısı olur musunuz?”
*
Önemli şahıslar, bu soruya...
Önleri kesilir, tartışılırdı.
Sayıları artar, tartışılırdı.
Mağdur edilirler, tartışılırdı.
Mağduriyetleri giderilir, tartışılırdı.
Tartışılır babam tartışılırdı yani.
*
Bu nedenle de...
İmam-hatipler, bir zamanlar tartışma programlarının
İyi ama...
- İktidar yumuşak mı?
- Cumhurbaşkanı Erdoğan yumuşak mı?
- AK Parti sözcüleri yumuşak mı?
Hayır! Asla!
*
Normal şartlar altında baktığımızda söylemem gereken şudur:
*
- Sanki ben orayı terk edince... Herkes orada kalacak ve arkamdan konuşacakmış gibi düşündüğümden...
*
- Yeni yerlere ısınma sürecinin üzerimde yarattığı ağır tedirginlik ve yoğun stresten korkuyor olmamdan...
*
- İçinde bulunduğum grupların “Çıkalım mı, çıkmayalım mı” konusunda yaptıkları tartışmadan fena halde sıkıldığımdan...
İskilipli Atıf için şu ikisini birden söylemek mümkün
Bir İskilipli Atıf Hoca tartışması başladı.
Bir taraf İskilipli’yi göklere çıkarıyor.
Bir taraf ise yerin dibine batırıyor.
*
Oysa İskilipli Atıf hakkında...
Hakkaniyetli bir tutum alınabilir.
*
Mesela aynı anda...
Şu iki şeyi söyleyebiliriz:
*
- BİR: Bir milletin var oluş kalkışması olan Milli Mücadele’ye karşı çıkmıştır İskilipli... Hem de gayet etkin bir şekilde... Milli Mücadele başarılı olmasın diye uğraşmıştır. Bu açıdan İskilipli’yi alabildiğine eleştiriyorum.
*
- İKİ: Cumhuriyet döneminde resmi ideolojiyle örtüşmeyen fikirleri ve yasaklanan bir kitabı nedeniyle “halkı isyana teşvik etmek” suçlamasıyla idam edilmiştir İskilipli... Bu idamı da alabildiğine eleştiriyorum.
*
Bu söylediğim iki şeyin de...
Çorum Valisi’nin İskilipli’nin anmasına katılmasıyla bir ilgisi yok.
*
O konuda söyleyeceğim tek şey var:
*
Valilerimizden Milli Mücadele’ye omuz vermiş hocalarımızın anmalarına katılmaları beklenir.
EN ÇOK MERAK ETTİĞİM 10 ŞEY
- BİR: Acaba Melih Bulu, bu süreç içinde bir anlık da olsa hiç “Çekip gideceğim buralardan” demiş midir?
*
- İKİ: “Boğaziçi çok acayip bir üniversite, bir kültürü var” dendikçe... Acaba başka üniversitelerin mensupları ne hissediyordur?
*
- ÜÇ: Acaba Ali Koç, sözünü bölerek soru soran gazeteci arkadaşımızı biraz daha nazik bir şekilde uyaramaz mıydı?
*
- DÖRT: Acaba Defne Samyeli ile ev sahibi arasındaki kriz mi daha erken bitecek yoksa korona salgını mı?
*
- BEŞ: Acaba James Bond ve Görevimiz Tehlike’nin çekimi tamamlanan son bölümlerine ne zaman kavuşacağız?
*
- ALTI: Acaba tatlı krizi adı verilen adı batasıca krizi herkes yaşıyor mu, yoksa bu bana özgü bir şey mi?
*
- YEDİ: Acaba Saadet Partisi ikiye bölünüp bir kısmı millet ittifakında, bir kısmı da cumhur ittifakında mı yer alacak?
*
- SEKİZ: Acaba “Şu pandemi bitsin, buluşuruz” diye diye... Bir ömrü tüketmiş mi olacağız?
*
- DOKUZ: Acaba “profesyonel anarşistlik” diye bir meslekten geçimini sağlayanlar var mıdır?
*
- ON: Acaba yarın gerçekten de “uzaya giden ilk Türk astronot” olayı mı gerçekleşecek?
SOĞAN, TURP, BROKOLİ, SARIMSAK
“KİM Milyoner Olmak İster”deki soru şu:
*
“Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?”
*
Şıklar şöyle:
*
A- Omurilik sarımsağı.
B- Omurilik turpu.
C- Omurilik soğanı.
D- Omurilik brokolisi.
*
Tıptan, anatomiden falan zerre kadar çakmayan ama azıcık kafası çalışan, bir parça mantığa sahip her insan...
Şıklardan “brokoli” ile “turp” olanı hemen eler.
Çünkü bu iki şık “Beni ele” diye bas bas bağırıyor.
Üçüncü olarak eleyeceği şık ise tabii ki “sarımsak” olur.
Çünkü bu şık da bas bas bağırmasa da “Beni ele” diyor.
Geriye kalıyor: Omurilik soğanı...
Kulağa çok acayip gelmiyor, ayrıca bir parça aşinalık falan da vardır.
Bas omurilik soğanına...
Geç.
*
Fakat programda ne oldu?
Ne olacak? Tıp doktoru, bu soruya doğru cevabı veremedi. Sarımsağı tercih etti.
*
E gel şimdi kendini bu doktora emanet et.
CHP-HDP İLİŞKİSİNİ EN İYİ ANLATAN FOTOĞRAF
NORMALDE bir parti, başka bir partiyi ziyaret ettiğinde...
Görüşme biter, iki parti heyetleri beraberce basının huzuruna çıkar ve açıklama yapar.
*
Fakat CHP-HDP görüşmesinden sonra böyle olmuyor.
Ne oluyor?
HDP heyeti, tek başına açıklama yapıyor.
*
İşte budur!
CHP ile HDP arasındaki ilişki, bundan daha iyi anlatılamazdı.
*
Nedir bu fotoğrafta anlatılan?
Şudur:
*
- Temasta olalım ama yakın olmayalım.
*
- Görüşelim ama beraber fotoğraf vermeyelim.
*
- Müzakere edelim ama belli etmeyelim.
*
- Konuşalım ama küsmüşüz gibi yapalım.
*
- Bir araya gelelim ama çok da yakın olmayalım.
*
- Siyasal yakınlık olsun ama sosyal mesafeyi ihmal etmeyelim.
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