İran o kadar da fos çıkmadı

Haberin Devamı

- İran’ın tehditlerini acıklı bulmaya başladık.

- “Amma da kâğıttan kaplanmış bu İran” dedik.

- İstihbarattaki destansı boşluğuyla alay ettik.

*

Fakat itiraf edelim ki...

İran’ın İsrail’e yönelik karşı saldırısı, öyle yabana atılacak bir saldırı değil.

*

İlk kez...

- Tel Aviv’den yıkım görüntüleri gelmeye başladı.

- İsrail yönetimi en azından beklemediği türde bir karşılık gördü.

- İran’ın füzeleri, bu kez etkili oluyor.

*

Ne yalan söyleyeyim?

İran’ın karşı saldırısının etkili olması çok hoşuma gitti.

İran’da rejim yıkılır mı

Şöyle söyleyeyim:

İran’da rejimin yıkılması tabii ki mümkün olabilir.

*

Ancak bu yıkım...

- Asla İsrail eliyle olmaz.

- Asla Netanyahu’nun çağrısıyla olmaz.

*

Hatta ve hatta İsrail’in saldırıları, Netanyahu’nun çağrıları falan...

İran’da rejime can suyu olur.

*

İran’da rejim yıkılacaksa...

Haberin Devamı

Bu ancak ve ancak kendi iç dinamikleriyle mümkün olabilir.

*

Tabii bu arada İsrail saldırılarının...

Orta vadede...

İran’ın iç dinamiklerini, rejim aleyhine değiştirme ihtimalini de yabana atmamak lazım.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE’NİN KIYMETİ

- Ortadoğu karışınca...

- İran ile İsrail arasında füzeler uçuştukça...

- Ölümler, yıkımlar arttıkça...

- Tehditler, gerilimler yükseldikçe...

Terörsüz Türkiye’nin kıymetini çok daha iyi anlıyoruz.

KAHVERENGİ KIYAFETİN HİKMETİ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Marmaris’te kahverengi tonlu bir takım elbiseyle görüntülendi.

*

Erdoğan’ın meşhur ekose “kazanan / kazandıran” bir ceketi vardı.

O ceketin tantanası çok yapıldı.

Elitler yadırgadı, ahali benimsedi ve o ceket, “kazandıran ceket” olarak şan yaptı.

*

Erdoğan, aynı taktikle ilerliyor.

Yine elitlerin, küçük ve büyük burjuvaların, “şehirliler kahverengi giymez” diye ahkam kesenlerin inadına...

Bu sefer de kahverengi giymiş.

*

Erdoğan’ın “kazandıran ceketi”ni taklit eden çok siyasetçi çıkmıştı.

Bakalım kahverengi tonlu takım elbiseyi ilk hangi siyasetçinin üzerinde göreceğiz.

GÜL GİBİ BİR ADAM: HÜSEYİN GONCAGÜL

Haberin Devamı

MUHAFAZAKAR, mütedeyyin camianın tiyatrocularındandı Hüseyin Goncagül.

*

Beş özelliği vardı Goncagül’ün:

- BİR: Sürekli gülümserdi.

- İKİ: Aşırı cömertti.

- ÜÇ: Latife yapmadan duramazdı.

- DÖRT: Kalp kırdığı görülmemiştir.

- BEŞ: İtimat telkin ederdi.

*

Goncagül’ü kaybetmişiz.

Allah’tan bin rahmet.

ÜÇ İSİM ÜZERİNDEN CHP’NİN İÇ DURUMU

- EKREM İMAMOĞLU: Patron gibi davranıyor. Özgür Özel’in de Kemal Kılıçdaroğlu’nun üzerindeymiş gibi bir tutum alıyor. Toparlayıcı, barıştırıcı, ortak hedef koyucu bir lider havasında. Hapishane koşullarında bile bu algıyı verebilmesi bu işleri iyi kıvırdığının kanıtı.

- KEMAL KILIÇDAROĞLU: Cezaevi ziyaretini İmamoğlu’nun talebiyle yaptığı belli olunca... İmamoğlu taraftarları bayağı bir şok yaşadı. İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu ile görüşmek istemesi, Kılıçdaroğlu’nun CHP içinde yabana atılmayacak bir isim olduğunu ortaya koydu.

Haberin Devamı

- ÖZGÜR ÖZEL: İmamoğlu’nun patronajlığına iyice alıştı. Hiç mesele etmiyor. İçine sindirdiği formül galiba şu: “İmamoğlu lider, Özel genel başkan, Kılıçdaroğlu idare edilecek isim.” Fakat Kılıçdaroğlu’na bu kadar uzak durması, anlaşılır gibi değil. Üstelik İmamoğlu bile Kılıçdaroğlu’na özel önem verirken....