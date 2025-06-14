 İran canımı sıkıyor ama İsrail dayanılır gibi değil

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Üstelik bu sefer kontrolsüz vuruyor.
Üstelik bu sefer çok ciddi vuruyor.
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Ayrıca...
Bu sefer sonuna kadar gidecek gibi.
Üstelik bu sefer çok yıkıcı ve yakıcı olacak gibi.
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İran’ı beğenmiyorum.
İran’ı eleştiriyorum.
İran’ı kendime yakın göremiyorum.
İran’ı aşırı benmerkezci buluyorum.
*
Ancak İsrail’e nefretim o kadar devasa ki...
İsrail’in vurması karşısında...
Kendimi anında İran’ın yanında hizalıyorum.
*
İran’ın beceriksizliği, savunmasızlığı karşısında içim yanıyor.
AHMEDİNEJAD’IN ACAYİP İTİRAFI
HANİYE suikastının ardından CNN Türk’e çıkmıştı İran’ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad.
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Ahmedinejad’a göre...
- MOSSAD, İran’ın istihbarat servislerine rahatça sızabiliyormuş.
- Ahmedinejad, görevdeyken İsrail’le mücadele için özel bir birim kurmuş.
- Ve bingo! Bu birimin başındaki adam da MOSSAD ajanı çıkmış.
*
Ah İran ah!
Bu MOSSAD’ın becerisinden ziyade...
Senin beceriksizliğinden başka bir şey değil.
CUMA HUTBESİ VE AYNALI KÖRÜK TÜRKÜSÜ
ŞAŞALI düğün törenlerinden geçilmiyor ortalık.
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Cuma hutbesinde dün bu konu gündeme alınmıştı.
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Şu cümleler hutbeden:
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“Sade bir yüzük, içtenlikle yapılan bir dua, küçük bir ikram ile gerçekleştirilmesi gereken düğün merasimleri, maalesef günümüzde israf ve gösterişin zirveye çıktığı törenlere dönüşmüştür.”
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Diyanet’in tavsiyesi çok güzel ama bizim memlekette bu tavsiyeye pek uyulmaz.
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“Aynalı Körük” adlı bir Yozgat türküsü vardır.
Sözleri şöyle:
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“Oğlanın adı Ömer / Belimi sıktı kemer / Benim ince belime / Yakışır gümüş kemer / Aynalı körük olmazsa / Ben gelin gitmem / Ud kemani çalmazsa / Aynalı körüğe de binmem.”
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Aynalı körük olmazsa gelin gitmeyeceğini deklare eden bu anlayış, memlekette var olduğu müddetçe...
Sade bir yüzük ve içtenlikli bir duayla yetinmek pek mümkün olmayacaktır.
TURİZMDEN ÇOK İYİ HABER
TURİZM sektörü:
Aşırı kırılgandır. Fena halde hassastır. Çok duyarlıdır. Etkiye acayip açıktır.
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Bizim Türkiye:
Depremlerin ortasındadır. Savaşların göbeğindedir. Gergin bir coğrafyadadır.
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Buna rağmen...
Türkiye, turizmde başarısını sürdürüyor.
Nisan ayında turist rekoru kırılmış mesela.
Nisan ayında 10 milyonu aşkın yabancı turist gecelemiş ülkemizde.
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İspanya’da, hatta Yunanistan’da falan turizm çok kolay.
Türkiye’de turizm yapmak ise zorlu dağları aşmayı gerektiriyor.
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Rakamları karşılaştırırken bunu akıldan çıkarmamak lazım.
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