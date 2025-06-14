 İran canımı sıkıyor ama İsrail dayanılır gibi değil

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Üstelik bu sefer kontrolsüz vuruyor.

Üstelik bu sefer çok ciddi vuruyor.

*

Ayrıca...

Bu sefer sonuna kadar gidecek gibi.

Üstelik bu sefer çok yıkıcı ve yakıcı olacak gibi.

*

İran’ı beğenmiyorum.

İran’ı eleştiriyorum.

İran’ı kendime yakın göremiyorum.

İran’ı aşırı benmerkezci buluyorum.

*

Ancak İsrail’e nefretim o kadar devasa ki...

İsrail’in vurması karşısında...

Kendimi anında İran’ın yanında hizalıyorum.

*

İran’ın beceriksizliği, savunmasızlığı karşısında içim yanıyor.

AHMEDİNEJAD’IN ACAYİP İTİRAFI

HANİYE suikastının ardından CNN Türk’e çıkmıştı İran’ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad.

*

Ahmedinejad’a göre...

- MOSSAD, İran’ın istihbarat servislerine rahatça sızabiliyormuş.

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- Ahmedinejad, görevdeyken İsrail’le mücadele için özel bir birim kurmuş.

- Ve bingo! Bu birimin başındaki adam da MOSSAD ajanı çıkmış.

*

Ah İran ah!

Bu MOSSAD’ın becerisinden ziyade...

Senin beceriksizliğinden başka bir şey değil.

CUMA HUTBESİ VE AYNALI KÖRÜK TÜRKÜSÜ

ŞAŞALI düğün törenlerinden geçilmiyor ortalık.

*

Cuma hutbesinde dün bu konu gündeme alınmıştı.

*

Şu cümleler hutbeden:

*

“Sade bir yüzük, içtenlikle yapılan bir dua, küçük bir ikram ile gerçekleştirilmesi gereken düğün merasimleri, maalesef günümüzde israf ve gösterişin zirveye çıktığı törenlere dönüşmüştür.”

*

Diyanet’in tavsiyesi çok güzel ama bizim memlekette bu tavsiyeye pek uyulmaz.

*

“Aynalı Körük” adlı bir Yozgat türküsü vardır.

Sözleri şöyle:

*

“Oğlanın adı Ömer / Belimi sıktı kemer / Benim ince belime / Yakışır gümüş kemer / Aynalı körük olmazsa / Ben gelin gitmem / Ud kemani çalmazsa / Aynalı körüğe de binmem.”

*

Aynalı körük olmazsa gelin gitmeyeceğini deklare eden bu anlayış, memlekette var olduğu müddetçe...

Sade bir yüzük ve içtenlikli bir duayla yetinmek pek mümkün olmayacaktır.

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TURİZMDEN ÇOK İYİ HABER

TURİZM sektörü:

Aşırı kırılgandır. Fena halde hassastır. Çok duyarlıdır. Etkiye acayip açıktır.

*

Bizim Türkiye:

Depremlerin ortasındadır. Savaşların göbeğindedir. Gergin bir coğrafyadadır.

*

Buna rağmen...

Türkiye, turizmde başarısını sürdürüyor.

Nisan ayında turist rekoru kırılmış mesela.

Nisan ayında 10 milyonu aşkın yabancı turist gecelemiş ülkemizde.

*

İspanya’da, hatta Yunanistan’da falan turizm çok kolay.

Türkiye’de turizm yapmak ise zorlu dağları aşmayı gerektiriyor.

*

Rakamları karşılaştırırken bunu akıldan çıkarmamak lazım.