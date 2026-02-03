İran barış masası Türkiye’de kuruluyor

Haberin Devamı

Bakınız: Hürriyet’in 29 Ocak tarihli “Gelin Sizi Görüştüreyim” manşeti.

Hande’nin haberine göre...

Telefon görüşmesinde Erdoğan, Trump’a “İran’la Türkiye’de en üst seviyede bir araya gelin” dedi.

29 Ocak’tan 3 Şubat’a geldik.

Amerikan basınında çıkan haber şu:

“İran ve ABD’nin bu hafta Ankara’da görüşebilmesi için çalışmalar sürüyor.”

Evet, her an her şey olabilir.

Ancak şurası kesin:

Erdoğan’ın müzakere girişiminin bayağı bir etkisi olmuş ki cuma günü iki ülke İstanbul’da bir araya geliyor.

DERSİMİZ: KÜRT SORUNU

CUMHUR’A TEPKİ NEDEN AZ CHP’YE TEPKİ NEDEN ÇOK

Hem Cumhur İttifakı hem de CHP...

Kürt sorununa ilgi gösteriyor.

Şöyle bir baktığımızda:

- CUMHUR: Konuyla ilgili çok riskli adımlar atıyor ama görece daha az tepki alıyor.

-CHP: Konuya her ilgi gösterdiğinde gürültülü tepkilerin odak noktası haline geliyor.

Peki neden böyle oluyor?

Ben bunun temel nedenini şöyle açıklıyorum:

Cumhur İttifakı’nın Kürt sorununa yaklaşımının iki ana hedefi var:

- BİR: Kürtlerin haklarını genişletmek.

- İKİ: Terörün tarihe karışmasını sağlamak.

CHP’nin Kürt sorununa yaklaşımında ise tek bir boyut var:

DEM’in oylarını almak için DEM’in hoşuna gidecek şeyler söylemek.

*

CHP’nin tutumunda...

- Olayın terör boyutuna işaret yok.

- Kandil’in akıbetine değinme yok.

- Örgütün silah bırakmasının gerekliliğine vurgu yok.

İşte bu yüzden...

- Cumhur İttifakı yaparken: Daha az gürültü çıkıyor.

- CHP yaparken: Ortalık bayağı bir ayağa kalkıyor.

EPSTEIN BELGELERİNE DİKKAT

- Bu belgelere dayalı bayağı bir palavra dolaşıyor ortalıkta.

- Neyin doğru neyin yanlış olduğu birbirine karışmış durumda.

- Fake fotoğraflar da var, fake videolarda.

- Bazı isimlere karşı kişilik katlinin aracısı haline getiriliyor belgeler.

- Teyit mekanizmasının hiç işlemediği bir alan burası, ne söylesen gidiyor.

CUMAYA DA GİDER KURAN DA DİNLER

Önümüzdeki Cuma günü büyük depremin yıldönümü.

CHP Lideri Özgür Özel, Adıyaman ve Malatya’ya gidecekmiş.

Özel’in açıklanan resmi programında şu iki madde var:

- Malatya’da cuma namazı.

- Adıyaman’da Kuran tilaveti.

Bu programın altına yorum yapan CHP’lilerin yorumlarına şöyle bir göz attım.

Aman Tanrım! Neler yazmamışlar ki.

*

“Gitti laiklik” diyorlar. “İbadet de gizli kabahat de gizli” diyorlar. “Özgür Özel’den umudumuzu kestik” diyorlar. “Bak, bak. Bir de Kuran tilavetine katılacakmış” diyorlar.

“CHP ne hallere düştü” diyorlar. “Resmi programa Cuma ve Kuran yazılmaz” diyorlar.

Şunlara bakın hele:

Cuma namazının resmi programda yer alması karşısında deliye dönüyorlar. Depremde ölenleri anmak için okunan Kuran’ın dinlenmesi karşısında öfkeden çıldırıyorlar.

*

Bir zamanlar bu ülkede siyasetçilerin Cuma’ya gitmesine, Kuran dinlemesine laf edenler, süper etkili olurdu.

Ortam tam olarak böyleydi.

Tayyip Erdoğan...

Bu ortamı darmadağın etti. Bu ortamı tarihin en tozlu, en karanlık taraflarına gömdü.

*

Sakın aldırma bu tepkilere Özgür Özel.

Resmi programına Cuma’ya gitmeyi koymaya devam et. Kuran tilavetini gürül gürül dinlemeye devam et.

Unutma: Laikliği din karşıtlığı olarak algılayan o eski Türkiye yok artık.





BAL TUZAĞI

Çok alımlı, çok güzel kadınların kullanılarak etkili ve yetkili kişilere tuzak kurmanın Türkçedeki karşılığı: Bal tuzağı.

İngilizcesi: Honeytrap.

Şu sıralar Türkiye’deki etkili ve yetkili kişiler, kendilerine kurulacak “bal tuzakları” karşısında bayağı dikkatlidir.

Haberin Devamı

Tuzakçıların pek iş yapamayacakları bir ortam var şu anda Türkiye’de.

*

Şu üç olay nedeniyle:

-BİR: Herkese uzanan uyuşturucu operasyonları.

- İKİ: Hiç beklenmeyen kişilere yönelik fuhuş operasyonları.

- ÜÇ: Epstein belgelerinin ortalığı fena halde dağıtması.

Peki buna rağmen bal tuzağına düşen çıkmaz mı?

Tabii ki çıkar.

Sonucu ölüm bile olsa bu tuzağa düşmeyi göze alacak çok adam tanıyorum çünkü.

Meraklı tipler var çünkü.

HAPİSTEKİ BİRİYLE POLEMİK YAPMANIN İNCELİKLERİ

Eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in mevcut Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın bir röportajda söylediklerine...

Çok alınmış, çok kızmış, çok içerlemiş ve Cemil Tugay’a en ağır biçimde yüklenmiş.

*

Cemil Tugay durur mu?

Haberin Devamı

“Mecbur kaldım, kendimi savunuyorum” falan diyerek Soyer’e cevap yetiştirmeye çalışmış.

*

Cemil Tugay’ın danışmanı olsaydım, “sakın girme bu polemiğe” derdim.

Çünkü Tunç Soyer hapiste. Hapisteki biriyle laf yarıştırmaya girişmek, hapisteki biriyle polemik yapmak, hapisteki birine yüklenmek...

Ahlaki açıdan baştan kaybettirir.

Haklı da olsan kaybettirir, haksız da olsan kaybettirir.

*

Cemil Tugay, “O şimdi hapiste. Ben hapisteki biriyle polemiğe girmem. Bu nedenle susuyorum” deseydi...

Ahlaki üstünlük kesin kendisinde olurdu.