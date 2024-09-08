İnsanlık dersi yeter de artar bile

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Bu derste...

- Çanakkale’de Türklerle Filistinlilerin omuz omuza savaştıkları anlatılacakmış.

- Türk ve Filistin halkının ortak tarihinden söz edilecekmiş.

- Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin topraklarını savunması işlenecekmiş.

*

Bunlara ne gerek var Allah aşkına?

*

Bizim Filistin’in yanında durmamızın temel nedeni tarihsel bağlarımız değil ki.

*

Bizim Filistin’in yanında durmamızın temel nedeni:

İNSANLIĞIMIZDIR.

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Okullarda çocuklarımıza verilecek ilk dersin teması “İNSANLIK” olsun.

Böyle bir ders yeter de artar bile.

İNSANLIK ONURUNUN İKİ ŞEHİDİ: RACHEL CORRİE VE AYŞENUR EZGİ

RACHEL Corrie ve Ayşenur Ezgi...

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- İkisi de Uluslararası Dayanışma Hareketi’nin üyesiydi.

- İkisi de solcu aktivistti.

- İkisinin de kalbi Filistin için atıyordu.

- İkisi de İsrailli yerleşimcilere karşı Filistinli çiftçilerin yanında yer aldı.

- İkisi de Amerika’daki rahatını bırakıp Filistin’e gitti.

- İkisi de ölümü göze alacak kadar cesurdu.

*

Rachel Corrie...

Bir İsrail buldozerinin altında can verdi.

*

Ayşenur Ezgi...

İsrailli keskin nişancı tarafından katledildi.

*

İnsanlık onurunun en yürekli bu iki şehidine bin selam olsun.

Yolları, insanlığın yolunu aydınlatacak.







BİZİM MAHKEMELERDE JÜRİ SİSTEMİ OLUR MU

- Hemşeri dayanışmasının göklere çıktığı...

- Aşiret bağlarının hâlâ çok güçlü olduğu...

- Her alanda kutuplaşmanın devam ettiği...

- Simgeler üzerine yakınlıkların inşa edildiği...

- Başı açıklık / Başı örtülülük üzerinden kanaatlerin oluştuğu...

Memleketimizin mahkemelerine jüri sistemi gelirse...

Seyreyle sen gümbürtüyü.

ULUSAL İĞRENME

POLATLARIN hapishane sonrası şımarıklığı karşısında...

- Hepimiz hırslandık.

- Milletçe asabımız bozuldu.

- Ulusal iğrenme içine girdik.

- Midelerimizi tuttuk.

- Pervasızlık karşısında şaşkına döndük.

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- Önümüze gelene bin tekme atacak duruma geldik.

*

Milli birlik ve beraberliğimiz, hiçbir konuda bu denli perçinleşmemişti.