İnsanlık dersi yeter de artar bile

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Bu derste...
- Çanakkale’de Türklerle Filistinlilerin omuz omuza savaştıkları anlatılacakmış.
- Türk ve Filistin halkının ortak tarihinden söz edilecekmiş.
- Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin topraklarını savunması işlenecekmiş.
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Bunlara ne gerek var Allah aşkına?
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Bizim Filistin’in yanında durmamızın temel nedeni tarihsel bağlarımız değil ki.
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Bizim Filistin’in yanında durmamızın temel nedeni:
İNSANLIĞIMIZDIR.
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Okullarda çocuklarımıza verilecek ilk dersin teması “İNSANLIK” olsun.
Böyle bir ders yeter de artar bile.
İNSANLIK ONURUNUN İKİ ŞEHİDİ: RACHEL CORRİE VE AYŞENUR EZGİ
RACHEL Corrie ve Ayşenur Ezgi...
- İkisi de Uluslararası Dayanışma Hareketi’nin üyesiydi.
- İkisi de solcu aktivistti.
- İkisinin de kalbi Filistin için atıyordu.
- İkisi de İsrailli yerleşimcilere karşı Filistinli çiftçilerin yanında yer aldı.
- İkisi de Amerika’daki rahatını bırakıp Filistin’e gitti.
- İkisi de ölümü göze alacak kadar cesurdu.
*
Rachel Corrie...
Bir İsrail buldozerinin altında can verdi.
*
Ayşenur Ezgi...
İsrailli keskin nişancı tarafından katledildi.
*
İnsanlık onurunun en yürekli bu iki şehidine bin selam olsun.
Yolları, insanlığın yolunu aydınlatacak.
BİZİM MAHKEMELERDE JÜRİ SİSTEMİ OLUR MU
- Hemşeri dayanışmasının göklere çıktığı...
- Aşiret bağlarının hâlâ çok güçlü olduğu...
- Her alanda kutuplaşmanın devam ettiği...
- Simgeler üzerine yakınlıkların inşa edildiği...
- Başı açıklık / Başı örtülülük üzerinden kanaatlerin oluştuğu...
Memleketimizin mahkemelerine jüri sistemi gelirse...
Seyreyle sen gümbürtüyü.
ULUSAL İĞRENME
POLATLARIN hapishane sonrası şımarıklığı karşısında...
- Hepimiz hırslandık.
- Milletçe asabımız bozuldu.
- Ulusal iğrenme içine girdik.
- Midelerimizi tuttuk.
- Pervasızlık karşısında şaşkına döndük.
- Önümüze gelene bin tekme atacak duruma geldik.
*
Milli birlik ve beraberliğimiz, hiçbir konuda bu denli perçinleşmemişti.
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