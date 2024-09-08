×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarAhmet HAKAN
Ahmet Hakan
Ahmet Hakan
Ahmet HakanYazarın Tüm Yazıları

İnsanlık dersi yeter de artar bile

#RACHEL Corrie#Ayşenur Ezgi#Dilan Polat

OKULLARDA okutulacak ilk dersin teması “Çanakkale’den Gazze’ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi” olarak belirlenmiş.

Haberin Devamı

Bu derste...

- Çanakkale’de Türklerle Filistinlilerin omuz omuza savaştıkları anlatılacakmış.

- Türk ve Filistin halkının ortak tarihinden söz edilecekmiş.

- Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin topraklarını savunması işlenecekmiş.

*

Bunlara ne gerek var Allah aşkına?

*

Bizim Filistin’in yanında durmamızın temel nedeni tarihsel bağlarımız değil ki.

*

Bizim Filistin’in yanında durmamızın temel nedeni:

İNSANLIĞIMIZDIR.

*

Okullarda çocuklarımıza verilecek ilk dersin teması “İNSANLIK” olsun.

Böyle bir ders yeter de artar bile.

İnsanlık dersi yeter de artar bile

İNSANLIK ONURUNUN İKİ ŞEHİDİ: RACHEL CORRİE VE AYŞENUR EZGİ

RACHEL Corrie ve Ayşenur Ezgi...

Haberin Devamı

- İkisi de Uluslararası Dayanışma Hareketi’nin üyesiydi.

- İkisi de solcu aktivistti.

- İkisinin de kalbi Filistin için atıyordu.

- İkisi de İsrailli yerleşimcilere karşı Filistinli çiftçilerin yanında yer aldı.

- İkisi de Amerika’daki rahatını bırakıp Filistin’e gitti.

- İkisi de ölümü göze alacak kadar cesurdu.

*

Rachel Corrie...

Bir İsrail buldozerinin altında can verdi.

*

Ayşenur Ezgi...

İsrailli keskin nişancı tarafından katledildi.

*

İnsanlık onurunun en yürekli bu iki şehidine bin selam olsun.

Yolları, insanlığın yolunu aydınlatacak.

İnsanlık dersi yeter de artar bile
İnsanlık dersi yeter de artar bile

BİZİM MAHKEMELERDE JÜRİ SİSTEMİ OLUR MU

- Hemşeri dayanışmasının göklere çıktığı...

- Aşiret bağlarının hâlâ çok güçlü olduğu...

- Her alanda kutuplaşmanın devam ettiği...

- Simgeler üzerine yakınlıkların inşa edildiği...

- Başı açıklık / Başı örtülülük üzerinden kanaatlerin oluştuğu...

Memleketimizin mahkemelerine jüri sistemi gelirse...

Seyreyle sen gümbürtüyü.

ULUSAL İĞRENME

POLATLARIN hapishane sonrası şımarıklığı karşısında...

- Hepimiz hırslandık.

- Milletçe asabımız bozuldu.

- Ulusal iğrenme içine girdik.

Midelerimizi tuttuk.

- Pervasızlık karşısında şaşkına döndük.

Haberin Devamı

- Önümüze gelene bin tekme atacak duruma geldik.

*

Milli birlik ve beraberliğimiz, hiçbir konuda bu denli perçinleşmemişti.

İnsanlık dersi yeter de artar bile

#RACHEL Corrie#Ayşenur Ezgi#Dilan Polat
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Bu imza Türk sanayisi için de değerli

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

İşlerimizi yoluna koymamız için harika bir zaman

 DİNÇER GÜNER
DİNÇER GÜNER

Açılışlarda müzik olabilir

 DOĞAN HIZLAN
DOĞAN HIZLAN

Yaşar Kemal’in kurtardığı tarihi kilisede barış ayini

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE

Eğitim sistemimiz

 İLBER ORTAYLI
İLBER ORTAYLI
TÜM YAZARLARIMIZ