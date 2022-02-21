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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>İngilizce mingilizce
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Yazarın tüm yazıları

İngilizce mingilizce

21 Şubat 2022

Ekrem İmamoğlu, Münih Konferansı’nda İngilizce konuşmuş.

Her kafadan bir ses çıkıyor:

*

- İngilizcesi çok kötü.

İngilizce mingilizce

- Aksanı var.

- A1 seviyesinde.

- Böyle İngilizce mi olur?

Falan...

*

Bizim kompleksli tiplerin İngilizce zabitliği bir türlü bitmeyecek.

Türkçede istediğin çamı devir, gıkları çıkmaz.

Ama İngilizcenin azıcık kafasını gözünü kırdın mı, bütün kaşlarını kaldırırlar.

*

İngilizler bile İngilizce konusunda bizim kompleksliler kadar titizlenmemişlerdir.

*

Kompleks, bununla sınırlı kalsa yine iyi.

Uluslararası toplantılarda İngilizce konuşunca, “Vay! Adama bak! İngilizce konuşabiliyor! Aman da aman” denileceğini zanneden tiplerimiz de var.

*

Durun, bitmedi.

Konuşmacıların ve dinleyicilerin tümü Türk olduğu halde...

Dili İngilizce olan çok seminer, konferans falan gördüm ben.

*

Artık lisan öğrenmek çok demokratikleşti, artık İngilizce bilmenin önemi kalmadı, geçti o günler” diyoruz.

Ve bir de bakıyoruz ki...

Yok, geçmemiş.

*

God bless us” diyorum. Başka da bir şey demiyorum.

MAJESTELERİ’NİN KORONASI

KRALİÇE’nin görmediği, tatmadığı hiçbir şey kalmadı.

- Cihan harplerini gördü.

- En az 34 ABD Başkanı eskitti.

İngilizce mingilizce

- Ay’a çıkıldığına tanık oldu.

- Çiçek çocuklarla tanıştı.

- Vietnam Savaşı’nı yaşadı.

- İran Devrimi’ni gördü.

- Cilalı Taş Devri’nden Sanayi Devri’ne geçti.

- İnternetin icadını yakından izledi.

*

Neyse.

Sıkıldım.

Daha fazla sayamayacağım.

*

Ve majesteleri, en son COVID-19’la da müşerref olabildi.

*

Merak buyurmayınız efendiler!

Bu majesteleri var ya bu majesteleri...

Hepimizi gömer.

DERDEST EDİP GÖNDERİN ŞU KILIÇLI SURİYELİ’Yİ

TAMAM, Suriyeli düşmanı değiliz.

Tamam, göçmen dramlarına duyarlıyız.

İngilizce mingilizce

Tamam, sığınana dünyayı dar etmeyiz.

*

Ama bunun da bir sınırı var.

*

Kemerine kocaman kılıç asarak sokaklarımızda gezen bir Suriyeli’nin haberi vardı dünkü Hürriyet’te.

*

Bu tiplere zerre kadar müsamaha gösterilemez.

Derhal derdest edilip sınırlarımızın ötesine gönderilmelidirler.

ÖRGÜTLÜ HAD BİLMEZLİK

AŞI karşıtlarına gayet kibar bir dille çatmış Aziz Hoca.

Bunun üzerine aşı karşıtları, sosyal medyada...

İngilizce mingilizce

Haddini bil Aziz Sancar” diye kampanya başlatmışlar.

*

Aziz Sancar haddini bilsin bilmesine de...

Aziz Sancar’a had bildirmeye kalkışan bu örgütlü had bilmezlik ne olacak?

SON ZAMANLARDA

- Son zamanlarda Erol Evgin’e büyük bir saygı besliyorum. Bitmek tükenmek bilmeyen efendiliğini, eski şarkılarını hep aynı iştahla söylemesini, tatlı tatlı Adile Naşit anıları anlatmasını falan... Çok saygıdeğer buluyorum çok.

İngilizce mingilizce

- Son zamanlarda otel lobilerini çok seviyorum. Kozmopolit atmosferlerini, geniş ferahlıklarını, muazzam loşluklarını, hiçbir faturanın etkilemediği ışıltılarını... Çok seviyorum çok.

‘KADİM’ AYAĞA DÜŞTÜ

ESKİDEN “kadim” kelimesini çok kullanırdım.

*

Kadim dostum” falan derdim.

*

Artık uzak duruyorum bu kelimeden.

*

Kadim dostumu kaybettim, birinci nedeni bu.

*

Kadim kelimesi olur olmaz her yerde kullanılarak ayağa düşürüldü, ikinci nedeni de bu.

ÖZDEMİR İNCE BANA BULAŞMIŞ

CUMHURİYET yazarı Özdemir İnce, son yazısında benden söz etmiş.

*

Özdemir İnce’nin genel olarak...

İngilizce mingilizce

- Öyle tonton bir hali var ki...

- Öyle çocuksu bir buyurganlık içinde ki...

- Öyle gerekçesiz bir özgüvene sahip ki...

- Öyle sevimli bir üst perdeden sesleniyor ki...

İnsan kızamıyor kendisine.

*

Bırakın kızmayı...

Ciddiye alası bile gelmiyor insanın.

*

Yaz Özdemir İnce, yaz.

Bu tontonluğunla, bu sevimliliğinle, bu çocuksu buyurganlığınla...

Sana her şey serbest.

X

Teleçakalla nasıl konuşmak lazım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Şubat 2022
Diyelim ki...

Telefonunuz çaldı.

Açtınız.

Karşınızda bir teleçakal var, sizi dolandıracak.

*

Bu telefon görüşmesinde alacağınız pozisyon, aşağı yukarı şöyle bir şey olmalı:


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Bir şarkı üzerinden Türkiye delirmesi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Şubat 2022
Tarkan’ın “Geççek” şarkısı...

Türkiye’nin zaten cepheleşmiş kesimlerinin biraz daha cepheleşmesine yol açtı.

*

İktidar karşıtları...

Zil takıp oynuyorlar resmen. Dalgalanıyorlar. Durulmuyorlar. Kendilerini “İktidar ha düştü, ha düşecek” havasına fazlasıyla kaptırmış durumdalar.

*

Tarkan’ın şarkısına, Tarkan’ın bile yüklemediği misyonlar yüklüyorlar.

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Dolandırıcılar sosyolojiyi Nilüfer Narlı Hoca’dan çok daha iyi biliyorlar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Şubat 2022
Sosyoloji Profesörü Nilüfer Narlı’yı dolandırmışlar.

Bir dümen çevirerek.

Bir planı uygulamaya sokarak.

Kendilerini polis diye tanıtarak.

“Barış/Pınar” diye bir parola oluşturarak...

Sonuç?

Nilüfer Narlı Hocamız...

Bankaya gidip tüm parasını çekiyor.

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AK Parti’ye zarar veren AK Partililer

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Şubat 2022
Herhangi bir konuda konuşurken AK Parti’ye bir kişiyi bile ısındırmayıp tersine ısınmış olanları bile AK Parti’den soğutanlar.

Olumsuzlukların giderileceğine dair umut vermek yerine olumsuzluklara mazeret bulma yarışına girişenler.

*

Sürekli iktidarlarının yaptıkları ve yapacakları çalışmaları anlatmak yerine sürekli CHP de CHP diye tutturanlar.

*

Faturalardaki şişkinliklerin ortadan kalkacağını söylemek yerine faturalardaki şişkinliklerin sorumluluğunu başkalarına yükleyenler.

*

Yapıcı, onarıcı, yakınlaştırıcı, katkı sağlayıcı, çekici olmak yerine yıkıcı, bozucu, uzaklaştırıcı, itici olanlar.

*

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28 Şubat ne alaka

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Şubat 2022
Altı muhalefet lideri, parlamenter sisteme dönüş için bir yol haritası açıklayacaklarmış.

Açıklama yapacakları günü de belirlemişler:

28 Şubat.

*

O 28 Şubat ki....



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Altılı masanın şansı var mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Şubat 2022
Büyük laflara, alengirli tahlillere, janjanlı mukayeselere falan hiç girmeden...

Soruya kestirmeden kısacık bir cevap veriyorum:

*

Eğer...



Pahalılık

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Masadaki altılıya dair kısa kısa yorumlar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Şubat 2022
KILIÇDAROĞLU: Masanın çimentosu. Masanın tutkalı.

Bütün istikbalini masadakilerin birlikteliğine bağlamış durumda... Bu nedenle üzerine titrediği tek bir konu olmuştur: Masayı dağıtmamak.

AKŞENER: Masanın tutkalı olma vazifesini Kılıçdaroğlu’na yüklemiş durumda. Bunun rahatlığı içinde. Üstelik masadaki ağırlığı da epey fazla. Bunun da rahatlığı içinde. Yani masadaki keyfi gıcır olmuştur.

*

KARAMOLLAOĞLU: Babacan ve Davutoğlu’nun masaya girmesiyle “biricik” olma pozisyonunu azıcık kaybetmiş olsa da masada sözüne itibar edilmiştir. Bozan, dağıtan, yan çizen olmamıştır.

*

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Ahmet Necdet Sezer’in intikamı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Şubat 2022
Ahmet Necdet Sezer, cumhurbaşkanı iken...

İsraf olmasın diye Çankaya Köşkü’nün lambalarını söndürdüğüne dair bir söylenti çıkmıştı.

*

Çok dalga geçilmişti Sezer’in bu çabasıyla.



“Koca Cumhurbaşkanı. İşi gücü bırakmış lamba söndürmekle uğraşıyor”

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Bizim millet sevmez anarşiyi, kaosu falan

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Şubat 2022
Gençliğimde radikal eylemlerden çok hoşlanırdım.

Yumruklar havaya kalktığında heyecanlanırdım.

Herhangi bir korsan gösteri sırasında kendimden geçerdim.

Duvarlara yazı yazmak, yaşama sevinci verirdi bana.

Hep birlikte slogan atmak, hayata bağlardı beni.

Boykot, direniş... En sevdiğim kelimelerdi.

Fakat çok sonra fark ettim ki...

Bizim milletin büyük çoğunluğu

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Edip Cansever’in ‘Masa’ şiirini Macron’a uyarladım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Şubat 2022
Önce gelin büyük şairimiz Edip Cansever’in o enfes “Masa da Masaymış Ha” şiirini okuyalım:

MASA DA MASAYMIŞ HA

Adam yaşama sevinci içinde

Masaya anahtarlarını koydu

Bakır kâseye çiçekleri koydu

Sütünü yumurtasını koydu

Pencereden gelen ışığı koydu

Bisiklet sesini çıkrık sesini

Ekmeğin havanın yumuşaklığını koydu

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Elektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay Güler

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Şubat 2022
Bugün benim yazı günüm değil.

Ama kendimi bir konuyu açıklığa kavuşturmak zorunda hissettim.

O yüzden karşınızdayım.

*

Sosyal medya, çarkları insafsızca dönen bir makineye dönüşmüş durumda. En aklı başında insanları bile bir anda trol konumuna düşürüyor bu vahşi makine.

“Olayın doğrusu nedir?” dedirtmiyor. “Aslında ne oldu?” sorusuna asla yüz verdirmiyor. “Gerçekten de böyle mi oldu acaba?” diye hiç merak ettirmiyor.

*

Kim var bu gaddar makinenin arkasında?

Bir ordu var!

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Kurban olayım başkanım, aman ha

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Şubat 2022
İstanbul’da fırtına ve yağış alarmı verilmiş.

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun da bunu hatırlatan bir paylaşım yapmış.

*

Paylaşımın altına yazılanlar arasında biri dikkatimi çekti.

*

Şöyle deniyor:

*

“Kurban olayım başkanım. Bu sefer de bir arıza çıkarma. Bizi şunların diline düşürme.”

Kutuplaştırıcı siyasetin içine düştüğü durumu bundan daha iyi gösteren bir örnek olmaz, olamaz.

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Birleştirici misin kutuplaştırıcı mısın

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Şubat 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korona olmasının ardından bütün siyasi parti liderleri çok nazik geçmiş olsun mesajları yayınladılar.

Erdoğan da tüm liderlere ayrımsız tek tek teşekkür mesajları gönderdi.

*

Birleştirici bir kişilik...

Bu tabloya bakarak...

Şöyle şeyler der:

- Ne güzel bir tablo bu!

- Aman nazar değmesin!

-

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Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Şubat 2022
Türkiye’de epey zamandır hayat pahalılığı ve ekonomideki sorunlar için...

“En etkili muhalefet partisi” nitelemesi yapılıyordu.

*

Son zamanlarda ise konu biraz daha özelleşti ve şu duruma geldi:

*

Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları.

*

Nereye gitsem, kiminle konuşsam...

Gündem hep elektrik faturaları.

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Davutoğlu’na yanıt: Al sana çizgi değişimi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Şubat 2022
Katıldığı bir televizyon programında Ahmet Davutoğlu’na...

Ahmet Hakan’ın sizin hakkınızda şöyle şöyle eleştirileri var” diye sorulmuş.

O da buna cevap verirken...

“Ahmet Hakan’ın gazetecilik hayatındaki çizgi değişimleri...” falan diye başlayan bir cümle kurmuş.

*

Ahmet Davutoğlu, madem sözü çizgi değişimlerine getirdi.


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Türk tezi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Şubat 2022
Ukrayna krizinde Türk tezi nedir?

Kiev seyahatinde bu sorunun yanıtını aradım.

*

Seyahate katılan bazı yetkililerle görüştüm.

Cevabını aradığım soru şuydu:

Ne olursa Türkiye açısından iyi bir sonuç olur?

*

Üç aşamalı bir beklenti var Türk tarafında:

Birinci aşama:

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Amerikan desteği siyasette işe yarar mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Şubat 2022
Rahmetli Taylan abimiz, çok sıkı Demirelciydi.

Ta 70’lerden beri.

Vefası da büyüktü.

Demirel ölene kadar Demirelci kaldı.

*

Taylan abi, siyasi sohbetler sırasında genellikle suskun kalırdı.

Ancak sohbetin en hararetli anında...

Konuyla ilgisi olsun olmasın...

Şöyle derdi:

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Toplumun yüzde kaçı aşırı fanatiktir acaba?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Şubat 2022
Aşırı fanatiklerin ortak özellikleri şunlar:

- Sesleri çok çıkar.

- Fanatizmden beslenirler.

- En küçük bir diyalog çabası karşısında bile çılgına dönerler.

- Sağduyulu yaklaşımın düşmanıdırlar.

- Cepheleşmenin körüklendiği anlar, en sevdikleri anlardır.

- Kimsenin kimseyi dinlemediği bir ortamdan acayip zevk alırlar.

- İyiye iyi, kötüye köt ü demezler.

- Kendi taraflarına yönelik en küçük bir eleştiriyi bile düşmanlık sayarlar.

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Oldukları gibi görünmeyenler göründükleri gibi olmayanlar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Ocak 2022
Sosyal medyanın insanı riyakâr yapan bir tarafı var.

Bir bakıyorsun:

*

Günlük hayatta acayip mülayim takılan bir kişilik, sosyal medyada en sert adam pozlarına bürünüp babalandıkça babalanıyor.

*

Bir bakıyorsun:

*

Günlük hayatında bir kez bile racon kesmemiş bir zat, sosyal medyada racon üstüne racon kesiyor.

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