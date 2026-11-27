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Çünkü bu rehber, beni hiçbir zaman yanıltmadı.

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İncili rehber, Türkiye’nin restoranlarına “inci” veriyor.

Peki nasıl?

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Hiçbir karşılık beklemeyen, sadece iyi yemeğin peşinde koşan tamamen gönüllü “gizli” müfettişler oy veriyor ve bu oylarla restoranlara inciler dağıtılıyor.

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Sonuçlara şöyle bir baktığınızda...









Değerlendirmelerin tamamen organik ve objektif olduğuna hemen ikna oluyorsunuz.

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Şunu çok iyi biliyorum:

Bu rehberde yalan dolan, aldatmaca, göz boyamaca falan yok.

Sadece ve sadece hakkaniyetli bir seçim yapma kaygısı var.

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İnci alanlara ödülleri, çok görkemli bir törenle takdim edildi.

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Ayrıca İncili’nin 8’inci edisyonu da yayımlandı.

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İncili’de 566 İncili restoran ve 505 lezzet noktası yer alıyor.

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İncili’ye dahil olan kentler: İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Antalya, Gaziantep, Bursa...

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Rehbere en son depremin vurduğu üç kentimiz de dahil oldu: Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya.

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İncili rehber, sadece lüks restoranların rehberi değil.

İyi hizmet veren her türlü lokanta ve lezzet noktası da bu rehberde yer alabiliyor.

Gastronominin asırlık mekânları, Türkiye’nin bağ rotaları da rehberde anlatılıyor.

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Peki İncili Gastronomi Rehberi’ne nasıl ulaşılabilir?

Linki veriyorum:

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https://inciligastronomirehberi.hurriyet.com.tr

EMEĞİN GÜZELLEŞTİRİCİ TARAFLARI



ADI: Gülüm.

Belediye temizlik işçisi.

Elinde süpürge İstiklal Caddesi’ni temizliyor.

Altı yıldır bu işi yapıyor.









İstiklal Caddesi esnafı tarafından çok seviliyor.

*

Olay şu: Bir sokak fotoğrafçısı, Gülüm’ün fotoğraflarını çekti. Video ve fotoğraflar bir anda sosyal medyada yayılınca...

Tüm Türkiye Gülüm’ü konuşur oldu.

*

Doğallığıyla, işini severek yaptığını belli etmesiyle, hayat dolu enerjisiyle Gülüm, şimdi herkesin tanıdığı bir sima.

Gülüm’ün güzelliğinden söz eden edene.

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O güzellik...

Emeğin, alın terinin, işini severek yapmanın, doğallığın, kendiyle barışıklığın güzelliğidir.

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BİR ‘KAOS ŞOV’ PROJESİ



ASLANIN yalan olduğunu ilk açıklayan İstanbul Valiliği’ydi.

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Ama bazı vatandaşlarımız, Valilik açıklamasına inanmadı.









Öyle çok kişi var ki “O aslandı, konuyu kapatmaya çalışıyorlar” diyen.

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Peki Özgür Özel ne diyor?

“Fon meselesi unutulsun diye Sarıyer’e yalandan aslan saldılar” diyor.

*

Şahane bir “kaos şov” için şöyle bir projem var:

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“O aslandı, konuyu kapatmaya çalışıyorlar” diyen vatandaşlarımız ile “Sarıyer’e yalandan aslan saldılar” diyen Özgür Özel’i bir araya getirip bir güzel tartıştırmak.

DİLEK İMAMOĞLU’NA İYİ NİYETLİ BİR TAVSİYE



EŞİNE destek olmak için bir video paylaşmış Dilek İmamoğlu.

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Videoda şu üç şey var:

- BİR: İmamoğlu fotoğrafı.









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- İKİ: Siyasi mesajlarla dolu bir şarkı.

- ÜÇ: Dansçı kadınların yaptıkları modern dans gösterisi.

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Dilek İmamoğlu’na iyi niyetli olarak şunları söylemek isterim:

*

Dilek Hanım.

Modern dans denilen olgu, siyasal mesajlarla karıştırılınca...

Ortaya acayip zorlama, süper yabancılaştırıcı bir sonuç çıkıyor.

İnsan ister istemez “Bu ne ya?” diyor.

Tuhaf hareketlerle Ekrem İmamoğlu’nun masumiyetini kanıtlamaya çalışan dansçılar, izleyenlerin verilen mesaja odaklanmalarını imkânsızlaştırıyor.

*

Modern dans konusunu lütfen bir kere daha düşünün Dilek Hanım.

İKİ SÖZCÜ ARASINDAKİ FARK



YENİ Parti’nin eski sözcüsü ZEYNEL EMRE...

Aşırı temkinliydi. Duygularını geri plana itiyordu. Önündeki metne sadık kalıyordu. Olaysız dağılmaya dikkat ediyordu. Tartışma çıkarmamaya özen gösteriyordu. Sosyal demokrat bir donukluk vardı üzerinde.

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YENİ Parti’nin yeni sözcüsü SALİH UZUN ise...

Temkinden uzak görülüyor. Duygularını saklamayacak gibi. Metin dışı konuşmaya meraklı gibi. Hızlı, sansürsüz ve sakınmasız konuşacak gibi. Tartışma çıkaracak gibi. Merkez sağa özgü bir rahatlık var üzerinde.



ŞAHAP BEY İÇİN MİNİK BİR ŞEY



AŞAĞIDAN yukarıdan / BDDK’dan fonlardan / Suçlamalardan iddialardan / Harekete geçecek savcılardan / İzin verilen soruşturmadan...









Yolun sonu görünüyor.



ÜÇÜNÜ DE TÜRKİYE BİRLEŞTİRİYOR



1. SURİYE: Haritası paramparçaydı. Rejim bir yere sıkışmıştı, SDG bir bölgeyi kontrolüne almıştı, IŞİD başka bir yerdeydi. Hepsi gitti. Yerine tek Suriye geldi.

Bu konuda en büyük rolü Türkiye oynadı.

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2. IRAK: İran’ın vekil silahlı güçleri ülkede cirit atıyordu. PKK, ülkenin mağaralarını kendisine yuva yapmıştı. Şimdi ülkede yeniden merkezi otorite tesis ediliyor.

Bu konuda en büyük rolü Türkiye oynuyor.

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3. LİBYA: Kaddafi’den sonra ülke, resmen ikiye bölünmüştü. Bir tarafta meşru Libya hükümeti, bir tarafta Hafter. Şimdi bu ikisinin birleşmesi söz konusu.

Bu konuda da en büyük rolü Türkiye oynuyor.