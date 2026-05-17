 İnanmayın şu sahtekarlara

O iki sonuçtan birincisi şu:

*

Her kim ki...

- “Ben Tayyip Erdoğan’ın koruması altındayım” havası basıyorsa...

- “Ben Akın Gürlek’e çok yakınım” diye sağda solda fısıldıyorsa...

- “Benim devletin derinlikleriyle acayip ilişkilerim var” edası takınıyorsa...

- Kendisinin “dokunulmaz” olduğu izlenimini yaratmaya çalışıyorsa...

Bu kişi sahtekarın, palavracının, dolandırıcının önde gidenidir.

*

O iki sonuçtan ikincisi ise şu:

*

- Sabah akşam Tayyip Erdoğan övgüleri yapmak.

- Akın Gürlek’in heykelini dikmeye çalışmak.

- Hükümetin en büyük destekçisi olmak.

Suç şüphesi söz konusu olduğunda kelepçeyle gözaltına alınmaya engel olmaz.

*

Bu iki sonucun tüm topluma verdiği mesaj ise çok net:

İnanmayın şu sahtekar dolandırıcıların bastıkları havaya.

İTİMATSIZLIĞIN EVEREST’İ

ABD heyeti, Çin’den ayrılırken başkanlık uçağına binmeden önce...

Çinli ev sahiplerinin verdikleri tüm hediyeleri çöp kutusuna basket yapmışlar.

Niye?

Çünkü Çinlilerin o hediyelere dinleme cihazı falan yerleştirmesinden korkmuşlar.

*

Bu ikisi dost ve kardeş ülke olacak da biz de göreceğiz.

İtimatsızlığın Everest’idir bu.

İKİ BAŞKAN’A ÖVGÜ

MANSUR Yavaş ve Memduh Büyükkılıç.

Biri Ankara’nın CHP’li, diğeri Kayseri’nin AK Partili belediye başkanı.

İki başkan uzlaşmış, Tarihi Kentler Birliği’nin seçimine Mansur Yavaş’ın ortak listeyle tek aday olarak girmesine karar vermişler.

*

Konuyla ilgili her iki başkanın yaptığı açıklamada uzlaşmanın güzelliğini övmüşler de övmüşler.

Ben de hem Yavaş’ı hem de Büyükkılıç’ı övüyorum da övüyorum.

AK PARTİ DESTEKÇİLERİNDE TAKDİR ETTİĞİM BİR HUSUS

AKSARAY Milletvekili’nin eşinin fakir ilmühaberi alması konusunda...

AK Parti’yi destekleyen çevrelere şöyle bir baktığımda gördüklerim şunlar:

*

- Hiçbiri milletvekilini korumadı.

- Hepsi milletvekilini en ağır şekilde eleştirdi.

- Hatta istifa diyenler oldu.

- Hatta ve hatta partiyi göreve çağıranlar çıktı.

*

Hah şöyle. İşte böyle böyle çıkacak karanlıklar aydınlığa.

MURAT YANCI’YA KULAK VERİN

DEMİRÖREN Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, CNN Türk’te Hakan Çelik’in programında çok önemli açıklamalar yaptı.

Hem de matematiksel olarak kanıtlı biçimde.

*

Yancı, muazzam çarpıklığı iki rakamla ortaya koydu:

*

- BİRİNCİ RAKAM: Türkiye’de reklamların aslan payı sanal medyaya gidiyor. Sanal medyaya giden reklam payı: Yüzde 75.

*

- İKİNCİ RAKAM: Türkiye’de televizyonların izlenmesi geçen yıla göre artmış durumda. Günde kişi başı izlenme: 3 saat 38 dakika.

*

Televizyon izleniyor, televizyon en güvenilir mecra kabul ediliyor ama reklamlar sanal medya bataklığına gidiyor.

*

Murat Yancı, bu çarpık yapıdan doğacak sonuçlardan sadece birini şöyle anlatmış:

*

“Çekilen Türk dizileri, inanılmaz izleniyor. Buna rağmen çekilen dizi sayısı azalıyor. Yakında sadece Amerikan dizilerine kalabiliriz. Oysa Türk dizileri, şu anda Türkiye’nin yumuşak gücü. Bu gücü kaybetmemiz lazım.”

TOLSTOY VE KOVBOY

EPEYDİR dolanıp duruyor etrafta şu söz:

*

“Tüm muhteşem hikâyeler iki şekilde başlar: Ya biri yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir.”

*

Güya Tolstoy söylemiş bu sözü. Ama yalan. Yok Tolstoy’un böyle bir sözü.

Zaten olamaz da.

Çünkü Tolstoy’un yazdığı muhteşem romanların hiçbiri...

Birinin yolculuğa çıkması ya da şehre bir yabancının gelmesiyle başlamaz.

*

Bu söz sadece kovboy filmleri için geçerli olabilir.

Çünkü izlediğim iyi ya da kötü kovboy filmleri genellikle şöyle başlar:

*

Ya kasabaya bir yabancı gelir ya da bir kasabalı uzaklara doğru yola çıkar.

KILIÇDAROĞLU YANLIŞTI AMA STRATEJİSİ DOĞRUYDU

STRATEJİSİ şuydu Kılıçdaroğlu’nun:

- DEM Parti’yi kendi şemsiyesi altında tutmak.

- Saadet Partisi gibi ağır muhafazakar bir partiyle ortaklaşmak.

- Babacan ve Davutoğlu gibi AK Parti’nin iki önemli ismiyle beraber hareket

etmek.

*

Böylece Kürtlerin, ağır muhafazakarların, AK Parti’den kopup gelmişlerin, sağın desteğiyle iktidara yürüyecekti.

Olmadı, çünkü adaylığını dayatması yanlıştı ama stratejisi doğruydu.

*

Bugünse Kılıçdaroğlu’nun doğru stratejisinin izi tozu bile kalmadı.

- Terörsüz Türkiye’den sonra DEM, yine CHP’nin peşine takılır mı? Belirsiz.

- Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun durumu net: İkisi de sürekli CHP’ye saydırıyor.

- Bu saatten sonra Saadet Partisi’nin CHP ile yan yana gelmesi çok zor gibi.

*

Biliyorum, CHP’nin son günlerde başı belada, çok sorunu var.

“Yalnızlaşmayı” da bu sorunlara eklemek gerektiğini söylesem fazla mı gaddar davranmış olurum acaba?