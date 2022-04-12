İmran Han, Marine, Orban, Putin ve kimlikler

- Macaristan’da Orbancı...
- Pakistan’da İmran Hancı...
- Ukrayna işinde Putinci...
- Fransa’da Marineci...
İse...
O kişi Doğu Perinçek çizgisinde buz gibi bir Avrasyacıdır.
*
Bir kişi...
- Macaristan’da altılı muhalefetçi...
- Pakistan’da İmran Han karşıtı...
- Ukrayna işinde Batıcı...
- Fransa seçiminde mutsuz...
İse...
O kişi liberal sol çizgide buz gibi bir küreselcidir.
*
Bir kişi...
- Macaristan’da Orbancı...
- Ukrayna işinde dengeci...
- Fransa seçiminde Marine karşıtı...
- Pakistan’da İmran Han karşıtı...
İse...
Yeni Şafak çizgisinde takılan buz gibi bir kafası karışıktır.
*
Benim durumum ise şudur:
- Orban’dan hazzetmem ama Soros’un yenilmesine sevindim.
- Ukrayna işinde sonuna kadar Zelenskiciyim.
- İmran Han’dan hoşlanmam ama kendisine çekilen operasyona kıl oldum.
- Macron’u çok itici bulurum ama Marine tehlikesine karşı Macroncuyum.
MANSUR YAVAŞ BANA SÜPER SAMİMİ GELDİ
EKREM İmamoğlu, “Aday değilim, benim adayım Kemal Kılıçdaroğlu” dese de... İçsesinin sürekli şöyle dediğinden eminim:
*
“Benim aday olmam lazım. Ben olmazsam olmaz. Kılıçdaroğlu’nun kazanma şansı yok.”
*
Mansur Yavaş’a gelince...
*
Nedense Mansur Yavaş bana...
- Belediye başkanlığına fitmiş gibi geliyor.
- Cumhurbaşkanlığında gözü yokmuş gibi geliyor.
- Bu maceraya girmek istemiyormuş gibi geliyor.
*
Ve bu tavrında...
Sonuna kadar samimiymiş gibi geliyor.
*
Kimsenin kalbini yarıp bakma şansım yok ama nedense bana hep böyle geliyor.
AHMET ÖZAL
- Fatih Erbakan parti kurdu.
*
- Haydar Baş’ın oğlu parti kurdu.
*
- Ahmet Özal durur mu? O da parti kuruyormuş.
*
Ne diyordu Ece Ayhan?
*
“Oğullar oğulluktan sessizce çekilmesini bilmelidir abiler.”
*
Ece Ayhan yaşasaydı kendisine şöyle derdim:
*
Bizde oğullar, oğulluktan bir türlü çekilmiyor be Ece Abi.
YENİ MERAKLARIM
- Asya mutfağına meftun hale geldim.
- Tefle çalınan Kürtçe türküler dinlemeye başladım.
- MUBİ’de entel sanat filmlerine fena dadandım.
- Marketlerde etiket okumak gibi bir zevk edindim.
KURUM KAPISINA DAYANMAK
İLK üç gün bunu destekleyenler oldu.
*
Fakat artık...
İlk üç gün bunu destekleyenler bile şöyle şeyler diyorlar:
- Dayanıyorsun da ne oluyor ki.
- Kurumdan çok seni konuşuyorlar.
- Sorunlara bile dikkat çekmiş olmuyorsun.
- Kapılardan döndürülmek imajını zedeliyor.
60 GÜN YETER Mİ
BİR kadın sürücünün kullandığı aracın aynasını kırıp kadına ağır hakaretler eden bir şehir magandası var son günlerde herkesin konuştuğu... Üstelik o çirkin eylem sırasında arabada kadının bebeği bulunuyordu.
*
Bu kendini bilmez şehir magandasına verilen ceza şu:
*
Ehliyetine iki ay el koymak.
*
Bu maganda, iki ay sonra da aynı şeyi yapacaktır. Ehliyetine el koymak yerine tedavi altına alınmalı. Tedavi sonucuna göre gerekiyorsa ömür boyu ehliyetine el konmalı.
Adil olanın bu olduğunu düşünüyorum.
İmran Han, Marine, Orban, Putin ve kimlikler
Bir kişi...
- Macaristan’da Orbancı...
- Pakistan’da İmran Hancı...
- Ukrayna işinde Putinci...
- Fransa’da Marineci...
İse...
O kişi Doğu Perinçek çizgisinde buz gibi bir Avrasyacıdır.
*
Bir kişi...
- Macaristan’da altılı muhalefetçi...
- Pakistan’da İmran Han karşıtı...
- Ukrayna işinde Batıcı...
- Fransa seçiminde mutsuz...
İse...
O kişi liberal sol çizgide buz gibi bir küreselcidir.
*
Bir kişi...
- Macaristan’da Orbancı...
- Ukrayna işinde dengeci...
- Fransa seçiminde Marine karşıtı...
- Pakistan’da İmran Han karşıtı...
İse...
Yeni Şafak çizgisinde takılan buz gibi bir kafası karışıktır.
*
Benim durumum ise şudur:
- Orban’dan hazzetmem ama Soros’un yenilmesine sevindim.
- Ukrayna işinde sonuna kadar Zelenskiciyim.
- İmran Han’dan hoşlanmam ama kendisine çekilen operasyona kıl oldum.
- Macron’u çok itici bulurum ama Marine tehlikesine karşı Macroncuyum.
MANSUR YAVAŞ BANA SÜPER SAMİMİ GELDİ
EKREM İmamoğlu, “Aday değilim, benim adayım Kemal Kılıçdaroğlu” dese de... İçsesinin sürekli şöyle dediğinden eminim:
*
“Benim aday olmam lazım. Ben olmazsam olmaz. Kılıçdaroğlu’nun kazanma şansı yok.”
*
Mansur Yavaş’a gelince...
*
Nedense Mansur Yavaş bana...
- Belediye başkanlığına fitmiş gibi geliyor.
- Cumhurbaşkanlığında gözü yokmuş gibi geliyor.
- Bu maceraya girmek istemiyormuş gibi geliyor.
*
Ve bu tavrında...
Sonuna kadar samimiymiş gibi geliyor.
*
Kimsenin kalbini yarıp bakma şansım yok ama nedense bana hep böyle geliyor.
AHMET ÖZAL
- Fatih Erbakan parti kurdu.
*
- Haydar Baş’ın oğlu parti kurdu.
*
- Ahmet Özal durur mu? O da parti kuruyormuş.
*
Ne diyordu Ece Ayhan?
*
“Oğullar oğulluktan sessizce çekilmesini bilmelidir abiler.”
*
Ece Ayhan yaşasaydı kendisine şöyle derdim:
*
Bizde oğullar, oğulluktan bir türlü çekilmiyor be Ece Abi.
YENİ MERAKLARIM
- Asya mutfağına meftun hale geldim.
- Tefle çalınan Kürtçe türküler dinlemeye başladım.
- MUBİ’de entel sanat filmlerine fena dadandım.
- Marketlerde etiket okumak gibi bir zevk edindim.
KURUM KAPISINA DAYANMAK
İLK üç gün bunu destekleyenler oldu.
*
Fakat artık...
İlk üç gün bunu destekleyenler bile şöyle şeyler diyorlar:
- Dayanıyorsun da ne oluyor ki.
- Kurumdan çok seni konuşuyorlar.
- Sorunlara bile dikkat çekmiş olmuyorsun.
- Kapılardan döndürülmek imajını zedeliyor.
60 GÜN YETER Mİ
BİR kadın sürücünün kullandığı aracın aynasını kırıp kadına ağır hakaretler eden bir şehir magandası var son günlerde herkesin konuştuğu... Üstelik o çirkin eylem sırasında arabada kadının bebeği bulunuyordu.
*
Bu kendini bilmez şehir magandasına verilen ceza şu:
*
Ehliyetine iki ay el koymak.
*
Bu maganda, iki ay sonra da aynı şeyi yapacaktır. Ehliyetine el koymak yerine tedavi altına alınmalı. Tedavi sonucuna göre gerekiyorsa ömür boyu ehliyetine el konmalı.
Adil olanın bu olduğunu düşünüyorum.