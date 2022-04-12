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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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İmran Han, Marine, Orban, Putin ve kimlikler

12 Nisan 2022

Bir kişi...

- Macaristan’da Orbancı...

- Pakistan’da İmran Hancı...

- Ukrayna işinde Putinci...

- Fransa’da Marineci...

İmran Han, Marine, Orban, Putin ve kimlikler

İse...

O kişi Doğu Perinçek çizgisinde buz gibi bir Avrasyacıdır.

*

Bir kişi...

- Macaristan’da altılı muhalefetçi...

- Pakistan’da İmran Han karşıtı...

- Ukrayna işinde Batıcı...

- Fransa seçiminde mutsuz...

İse...

O kişi liberal sol çizgide buz gibi bir küreselcidir.

*

Bir kişi...

- Macaristan’da Orbancı...

- Ukrayna işinde dengeci...

- Fransa seçiminde Marine karşıtı...

- Pakistan’da İmran Han karşıtı...

İse...

Yeni Şafak çizgisinde takılan buz gibi bir kafası karışıktır.

*

Benim durumum ise şudur:

- Orban’dan hazzetmem ama Soros’un yenilmesine sevindim.

- Ukrayna işinde sonuna kadar Zelenskiciyim.

- İmran Han’dan hoşlanmam ama kendisine çekilen operasyona kıl oldum.

- Macron’u çok itici bulurum ama Marine tehlikesine karşı Macroncuyum.

MANSUR YAVAŞ BANA SÜPER SAMİMİ GELDİ

EKREM İmamoğlu, “Aday değilim, benim adayım Kemal Kılıçdaroğlu” dese de... İçsesinin sürekli şöyle dediğinden eminim:

*

İmran Han, Marine, Orban, Putin ve kimlikler

Benim aday olmam lazım. Ben olmazsam olmaz. Kılıçdaroğlu’nun kazanma şansı yok.

*

Mansur Yavaş’a gelince...

*

Nedense Mansur Yavaş bana...

- Belediye başkanlığına fitmiş gibi geliyor.

- Cumhurbaşkanlığında gözü yokmuş gibi geliyor.

- Bu maceraya girmek istemiyormuş gibi geliyor.

*

Ve bu tavrında...

Sonuna kadar samimiymiş gibi geliyor.

*

Kimsenin kalbini yarıp bakma şansım yok ama nedense bana hep böyle geliyor.

AHMET ÖZAL

- Fatih Erbakan parti kurdu.

*

- Haydar Baş’ın oğlu parti kurdu.

İmran Han, Marine, Orban, Putin ve kimlikler

*

- Ahmet Özal durur mu? O da parti kuruyormuş.

*

Ne diyordu Ece Ayhan?

*

Oğullar oğulluktan sessizce çekilmesini bilmelidir abiler.

*

Ece Ayhan yaşasaydı kendisine şöyle derdim:

*

Bizde oğullar, oğulluktan bir türlü çekilmiyor be Ece Abi.

YENİ MERAKLARIM

- Asya mutfağına meftun hale geldim.

- Tefle çalınan Kürtçe türküler dinlemeye başladım.

İmran Han, Marine, Orban, Putin ve kimlikler

- MUBİ’de entel sanat filmlerine fena dadandım.

- Marketlerde etiket okumak gibi bir zevk edindim.

KURUM KAPISINA DAYANMAK

İLK üç gün bunu destekleyenler oldu.

*

Fakat artık...

İmran Han, Marine, Orban, Putin ve kimlikler

İlk üç gün bunu destekleyenler bile şöyle şeyler diyorlar:

- Dayanıyorsun da ne oluyor ki.

- Kurumdan çok seni konuşuyorlar.

- Sorunlara bile dikkat çekmiş olmuyorsun.

- Kapılardan döndürülmek imajını zedeliyor.

60 GÜN YETER Mİ

BİR kadın sürücünün kullandığı aracın aynasını kırıp kadına ağır hakaretler eden bir şehir magandası var son günlerde herkesin konuştuğu... Üstelik o çirkin eylem sırasında arabada kadının bebeği bulunuyordu.

İmran Han, Marine, Orban, Putin ve kimlikler

*

Bu kendini bilmez şehir magandasına verilen ceza şu:

*

Ehliyetine iki ay el koymak.

*

Bu maganda, iki ay sonra da aynı şeyi yapacaktır. Ehliyetine el koymak yerine tedavi altına alınmalı. Tedavi sonucuna göre gerekiyorsa ömür boyu ehliyetine el konmalı.

Adil olanın bu olduğunu düşünüyorum.

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