İmralı sürecinden yeni Suriye’ye yangın faciasından yeni anayasaya... Numan Kurtulmuş’la gündem

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İMRALI GÜNDEMİ

BAHÇELİ’NİN İMRALI ÇIKIŞI BÜYÜK DEVLET ADAMI ÇIKIŞIDIR

SAYIN Devlet Bahçeli, büyük bir devlet adamı ciddiyetiyle ve sorumluluğuyla İmralı sürecini başlattı. Bölgesel ve küresel siyaseti okuyan bir ufuk var burada.

Sürecin sorunsuz bir şekilde devam etmesini umut ediyorum.

Buradaki mesele Sayın Cumhurbaşkanımızın defaatle ifade ettiği “terörsüz Türkiye” inşasıdır.

İmralı‘nın terörü bitirdiğini, artık terörle yol alınamayacağının görüldüğünü ilan etmesi gerekiyor.

Bizim de yıllardır söylediğimiz bir eli silahta bir eli sandıkta bir siyaset olmaz.

DEM Parti bünyesinde oluşturulan heyet, görüşmelerini gayet başarılı bir şekilde yaptı.

Bu görüşmelerin parlamentoda partiler arası müzakerelerle yürütülmesi de önemlidir.

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YENİ SURİYE GÜNDEMİ

PARLAMENTO KURULMASI İÇİN SURİYE’YE DESTEĞE HAZIRIZ

BEN yeni Suriye yönetiminin şimdiye kadar ortaya koyduğu tavrı olumlu buluyorum.

Esad rejiminin sonunu dışlama politikaları getirdi.

Bundan ders çıkararak Suriye’de bütün toplum kesimlerinin yönetime dahil edildiği bir sürecin olması lazım. Türkiye olarak bizim burada yapacağımız şey demokratik rehberliktir.

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Türkiye, kendi demokrasisini geliştirmek için büyük bedeller ödemiş bir ülke. Demokrasi tecrübemizi Suriye’deki yeni yönetimle paylaşabiliriz. Biz TBMM olarak parlamentoyu kurmak ve çalıştırmak konusunda her türlü desteği vermeye hazırız.

Suriye’de süratle Anayasanın, Siyasi Partiler Yasasının oluşturulması gerekiyor. Bu sadece Suriye’nin değil bütün bölge ülkelerinin geleceği için önemlidir.

SURİYE’DEKİ YPG / PKK GÜNDEMİ

TÜRKİYE EŞSİZ BİR FIRSAT YAKALADI

PKK / YPG’nin Suriye’de bir şekilde devam etmesini isteyen ülkeler olabilir. Şimdiye kadar destek verdikleri gibi bundan sonra da destek vermek isteyen ülkeler, çevreleri olabilir. Ama Suriye’deki rejim değişikliğiyle birlikte ortaya önemli bir momentum çıktı. Çok kutuplu, çok merkezli bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bu çerçevede 45 bin terörist için bölgenin yükselen gücü Türkiye’yi rahatsız edecek bir politikanın içinde olmayacaklarını düşünüyorum.

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Tabloya bakalım: Rusya, muhtemelen Ukrayna Savaşı’nın bitirilmesiyle ilgili beklenti içinde. İran’ın özellikle Hizbullah’a karşı yapılan operasyonlardan sonra Suriye’de fiilen bu işi yürütemeyeceği belli. Ayrıca Türkiye’nin hem Irak hükümetiyle hem de Kuzey Irak’taki bölgesel yönetimle olan ilişkilerini son dönemde fevkalade olumlu bir şekilde seyretmesi önemli. Irak Kalkınma Yolu Projesi de çok sağlam bir köprü şeklinde yürüyor. Bütün bunlar Türkiye’yi çok büyük bir aktör haline getiriyor. Yani Suriye’nin iç dengeleri tamam ama bu kadar önemli dış faktör eş zamanlı biçimde bir araya getirilemez.

KARTALKAYA FACİASI GÜNDEMİ

MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU OLAYA IŞIK TUTACAK

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78 vatandaşımızı acı bir şekilde kaybettiğimiz otel faciası, maalesef hepimizin yüreklerini burkmuş, hepimizin içini kanatmış, bütün milletimizi derin bir yasa boğmuştur.

Öncelikle hayatını kaybeden bütün yurttaşlarımıza Cenabı Allah’tan bir kere daha rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Bu yakın dönemlerde yaşadığımız en büyük facialardan birisi. Dolayısıyla, konunun üstüne gidilmesi, bu facianın yaşanmasında kusuru, hatası, eksikliği olan kim varsa, ihmalleri söz konusuysa hepsinden hesap sorulması milletimizin ortak temennisi.

Böylesine büyük bir acının, siyasi tartışma konusu ve malzemesi yapılması vahimdir. Bunu asla doğru bulmayız.

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Milletimiz, soruşturmaların dikkatle, titizlikle yapılmasını, kimin veya kimlerin kusuru varsa bunların hesabının yargı önünde sorulmasını beklemektedir. Tabii ki bu soruşturmaların tereddüde mahal bırakmayacak şekilde yapılması, herkesin gereğini yerine getirmesi gerekir.

Öncelikle kamuoyunun temel endişesi şu: Hatalının, kusurlunun ve işini noksan yapanın cezalandırılmadığı, cezasızlık algısı... Bu durum, bir milleti içten içe kemiren bir kurt gibidir. Bu algının ortadan kaldırılması, suçlular, hatalılar kimlerse bunların gerekli hesabı mahkemeler önünde vermesi temel beklentimizdir.

Faciayla ilgili bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. Bu heyet teknik olarak uzman isimlerden ve öğretim üyelerinden teşekkül ettirildi. Bu bilirkişi heyetinin raporunu en kısa sürede bütün kamuoyunu tatmin edecek şekilde hazırlamasını ve gerekli soruşturmaların tamamlanarak mahkeme sürecinin başlamasını bekliyoruz.

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Bu süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de bir araştırma komisyonu kurulacak. Bu araştırma komisyonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yer alan partilerin temsilcileri olacak. Konuyla ilgili araştırma komisyonu titizlikle çalışacak ve detaylı bilgileri de kayıt altına alacaktır. Şüphesiz bu rapor da soruşturmalara ışık tutacaktır.

YENİ ANAYASA GÜNDEMİ

YENİ ANAYASA İLE İMRALI SÜRECİ AYRI AYRI KONULAR

İMRALI süreciyle anayasa tartışmalarını iç içe geçirmemek lazım.

Bunlar birbirlerinden ayrı konular.

Daha ortada İmralı ile ilgili bir mesele niyet olarak bile yokken anayasa görüşmelerine başladık. İlk tur görüşmelerde hiçbir siyasi parti, kategorik olarak biz bu işin içinde yokuz demedi.

Bütün partilerin seçim beyannamelerini inceledim. Tamamı ya “yeni anayasa” diyor ya da anayasada köklü değişim vadediyor.

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28’inci dönemin Meclis’i, ikinci asrın ilk Meclis’idir. Bu Meclis’e sivil, demokratik, kapsayıcı, kuşatıcı, güçler ayrılığı prensibi esaslarına uygun, hukukun üstünlüğünü sağlayan katılımcı bir anayasa yapmak yakışır. Bir partinin anayasası olmaz, toplumun anayasası olur.

Bunun içinde bütün siyasi partilerin kendi anayasa tekliflerini dile getirmeleri lazım. Sivil toplumdan gelecek tekliflere de açık olmalıyız.

Yeni anayasa milletin bir numaralı gündem maddesi midir derseniz, tabii ki değildir. Ama siyasi partilerin tamamı seçim beyannamelerine, parti programlarına bunu koymuşlarsa bu şu demektir: Millete mal olmuş bir anayasaya kavuşuruz.