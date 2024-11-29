İmamoğlu neden polemik istiyor

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- BİR: Fırsat çıktığında ya da çıkmadığında sürekli tartışmalara dalmak konusunda müthiş istekli.

*

- İKİ: Belediye Meclisi’nde “otur yerine, hadsizsin, terbiyesizsin” falan türü azarlamalara fazlasıyla yatkın.

*

- ÜÇ: İçinde meydan okuma ve efelenme olmayan cümle kurmamaya yemin etmiş gibi.

*

Taktik ve stratejisi galiba şu:

*

İktidarla başa baş, dişe diş mücadele görüntüsü vermeye çalışmak.

*

Bu taktik ve stratejiyle...

Hem Özgür Özel’den hem Mansur Yavaş’tan hem de Kemal Kılıçdaroğlu’dan ayrışmak istiyor gibi.

*

Bu taktik ve stratejide başarılı olabilir Ekrem İmamoğlu.

*

Ama kararında bırakması.

Ama fazla abartmaması.

Ama işin doğallığını bozmaması.

Ama birilerini taklit ediyormuş gibi bir hava vermemesi.

Ama samimi olması.

ŞART oğlu ŞART.





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İSTANBUL’DA TAKSİLERİN RENGİNİN DEĞİŞMESİNE DAİR ÜÇ TEZ

- TEZ BİR: Halka sunulan yeni taksi rengi modellerinin hepsinde taksilerin ön kısmı beyaz... Yani gelen aracın taksi olduğunu anlamak epey zor olacak.

- TEZ İKİ: “Sarı” ile “taksi”, neredeyse bir İstanbul taksi geleneği yaratacak denli özdeşleşmiş durumda. Bir geleneğin böyle kolayca terk edilmesi iyi fikir değil.

- TEZ ÜÇ: Eğer dert, İstanbul’daki taksilerin imajının değişmesi ise... Bunu renkle düzeltmek mümkün değil. İmaj değişimini sağlamak için başka şeylerin yapılması gerekir.

AK PARTİ SİYASETİNE İHANET EDENLER

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, kendi siyaset tarzını, üç ana başlıkta şöyle anlattı:

*

- BİR: Ayrıştıran değil birleştiren.

- İKİ: Kutuplaştıran değil kucaklaştıran.

- ÜÇ: Ortak değerler etrafında toplumun tüm kesimlerini buluşturmaya çalışan.

*

Erdoğan, bu üç ilkenin altını çiziyorsa...

O zaman şunu rahatlıkla söyleyebiliriz:

*

AK Parti adına konuşanlar:

- Birleştirme yerine ayrıştırıyorlarsa.

- Kucaklaştırma yerine kutuplaştırıyorlarsa.

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- Ortak değerler etrafında buluşmaya darbe vuruyorlarsa.

Bilin ki o kişiler, AK Parti siyasetine ihanet içindedirler.

AH SUAVİ AH

ÇEVRECİLİK, ağaçları koruma falan söz konusu olduğunda aklıma ilk gelen üç sanatçıdan biridir Suavi.

“Ne kadar fedakar, ne kadar gayretli bir sanatçı” derdim kendisine.

*

Birkaç gündür Suavi, “Bodrum Yalıkent’te villa yaptırmak için ağaç katliamı yaptı” haberleriyle gündeme gelince...

Büyük bir düş kırıklığı yaşadım, yaşıyorum.

*

Sadece tek taraflı suçlamalara değil, kendisinin yaptığı açıklamalara da baktım.

Sonuçta şu kanaate vardım:

Maalesef villa için ağaçları kestirmiş Suavi.

*

Herkesten beklerdim ama Suavi’den beklemezdim bunu.

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HER PİSLİĞİN ALTINDAN YASADIŞI BAHİS ÇIKIYOR

- Sokak saldırılarının arkasında o var.

- Futboldaki kirliliğin arkasında o var.

- Cinayetlerin arkasında o var.

- Karanlık planların arkasında o var.

*

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i yasadışı bahis suçlarına karşı başlattığı büyük girişim için kutluyorum.

BİR CÜMLELİK GÜNDEM NOTLARI

- TEĞMENLER: Bu konunun bir daha hiç konuşulmamak üzere kapanmasında sayısız fayda var.

*

- HALEP: Ankara’nın Halep’te olup bitenlerle ilgili bir şey söylemesi gerekiyor gibi.

*

- SAHTE DOLAR: Doların sahte olup olmadığını kokusundan anlayan biri var mıdır acaba?

*

- HASAN ARAT: “Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı Beşiktaş’tan” diye beyit okuyabilir.

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GÜLSE BİRSEL, İNGİLTERE VE DEMOKRASİ

İNGİLTERE’de bir ödül töreninde şöyle demiş Gülse Birsel:

*

“Türkiye’de işimi yapmam zor. Umarım bir dahaki gelişimde gülecek daha fazla şeyimiz olur ve konuşacak iyi bir demokrasimiz olur.”

*

“Türkiye’de mükemmel bir demokrasi var” demeyeceğim.

“Bu zamana kadar bunca iş yapıp bunca para kazandın, bu nasıl iş” de demeyeceğim.

*

Sadece şunu söyleyeceğim:

*

Sen İngiltere’de bir kere olsun “Gazze” de, bir kere olsun “soykırımcı İsrail” de, bir kere olsun “Yaşasın Filistin” de...

Ve gör bakalım demokrasiyi.