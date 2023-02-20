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İmamlar ne yapmalı

#Deprem#İmar#Orhan Pamuk

*

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Nefret ettirmemeli... Sevdirmeli.

*

Ayrıştırmamalı... Birleştirmeli.

*

Saldırgan olmamalı... Güzel konuşmalı.

*

Uzaklaştırmamalı... Yakınlaştırmalı.

*

“Ne çirkin” dedirtmemeli... “Ne güzel” dedirtmeli.

*

Bağırıp çağırmamalı... Kibar ve nazik davranmalı.

*

Kötü örnek olmamalı... En güzel örnek olmalı.

*

Ona buna çatmamalı... İyiyi, güzeli anlatmalı.

*

Bozguna geçit vermemeli... Dayanışmayı çoğaltmalı.

*

Bir gönlü bile kırmamalı... Sürekli gönüller kurmalı.

*

Bir kişiyi bile dışlamamalı... Kucaklayıcı olmalı.

*

Haluk’la falan uğraşmamalı... İşine bakmalı.

İmamlar ne yapmalı

BİR KOLİ PAKETLE

BİR koli paketle / Bir ateş yak / Bir yara sar / Bir yetime sarıl / Bir umut ışığı ol / Bir damla gözyaşı akıt / Bir kardeşlik mesajı ver / Lüzumsuz bir konuşmayı sonlandır / Kimseye çaktırmadan bir iyilik yap / Bir çorba dağıt / Sevmek için mücadele ver / Bir dua et / Bir saçmalığa karşı çık / Bir dayanışma göster / İyilik hızını asla kesme / Bir yalanı toprağa göm / Bir hakikati yukarıya, en yukarıya kaldır / Bir yapıcı eleştiri yap / Bir çocuğu güldür / Bir şirretliğe tekmeyi bas / İyilikte tüm sınırları aş / Bir psikolojiyi düzelt.

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İmamlar ne yapmalı

SAMİMİYET VE SAMİMİYETSİZLİK

SAMİMİYETİN de samimiyetsizliğin de topluma çarpan etkisiyle yansıdığı bir dönemden geçiyoruz.

*

İşte bir örnek:

*

Orhan Pamuk’un New York Times’a yazdığı “Düşen betonun altında kalmış bir kız, ne yapacağını bilemeyen bir adam” başlıklı yazı.

*

Duygusal olmaya çabalayan ama duygunun kırıntısının bile olmadığı, lügat paralamaktan bitap düşmüş, takır tukur bir yazı.

Samimiyetsizliği çarpan etkisiyle yansıyor okura.

*

Kıssadan hisse:

*

Bugünlerde samimi olamayacaksan hiç çabalama boşuna. Zira çok ama çok belli oluyor.

NOT ETTİK

İKTİDARIYLA, muhalefetiyle şu “Not Ettik Dili ve Edebiyatı”ndan vazgeçebilir miyiz lütfen?

*

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Öyle zamanlardan geçiyoruz ki...

Herhangi bir şeyi not etmeye bile vakit bulmak imkânsız.

*

Durum böyleyken...

Bu notlar hangi ara tutuluyor acaba?

TAAMMÜDEN ADAM ÖLDÜRME

- Kolon kesmek.

- Denetim yapmamak.

- Malzemeden çalmak.

- Zemin etüdü yapmadan bina dikmek.

- Kuralsız inşaat yapmak.

HERKES DİYE BİR ŞEY YOKTUR

BİR topluluğun içine giriyorum.

İşittiğim tüm cümleler aşağı yukarı şunlar:

*

Herkes bunlar gitsin istiyor. Herkesin öfkesi burnunda. Herkes, “Bu sefer kesin gidiciler” diyor. Herkes bunu konuşuyor. Herkes şunu konuşuyor. Herkesin dilinde şu var. Herkes Haluk Levent’i övüyor. Herkes... Herkes... Herkes...

*

Başka bir topluluğun içine giriyorum.

İşittiğim tüm cümleler aşağı yukarı şunlar:

*

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Herkes metanet içinde. Herkes devletten memnun. Herkes devlete dua ediyor. Herkes sosyal medya yalanlarına öfkeli. Herkes İHH’yı övüyor. Herkes şunu konuşuyor. Herkes bunu konuşuyor. Herkes... Herkes... Herkes...

*

Çıkardığım sonuç:

*

Bizim gibi bölünmüş toplumlarda...

Herkes diye bir şey yoktur.

İmamlar ne yapmalı

BÜLENT ARINÇ’IN GAZINA GELDİLER

Altılı masa liderleri, Bülent Arınç’ın çağrısını fazla ciddiye alıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şöyle düşündüğünü sandılar:

*

“Deprem oldu. Seçime gidersek kaybederiz. Ben ne yapıp edip seçimi ertelemeliyim. Bunun yollarını aramalıyım.”

Erdoğan’ı böyle okudukları için daha enkaz altında canlar kurtarılırken kendilerini ortaya atıp şöyle haykırdılar:

*

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“Seçim asla ertelenmemeli. Seçimin ertelenmesine asla izin vermeyiz.”

*

Oysa gelen haberlere göre...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bırakın seçimin 18 Haziran’a ertelenmesini, 14 Mayıs’ta yapılmasını istiyormuş.

*

İster misiniz muhalefet, “Erdoğan böyle istiyorsa biz tersini istemeliyiz” diyerek...

“Seçim ertelenmeli” demeye başlasın?

#Deprem#İmar#Orhan Pamuk
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