İmam hatiplinin gazetesi

Yazarı Fikret Başkaya’ydı.
90’larda başucu kitabımız haline gelmişti.
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O kitabın adından aldığım ilhamla, bir paradigma iflasından söz edeceğim.
Sosyal medyanın ilk yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda...
Şöyle bir paradigma gelişmişti:
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Hep şöyle şeyler söylüyorlardı:
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Boğaziçi’nin bir kültürü vardır.
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Buradaki ortam, ultra uygar bir ortamdır.
Acayip medeni tartışmalar yapılır burada.
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Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle, kendini tamamen işine odaklamasıyla, temas ve mesafeyi şahane ayarlamasıyla...
Hepimizi etkiledi, etkiliyor.
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Ama bizi asıl etkileyen yönü...
- “Üç harfli marketleri şehirlerin dışına atacağız” diyor.
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- “AVM’leri uzaklara fırlatacağız” diyor.
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- “Elektrik şirketlerini, elektrik boykotlarıyla dize getireceğiz” diyor.
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Peki bu tür vaatleri işiten memnuniyetsiz seçmen ne yapıyor?
Neden?
Nedenini tam olarak izah edemeyeceğim.
“Bazen nedensiz de sempati beslenir” deyip geçiyorum.
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Fakat yaptığı son çıkışlara çok net itirazım var.
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Muhalefet kanallarından birinde şöyle demiş Müjdat Gezen:
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Flaş... Flaş... Flaş... Artvin Kemalpaşa Kaymakamı, kendisine hoş geldiniz diyerek elini uzatan öğretmeni haddini bil diyerek sınıftan kovdu.
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Ve dün...
Bu konuyla ilgili olarak Artvin Valiliği’nden bir açıklama geldi.
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Valilik açıklaması, aynen şöyle:
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İKİNCİ ADIM: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaksın.
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ÜÇÜNCÜ ADIM: Anayasa değişikliğini sağlayacak çoğunluğa erişeceksin.
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DÖRDÜNCÜ ADIM: Olmuyorsa... Referanduma gidecek çoğunluğu bulacaksın.
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BEŞİNCİ ADIM: Diyelim yakaladın. Referandumu kazanacaksın.
*
Dün de CHP’li Özgür Özel “üç harfliler” dedi.
Ama bambaşka bir kasıtla!
Özgür Özel’in üç harflileri, “cinler” değildi, üç harfli süpermarketlerdi.
*
Söylediği tam olarak şu Özel’in:
*
“İktidar olduğumuzda bu üç harfli marketleri ve AVM’leri şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız. Bu konuda verilmiş bir sözümüz var.”
Reklam arasında siyasete daldı Cübbeli.
Bana, “AK Parti, parlamenter sisteme döner mi?” diye sordu.
Bütün gece sınava çalıştığı halde hiç beklemediği yerden gelen soruyla afallamış öğrencilere özgü bir şaşkınlıkla kekeledim: “Sanmam... Gündemde değil... Olmaz öyle şey... Kem... Küm...”
Benim kem küm etmemle zerre ilgilenmedi Cübbeli.
Ve hemen kendi görüşünü söyledi:
“AK Parti, parlamenter sisteme dönerse iktidarı hiç kaybetmez. Durumu riske atmak istemiyorsa yapması gereken şey parlamenter sisteme dönmektir.”
*
Posta yazarı
Millet İttifakı’nın adayı kim olacak?
*
Millet İttifakı yanlıları, bu soru etrafında yapılan televizyon tartışmalarından, yazılan gazete yazılarından ve tabii üretilen bin türlü spekülasyondan çok rahatsız oluyorlar.
“Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben başbakan adayıyım.”
*
Buradan çıkan sonuç şudur:
*
Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olacak.
*
Peki ya sonra?
Kürt kimliğinin inkâr edilmesi... Ret ve asimilasyon politikaları... Kürtçe müziğin yasak olması... Kürtçe televizyonun hayal bile edilememesi... Terörle mücadelede sergilenen hukuksuzluklar... Dışkı yedirme... Köy yakma ve köy boşaltma...
*
Bugün itibarıyla “Kürt sorunu” dendiğinde aklımıza bunlar mı geliyor?
Tabii ki hayır.
Kimsenin aklına bunlar gelmiyor.
Çünkü bu sorunlar, zaman içinde çözülmüş sorunlar.
*
Hemen atılır ve başlardım saydırmaya:
“Kürtlerin varlığı bile inkâr ediliyor” derdim.
“Kürtçenin varlığına bile tahammül edilemiyor” derdim.
“Terörle mücadele adına bin türlü hukuksuzluk yapılıyor” derdim.
“Bunlar ortadayken, sen nasıl Kürt meselesi yok dersin?” derdim.
Yani derdim Allah derdim.
Gelelim bugüne...
“İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz.”
*
Tam “Şahane bir yaklaşım, güzel bir öneri” diyerek üzerine atlayacaktım ki...
“Küt” diye bir cevap geldi HDP’den.
*
HDP adına açıklama yapan isim Sezai Temelli.
Dediği şu:
*
Alışılmışın dışına çıkan bir yönü de şu oldu: Türkiye’deki bütün dünyalara seslendi. Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçti. Peki ama Selçuk Bayraktar, neden birbiriyle taban tabana zıt kutupların ortak bileşkesi haline gelebiliyor? Hangi yönleriyle Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçebiliyor? Bu sorulara benim verebildiğim cevaplar şunlar:
*
Çünkü Selçuk Bayraktar...
Neredeyse iki yüz yıldır genlerimize işlemiş olan “Biz yapamayız” algısını darmadağın ediyor.
Baktım:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan gelen bir mesaj...
*
Mesajı noktasına, virgülüne dokunmadan aynen yayınlıyorum:
Çünkü...
“Cahiliye dönemi”nde “Sabahınız hayat olsun” diye selamlama yapılırmış.
“Günaydın” da biraz buna benziyormuş.
*
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın iki yıl önce yazdığı kitapta geçiyormuş bu ifadeler.
*
Rahmetli babam, öfkelendiğinde ve ne diyeceğini bilemediği durumlarda hep şöyle derdi:
“Allahumme meassabirin!”
Yapay bir laiklik tartışması başlatıldı.
*
Amaç:
Refah Partisi’ni köşeye sıkıştırmaktı.
2021 yılının eylül ayındayız.
Ve yine “laiklik tartışması” yapıyoruz.
*
Önceki hali ile sonraki hali arasında bir mukayese çalışması yaptım:
*
- Öncesinde aşırı resmiyet var, sonrasında jantilik.
*
- Öncesinde omuzlarda okul yükü var, sonrasında yük atılmış.
*
- Öncesinde intizam var, sonrasında ihmal edilmiş şıklık.
*
İmam hatiplinin gazetesi
Yakın çevresine kendisini “huysuz” diye pazarlayan ama gazetecilik yaptığı dönemde yerleşik düzene karşı hiçbir huysuzluğuna rastlanmayan Tuğrul Eryılmaz diye eski bir gazeteci var.
Bizim İlber Hoca, işte bu Tuğrul Eryılmaz’la Cihangir’de bir araya gelmiş.
*
Tuğrul Eryılmaz, bu buluşmadan söz ettiği yazısında...
İlber Ortaylı’nın fotoğrafının altına şunu yazmış:
*
“İmam hatiplinin gazetesinde neden yazdığı anlaşılamayan akademisyen İlber Ortaylı...”
*
Tuğrul Eryılmaz’ın yakın mesleki geçmişine baktığımızda yöneticiliğini yaptığı gazetede...
- Faşist görüşlere sahip kişilerin yazdıklarını gördük.
- İnsanların fiziki özelliklerini aşağılayan tiplerin yazdıklarını gördük.
- Her türlü darbe çığırtkanlığının yapıldığını gördük.
- Generallere yönelik yalakalıkların çarpıcı örneklerini gördük.
*
Tuğrul Eryılmaz için bütün bunlar, hiçbir zaman herhangi bir sorun teşkil etmedi.
*
Bu zat ve bunun gibiler için...
Geçmişte de bugün de gelecekte de tek bir sorun vardır:
İmam hatipli olmak.
*
Bunlar herkesle iyi geçinirler, herkesle iyi anlaşırlar, herkesi idare ederler.
Yeter ki imam hatipli olmasın.
*
Neyse... Neyse...
Buyur edildiği masalarda ‘solcu eğlencelik’ kabilinden dedikoducu bir çerez olduğunun farkında bile olmayan birini de çok fazla ciddiye almaya değmez.
ADAM KAFAYI TAKMIŞ BİZE
CHP’nin eski milletvekillerinden Aydın Ayaydın, benim kulis bilgilerine güvendiğim bir isimdir.
“Neler oluyor kulislerde” diye ararım kendisini sıkça.
*
T-24’te bir kulis yazısı yazdı geçen gün Aydın Bey.
Bütün siyasi partilerin kulislerinden bilgiler verdi.
HDP kulisinden verdiği bilgide de “Başak Demirtaş, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı olabilir” bombasını patlattı.
Ben de konuyu hem yazdım hem de Tarafsız Bölge’de tartışmaya açtım.
*
Aydın Ayaydın, yazısının sonunda “Rüyadan uyandım” diye not koymuştu.
İşte bu nottan yola çıkarak...
Bizim Hürriyet’in Bekçi Murtaza’sı Faruk Bildirici, “Ahmet Hakan’a bakın! Rüyayı tartıştı” diye koca bir yazı yazmış.
*
Aydın Ayaydın’la söz konusu yazıyı yazmadan önce konuşmuştum. O konuşmamızda yazdığı yazıdaki kulis bilgilerini bana vermişti.
“Rüya” meselesinden sonra da aradım kendisini. “Yazdıkların bir rüya mıydı?” diye sordum.
Şöyle dedi:
*
“10 gün üzerinde çalıştığım, tamamen kulis bilgilerine dayalı bir yazıdır. O yazıda adı geçen kişilerle bizzat yaptığım sohbetler var. Kimilerinin de en yakın kurmaylarından edindiğim izlenimler. Sonunda ‘rüya’ demem, tamamen bir ironi. Yazının tamamı okunduğunda Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nın adayına daha fazla yer vermeme rağmen, galiba ilk defa isim telaffuz edildiği için HDP adayı çok ilgi çekti. Aldığım kulis bilgilerine göre... HDP’lilerin gönlünden geçen aday Selahattin Demirtaş. Ancak Demirtaş’ın adaylığı önünde yasal engel var. Mithat Sancar’ın da adı geçiyor. Ancak kapatma davasında yasaklı olması talep ediliyor. Başak Demirtaş seçeneğinin ortaya çıkmasının nedeni bu. Yazımda bütün bunları yazdım. O yazının içeriği gerçek anlamda bir rüya değil, ironi yaparak rüya algısına büründürülmüş kulis bilgileridir”.
*
Mevzuyu şöyle toparlayalım:
Bu Faruk Bildirici, Hürriyet’ten ayrıldı ama gönlü, kafası, aklı, fikri Hürriyet’te. Kopamıyor bir türlü.
Kişisel kariyerini “Hürriyet’in Bekçi Murtaza’sı” olarak tamamlamaya ant içmiş.
Yazık valla.
Üzülüyor insan.
HÂLÂ SQUID GAME İZLEMEYEN AMA İZLEMEYİ DÜŞÜNENLER İÇİN UYARILAR
- “Öldük, bittik. Yok böyle dizi. Ölmeden önce mutlaka izlenmeli” falan türü gazlamalara aldırış etmeyin. Tamam, enteresan bir iş olmuş ama bu kadar gazlanacak bir şey değil.
*
- Korece benim kulağımı fena tırmaladı. Hele o vurgular, hele o vurgular! Biraz yadırgadım, biraz da güldüm. Kulağınızı Koreceye hazırlayın.
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- Gelir durumu pek yerinde olmayan Korelilerin yer sofrasında yemek yediğini görünce... “Aaa! Aynı bizim gibiler” diyeceksiniz.
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- Dizideki bazı oyunculuklarda Bollywood tarzı oyunculuktan esintiler var. Büyük oynama, abartılı mimik kullanımı, kaşları yukarı kaldırarak hislenme falan. Buna da hazır olun.
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- Konu merak uyandırıyor. Göndermelerinde sistem eleştirisi var. Çekimler şahane. Senaryo iyi. Ama yine de inandırıcılıktan uzak yerler var. Yani taş gibi bir dizi beklemeyin.
HEP MUHALEFETE Mİ AKIL VERECEĞİZ?
Muhalefetin yanlışlarına işaret ediyorum.
*
“Öyle yapmayın, böyle yapın” diyerek... “Öyle yaparsanız oy alamazsınız” diyerek... “Bu yaptığınız şöyle algılanır” diyerek... “İktidara gelmek istiyorsanız şöyle yapın” diyerek...
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Hep muhalefete mi akıl vereceğim?
Biraz da iktidara akıl vereyim.
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Seçime iki yıl var.
İktidarın bu iki yıl için “ACİL EYLEM PLANI” hazırlaması ve derhal uygulamaya sokması şart.
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Böyle bir planda neler olmalı?
Benim çıkarabildiğim şeyler şunlar:
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- “Vatandaşla yüz yüze iletişimin yaratıcı yolları” konulu bir yuvarlak masa toplantısı yapılmalı ve sonuçları hemen hayata geçirilmeli.
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- Sosyal medya ihmal edilmemeli ama sosyal medyanın rolü asla abartılmamalı. Bu dengeyi sağlayacak bir strateji bulunmalı.
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- Bütün tartışmaların, bütün polemiklerin, bütün gündemin, kuvvetli olunan alanlarda yapılmasını sağlayacak bir çaba sarf edilmeli.
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- Cumhurbaşkanı’nın gözüne girmek için değil, Cumhurbaşkanı’nın yükünü azaltmak için çaba harcanmalı.
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- “En önemli sorunlar” sıralamasında ekonomik konular en başta geliyor... Ana muhalefet partisinin söyleminin ekonomi olduğu gerçeğine göre hareket edilmeli.
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- Yalanlarla baş etmenin altın kuralı şudur: Yalan, hangi mecradaysa... Yalana cevap da o mecradan verilir. Herkesin bu kurala uygun davranması sağlanmalı.