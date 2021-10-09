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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Yazarın tüm yazıları

İmam hatiplinin gazetesi

9 Ekim 2021

Yakın çevresine kendisini “huysuz” diye pazarlayan ama gazetecilik yaptığı dönemde yerleşik düzene karşı hiçbir huysuzluğuna rastlanmayan Tuğrul Eryılmaz diye eski bir gazeteci var.

Bizim İlber Hoca, işte bu Tuğrul Eryılmaz’la Cihangir’de bir araya gelmiş.

İmam hatiplinin gazetesi

*

Tuğrul Eryılmaz, bu buluşmadan söz ettiği yazısında...

İlber Ortaylı’nın fotoğrafının altına şunu yazmış:

*

“İmam hatiplinin gazetesinde neden yazdığı anlaşılamayan akademisyen İlber Ortaylı...”

*

Tuğrul Eryılmaz’ın yakın mesleki geçmişine baktığımızda yöneticiliğini yaptığı gazetede... 

- Faşist görüşlere sahip kişilerin yazdıklarını gördük.

- İnsanların fiziki özelliklerini aşağılayan tiplerin yazdıklarını gördük.

- Her türlü darbe çığırtkanlığının yapıldığını gördük.

- Generallere yönelik yalakalıkların çarpıcı örneklerini gördük.

*

Tuğrul Eryılmaz için bütün bunlar, hiçbir zaman herhangi bir sorun teşkil etmedi.

*

Bu zat ve bunun gibiler için...

Geçmişte de bugün de gelecekte de tek bir sorun vardır:

İmam hatipli olmak.

*

Bunlar herkesle iyi geçinirler, herkesle iyi anlaşırlar, herkesi idare ederler.

Yeter ki imam hatipli olmasın.

*

Neyse... Neyse...

Buyur edildiği masalarda ‘solcu eğlencelik’ kabilinden dedikoducu bir çerez olduğunun farkında bile olmayan birini de çok fazla ciddiye almaya değmez. 

ADAM KAFAYI TAKMIŞ BİZE

CHP’nin eski milletvekillerinden Aydın Ayaydın, benim kulis bilgilerine güvendiğim bir isimdir.

Neler oluyor kulislerde” diye ararım kendisini sıkça.

*

T-24’te bir kulis yazısı yazdı geçen gün Aydın Bey.

Bütün siyasi partilerin kulislerinden bilgiler verdi.

HDP kulisinden verdiği bilgide de “Başak Demirtaş, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı olabilir” bombasını patlattı.

Ben de konuyu hem yazdım hem de Tarafsız Bölge’de tartışmaya açtım.

*

Aydın Ayaydın, yazısının sonunda “Rüyadan uyandım” diye not koymuştu.

İşte bu nottan yola çıkarak...

Bizim Hürriyet’in Bekçi Murtaza’sı Faruk Bildirici, “Ahmet Hakan’a bakın! Rüyayı tartıştı” diye koca bir yazı yazmış.

İmam hatiplinin gazetesi

*

Aydın Ayaydın’la söz konusu yazıyı yazmadan önce konuşmuştum. O konuşmamızda yazdığı yazıdaki kulis bilgilerini bana vermişti.

“Rüya” meselesinden sonra da aradım kendisini. “Yazdıkların bir rüya mıydı?” diye sordum.

Şöyle dedi:

*

“10 gün üzerinde çalıştığım, tamamen kulis bilgilerine dayalı bir yazıdır. O yazıda adı geçen kişilerle bizzat yaptığım sohbetler var. Kimilerinin de en yakın kurmaylarından edindiğim izlenimler. Sonunda ‘rüya’ demem, tamamen bir ironi. Yazının tamamı okunduğunda Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nın adayına daha fazla yer vermeme rağmen, galiba ilk defa isim telaffuz edildiği için HDP adayı çok ilgi çekti. Aldığım kulis bilgilerine göre... HDP’lilerin gönlünden geçen aday Selahattin Demirtaş. Ancak Demirtaş’ın adaylığı önünde yasal engel var. Mithat Sancar’ın da adı geçiyor. Ancak kapatma davasında yasaklı olması talep ediliyor. Başak Demirtaş seçeneğinin ortaya çıkmasının nedeni bu. Yazımda bütün bunları yazdım. O yazının içeriği gerçek anlamda bir rüya değil, ironi yaparak rüya algısına büründürülmüş kulis bilgileridir”.

*

Mevzuyu şöyle toparlayalım:

Bu Faruk Bildirici, Hürriyet’ten ayrıldı ama gönlü, kafası, aklı, fikri Hürriyet’te. Kopamıyor bir türlü.

Kişisel kariyerini “Hürriyet’in Bekçi Murtaza’sı” olarak tamamlamaya ant içmiş.

Yazık valla.

Üzülüyor insan.

İmam hatiplinin gazetesi

HÂLÂ SQUID GAME İZLEMEYEN AMA İZLEMEYİ DÜŞÜNENLER İÇİN UYARILAR

- “Öldük, bittik. Yok böyle dizi. Ölmeden önce mutlaka izlenmeli” falan türü gazlamalara aldırış etmeyin. Tamam, enteresan bir iş olmuş ama bu kadar gazlanacak bir şey değil.

*

Korece benim kulağımı fena tırmaladı. Hele o vurgular, hele o vurgular! Biraz yadırgadım, biraz da güldüm. Kulağınızı Koreceye hazırlayın.

*

- Gelir durumu pek yerinde olmayan Korelilerin yer sofrasında yemek yediğini görünce... “Aaa! Aynı bizim gibiler” diyeceksiniz.

*

- Dizideki bazı oyunculuklarda Bollywood tarzı oyunculuktan esintiler var. Büyük oynama, abartılı mimik kullanımı, kaşları yukarı kaldırarak hislenme falan. Buna da hazır olun.

*

- Konu merak uyandırıyor. Göndermelerinde sistem eleştirisi var. Çekimler şahane. Senaryo iyi. Ama yine de inandırıcılıktan uzak yerler var. Yani taş gibi bir dizi beklemeyin. 

HEP MUHALEFETE Mİ AKIL VERECEĞİZ?

Muhalefetin yanlışlarına işaret ediyorum.

*

“Öyle yapmayın, böyle yapın” diyerek... “Öyle yaparsanız oy alamazsınız” diyerek... “Bu yaptığınız şöyle algılanır” diyerek... “İktidara gelmek istiyorsanız şöyle yapın” diyerek...

*

Hep muhalefete mi akıl vereceğim?

Biraz da iktidara akıl vereyim.

*

Seçime iki yıl var.

İktidarın bu iki yıl için “ACİL EYLEM PLANI” hazırlaması ve derhal uygulamaya sokması şart.

*

Böyle bir planda neler olmalı?

Benim çıkarabildiğim şeyler şunlar:

*

- “Vatandaşla yüz yüze iletişimin yaratıcı yolları” konulu bir yuvarlak masa toplantısı yapılmalı ve sonuçları hemen hayata geçirilmeli.

*

- Sosyal medya ihmal edilmemeli ama sosyal medyanın rolü asla abartılmamalı. Bu dengeyi sağlayacak bir strateji bulunmalı.

*

- Bütün tartışmaların, bütün polemiklerin, bütün gündemin, kuvvetli olunan alanlarda yapılmasını sağlayacak bir çaba sarf edilmeli.

*

- Cumhurbaşkanı’nın gözüne girmek için değil, Cumhurbaşkanı’nın yükünü azaltmak için çaba harcanmalı.

*

- “En önemli sorunlar” sıralamasında ekonomik konular en başta geliyor... Ana muhalefet partisinin söyleminin ekonomi olduğu gerçeğine göre hareket edilmeli.

*

- Yalanlarla baş etmenin altın kuralı şudur: Yalan, hangi mecradaysa... Yalana cevap da o mecradan verilir. Herkesin bu kurala uygun davranması sağlanmalı.

X

Paradigmanın iflası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Ekim 2021
“Paradigmanın İflası” diye bir kitap vardı.

Yazarı Fikret Başkaya’ydı.

90’larda başucu kitabımız haline gelmişti.

*

O kitabın adından aldığım ilhamla, bir paradigma iflasından söz edeceğim.

Sosyal medyanın ilk yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda...

Şöyle bir paradigma gelişmişti:

*

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Boğaziçi kültürü mü? Boğaziçi tepinmesi mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Ekim 2021
Ne zaman Boğaziçi Üniversitesi söz konusu olsa...

Hep şöyle şeyler söylüyorlardı:

*

Boğaziçi’nin bir kültürü vardır.

*

Buradaki ortam, ultra uygar bir ortamdır.

Acayip medeni tartışmalar yapılır burada.

*

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Fulya’nın kanserle mücadelesi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Ekim 2021
Fulya Soybaş, çok kısa bir süre içinde Hürriyet’in vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

 

Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle, kendini tamamen işine odaklamasıyla, temas ve mesafeyi şahane ayarlamasıyla...

Hepimizi etkiledi, etkiliyor.

*

Ama bizi asıl etkileyen yönü...


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Kararsızların artmasının temel nedeni şudur

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Ekim 2021
Ne diyor muhalefet?

- “Üç harfli marketleri şehirlerin dışına atacağız” diyor.

*

- “AVM’leri uzaklara fırlatacağız” diyor.

*

- “Elektrik şirketlerini, elektrik boykotlarıyla dize getireceğiz” diyor.

*

Peki bu tür vaatleri işiten memnuniyetsiz seçmen ne yapıyor?

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Mehter Marşı İzmir Marşı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Ekim 2021
Müjdat Gezen’e bir sempatim var.

Neden?

Nedenini tam olarak izah edemeyeceğim.

“Bazen nedensiz de sempati beslenir” deyip geçiyorum.

*

Fakat yaptığı son çıkışlara çok net itirazım var.

*

Muhalefet kanallarından birinde şöyle demiş Müjdat Gezen:

*

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Tuhaf ve anormal bir valilik açıklaması

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Ekim 2021
Önceki gün şöyle bir haber vardı gündemde:

 

Flaş... Flaş... Flaş... Artvin Kemalpaşa Kaymakamı, kendisine hoş geldiniz diyerek elini uzatan öğretmeni haddini bil diyerek sınıftan kovdu.

*

Ve dün...

Bu konuyla ilgili olarak Artvin Valiliği’nden bir açıklama geldi.

*

Valilik açıklaması, aynen şöyle:

*

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Parlamenter sistem hayaline erişmek için şu 7 adım şart

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Ekim 2021
BİRİNCİ ADIM: Kazanabilecek iyi bir cumhurbaşkanı adayı bulacaksın.

İKİNCİ ADIM: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaksın.

*

ÜÇÜNCÜ ADIM: Anayasa değişikliğini sağlayacak çoğunluğa erişeceksin.

*

DÖRDÜNCÜ ADIM: Olmuyorsa... Referanduma gidecek çoğunluğu bulacaksın.

*

BEŞİNCİ ADIM: Diyelim yakaladın. Referandumu kazanacaksın.

*

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Kahraman Özgür Bey üç harfli marketlere karşı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Eylül 2021
Melih Gökçek, birkaç yıl önce “cinler” demek yerine “üç harfliler” demeyi tercih etmişti de olay olmuştu.

Dün de CHP’li Özgür Özel “üç harfliler” dedi.

Ama bambaşka bir kasıtla!

Özgür Özel’in üç harflileri, “cinler” değildi, üç harfli süpermarketlerdi.

*

Söylediği tam olarak şu Özel’in:

*

“İktidar olduğumuzda bu üç harfli marketleri ve AVM’leri şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız. Bu konuda verilmiş bir sözümüz var.”

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Erdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derse

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Eylül 2021
Geçenlerde Cübbeli Ahmet vardı Tarafsız Bölge’de... “Tarikatlar içindeki cinayetler” konusunu konuşmak için davet etmiştik kendisini.

Reklam arasında siyasete daldı Cübbeli.

Bana, “AK Parti, parlamenter sisteme döner mi?” diye sordu.

Bütün gece sınava çalıştığı halde hiç beklemediği yerden gelen soruyla afallamış öğrencilere özgü bir şaşkınlıkla kekeledim: “Sanmam... Gündemde değil... Olmaz öyle şey... Kem... Küm...”

Benim kem küm etmemle zerre ilgilenmedi Cübbeli.

Ve hemen kendi görüşünü söyledi:

“AK Parti, parlamenter sisteme dönerse iktidarı hiç kaybetmez. Durumu riske atmak istemiyorsa yapması gereken şey parlamenter sisteme dönmektir.”

*

Posta yazarı

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Meral Akşener’in ‘Aday değilim’ demesi iyi mi oldu, kötü mü oldu?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Eylül 2021
Siyasetin bir numaralı sorusu şudur:

 

Millet İttifakı’nın adayı kim olacak?

*

Millet İttifakı yanlıları, bu soru etrafında yapılan televizyon tartışmalarından, yazılan gazete yazılarından ve tabii üretilen bin türlü spekülasyondan çok rahatsız oluyorlar.



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Sanırım Millet İttifakı’nın planı belli oldu gibi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Eylül 2021
Meral Akşener şöyle dedi:

 

“Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben başbakan adayıyım.”

*

Buradan çıkan sonuç şudur:

*

Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olacak.

*

Peki ya sonra?

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Kürt sorunu diyenlerin gündeminde sadece İKİ SORUN var

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Eylül 2021
Eskiden “Kürt sorunu” dendiğinde aklımıza şunlar gelirdi:

 

Kürt kimliğinin inkâr edilmesi... Ret ve asimilasyon politikaları... Kürtçe müziğin yasak olması... Kürtçe televizyonun hayal bile edilememesi... Terörle mücadelede sergilenen hukuksuzluklar... Dışkı yedirme... Köy yakma ve köy boşaltma...

*

Bugün itibarıyla “Kürt sorunu” dendiğinde aklımıza bunlar mı geliyor?

Tabii ki hayır.

Kimsenin aklına bunlar gelmiyor.

Çünkü bu sorunlar, zaman içinde çözülmüş sorunlar.

*

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Kürt meselesini çözelim çözmesine de mesele nedir?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Eylül 2021
Eskiden bana birisi “Kürt meselesi yok. Ne meselesi?” dediğinde...

Hemen atılır ve başlardım saydırmaya:

“Kürtlerin varlığı bile inkâr ediliyor” derdim.

“Kürtçenin varlığına bile tahammül edilemiyor” derdim.

“Terörle mücadele adına bin türlü hukuksuzluk yapılıyor” derdim.

“Bunlar ortadayken, sen nasıl Kürt meselesi yok dersin?” derdim.

Yani derdim Allah derdim.

Gelelim bugüne...

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‘Sezai Temelli’li, HDP’li, İmralılı falan bir fıkra

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Eylül 2021
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu şöyle demiş:

“İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz.”

*

Tam “Şahane bir yaklaşım, güzel bir öneri” diyerek üzerine atlayacaktım ki...

“Küt” diye bir cevap geldi HDP’den.

*

HDP adına açıklama yapan isim Sezai Temelli.

Dediği şu:

*

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Selçuk Bayraktar nasıl oluyor da kutuplaşma belasını yıkıp geçiyor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Eylül 2021
Geçenlerde Tarafsız Bölge’de konuğumuz oldu Selçuk Bayraktar. Çok izlendi, çok ilgi gördü, çok dikkat çekti program.

Alışılmışın dışına çıkan bir yönü de şu oldu: Türkiye’deki bütün dünyalara seslendi. Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçti. Peki ama Selçuk Bayraktar, neden birbiriyle taban tabana zıt kutupların ortak bileşkesi haline gelebiliyor? Hangi yönleriyle Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçebiliyor? Bu sorulara benim verebildiğim cevaplar şunlar:



*

Çünkü Selçuk Bayraktar...

Neredeyse iki yüz yıldır genlerimize işlemiş olan “Biz yapamayız” algısını darmadağın ediyor.

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Ali Erbaş’tan mesaj var: Ben de günaydın derim

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Eylül 2021
Telefonuma bir mesaj geldi.

Baktım:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan gelen bir mesaj...

*

Mesajı noktasına, virgülüne dokunmadan aynen yayınlıyorum:



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Sabah-ı şerifleriniz hayırlı olsun Ali Erbaş Bey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Eylül 2021
“Günaydın” demeyecekmişiz.

Çünkü...

“Cahiliye dönemi”nde “Sabahınız hayat olsun” diye selamlama yapılırmış.

“Günaydın” da biraz buna benziyormuş.

*

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın iki yıl önce yazdığı kitapta geçiyormuş bu ifadeler.

*

Rahmetli babam, öfkelendiğinde ve ne diyeceğini bilemediği durumlarda hep şöyle derdi:

“Allahumme meassabirin!”

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Resul Tosun’un çıkardığı yapay laiklik tartışması

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Eylül 2021
1990’larda “Laiklik elden gidiyor” denilerek...

Yapay bir laiklik tartışması başlatıldı.

*

Amaç:

Refah Partisi’ni köşeye sıkıştırmaktı.

2021 yılının eylül ayındayız.

Ve yine “laiklik tartışması” yapıyoruz.

*

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Önceki Ziya Selçuk... Sonraki Ziya Selçuk...

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Eylül 2021
Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı görevini bıraktıktan sonra yeni bir imaj yapmış.

Önceki hali ile sonraki hali arasında bir mukayese çalışması yaptım:

*

- Öncesinde aşırı resmiyet var, sonrasında jantilik.

*

- Öncesinde omuzlarda okul yükü var, sonrasında yük atılmış.

*

- Öncesinde intizam var, sonrasında ihmal edilmiş şıklık.

*

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