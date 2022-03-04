İlle de Rusyacı ya da Batıcı mı olacağız

BİR: Ya mahcup ya da aleni Rusya yanlısı olacaksın.
*
İKİ: Ya da fena gaza gelmiş Batıcılar gibi takılacaksın.
*
Rusya yanlısı olduğun anda...
Yapman gerekenler şunlar:
*
Rusya’nın saldırganlığına kılıf bulmak zorundasın. “Ama NATO da Putin’in burnunun dibine kadar gelerek adamı kışkırttı” falan türü argümanlara sarılacaksın. Ukrayna’da ölen çocukları görmeyeceksin.
*
Batıcı olduğun anda...
Yapman gerekenler şunlar:
*
Ateşin susmasından, kanın durmasından, barışın gelmesinden ziyade Putin’in pes ettirilmesini isteyeceksin. Derdin aslında Ukrayna olmayacak, kanın durması olmayacak. Derdin Rusya’nın diz çökmesi olacak.
*
Oysa bir üçüncü yol da var.
Rusya’nın saldırganlığına şiddetle itiraz eden...
Derhal ateşkesin sağlanmasını talep eden...
İki tarafın da durmasını isteyen...
Müzakere masasının kuvvetlenmesini arzu eden...
Daha fazla kanın akmamasına kendini adayan...
Bir yol.
*
Benim yolum...
İşte bu üçüncü yoldur.
ANNEMLE DIŞ POLİTİKA
TARAFSIZ Bölge’de gündemimiz savaş.
Bin kere Putin demişiz, Kiev’deki siren seslerine kulak vermişiz, harita üzerinden Ukrayna’da yanan ateşi ezber etmişiz, canlı yayında barikat gözlemişiz, Rusya konvoyunu adım adım izlemişiz falan.
*
Program bittiği anda, “Bir süre şu savaş gündeminden uzak kalsam iyi olacak” diye düşünürken...
Telefonum acı acı çalıyor.
Açıyorum. Annem.
“Programı izledim ama tam anlamadım. Bu Putin, Ukrayna’dan ne istiyor? Şunu bir anlatsana bana.”
*
Hay bin kunduz. Ne diyeceğim ben şimdi? Ne anlatacağım?
*
“Bu çok uzun bir hikâye anne” diyerek... “Konu biraz Sadakatsiz dizisi gibi karmaşık” diyerek... “Yakında bunun dizisi çekilir, oradan izlersin” diyerek... Annemi geçiştirmeye çalışıyorum.
Umarım hakkını helal eder.
SAVAŞ SÜRECİNDE CNN TÜRK ÖNDE
SAVAŞIN başladığı günden beri CNN Türk’ün akşam programları, üç kategoriden ikisinde açık ara önde.
Başak Şengül/Akıl Çemberi... Hande Fırat/Gece Görüşü... Fulya Kalfa/CNN Türk Masası... Göksu Öngören/Ne Oluyor... Ve Tarafsız Bölge...
Türkiye, savaş sürecinde bu programlara kilitlendi resmen.
*
Bu başarıda CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu’nun Kiev’den canlı bağlantılarla savaşın her anını izleyicilere başarılı bir şekilde aktarmasının ve programlara katılan yorumcularımızın payı büyük.
*
Tabii ki CNN Türk Haber Programları Şefi Onur Akhan’ın olmazsa olmaz müthiş katkısını da ihmal etmemem lazım.
MASKE KARARINA GEREK VAR MIYDI?
MİLLET, kendince bir denge bulmuştu.
İsteyen takıyor, istemeyen de takmıyordu.
Gevşemişti olay.
Millet yönünü bulmuştu.
Üstelik “Şu maske zorunluluğu bir kalksa” diye bir beklentiden de söz edilemezdi.
Buna rağmen...
Çok önemli karar diye sunuldu maske kararı.
*
Böylece sanki yeterince bölünmemişiz gibi...
“Maske kararını destekleyenler/Maske kararını desteklemeyenler” diye ikiye bölündük.
*
Ve şimdi ben büküp boynumu soruyorum:
Ne gerek vardı böyle bir karara?
KİŞİSEL SAVAŞ NOTLARI
OLİGARK YATLARI: Acayip kıl oluyordum şu oligarkların görgüsüz yatlarına. Savaş boyunca en hoşuma giden olay, oligarklara yönelik kuşatma oldu. Biden’ı sevmem ama bu konudaki kararlı tutumunu sonsuz destekliyorum.
RUS KEDİLERİ: Rusya’ya yönelik yaptırımlarda elinin ayarını kaçıranlar, en son Rus kedilerine de musallat olmuşlar. Fransa’daki Kedi Federasyonu, Rus kedilerine yaptırım açıklamış. İki Rus kedisinin fotoğrafını gördüm. Öyle şekerler ki... Sanki bizim Sekter’in kuzenleri gibiler. Kedi Federasyonu’na inat dostumuzsun Rus kedisi.
*
MİSTİK KONVOY: Rusya’nın artık dünyaca meşhur olan 64 kilometrelik konvoyu var ya... Bu konvoy, iyice mistik bir hal aldı. Peki ya bu konvoy, Kiev’e asla ulaşamazsa ve yok olup giderse? Tarih, bu olayı “Konvoyun gaybubeti vakası” olarak yazar mı?
*
UKRAYNA, UKRANYA: Ukrayna kelimesini, Ukranya diye telaffuz edenler var. Tamam, yanlış. Tamam, tuhaf. Tamam, kabul edilmez. Ama Ukranya demek de insana pek tatlı geliyor be dostum. Ağızda şeker varmış gibi.
BATILILAR PUTİN’İ OYUNA GETİRMİŞ
Kör mü, gelmeseydi. Bakkal dükkânı işleten adam bile kolay kolay gaza gelmiyor, süper gücü yöneten adam nasıl gaza gelir?
*
E hani bu Putin, kafasında kuyrukları birbirine değmeyen kırk tilki gezdirirdi. E hani bu Putin, seksen hamle sonrasını hesap eden satranç ustasıydı.
*
Batı’da Putin’i oyuna getirecek kabiliyet olsaydı Putin bu hareketleri yapamazdı. Büyütmeyin gözünüzde şu Batı’yı.
*
Saldırganla empati kurmaya çalışma kardeşim. Herkes kendini kurtarır, olan da sana olur.
İlle de Rusyacı ya da Batıcı mı olacağız
Savaşta iki yol var gibi.
BİR: Ya mahcup ya da aleni Rusya yanlısı olacaksın.
*
İKİ: Ya da fena gaza gelmiş Batıcılar gibi takılacaksın.
*
Rusya yanlısı olduğun anda...
Yapman gerekenler şunlar:
*
Rusya’nın saldırganlığına kılıf bulmak zorundasın. “Ama NATO da Putin’in burnunun dibine kadar gelerek adamı kışkırttı” falan türü argümanlara sarılacaksın. Ukrayna’da ölen çocukları görmeyeceksin.
*
Batıcı olduğun anda...
Yapman gerekenler şunlar:
*
Ateşin susmasından, kanın durmasından, barışın gelmesinden ziyade Putin’in pes ettirilmesini isteyeceksin. Derdin aslında Ukrayna olmayacak, kanın durması olmayacak. Derdin Rusya’nın diz çökmesi olacak.
*
Oysa bir üçüncü yol da var.
Rusya’nın saldırganlığına şiddetle itiraz eden...
Derhal ateşkesin sağlanmasını talep eden...
İki tarafın da durmasını isteyen...
Müzakere masasının kuvvetlenmesini arzu eden...
Daha fazla kanın akmamasına kendini adayan...
Bir yol.
*
Benim yolum...
İşte bu üçüncü yoldur.
ANNEMLE DIŞ POLİTİKA
TARAFSIZ Bölge’de gündemimiz savaş.
Bin kere Putin demişiz, Kiev’deki siren seslerine kulak vermişiz, harita üzerinden Ukrayna’da yanan ateşi ezber etmişiz, canlı yayında barikat gözlemişiz, Rusya konvoyunu adım adım izlemişiz falan.
*
Program bittiği anda, “Bir süre şu savaş gündeminden uzak kalsam iyi olacak” diye düşünürken...
Telefonum acı acı çalıyor.
Açıyorum. Annem.
“Programı izledim ama tam anlamadım. Bu Putin, Ukrayna’dan ne istiyor? Şunu bir anlatsana bana.”
*
Hay bin kunduz. Ne diyeceğim ben şimdi? Ne anlatacağım?
*
“Bu çok uzun bir hikâye anne” diyerek... “Konu biraz Sadakatsiz dizisi gibi karmaşık” diyerek... “Yakında bunun dizisi çekilir, oradan izlersin” diyerek... Annemi geçiştirmeye çalışıyorum.
Umarım hakkını helal eder.
SAVAŞ SÜRECİNDE CNN TÜRK ÖNDE
SAVAŞIN başladığı günden beri CNN Türk’ün akşam programları, üç kategoriden ikisinde açık ara önde.
Başak Şengül/Akıl Çemberi... Hande Fırat/Gece Görüşü... Fulya Kalfa/CNN Türk Masası... Göksu Öngören/Ne Oluyor... Ve Tarafsız Bölge...
Türkiye, savaş sürecinde bu programlara kilitlendi resmen.
*
Bu başarıda CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu’nun Kiev’den canlı bağlantılarla savaşın her anını izleyicilere başarılı bir şekilde aktarmasının ve programlara katılan yorumcularımızın payı büyük.
*
Tabii ki CNN Türk Haber Programları Şefi Onur Akhan’ın olmazsa olmaz müthiş katkısını da ihmal etmemem lazım.
MASKE KARARINA GEREK VAR MIYDI?
MİLLET, kendince bir denge bulmuştu.
İsteyen takıyor, istemeyen de takmıyordu.
Gevşemişti olay.
Millet yönünü bulmuştu.
Üstelik “Şu maske zorunluluğu bir kalksa” diye bir beklentiden de söz edilemezdi.
Buna rağmen...
Çok önemli karar diye sunuldu maske kararı.
*
Böylece sanki yeterince bölünmemişiz gibi...
“Maske kararını destekleyenler/Maske kararını desteklemeyenler” diye ikiye bölündük.
*
Ve şimdi ben büküp boynumu soruyorum:
Ne gerek vardı böyle bir karara?
KİŞİSEL SAVAŞ NOTLARI
OLİGARK YATLARI: Acayip kıl oluyordum şu oligarkların görgüsüz yatlarına. Savaş boyunca en hoşuma giden olay, oligarklara yönelik kuşatma oldu. Biden’ı sevmem ama bu konudaki kararlı tutumunu sonsuz destekliyorum.
RUS KEDİLERİ: Rusya’ya yönelik yaptırımlarda elinin ayarını kaçıranlar, en son Rus kedilerine de musallat olmuşlar. Fransa’daki Kedi Federasyonu, Rus kedilerine yaptırım açıklamış. İki Rus kedisinin fotoğrafını gördüm. Öyle şekerler ki... Sanki bizim Sekter’in kuzenleri gibiler. Kedi Federasyonu’na inat dostumuzsun Rus kedisi.
*
MİSTİK KONVOY: Rusya’nın artık dünyaca meşhur olan 64 kilometrelik konvoyu var ya... Bu konvoy, iyice mistik bir hal aldı. Peki ya bu konvoy, Kiev’e asla ulaşamazsa ve yok olup giderse? Tarih, bu olayı “Konvoyun gaybubeti vakası” olarak yazar mı?
*
UKRAYNA, UKRANYA: Ukrayna kelimesini, Ukranya diye telaffuz edenler var. Tamam, yanlış. Tamam, tuhaf. Tamam, kabul edilmez. Ama Ukranya demek de insana pek tatlı geliyor be dostum. Ağızda şeker varmış gibi.
BATILILAR PUTİN’İ OYUNA GETİRMİŞ
Kör mü, gelmeseydi. Bakkal dükkânı işleten adam bile kolay kolay gaza gelmiyor, süper gücü yöneten adam nasıl gaza gelir?
*
E hani bu Putin, kafasında kuyrukları birbirine değmeyen kırk tilki gezdirirdi. E hani bu Putin, seksen hamle sonrasını hesap eden satranç ustasıydı.
*
Batı’da Putin’i oyuna getirecek kabiliyet olsaydı Putin bu hareketleri yapamazdı. Büyütmeyin gözünüzde şu Batı’yı.
*
Saldırganla empati kurmaya çalışma kardeşim. Herkes kendini kurtarır, olan da sana olur.