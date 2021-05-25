İlk doz aşıda bile yüzde 80 koruma

KABUL... Çok alengirli işlerin arkasında genellikle devasa güçler bulunur. Bunu asla gözden ırak tutmamak lazım. Ancak durum böyledir diye... Her alengirli işin arkasında da her zaman devasa güçler bulunmayabilir.
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ÖĞÜT İKİ: Komplo ile fal
TAMAM... Paranoyak olmamanız takip edilmediğiniz anlamına gelmez. Ama şunu da unutmayın: Bazen puro içen bir adam, sadece puro içen bir adamdır. “Komplo” ile “fal”, birbirine benzer: Onlara inanma ama onlarsız da kalma!
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ÖĞÜT ÜÇ: Hayal kırıklıkları
DOĞRU... Alengirli olaylar, sarsıcı etkilere yol açar. Bu nedenle “Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak” der dururuz. Ancak şu da doğrudur: Hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağı beklentisi, genellikle büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır.
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Tabii benim de.
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- Öyle çok müjde verildi ki...
- Öyle çok milyon rakamı telaffuz edildi ki...
- Öyle çok hayal kırıklıkları yaşandı ki...
- Öyle çok rakamlarda revizeye gidildi ki...
Biz artık “Şu kadar milyon aşı gelecek” beyanlarına yüz vermez olduk.
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Kendisine sorduğum ilk soru şu oldu:
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“Türkiye’nin aşı sorunu halloldu, bu iş bitti diyebilir misiniz?”
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Şu cevabı verdi:
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“Bu iş bitmiştir. Sorun çözülmüştür.”
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Şu son 19 Mayıs’ta gördüm ki...
Artık hepimiz o vapur yolculuğunun anlamının, tarihteki yerinin ve bugüne yansımasının çok daha fazla farkındayız...
Artık hepimiz Samsun’a çıkmanın neye karşı olduğunu da neyin başlangıcı olduğunu da çok daha fazla idrak etmiş durumdayız.
Artık hepimiz 19 Mayıs’ın ne denli kutlu bir ilk kıvılcım olduğunu daha fazla özümsemiş bulunmaktayız...
Artık hepimiz 19 Mayıs’ın taşıdığı kıymet üzerinde büyük ölçüde ittifak etmiş haldeyiz.
*
O zaman hep birlikte bir kez daha haykıralım:
*
CNN Türk’te “HDP’ye bakanlık verilebilir” dedi.
*
Dursun Çiçek, eski bir CHP milletvekili. CHP’de şu anda bir görevi yok. Bu nedenle yaptığı açıklamanın üzerinde pek durmamıştım.
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- Kralımız Roger Waters hepimizden önce atılıp İsrail’e haddini bildirdi.
- Berlin’de gösteriler düzenlendi İsrail’e karşı...
- Meleğimiz Rihanna “Kırılsın bu zalim döngü” dedi.
- New York’ta bir grup, Biden’a “İsrail’e desteği kes” dedi.
“Galiba Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ısıtılıyor” demiştim.
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Neye dayanarak söylemiştim bunu?
*
Şu iki şeye:
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- BİR: Cumhuriyet gazetesinde “Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti” diye manşetten duyurulan bir ankete dayanarak...
*
“Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti”.
*
Anket yapılmış. Yapılan ankette “Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?” diye sorulmuş. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı, Erdoğan diyenlerin oranını geçmiş.
Haberin özeti bu.
Bir coşkusu olmalı.
Bir törenselliği olmalı.
Bir yemeği olmalı, bir hediyesi olmalı.
Bir rüzgârı olmalı.
Bir sembolü olmalı, bir oyuncağı olmalı.
Bir havası olmalı sokaklara yansıyan.
Bir geleneği olmalı hafiften modernleştirilmiş.
Bir anısı olmalı “nerede o eski bayramlar” cümlesinin dışında.
“2018 seçiminde Abdullah Gül, muhalefetin ortak adayı olsaydı kazanırdı.”
*
Hahahaha!
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Tam bir sallama bu.
Hem de bayağı bir dayanaksız sallama.
*
Bayrakçı’nın sıraladığı üç muhalefet partisi şunlar:
*
- BİRİNCİ PARTİ: Pandemi partisi.
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- İKİNCİ PARTİ: Metal yorgunluk partisi.
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- ÜÇÜNCÜ PARTİ: Genç seçmen partisi.
*
Sürekli güncelleyerek...
Baktı, olmuyor.
Vazgeçti tarih vermekten.
*
Baktım, CHP Sözcüsü Faik Öztrak da benzer bir yaklaşım sergilemiş.
Çünkü felaket tellallığı yapıyormuş.
*
Sanki ortada felaket yok, hayat güllük gülistanlıkmış da her şey Mehmet Ceyhan Hoca’nın uydurmasındanmış gibi bir yaklaşım.
*
Bu ancak ve ancak ansiklopedilerde “saçmalık” maddesine karşılık olabilir.
*
- Yoğun bakımlarda yaşam savaşı verilirken...
“Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız.”
*
Bu cümle, çok tepki aldı.
Benim de kulağımı tırmaladı.
Bakan Çavuşoğlu’nu aradım.
Berlin’deymiş.
Alman Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yapmış.
Şöyle bir macera:
Vatandaşın biri, CİMER’e şikâyet ediyor.
Oradan rutin bir işlemle Cumhuriyet Savcılığı’na gidiyor.
Savcılık, İçişleri Bakanlığı’na gönderiyor.
Bakanlık, rutin incelemeye alıyor.
Müfettişler, İmamoğlu’nun savunmasını alıyor.
Falan...
“ÇÖP TOPLADIM, İSRAFI GÖRDÜM”
*
Nereden çıktı bu manşet?
*
Anlatayım:
*
Hürriyet Ekonomi Servisi’nden arkadaşımız Emre Eser, her hafta “İşin Peşinde” diye bir köşe hazırlıyor.
Emre
Balat’ta imamlık yapan Emin Kır Hocamızın öyküsünü...
*
Emin Kır Hoca’nın serüveni, tayini Eyüpsultan’ın Balat semtindeki Hazreti Kaab Camisi’ne çıkınca başlamış.
Yıl: 2006.
“İslam’ı öyle bir yaşa ki... Seni öldürmeye gelen sende dirilsin”.
*
Ayasofya’nın eski imamı, sosyal medyada İslam davasını öyle savunuyor ki...
Sosyal medyada onu madara etmek isteyenler, onun artık gitgide çirkinleşen polemikçi üslubu nedeniyle bırakın onda dirilmeyi...
Ona bakıp İslam’dan uzaklaşıyorlar.
*
“Seni öldürmeye gelen sende dirilsin” yaklaşımı nerede?
Trafik yoğun. Otobüslere ek sefer konmuş.
Bunun nedenini anlamaya çalıştık arkadaşlarla.
Ve şöyle bir izah getirdik kendi kendimize:
*
Türkiye genelinde 16 milyon kişi, kapanmadan muaf.
Kim bu muaf tutulanlar?
Çeşitli sektörlerde çalışanlar... Sağlıkçılar... Güvenlikçiler... Adliye çalışanları... Kamu çalışanları... Özel sektör çalışanları...
İlk doz aşıda bile yüzde 80 koruma
Önce Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’na kocaman bir teşekkür.
İki gündür Hürriyet’te çok önemli bir hizmet yapıyor Osman Hoca.
“BioNTech Dosyası”nı açarak...
Bu aşıyla ilgili akla gelebilecek her türlü sorunun yanıtını veriyor.
Büyük bir emeğin ürünü olan bu yazı dizisini dikkatle okuyor ve çok faydalanıyorum.
*
Osman Hoca’nın üslubuna ve yazma biçimine de bravo!
Okuyanın hemen anlayabileceği bir üslupla yazmak, mesleği gazetecilik olmayanların pek başarabilecekleri bir iş değil.
*
İkinci olarak söylemek istediğim şudur:
*
Çok kısa bir sürede tam 30 milyon doz, BioNTech aşısı tedarik edilecek.
30 milyon aşı geldi, geliyor.
Ve işin en önemli kısmı şu:
Bu 30 milyonun tamamı, 30 milyon kişiye ilk doz olarak verilecek.
*
Dünyadaki literatürü yakından takip eden ve görüşlerine her zaman önem verdiğim Prof. Dr. Melih Us’a sordum.
*
Dedim ki:
*
“BioNTech’in ilk dozu, gerçekten de iddia edildiği gibi etkili mi?”
*
Aşırı ihtiyatlı olduğunu her zaman gözlemlediğim Melih Us, gözümün içine bakarak ve gözünü hiç kırpmadan yanıt verdi:
*
“Çok etkili. Yüzde 80 koruyor. Bazı verilere göre daha fazla koruduğu da biliniyor. 30 milyon dozun, 30 milyon kişiye vurulması çok önemli. Yazı rahat geçirmemizi sağlayacak. Ben zaten bunu en başta önermiştim.”
*
Esnafımızı, sağlık çalışanlarımızı, kafelerimizi, restoranlarımızı, bağışıklık sistemi düşük olanlarımızı, işverenlerimizi, işçilerimizi, bakkalımızı, manavımızı...
Velhasıl tüm toplum kesimlerimizi yüzde yüz ilgilendiren konudur bu.
*
Ben bu yüzden bu meseleye fazlaca odaklanmış durumdayım.
‘TUĞLA’NIN HİKÂYESİ
BU çok eski bir hikâyedir.
Çok ama çok eski.
*
Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu, o dönem yetkili bir isim olan Mehmet Ağar’ın kendisine...
“Tuğlayı çekersek duvar yıkılır” dediğini öne sürmüştü.
*
Ne demekti bu?
Yani soruşturmada örülen bir duvar vardı ve o duvarın bir tuğlası çekilirse bir yıkım olurdu.
*
Mehmet Ağar, bu iddiayı yalanladı.
Güldal Mumcu ise iddiasının arkasında durdu.
*
Ben hatırlıyorum:
90’lı yıllar boyunca biz gazeteciler, “tuğla” tartışması yaptık.
Saatlerce. Haftalarca. Aylarca. Yıllarca. Ömrümüzü tüketti bu “tuğla” işi. Saçımızı, sakalımızı ağarttı.
*
Yani yeni nesillere şunu demek istiyorum:
Bu tuğla polemiği, yeni bir polemik değildir. Çok ama çok eski bir polemiktir.
AKŞENER’İN SUSUŞU
MERAL Akşener...
- Susuyor.
- Susuyor.
- Susuyor.
- Susuyor.
- Susuyor.
*
Kendine muhalif diyenlerin, börtü böceğe bile “niye susuyorsun ha söyle, niye susuyorsun” diye haykırırken...
Meral Akşener’in susuşuna kafayı zerre kadar bile takmamaları...
Hımmmm.
Fazlasıyla manidar.
ÖNEMLİ BİR AÇIKLAMA YAPACAKLARA ÖĞÜTLER
- Açık yürekli olmayacak, cesur takılmayacak, sonuna kadar gitmeyecek ve bam bam yapmayacaksanız... Bu işe hiç bulaşmayın.
*
- Yapacağınız açıklamayla dostlarınızı gönendirecek, düşmanlarınızı perişan edemeyecekseniz... Vazgeçin.
*
- Üç gün toplantı üzerine toplantı yaparak yapacağınız açıklama üzerine çalışmadıysanız... Bırakın.
*
- Aklına güvendiğiniz en az sekiz arkadaşınıza hazırladığınız açıklamayı gösterip onay almadıysanız... Bir daha düşünün.
*
- En büyük muhaliflerinizin bu açıklamanızı nasıl yorumlayacağını hesaba katmadıysanız, onların gözüyle olaya yaklaşmadıysanız... Hiç başlamayın.
KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYLIĞI NASIL MÜMKÜN OLABİLİR?
KEMAL Kılıçdaroğlu, gerçekten de cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorsa...
- Muhafazakârları ikna etmeden önce...
- Z kuşağını tavlamadan önce...
- İşçiyi, köylüyü, esnafı razı etmeden önce...
CHP’lileri ikna etmek zorundadır.
*
- “Ekrem” diye inleyen...
- “Mansur” diye inleyen...
CHP tabanını ikna etmesi çok ama çok zor ama çıkmadık candan da ümit kesilmez ki.
NASIL OLUYOR DA BÖYLE OLUYOR
MAGAZİN haberlerine bakıyorum:
Herkes bir yerde.
*
Bodrum’da yakalanan soluğu Urla’da alıyor.
Çeşme’de gözüken Marmaris’e akıyor.
Daha dün Maldivler’den fotoğraf paylaşan Miami’de ortaya çıkıyor.
*
Ben ayağımı apartmanın kapısından dışarı çıkarırken bile ürperirken... Bırakın mahalle değiştirmeyi, sokak bile değiştiremezken... Eve tıkılıp kalmaktan başka bir çare bulamamışken...
Bunlar nasıl oluyor da böyle yapabiliyor?
“40 çetrefilli sorun” listemin en sonunda işte bu sorun var.