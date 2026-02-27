İlahi anketi

Haberin Devamı

“Areda Survey” yapmış anketi.

*

Soru şöyle sorulmuş:

*

“Ramazan ayında her yerde dinlenen Celal Karatüre’nin ilahisini nasıl değerlendiriyorsunuz?”

*

Cevaplar şöyle gelmiş:

*

- YÜZDE 84.1: Çok beğeniyorum, ramazan ruhunu yansıtıyor.

*

- YÜZDE 9.8: Beğenmiyorum.

*

- YÜZDE 6.1: Kararsızım.

*

Bu sonuçlara göre...

- Bu ilahiyle kavga eden siyasiler, baştan kaybederler.

- Bu ilahiyle barışık olanlar, toplumla barışık olurlar.

*

Ve en merak ettiğim konu:

Bakalım ilk hangi CHP’li bu ilahiyi söyleyecek?

BİR HEDİYE USTASI: DEVLET BAHÇELİ

DEVLET Bahçeli, bir hediye ustası.

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 72’nci yaş günü için hediye ettiği tabloya bakın:

*

Haberin Devamı

Lazer gravürle işlenmiş İslam ülkeleri haritası. Haritanın üst kısmında “Allah”, alt kısmında “Hz. Muhammed” yazıyor. Köşelerde Dört Halife’nin isimleri yer alıyor. Harita içinde Fetih Suresi’nin birinci ve ikinci ayetleri. Desenler: Anadolu’dan ilham almış.

*

Bu hediye, Bahçeli tarafından düşünülmüş, tasarlanmış bir hediye.

Şunlardan eminim:

Bu tabloyu tek tek tarif etmiştir, her noktasına ayrı ayrı dikkat etmiştir, mesajının nasıl anlaşılacağına çok önem vermiştir.





YEDİ MADDEDE SELEFİ YEMİNİ

- MADDE BİR: İçeriğinden bağımsız olarak söylüyorum: Çocukları okul kapısında toplayıp örgütsel eylem yapar gibi yemin ettirilmez.

*

- MADDE İKİ: Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu yemin hakkında soruşturma açması doğrudur.

*

- MADDE ÜÇ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, okullardaki ramazan şenliklerinin anayasal çerçeve içinde olduğunu söylüyor, gönüllülüğün esas olduğunu vurguluyor. Bu yemin, Cumhurbaşkanı’nın ramazan şenlikleriyle ilgili yaklaşımının dışında bir iştir.

*

Haberin Devamı

- MADDE DÖRT: Bu yemin, okullardaki ramazan şenliklerine gölge düşürmeyi amaçlayan bir kışkırtmadan başka bir şey değildir.

*

- MADDE BEŞ: Ayrıca bu yeminin metninin, IŞİD benzeri yapılarla yakınlığı bulunan biri tarafından yazılmış olması da önemlidir.

*

- MADDE ALTI: Tarikatları, oy verenleri, milletvekillerini, polisi, askeri, karma eğitimi, kadının yöneticiliğini tekfir eden bir anlayışın okullarda işi yoktur.

*

- MADDE YEDİ: Geçtiğimiz aylarda Yalova’da polislerimizi şehit eden IŞİD’çilerin nereden türediklerini merak edip duruyorduk. İşte böyle yeminlerden türüyorlar.

8 YIL SÜREN BOŞANMA DAVASI 5 YIL SÜREN TAHLİYE DAVASI

ADALET Bakanı Akın Gürlek şöyle demiş:

*

Haberin Devamı

“Hâkim kusura bakmasın, 8 yıldan beri sen boşanma davasını niye bitiremiyorsun? Makul bir gerekçe sunamıyorsa sonuçlarına katlanacak. Kira tespit davası neden 4 yıl sürsün? Tahliye davası neden 5 yıl sürsün?”

*

Vatandaşların en önemli sorunudur bu.

Bitmeyen boşanma davaları... Bitmeyen tahliye davaları... Bitmeyen kira tespit davaları...

Akın Gürlek, artık kanıksanmış bu sorunu çözmeyi başarırsa... Bir hayali gerçekleştirmiş olur.





TARAFSIZ BÖLGE’DEN CÜBBELİ İZLENİMLERİ

- İlginç biçimde bir neşesi var Cübbeli’nin. Bir mizah anlayışı. Popüler olmasında bu neşenin, bu mizahın payı büyük.

*

- Gitgide daha yumuşak, daha anlayışlı, daha toleranslı yorumlar yapmaya başladı. Yaş almayla ilgisi olabilir mi bunun?

*

Haberin Devamı

- İki şeye çok düşman: İran rejiminin akidesine ve selefi akımlara. Bu iki konuda zerre kadar ödün vermiyor.

*

- Popüler kültür unsurlarına karşı bir merakı var. Kendisini kapatmıyor dünyaya. Bu açıdan klasik İsmailağa hocası değil.

*

- Dindar ailelerinin çocukları arasında deizmin yayılmasında, dindar ailelerinin çocuklarına yaklaşımın etkisi olduğunu düşünüyor. Bu yaklaşımının üzerinde durulması şart.