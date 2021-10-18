İktidarın da işi zor muhalefetin de

“AKP’li herkesten nefret ediyorum. Tahammülüm yok.”
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Baktım.
Bu paylaşım sahibine karşı...
AK Parti’ye yakın duranlar laf ediyorlar.
“Kutuplaştırma bu değilse nedir” falan diye...
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Muhalefet cephesinden ise tık yok.
Kim açıklamış?
“World Justice Project” adlı bir kurum.
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Bu kurum, her yıl yayınladığı endeksle...
“Hukukun Üstünlüğü” perspektifinden bakarak ülkelerin durumunu ortaya koyma iddiasında.
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Şöyle bir inceliyoruz endeksi...
Karşımıza şunlar çıkıyor:
- Ülkede kaos çıkmasını amaçlar.
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- Yönetilemeyen ülke algısı yaymayı amaçlar.
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- Toplumsal huzursuzluğu amaçlar.
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- Halkın infiale kapılmasını amaçlar.
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“Duyumlar alıyorum. Siyasi suikastlar olabilir.”
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Ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dan benzer bir açıklama geldi:
İkisinin hallerine de güldüm. İkisinin hallerini de tuhaf karşıladım. İkisinin halleriyle de dalgamı geçtim.
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Peki hangisinden yanayım?
Hemen söyleyeyim:
Olay, tam olarak şu:
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Hatay’da bir adam, elinde satırla bir kadını kovalıyor.
Canını kurtarmak isteyen kadın, bir dükkânın önünde oturan dört kişinin arkasına sığınıyor.
Satırlı adam, dört kişinin arkasına sığınan kadına elindeki satırla vuruyor.Ve o dört kişi, kıllarını bile kıpırdatmıyor.
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Bazıları, bu olay üzerine...
Bizim İlber Hoca, işte bu Tuğrul Eryılmaz’la Cihangir’de bir araya gelmiş.
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Tuğrul Eryılmaz, bu buluşmadan söz ettiği yazısında...
İlber Ortaylı’nın fotoğrafının altına şunu yazmış:
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“İmam hatiplinin gazetesinde neden yazdığı anlaşılamayan akademisyen İlber Ortaylı...”
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Yazarı Fikret Başkaya’ydı.
90’larda başucu kitabımız haline gelmişti.
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O kitabın adından aldığım ilhamla, bir paradigma iflasından söz edeceğim.
Sosyal medyanın ilk yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda...
Şöyle bir paradigma gelişmişti:
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Hep şöyle şeyler söylüyorlardı:
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Boğaziçi’nin bir kültürü vardır.
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Buradaki ortam, ultra uygar bir ortamdır.
Acayip medeni tartışmalar yapılır burada.
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Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle, kendini tamamen işine odaklamasıyla, temas ve mesafeyi şahane ayarlamasıyla...
Hepimizi etkiledi, etkiliyor.
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Ama bizi asıl etkileyen yönü...
- “Üç harfli marketleri şehirlerin dışına atacağız” diyor.
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- “AVM’leri uzaklara fırlatacağız” diyor.
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- “Elektrik şirketlerini, elektrik boykotlarıyla dize getireceğiz” diyor.
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Peki bu tür vaatleri işiten memnuniyetsiz seçmen ne yapıyor?
Neden?
Nedenini tam olarak izah edemeyeceğim.
“Bazen nedensiz de sempati beslenir” deyip geçiyorum.
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Fakat yaptığı son çıkışlara çok net itirazım var.
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Muhalefet kanallarından birinde şöyle demiş Müjdat Gezen:
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Flaş... Flaş... Flaş... Artvin Kemalpaşa Kaymakamı, kendisine hoş geldiniz diyerek elini uzatan öğretmeni haddini bil diyerek sınıftan kovdu.
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Ve dün...
Bu konuyla ilgili olarak Artvin Valiliği’nden bir açıklama geldi.
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Valilik açıklaması, aynen şöyle:
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İKİNCİ ADIM: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaksın.
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ÜÇÜNCÜ ADIM: Anayasa değişikliğini sağlayacak çoğunluğa erişeceksin.
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DÖRDÜNCÜ ADIM: Olmuyorsa... Referanduma gidecek çoğunluğu bulacaksın.
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BEŞİNCİ ADIM: Diyelim yakaladın. Referandumu kazanacaksın.
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Dün de CHP’li Özgür Özel “üç harfliler” dedi.
Ama bambaşka bir kasıtla!
Özgür Özel’in üç harflileri, “cinler” değildi, üç harfli süpermarketlerdi.
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Söylediği tam olarak şu Özel’in:
*
“İktidar olduğumuzda bu üç harfli marketleri ve AVM’leri şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız. Bu konuda verilmiş bir sözümüz var.”
Reklam arasında siyasete daldı Cübbeli.
Bana, “AK Parti, parlamenter sisteme döner mi?” diye sordu.
Bütün gece sınava çalıştığı halde hiç beklemediği yerden gelen soruyla afallamış öğrencilere özgü bir şaşkınlıkla kekeledim: “Sanmam... Gündemde değil... Olmaz öyle şey... Kem... Küm...”
Benim kem küm etmemle zerre ilgilenmedi Cübbeli.
Ve hemen kendi görüşünü söyledi:
“AK Parti, parlamenter sisteme dönerse iktidarı hiç kaybetmez. Durumu riske atmak istemiyorsa yapması gereken şey parlamenter sisteme dönmektir.”
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Posta yazarı
Millet İttifakı’nın adayı kim olacak?
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Millet İttifakı yanlıları, bu soru etrafında yapılan televizyon tartışmalarından, yazılan gazete yazılarından ve tabii üretilen bin türlü spekülasyondan çok rahatsız oluyorlar.
“Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben başbakan adayıyım.”
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Buradan çıkan sonuç şudur:
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Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olacak.
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Peki ya sonra?
Kürt kimliğinin inkâr edilmesi... Ret ve asimilasyon politikaları... Kürtçe müziğin yasak olması... Kürtçe televizyonun hayal bile edilememesi... Terörle mücadelede sergilenen hukuksuzluklar... Dışkı yedirme... Köy yakma ve köy boşaltma...
*
Bugün itibarıyla “Kürt sorunu” dendiğinde aklımıza bunlar mı geliyor?
Tabii ki hayır.
Kimsenin aklına bunlar gelmiyor.
Çünkü bu sorunlar, zaman içinde çözülmüş sorunlar.
*
İktidarın da işi zor muhalefetin de
İKTİDARIN ZORLUKLARI
* Hayat pahalılığıyla ilgili sorunlar.
* Pandemi etkisi.
* Üzerinden atamadığı atalet.
* Yeni bir hikâye yazamaması.
* Yeni bir iletişim dili kuramaması.
MUHALEFETİN ZORLUKLARI
* Çok parçalı oluşu.
* Aday belirlemedeki belirsizlikler.
* Tam olarak itimat telkin edememesi.
* Bir cazibe merkezi haline gelememesi.
* Esaslı bir hikâyesinin olmaması.
E BU DA BİR MİLAT
FETÖ meselesinde 17/25 Aralık’ın milat olarak kabul edilmesine Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şiddetli itiraz gelmişti.
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Ama baktım, son yayınladığı videoda mantık olarak benzeri bir tutumu kendisi alıyor.
Ne diyor devlet memurlarına, şöyle diyor Kemal Kılıçdaroğlu?
Şunu diyor:
*
“18 Ekim Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır.”
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Peki ya 18 Ekim Pazartesi’nden öncesi?
Kılıçdaroğlu, öncesini affediyor.
Yani 18 Ekim’i milat ilan ediyor.
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FETÖ’de milat olgusuna karşı çıkan Kılıçdaroğlu’nun bürokratlar için milat etmesi, bir tek bende mi “yaman çelişki” duygusu uyandırdı acaba?
KAÇARAK UZAKLAŞIYORUM
Biri “Patron” diye hitap ettiğinde kaçarak uzaklaşıyorum.
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Biri “Suskunluğum asaletimden” dediğinde kaçarak uzaklaşıyorum.
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Biri “Dün, dünde kaldı cancağızım” dediğinde kaçarak uzaklaşıyorum.
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Biri “Z kuşağı şöyle yaman, böyle yaman” dediğinde kaçarak uzaklaşıyorum.
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Biri “Küresel ısınma yalan” dediğinde kaçarak uzaklaşıyorum.
NFT TAM BİR SAÇMALIK
“CLUBHOUSE” diye bir şey vardı.
Birkaç ay öncesine kadar ortalığı kasıp kavuruyordu.
O dönem şöyle bir girip çıkmıştım ortama. Ardından da hükmümü vermiştim:
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“Bu iş yürümez. Bir süre sonra kimse girmez buna.”
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Acayip öngörülü biri falan değilimdir, sadece olayın saçmalığını algılamıştım.
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“NFT” diye bir şey çıktı ya...
Hani en son Nurgül Yeşilçay’ın bulaştığı...
Onunla ilgili hükmüm şu:
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“Clubhouse yine bir süreliğine de olsa yürümüştü. Bu hiç yürümez.”
YENİ ŞEYLER
YENİ KEŞİF: Ağır akan, feci küfürbaz ama iyi ambiyans yaratan Polonya dizileri.
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YENİ HEVES: Belgrad’ı öyle övdü ki bir arkadaşım, gideceğim Belgrad’a...
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YENİ ALIŞKANLIK: Her zaman cıvıl cıvıl olan Beşiktaş Çarşı’da turlamak.
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YENİ MUARIZ: Squid Game aleyhinde konuştukça konuşmak istiyorum.
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YENİ DETOKS: Sosyal medya detoksu... Acayip iyi geliyor!
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YENİ HEDEF: Günde 12 bin adım.
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YENİ KARAR: “Aya gidilmedi” diyen Okan Bayülgen’i ciddiye almamak.