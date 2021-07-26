İkna edilmesi gereken 22 milyon 182 bin kişi

Baştan sona izledim röportajı. Hiç sıkılmadan. Sorular, cevaplar... Hepsi gayet iyiydi.
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Selvi Hanım’la ilgili saptamalarım şöyle:
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Çok hakiki bir insan. Yapmacıklığa asla prim vermiyor. Eşinin her söylediğine katılmadığını söyleyecek denli özgüvenli... Hiç politika yapmıyor. Gayet dobra. Gayet doğrudan konuşuyor. “Hazır röportaj veriyoruz, araya bir iki siyasal mesaj sıkıştırmak gerekir” falan demeye tenezzül etmiyor.
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Röportajda en ilgimi çeken bölüme gelince...
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MIRANDA KERR: Açılsın çakralar
SABAHLARI çakralarını açmak için meditasyon yaparmış. Sonra 20 dakika yoga yaparmış. Sonra yeşil sebzelerden hazırlanmış smoothie içermiş. (Offf! Çok sıkıldım. Çok bunaldım. Daha fazlasını yazamayacağım.)
VICTOR HUGO: İki çiğ yumurta
ŞAFAK vakti uyanış... Bir demlik taze çekilmiş kahveyle güne başlayış... Metresinden gelen tutkulu mektubu okuyuş... İki çiğ yumurtayı içiş... Ve saatlerce süren yazı maratonunu başlatış.
MARK TWAIN: Sağlam kahvaltı
SABAH sağlam bir kahvaltı yaparmış. Ardından çalışma odasına geçer ve başlarmış çalışmaya... Akşama kadar yazarmış. Öğle yemeklerini atlamak en büyük keyfiymiş. Çalışma odasında rahatsız edilmemek ise en katı kuralı.
RICHARD BRANSON: Uçurtma sörfü
GÜN
2) FONLAMA: Fonlamanın kendisinde bir sorun yok. ABD’deki bazı vakıflar, Türkiye’deki bazı medya kuruluşlarını fonlayabilirler. Sorun, ABD’deki vakıf aracılığıyla fonlananların, “Biz acayip bağımsız bir medyayız, diğerleri şöyledir böyledir” diye hava basmalarındadır. “Biz de son tahlilde fonlanıyoruz, biz de o kadar bağımsız değiliz” deseler, mesele kalmayacak.
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3) SIĞINMACILAR: Bu meselenin bir ortası olmalı. “Her önüne gelen, elini kolunu sallayarak Türkiye’ye gelsin” demek ile “Madem sığınmacıları seviyorsun, al evine besle” demek arasında bir yer olmalı. Ak/kara değil ki bu. Gayet çetrefilli, gayet karmaşık, gayet çok boyutlu bir konu. Her konuda saflaşıyoruz, bari bu konuda saflaşmasak. Sakince konuşsak şu mevzuyu.
HOUSE OF CARDS İZLEDİM ŞUNLAR OLDU
Canım sürekli kaburga istedi. Kaburga istedikçe de Develi ya da Başköşe’ye müracaat ettim.
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Sırf tahtaya üst üste
Hitler, Saddam Hüseyin, Stalin, İdi Amin, Kuzey Kore’nin ‘Kim’leri ve Kaddafi konu edilmiş belgeselde.
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Anlatılan isimlerin...
Tabii ki yatacak yeri yok. Tabii ki zorbalıkları tartışmasız. Tabii ki her biri ölüm kustu yeryüzünde.
- FRİDA KAHLO: Kendisinin fotoğrafının bulunduğu bir tişört, bir şapka ya da bir çantaya sahip olsanız iyi olur. Bir de Büyükada’ya yolunuz düştüğünde Troçki’nin evini gösterip “Ne zaman bu evi görsem Frida’yı anımsarım” diye iç geçirmeniz çok havalı kaçacaktır.
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Dünkü Hürriyet’te su gibi okudum.
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Hikmet Çetin...
- Sağduyusuyla...
- İNTİHARIN EŞİĞİNDE: Nobu isimli bir Japon varmış. Aşçılıktan anlarmış. Bu Nobu, Peru’da perişan vaziyette takılıyormuş. Peru’nun arka mahallelerinde külüstür bir lokantada memleketi Japonya’nın yemeklerini yapıyormuş. Öyle memnuniyetsizmiş ki hayatından, neredeyse intihar edecekmiş.
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- MARTIN AMCA: Masal bu ya... Tam bu sıralarda Peru’da gezintiye çıkan yönetmen Martin Amca’nın yolu, Nobu’nun yemek yaptığı bu külüstür lokantadan geçmiş. Bayılmış suşilere, saşimilere falan Martin Amca. “Gel” demiş, “Seni Hollywood’a götüreyim”. Nobu’nun gözleri parlamış.
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Herkes bunun nedenini merak ediyor.
Benim elimde iki temel neden var:
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Birinci neden: Bir kulis bilgisine dayalı.
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İkinci neden: Kişisel bir tahmine dayalı.
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Özellikle muhafazakâr kesimlerde...
Yaklaşım genel olarak şöyleydi:
Alnı secdeye değiyorsa... Korkma.
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Dinine, diyanetine bağlıysa... Zarar gelmez.
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Allah diyor, Kuran okuyorsa... Olumlu yaklaş.
“Biji Serok Erdoğan” diye karşılandı ya...
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Ahmet Davutoğlu, ima yoluyla da olsa...
Şöyle bir yaklaşım sergiledi:
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“Bahçeli beni ‘Serok Ahmet’ diye eleştiriyordu. İşte bakın: Erdoğan’a da ‘Biji Serok Erdoğan’ denildi. Bakalım Bahçeli, buna ne diyecek?”
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Bahçeli bu konuda bir şey demedi.
- İstanbul’da bugünlerde bütün restoranlar, bütün kafeler tenha... Her mekânda başköşeler senin. Her mekânda izzet ikram sana.
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- O meşhur trafik çilesi, resmen Bodrum/Çeşme hattına postalanmış... Trafik de yok, çile de yok. Yollar bomboş.
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- “Boğaz’a nazır” diye bir tabir var ya... İşte bu tabir, bu parka cuk oturuyor. Yok böyle Boğaz manzarası! Birinci köprü ayaklarınızın altında. Üç köprüyü bir anda görebiliyorsunuz. Ufuk alabildiğine açık. Yeşil ile mavinin harikulade uyumu.
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- Tamam, manzara güzel! Ama bu parkı, en güzel yapan sadece manzarası değil. Parkın tasarımı çok zarif. Her şey çok kararında. Mimarisi çok iyi planlanmış. Hiçbir şey abartılmamış. Hiçbir şey es geçilmemiş.
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Yaklaşan cisim şudur:
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Erken seçim kampanyası.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, startı verdi:
Seçim kampanyası başladı.
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Genelde seçime üç beş ay kala girdiğimiz
BİRİNCİ İHTİMAL
AK Parti’nin “Madem rakibimiz Kemal Kılıçdaroğlu, o halde hiç çalışmamıza gerek yok” diyerek rehavete sürüklenmesini istiyor olabilirler.
İKİNCİ İHTİMAL
CHP Genel Başkanlığı koltuğu, Cumhurbaşkanlığı koltuğundan bile daha tatlı olduğu için hamlelerini buna göre ayarlıyor olabilirler.
ÜÇÜNCÜ İHTİMAL
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a, “Belediye başkanısın, belediye başkanı kalacaksın” mesajı vermeye çalışıyor olabilirler.
DÖRDÜNCÜ İHTİMAL
- Ecevit solcu değil.
- Erdal İnönü solcu değil.
- İsmet Paşa zaten solcu değil.
- Atatürk’ün solla alakası yok.
*
Zülfü Livaneli, kimlerin solcu olmadığı konusunda hüküm vermeye öyle meraklı ki...
Sanırsın ki...
Kendisi
Bazıları kafa buluyor.
“Amerikan tarihçisi Ordinaryüs Profesör Alpay, Amerikan tarihi hakkında kitap yazmış” falan diye.
*
Tarih kitabı yazmak için ille de ordinaryüs falan olmaya gerek yok.
İsteyen yazar. Amatörce.
Yani... Beyaz, Anglosakson, Protestan.
*
Amerika’nın elitleri bunlar. Sınıfsal üstünlük bunlarda.
Bunların dışında kalanların tümü alt sınıf. Yani Katolik, Yahudi, siyahi, Müslüman, Hispanik, Uzakdoğulu falan.
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ABD’de ne varsa ille bizde de olacak ya...
Bu tanımlamanın bir benzerini bize de uyarlamışlar.
“Türk, Sünni, beyaz”
Genel yorumum şudur:
*
Çok önemli tespitler var röportajda. Özellikle Erdal İnönü, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal’la ilgili saptamaları ilginç. Çok yararlı, çok etkileyici bir röportaj. Bulup okumanızı tavsiye ederim.
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Ve fakat Zülfü Livaneli’nin röportajdaki bir sözüne takılmadan da edemedim.
“Atıl kurt” diyen Tarkan’dır.
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Kimine göre Kartal Tibet...
“Çalıkuşu” filmindeki
İkna edilmesi gereken 22 milyon 182 bin kişi
Sevgili okul müdürlerimiz.
- Muhterem kanaat önderlerimiz.
- Sayın Türkan Şoray’ımız.
- Değerli tarihçilerimiz.
- Severek okuduğumuz romancılarımız.
- Sayın Tarkan’ımız.
- Muhterem imamlarımız ve müezzinlerimiz.
- Yüce gönüllü şairlerimiz.
- Sayın Sezen Aksu’muz.
- Kıymetli hukukçularımız.
- Gözbebeğimiz öğretmenlerimiz.
- Fedakâr eczacılarımız.
- Sayın Musa Eroğlu’muz.
- Vefakâr dizi oyuncularımız.
- Saygıdeğer akademisyenlerimiz.
- Sayın Nuri Bilge Ceylan’ımız.
- Kulak verdiğimiz radyocularımız.
- Sayın Demet Akalın’ımız, Sayın Seda Sayan’ımız.
- Pek sempatik fenomenlerimiz.
*
Aşı olmayan, aşı olmamakta direnen, aşı olup olmamak konusunda tereddüt yaşayan, aşı kararsızlığıyla gidip gelmekte olan...
Tam 22 milyon 182 bin vatandaşımız var.
*
Bu direnci kırmak, bu tereddüdü ortadan kaldırmak, bu kararsızlığı yıkmak için...
Lütfen harekete geçiniz.
*
Size çok ama çok ihtiyacımız var. Lütfen elinizden geleni yapın.
*
Yoksa “Aşı olmayanlar AVM’ye giremez” falan diye karar alınacak ve iş tatsızlaşacak.
EBRAR, EDA, ZEHRA, HANDE VE DİĞERLERİ
Filenin sultanları, son olimpiyat şampiyonu Çin’i devirdiler.
*
Üstelik...
Oyunun hakkını vererek yendiler.
Baştan sona üstün oynayarak yendiler.
Bileklerinin gücü, alınlarının teriyle yendiler.
*
Türk kadınının gücünü, organizasyon yeteneğini ve disiplinini tüm dünyaya gösterdiler.
*
Bundan sonra hiçbir maçı kazanmasalar da...
Bu galibiyet yeter de artar bile.
O derece önemli bir zaferdir yani bu.
*
Ve hepsinden önemlisi kazandıkları bu zaferle...
Hepimizi birbirimize kenetlediler.
Hepsine aşk olsun!
YÜZÜMÜ BURUŞTURUP OKUMAYA TENEZZÜL ETMEDİĞİM BİR YAZI
“Medyascope” diye bir mecra var...
Son günlerde “fonlama” muhabbetlerinin gündeminde.
*
İşte bu mecrada bir yazı başlığı gördüm.
Şöyle bir başlık:
*
“DEMOKRATİKLEŞME İÇİN KEMALİZM’İ AŞMAK GEREK”.
*
Başlığı görür görmez, yazarına bile bakmadan hemen şöyle dedim:
“Bu ne be! Zaman tüneline mi girdik?”.
*
Size bir şey söyleyeyim mi?
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Bizim köhnemiş sol liberallerin 40 türküsü var...
40’ı da Kemalizm üzerine...
*
Artık ne yaptıysa bunlara Kemalizm...
Bir türlü Kemalizm’i aşamıyorlar.
KAFAMDAKİ AFGAN GÖÇMEN SORUSU
Sınırlarımız Afgan göçüne karşı koruma altında alındı.
Hazırlıklar yapıldı. Takviyeler söz konusu oldu.
Bunun haberlerini verdik Hürriyet’te.
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Kafamdaki soruya gelince...
O soru şudur:
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Bu koruma çabasına rağmen...
Nasıl oluyor da...
Türkiye’nin birçok yerinde çeşitli araçların içinde gizlenmiş Afgan göçmenler yakalanıyor?
BENİM EN İYİLERİM
- EN İYİ FONLAMA ESPRİSİ: Fondip.
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- EN İYİ AŞI HOCASI: Aşı olmayanlar konusunu kendisine büyük dert edinen Prof. İsmail Balık Hoca.
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- EN İYİ MUHALİF ÇIKIŞ: Ama siz de Osman Öcalan’ı televizyona çıkardınız.
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- EN İYİ TATİL DÖNÜŞÜ: Herkesin gitmesini bekleyip pazartesi akşama doğru yola çıkmak.
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- EN İYİ MÜNAZARA KONUSU: Suriyeliler gitmeli mi, gitmemeli mi meselesi.
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- EN İYİ MUHABBET: İçinde asla anı barındırmayan, kısa ve vurucu esprilerle yapılan her türlü muhabbet.
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- EN İYİ KEDİ: Herkesin kedisi kendine güzeldir ama bizim kedi Sekter, gerçekten başka.
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- EN İYİ TATLI: Özellikle Sedef İybar’ın muhteşem yorumuyla Kemalpaşa tatlısı.
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- EN İYİ TATİL: Yağmur ve serinlik neredeyse orada yapılan tatil.