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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>İki tarafın fanatikleri için değil... Sessiz çoğunluk için yazılmış bir yazı

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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İki tarafın fanatikleri için değil... Sessiz çoğunluk için yazılmış bir yazı

19 Şubat 2021

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP ve İYİ Parti liderlerini ziyaret edip Gara konusunda bilgilendirdiler.

Çok hoşuma gitti bu ziyaret ve bu bilgilendirme.

Muhalefet dışlanmadı diye...

Demokratik bir tutum sergilendi diye...

Yıllardır yapılmayan yapıldı diye...

Kutuplaşma belası bir nebze olsun dinecek diye...

Memnun oldum.

İki tarafın fanatikleri için değil... Sessiz çoğunluk için yazılmış bir yazı

Fakat ne oldu?

Şöyle bir şey oldu:

*

Bu ziyaretin ardından...

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında bir konuşma yaptı.

Dikkatle izledim konuşmasını...

*

Baştan sona...

13 şehitten iktidarı sorumlu tutan bir konuşma yaptı Kılıçdaroğlu.

*

Hatta bir ara kendini tutamayıp şöyle dedi:

*

“13 şehidin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan’dır.”

*

Oysa ben beklerdim ki...

Kemal Kılıçdaroğlu, o konuşmasında şu üç vurguyu eşit oranda yapsın:

*

BİR: İki bakan geldi. Bizi bilgilendirdi. Bundan çok memnun olduk. Yıllardır talep ettiğimiz bir şeydi bu... Kritik konularda muhalefetin bilgilendirilmesini istiyorduk. Geç de olsa böyle bir olayın gerçekleşmesinden memnunuz. Bu nedenle iktidara teşekkür ediyor, bunun devamının gelmesini talep ediyoruz.

*

İKİ: 13 şehidin birinci derecede sorumlusu PKK’dır. Bu kanlı terör örgütü, elleri kolları bağlı insanlarımızı gözünü bile kırpmadan alçakça katletmiştir. Bu katliamın tetikçileri, tetikçilerine emir verenleri, sorumluları ve her türlü uzantıları, insanlık önünde hesap verecektir. Şehitlerin kanı yerde kalmamalıdır.

*

ÜÇ: Gelelim iktidarın sorumluluğuna... Bu operasyon, 13 şehit verilmeden yapılamaz mıydı? Bu operasyonda hangi hatalar yapıldı? Hangi eksikler var? Bu işin siyasi sorumluluğu iktidardadır. İktidar bunun hesabını vermelidir. Derhal bu konuda bir soruşturma açılmalıdır.

*

Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasını işte bu üç ana eksen üzerine kursaydı...

Tabii ki yine iktidarın hoşuna gitmeyecekti, tabii ki yine ağır ve sert eleştirilere maruz kalacaktı, tabii ki yine Cumhurbaşkanı kendisine yüklenecekti.

*

Ama bir fark olacaktı:

*

İki tarafın da fanatiklerinin dışında kalan geniş toplumsal kesimlerin vicdanında Kemal Kılıçdaroğlu, sonsuz haklı olacaktı.

*

Kahvelerde, evlerde, dükkânlarda “Adam haklı abi” denecekti. Kutuplaşmanın derinleşmesinin önüne geçmiş olacaktı. Hakkaniyete uygun bir tutum alacaktı. Asıl katili ıskalamayacaktı. İktidara yönelik eleştirileri yerli yerine oturacaktı.

*

Ve hepsinden önemlisi...

Bir türlü etkileyemediği sessiz çoğunluğu etkilemek için çok önemli bir adım atmış olacaktı.

*

Kısacası Kemal Kılıçdaroğlu, kaçırdığı sayısız fırsatlara bir fırsat daha eklemiş oldu. Mübarek olsun!

İki tarafın fanatikleri için değil... Sessiz çoğunluk için yazılmış bir yazı

BULDAN-AKŞENER

HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan açıkladı:

*

“HDP olarak İYİ Parti’yi ziyaret edecektik. Meral Akşener bize terörist dedi. Biz de ziyareti askıya aldık.”

*

Ben de Kemal Kılıçdaroğlu’nun yöntemini deneyerek şu beş soruyu sorayım:

*

BİR: Böyle bir randevulaşma olmuş muydu? İKİ: HDP-İYİ Parti görüşmesi olacak mıydı? ÜÇ: Bir tarih belirlenmiş miydi? DÖRT: Buldan, randevu alma isteğini mi askıya aldı, randevuyu mu? BEŞ: İYİ Parti’nin Buldan’a bir cevabı olacak mı?

İki tarafın fanatikleri için değil... Sessiz çoğunluk için yazılmış bir yazı

ARZUM ONAN’A TEŞEKKÜRLERİMLE

“SEVGİLİLER Günü için en sıkıcı çifti seçsem Mehmet Aslantuğ-Arzu Onan çiftini seçerdim” diye yazmıştım.

*

Arzum Onan, bu takılmaya şöyle cevap vermiş.

“Gülüp geçtik. Çok fazla konuşulacak bir durum değil.”

*

Ardından da eşiyle mutlu birlikteliklerinin sırrını paylaşmış. Şunlarmış:

*

Sorunları biriktirmemekmiş. Alttan almayı bilmekmiş. Her iki taraf için de geçerliymiş bu alttan almayı bilme işi. Sevgi ve saygının yanında ilişkinin kimyası, karakter uyumu, beklentiler gibi aslında herkesin bildiği kâğıt üzerinde doğrular da varmış sırlar arasında. Kendileri bunların ortalamasını almayı başarmışlar.

*

Bu olgun cevap için teşekkürler Arzum Onan! Ancak söylemeden edemeyeceğim: Mutlu birlikteliğiniz sırlarını okurken feci sıkıldım. Çok özür.

MÜSAMERE ŞEHZADESİ!

BİR video izledim.

Görüntüleri anlatıyorum:

*

Lüks bir araba, sokaklardan geçiyor. Önünde arkasında başka arabalar... Lüks araba caddeye ulaştığında, ellerinde pankartlarla beş-on kişi arabanın etrafını çeviriyor. Arabadan çıkan adama “şehzadem” falan diye tezahürat yapılıyor. Kendini şehzade sanan adam da o beş-on kişiyi selamlıyor.

*

Tam çıkaramadım ama “Padişah torunuyum” diye hava atan tiplerden biriydi galiba bu adam...

*

Bana “Cumhuriyet’i en çok ama en çok ne için seviyorsun” diye sorsalar...

Şu cevabı veririm:

*

Bu tür adamları, müsamere şehzadesine çevirdi ya...

İşte en çok bunun için seviyorum Cumhuriyet’i.

İki tarafın fanatikleri için değil... Sessiz çoğunluk için yazılmış bir yazı

MÜJDAT GEZEN - METİN AKPINAR

ARAYA birileri girsin.

Bir şeyler yapılsın.
Davalar çekilsin.

Sulh olunsun.

Bir yumuşama sağlansın.

*

Ve bu iki koca ustayı...

Mahkeme koridorlarında görmeyelim artık.

 

X

13 şehidin katili kim?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Şubat 2021
Kimdir 13 şehidin sorumlusu?

Katil kimdir?

*

Tabii ki tetiği çeken alçaktır.

Tabii ki tetiği çeken alçağa emri veren alçaktır.

Tabii ki “vur” emri verenin bağlı olduğu örgüttür.

Tabii ki örgütün uzantılarıdır.

Tabii ki örgütün iplerini elinde tutan güçlerdir.

*

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Laikliğe en çok dindarlar sahip çıkmalıdır

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Şubat 2021
Laiklik denilince bazı kesimlerde oluşan alerjinin tek bir nedeni var:

Yakın zamanlara kadar bu memlekette...

Laikliğin, neredeyse din düşmanlığı gibi algılanıp uygulanması...

*

Laiklik, böyle algılanıp uygulandı diye doğru dürüst uygulanmasından vazgeçilemez.

*

Çünkü doğru dürüst uygulanırsa laiklik...

- Tek bir din anlayışının topluma dayatılmasının önüne geçer.

- Dini değişik biçimlerde anlama ve yorumlama özgürlüğüne fırsat verir.

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Muharrem İnce’den Faik Öztrak’a ‘saray ağzı’ yanıtı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Şubat 2021
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Muharrem İnce’yi “Saray ağzıyla konuşuyor” diye eleştirmişti.

 

Öztrak’ın bu eleştirisine, çok sert bir cevap verdi Muharrem İnce.

Dedikleri şunlar:



*

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Bu adamın ilahiyat dekanı olması utanç vericidir

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Şubat 2021
Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, geçen gün şöyle bir tweet attı:

“Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de... Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim.”

Bu nedir Allah aşkına?

*

Boğaziçi gerilimi bitmesin diye mi yapılıyor bu tür provokasyonlar?

*

Bir ilahiyat dekanına yakışıyor mu böyle bir tehdit dili?

*

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İskilipli Atıf için şu ikisini birden söylemek mümkün

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Şubat 2021
Bir İskilipli Atıf Hoca tartışması başladı.

Bir taraf İskilipli’yi göklere çıkarıyor.

Bir taraf ise yerin dibine batırıyor.

*

Oysa İskilipli Atıf hakkında...


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Galiba ilk kez uzaya bir Türk astronot gönderilecek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Şubat 2021
Sosyal medyada çok iyi hazırlanmış, kısa ve vurucu bir klip gördüm:

 

Türkiye Uzay Ajansı’nın hazırladığı bu klip, Atatürk’ün ünlü “İstikbal Göklerdedir” sözüyle birlikte sunuluyordu.

*

Klip şundan ibaretti:



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Ben Melih Bulu’nun yerinde olsaydım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Şubat 2021
Bazı geceler uykuya dalmadan önce... “Bir sahil kasabasına yerleşip balıkçılık mı yapsam acaba” diye içimden geçirirdim.

 

- Şöhretin Kıvanç Tatlıtuğ/Kenan İmirzalıoğlu aşamasını yakaladığımı falan düşünüp ara sıra gülümserdim.

*

- Rektörlük binasının tam önünde “Ey Boğaziçi! Ya sen beni alacaksın ya da ben seni” diye tek kişilik bir eylem planlardım.

*

- Ali Kırca ile Mehmet Ali Birand isimlerinden yola çıkarak... “Mehmet Ali Kırca” gibi bir ismi uydurmayı nasıl başardığıma şaşıp kalırdım.

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Hayat bayram olsa

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Şubat 2021
Sıkılı yumruklar birazcık gevşese...

Diyalog kültürü devreye girse...

*

Öğrenciler bir adım geri atsa...

Yöneticilerimiz bir adım geri atsa...

*

Rektör Bulu, yeni bir yaklaşım denese...

*

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Bir tek Kılıçdaroğlu olayın farkında

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Şubat 2021
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Boğaziçi Üniversitesi olaylarıyla ilgili olarak yaptığı bir açıklama dikkatimi çekti.

O açıklamayı okuyunca...

“Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda/Kemal Bey bütün olayın farkında” diye ıslıkla bir melodi tutturdum.

Şöyle diyor Kılıçdaroğlu açıklamasında:

*

“Ben sevgili öğrencilerimize değil, onların anne ve babalarına seslenmek istiyorum. Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler aklıselim sahibi olmak zorundayız. Sağduyu ile hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız.”

*

Ne demek istiyor Kılıçdaroğlu?

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Cemil Çiçek ile Bülent Arınç farkı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Şubat 2021
Bülent Arınç...

“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.

Çok tepki almış.

*

Cemil Çiçek de...

“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.


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CHP’den istifa eden Mehmet Ali Çelebi’ye dair birkaç şey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Ocak 2021
CHP’de milletvekiliyken de gözümde “delikanlı adam” idi... İstifa ettikten sonra da... Zerre değişmedi gözümdeki değeri yani.

- Dikkat! Birine “delikanlı” sıfatını yakıştırmak için onunla aynı fikirde olmak gerekmiyor.

*

- Delikanlılığının sayısız göstergesi var Çelebi’nin: Ergenekon’a karşı direnişi... Mahkeme salonlarındaki dik duruşu... FETÖ’cü yargıya karşı başkaldırışı... İnançlarından ödün vermeyişi...



*

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Dinle Z kuşağı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Ocak 2021
“Eskiden her şey çok güzeldi” tezi...

Koskocaman bir yalandır sayın Z kuşağı.

*

Tamam...

Eskilerden uzanıp gelen bir Münir Özkul/Adile Naşit sevecenliği ve şekerliği var. Ama unutma ki...



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Nusret’in Türkiye’nin yüzü olmasına dair

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Ocak 2021
Ben de Nusret’in...

Pişmiş ya da pişmemiş etlerle yaptığı danslardan nefret ediyorum.

İşi pişkin bir gösterişçiliğe vardırmasını ayıplıyorum.

Çiğ et tokatlama seansları yüzünden neredeyse vejetaryen olacağım.

Hazırladığı videolardaki tuhaf hallerini yüzümü buruşturarak izliyorum.

Yani Nusret’e karşı duygularımız ortak.

*

Ama bu adamın ABD’den Dubai’ye küresel çapta alıcısı var.

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Ben de Gergerlioğlu’dan bir şey talep ediyorum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Ocak 2021
HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, benim “çıplak arama” konusunda bir şeyler yazmamı istiyor.

Sürekli.

İnatla.

Durmaksızın.

*

Telefonuma mesajlar atıyor.

Atıyor, atıyor, atıyor.

*

Sonra da Twitter’dan...

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Binali Yıldırım’la Balyoz/Ergenekon konulu bir sohbet

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Ocak 2021
Binali Yıldırım’la uzun bir telefon konuşması yaptım dün.

 

Binali Bey...

Hem sözlerine açıklık getirdi hem de Ergenekon ve Balyoz konusunda ne düşündüğünü ayrıntılarıyla anlattı.



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