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İki nedenle Esad’la barış isteniyor

#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#Esad#Suriye

1- TERÖRİSTANA GEÇİT VERMEMEK2- SIĞINMACILAR SORUNUNU ÇÖZMEK

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CUMHURBAŞKANI Erdoğan, iki hafta önce bombayı patlattı:

Esad’la barış istiyoruz.

Ardından da yaptığı her açıklamada bu talebi dillendirmeye devam etti.

*

Peki ama neden?

Neden Türkiye, Esad’la barışmak istiyor?

*

NATO Zirvesi nedeniyle gittiğim Washington’da bulduğum her fırsatta Türk yetkililerle görüşerek işte bu sorunun cevabını aradım.

Yaptığım tüm temasların ardından çıkardığım sonuç şudur:

*

Türkiye’nin Esad’la barışmak istemesinin iki temel nedeni var:

*

- BİRİNCİ NEDEN: Suriye’nin kuzeyinde PKK’nın bir devletçik kurma çabasının önüne geçmek. Erdoğan’ın tabiriyle “teröristan” oluşumuna engel olmak. Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak.

*

- İKİNCİ NEDEN: Şu anda Türkiye’de 4 milyona yakın Suriyeli sığınmacı var. Tamamının olmasa bile önemli bir kısmının Suriye’ye dönüşünü sağlamak istiyor Türkiye.

*

Peki ÖSO ne olacak?

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Türkiye, ÖSO’yu korumaya devam edecek.

Türk yetkililer, ÖSO’nun Suriye Milli Ordusu içinde yer alabileceğini düşünüyorlar.

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyla ilgili yaptığı açıklamalara baktığımızda da...

Esad’la barışma hamlesinin arkasında “Teröristana geçit vermemek” ve “Suriyeli sığınmacı sorununa çözüm bulmak” amacının yattığı net biçimde görülüyor.

İki nedenle Esad’la barış isteniyor

HAN YUNUS KATLİAMI 

TÜM dünya ateşkes beklerken İsrail’den yine bir katliam.

Güvenli bölge” ilan ettikleri Han Yunus’a bağlı bir ilçeyi bombaladılar.

Yüzden fazla ölü var.

Yine çoluk çocuk katledildi.

*

Ateşkese en yakın olunan zamanda inceden bir yumuşama falan olur değil mi?

İsrail gaddarlığının kitabında yazmıyor böyle bir şey.

Ateşkese en yakın olunan zamanda gaddarlıkları daha da artıyor adamların.

*

Bu korkunç gaddarlıktan ateşkes çıkacak mı?

Ben artık bundan da emin değilim.

İki nedenle Esad’la barış isteniyor

İZMİR YAĞMURUNDA ELEKTRİKTEN ÖLMEK

YAĞMUR yağıyor.

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Yağmur sularına bata çıka yolda yürüyorsunuz.

Aniden elektrik çarpıyor.

Ölüyorsunuz.

Sizi kurtarmaya geleni de elektrik çarpıyor.

O da ölüyor.

*

Korkunç bir ölüm desek, yetmiyor.

Dehşetin dehşeti desek, yetmiyor.

Türkiye’nin üçüncü büyük şehrinde 2024 yılında böyle bir ölümün gerçekleşmesini anlatacak bir ifade biçimi bulamıyorum.

*

En iyisi şöyle demek:

Bir şehri en doğru ve en isabetli biçimde yorumlamak için o şehirde insanların nasıl öldüğüne bakmak gerekir.

İki nedenle Esad’la barış isteniyor

KARPUZLU DİRENİŞ

ANADOLU Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, NATO Zirvesi’ne giden bütün gazetecilere bu rozeti dağıttı.

*

Karpuz, Filistin bayrağının renklerinden oluşuyor.

Bu nedenle karpuz...

Filistin halkının tarihi, kültürel, siyasal kimliğini temsil etmeye başladı. Gazze’deki direnişin, umudun ve mücadelenin bir sembolü haline geldi.

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Tabii ki Filistin bayrağını yasaklayanların yasaklarını delmenin de şık bir yöntemi oldu.

*

Filistin’le evrensel dayanışmanın şahane bir sembolünü karpuz rozetiyle bir kez daha gündeme getiren Anadolu Ajansı’na bin selam.

İki nedenle Esad’la barış isteniyor

#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#Esad#Suriye
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