İki köşe yazısının satır aralarına sıkışan bilgi

“Birazdan Merkez Bankası’na gidiyorum” demiş ve bütün gözlerin kendisine çevrilmesini sağlamıştı.
*
Taraftarları coşmuştu.
“Yaşa Kılıçdaroğlu! Var ol Kılıçdaroğlu! Şimdi Merkez Bankası düşünsün! Müthiş hamle! İşte budur!”
“Nedir? Nereden çıktı bu?” falan diye minik bir araştırmaya giriştim.
Ve hemencecik buldum!
Gündüz kuşaklarının başa güreşen programlarından Esra Erol’un programında bir hanımefendi, “Kocamın kredi kartlarını bile ben ödedim ama o Şengül’le kaçtı” iddiasıyla ekrana çıkmış.
Stüdyoda esip savuruyor.
Eşi ise canlı yayına Zonguldak’tan bağlanmış.
*
Hanımefendi, kendisini bırakıp Şengül’le kaçan kocasına saydırıyor da saydırıyor.
Fotoğraflarıma bakanlar, genelde “Aman da ne şirin şey, aman da ne şeker şey, ben bunu yerim yahu” diyorlar, başka da bir şey demiyorlar.
Zannediyorlar ki ben gamsız, kasavetsiz, mutlu mesut yaşıyorum.
Ahmet Hakan’ın elinden çektiğim acıları asla fark etmeyip bana alenen ciğercinin kedisi muamelesi yapıyorlar.
Çok şükür, çok şükür!
Nihayet bunu fark eden bir kişi çıktı:
Bülent Arınç!
O engin ferasetiyle, o muhteşem basiretiyle, o meşhur uyanıklığıyla, o asla külyutmaz tabiatıyla...
Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine verilenleri, kendi marifetleriyle elde ettiklerini sananlardan oluşan bir hizip bu.
*
Kimdir bunlar?
Mesela
“Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar” diye başlayan hadis.
*
Geçenlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, işte bu meşhur hadisi okudu kürsüde.
*
Bazı yayın organları, bu hadisi alıntılayıp...
- Müslüme’nin babası, meğer dedesiymiş.
- Müslüme’nin annesi, kayınpederim bana tecavüz etti demiş.
- Müslüme’nin abisi de dedesinin çocuğuymuş.
*
Bu korkunç iddialar, bu felaket söylentiler, bu kan dondurucu haberler...
Yeni soruları da gündeme getiriyor:
*
Gerekçe?
Attığı tweet’ler. Suçlama: Cumhurbaşkanı’na hakaret.
Açtım baktım tweet’lerine. Okudum tek tek.
Okuduklarım, Genco Erkal gibi usta bir sanatçının kıratına yakışmayacak türde ergen siyasi atarlardı.
Her gün sosyal medyada tonlarcasını gördüğümüz türde.
*
Tweet’lerde işlenen temalar şunlar: “
“Gerekirse soğan ekmek yeriz, yine de teslim olmayız” diyor.
*
Bir başkası ise çıkmış...
“Eti gramla, domatesi taneyle yiyin” diye tavsiyede bulunuyor.
*
İddia ediyorum:
Milletvekili sıfatını taşıyan bu kişilerin temel derdi...
Ne vatandaşı ikna etmek ne de vatandaşa moral vermek.
“HDP’den PKK ile ilişkilerini minimize etmelerini bekleriz.”
*
Minimize etmenin anlamı şudur:
- Turp gibi sağlam olduğum halde, “Ben biraz rahatsızlandım” diyerek ektiklerim...
*
- “Mutlaka iade edeceğim” diyerek aldığım kitaplarını asla iade etmediklerim...
*
- Lokantada tam hesap ödeme vakti lavaboya giderek hesabı kilitlediklerim...
*
- “Ben de tam seni arayacaktım” diye kandırdıklarım...
- Ciddiye alınacak bir adamdı.
- Bir ağırlığı vardı.
- Söylediği söz bir değer taşırdı.
*
Ve fakat...
“Başörtülü bakan... Neden olmasın? Artık aşmalıyız böyle şeyleri” denseydi.
Bir anlamı, bir karşılığı, bir etkisi olurdu.
*
Çünkü böyle bir mesele vardı.
Ve zamanın ruhu, buna yönelik bir şey söylemeyi gerektiriyordu.
*
10 yıl önce... 20 yıl önce...
“Helalleşelim. Yüzleşelim. Tarihsel yaraları saralım” falan denseydi.
Bu iyi, bu güzel, bu şahane, bu takdire şayan bir şey.
*
Peki ama ya Kemal Bey’in çevresi.
Acaba onlar da hevesli ve arzulu mu helalleşmeye?
Mesela...
Başörtülü bir kadın gördüklerinde içlerinden, “Bitecek sizin saltanatınız, bitecek! Az kaldı. Bekleyin hele” diye hırslanan Kemal Bey’in ekran cengaverleri?
Ne yani?
İKİ: Cemal Süreya, Turgut Uyar... İkinci Yeni’nin yalnızıdır.
*
ÜÇ: Büyük Doğu, Diriliş... Diriliş üniversitesinin tek başına her şeyidir.
*
DÖRT: Diriliş Partisi... Onurlu bir particiliğin tek örneğidir.
*
BEŞ: Koşu bittikten sonra da koşan atlar... İşte o atların şairidir.
*
Büyük, çok büyük bir kayıtsızlıkla karşılandı.
Böyle bir şey hiç olmamış gibi davrandılar.
*
Osman Öcalan’ın abisinin heykelini dikmeyi düşünenler, Osman Öcalan’ın ölümü için bir harf bile söylemediler.
*
Osman Öcalan’ın abisine her fırsatta bin selam yollayanlar, Osman Öcalan’ın ölümünü zerre kadar umursamadılar.
*
Osman Öcalan’ın abisine “Sayın” demek için fırsat kollayanlar,
Sırf bu yüzden...
“Gelin sizi Polonya üzerinden Avrupa’ya geçireyim” diyerek Irak, Suriye, Yemen, Afganistan’daki potansiyel göçmenlere çağrı yaptı.
Böylece Belarus’a 20 bine yakın göçmen geldi.
*
Belarus’un ilk yaptığı iş, bu göçmenleri Polonya sınırına sürmek oldu.
- Oğlunuza canlı sevgisini, özellikle de hayvan sevgisini aşılayın.
*
- Oğlunuzun yanlışlarına yanlış demesini bilin.
*
- Haklı haksız her durumda oğlunuzun tarafını tutmaktan kaçının.
*
- Oğlunuzun her arzusunu tatmin etmeye odaklanmayın.
*
- İKİ: Canavarca hisle cinayet işleyecek denli hasta ruhlu kişilerin, devlet tarafından takibi yapılmalı ve tedavi altına alınmalı. Takip ve tedavi işi, ailenin inisiyatifine bırakılmamalı.
*
- ÜÇ: Cinayet işleyecek denli sorunlu çocuğuyla ilgilenmeyen, o çocuğa kılıç alabilecek parayı veren anne baba da bu işten sorumlu tutulmalı. Hiç değilse vicdanen yargılanmalı.
*
Mimar bir kadın. Gencecik. Nişanlı.
Ankara’da yaşıyor. Bir inşaat firmasında çalışıyor.
Çalıştığı firma, genç kadını geçici görevle İstanbul’a gönderiyor ve İstanbul’da yaşamaya başlıyor Başak.
Ataşehir’de bir otelde kalıyor. İşine servisle gidiyor.
Derken bir gün...
Otele servisle gitmek yerine yürüyerek gitmeyi tercih ediyor.
Ataşehir caddelerinde yürüyor
İki köşe yazısının satır aralarına sıkışan bilgi
Dün gazetelerde köşe yazılarını okurken...
İki köşe yazısının cümleleri arasına sıkışmış şu iki bilgiye rastladım:
*
- BİR: Meğer Dünya Bankası’nın istatistik açısından bir Performans Endeksi varmış. Türkiye bu endekste 128 ülke arasında en iyi ilk 20’deymiş.
*
- İKİ: Meğer TÜİK’in istisnasız tüm verileri, aralıksız olarak uluslararası denetime tabi tutularak denetleniyormuş.
*
Bunlar gerçek mi abi?
Hakikaten de böyle mi?
*
Eğer gerçekse...
Eğer böyleyse...
TÜİK niye susuyor, TÜİK niye konuşmuyor?
*
Verileriniz yanlış diyenlerin burnuna niye dayamıyor uluslararası denetim raporlarını? “İktidar söylüyor, siz yazıyorsunuz rakamları” diyenlerin önüne neden koymuyor performans endeksini? Kapısına gelmiş ana muhalefet liderine, niye “Buyurun uluslararası raporlar” demiyor, diyemiyor?
*
Köşe yazılarının satır aralarında mı göreceğiz biz bu bilgileri?
*
Ne yani?
TÜİK yetkililerinin tamamen görev alanına giren bu önemli konularda açıklama yapmaları için...
İlle de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir talimat mı vermesi gerekiyor?
*
Yoksa TÜİK, kendisi üzerinden hükümetin yıpratılmasından gizli bir zevk mi alıyor?
SEKTER YAZIYOR
EBU HÜREYRE AŞKINA
LAFI hiç uzatmayacağım.
Ve söyleyeceğimi hemen söyleyeceğim:
*
Mama lüks tüketim değil, temel tüketimdir efendiler!
*
Bir an şöyle bir empati yapın:
Yediğiniz ekmeğe “Bu lüks tüketim malzemesidir” denilerek yüzde 18 KDV uygulansa...
Kendinizi nasıl hissedersiniz?
Mamalarımıza uygulanan yüzde 18 KDV karşısında...
Bizim hissettiğimiz işte budur.
*
Kaldırın mamalarımızdan yüzde 18 KDV’yi.
Ebu Hüreyre aşkına.
ALEYKÜM SELAM HINCAL BABA
GELENEK şudur:
*
Görüşmelerimizin arası açılınca Hıncal Baba, hemen çeyrek sayfa bir yazıyla bana yüklenir.
*
Bu, onun dilinde...
“Selamün aleyküm” demek.
*
Selamını aldım, kabul ettim.
Aleyküm selam Hıncal Baba.
En kısa zamanda görüşelim.
FAKAT O KAPIYA İYİ DAYANDI HA
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun TÜİK kapısına dayanma görüntülerini izleyince...
İçimden bir şeyler mırıldandım.
Sadece içimden ama...
*
Mırıldandığım şey şuydu:
*
Madem bu denli heybetli, bu denli görkemli, bu denli tantanalı bir şekilde herhangi bir kapıya dayanabiliyorsunuz.
Keşke aynı heybetle, aynı görkemle, aynı tantanayla...
15 Temmuz’da da tankların önüne çıksaydınız.
*
Burada kesecektim. Kesemedim.
Mırıldanmaya şöyle devam ettim:
*
TÜİK kapısı kadar risksiz değildi ama kahraman olmak açısından çok daha elverişliydi.
EN SEVDİĞİM YAĞMUR
RÜZGÂR tarafından sağa sola uçuşturulmayacak. Gökyüzünden dik inecek. Diklenmeyecek ama dik inecek. Kararsız olmayacak, gürül gürül yağacak. 30 saniye yağıp sonra dinmeyecek, en az beş dakika aralıksız yağacak. Ama telaşlı telaşlı yağıp da yolların sularla kaplanmasına yol açmayacak. Tatlı tatlı yağacak. Seyirlik olacak.
*
Dün öğleye doğru İstanbul’a işte böyle bir yağmur yağdı ve ben çok mesut bahtiyar oldum.
CÜBBELİ’NİN REMİKSİ
MEŞHUR vaazlarından birinde şöyle demişti Cübbeli:
*
“Şarkıcı çıkıyor, ‘Bin dört yüz tane eserim var’ diyor. Çalakalem yazmış bir şeyler. Manyak manyak şeyler. Milyonlar satıyormuş milyonlar. Mevzu ne? Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni... Manyak manyak işler.”
*
Bunun remiksini yapmış bir arkadaş.
Sosyal medyada bayağı bir iş yaptı.
Bir ara takıldım. Öylesine müptela oldum ki... Çıkamıyorum remiksten.
*
Baktım en son Haluk Bilginer ve oyuncu arkadaşları, bu remiksten esinlenerek bir şarkı yapmışlar.
İşin şahikası da bu oldu.
Onu da pek beğendim.
*
Kısacası Cübbeli’nin popüler katkısı asla yadsınamaz.
SESLİ KİTAP OLARAK DİNLENECEK KİTAPLAR
- KÜRK MANTOLU MADONNA: Ben Ali Atilla Şendil’in sesinden dinledim. Çok güzel okuyor Şendil. Üstelik kararında vurgularla inceden canlandırma bile yapıyor.
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- SUÇ VE CEZA: Ben Umut Tabak’ın sesinden dinledim. Rahatsız etmeyen, anlaşılır, yormayan bir okuma... Gayet memnunum.
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- GENÇ WERTHER’İN ACILARI: Okurken çok etkilenmiştim. Dinlerken daha çok etkilendim. Hakan Coşar’ın okuyuşu süper!