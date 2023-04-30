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Ahmet Hakan
Ahmet Hakan
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İki kampanyanın eksikleri/fazlalıkları

#Erdoğan#Kılıçdaroğlu#Seçim Kampanyası

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ERDOĞAN KAMPANYASI
DAĞINIK AMA BOŞLUK BIRAKMIYOR

İki kampanyanın eksikleri/fazlalıkları

- “Doğru Zaman/Doğru Adam” sloganı, “Vay be” dedirtmese de fena değil.

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- “Yaptıklarımız/Yapacaklarımız” mantığıyla hazırlanmış basit ve vurucu bir yaklaşım beklenebilirdi kampanyadan. Şehirlerdeki afişlerdeki en büyük eksiklik bu.

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- Televizyon reklamları, gayet başarılı. Kampanyanın ihtiyacı olan duygusallık, orada fazlasıyla var. En son köy kahvesinde geçen bol türkülü filmi izledim, çok iyiydi.

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- “Yapılanlar” ile “Yapılacaklar” dengesi, çok daha iyi ayarlanabilirdi. “Yapılacaklar”, kesinlikle daha fazla öne çıkmalıydı.

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- Belli bir disiplini, belli bir yoğunlaşması, belli bir vurgusu yok kampanyanın. Biraz dağınık gibi. Ama boşluk da bırakmıyor. Her alanda varlar.

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- Erdoğan’ın yurtdışında yaşayan Türkler için yapacağı televizyon programı, iptal edilmişti. Onun yerine Erdoğan’ın çektiği bir video mesaj gündeme getirilebilirdi. Video mesaj yönteminde çok gerideler.

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- Erdoğan, bir miting lideri... Mitinglere başlaması, kampanyayı ayakta tutacak yegâne unsur olabilir.

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- AK Parti kampanyaları, genelde son hafta sürprizleri içerir. Bu seçimde de bir sürprizleri var mı? Bilmiyorum.

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- Öne çıkan bir seçim şarkısını hâlâ duyabilmiş değiliz. Neden acaba?

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- Doğalgaz, Togg, İMECE uydusu, Akkuyu Nükleer Santralı, hastaneler, köprüler, yollar falan... Son iki haftada gündeme gelen projeler bunlar. Bunların kampanyanın parçası haline getirilmesinde eksiklik var.

KILIÇDAROĞLU KAMPANYASI
SOSYAL MEDYAYA FAZLA ABANIYOR

İki kampanyanın eksikleri/fazlalıkları

- “Sana Söz” sloganı, son derece başarılı. Sloganla bağlantılı şarkı da güzel. Akılda kalıcı ve tekrar ettirici.

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- Kemal Kılıçdaroğlu’nun videolarla mesaj verme çabası, gayet iyi. Fakat bu videoların, sadece kendi yankı odasına hapsolmak gibi bir kaderi olabilir. İşin bu kısmını aşacak çareler bulmalılar.

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- “Sosyal medya, çok önemli. Sosyal medyadan geri durmamak lazım. Ama sadece sosyal medya yetmez.” Ben olsam CHP Genel Merkezi’nin kapısına bunu yazarım. Çünkü Twitter’la seçim kazanılmaya çalışılıyor gibi hava var.

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- Millet İttifakı’nın 6 cumhurbaşkanı yardımcısı adayı var. Her birinin ayrı ayrı kampanya yapması, tabii ki bir avantaj. Ancak bu durum, bazen mesaj dağınıklığına yol açabiliyor.

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- Bütün vaatlerin yurtdışından bulunacak 300 milyar dolara bağlanmış olması, bir handikap. Kampanyayı yapanların, “Parayı bulamazlarsa ne olacak?” sorusunun akıllara gelebileceğini hesaba katmaları gerekir.

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- Kılıçdaroğlu’nun performansı, beklenenden daha iyi. Çok hata yapmıyor. Fazlasıyla etkin. “Anında müdahale” yöntemini iyi kullanıyor.

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- HDP meselesi, Kandil’in desteğinin getirdiği sorunlar... Anadolu’da tereddüt oluşturan bu konularda kampanyanın bir mesajı yok. Bu konular, sadece Mansur Yavaş’ın sırtına yüklenmiş gibi...

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- Çok daha etkili reklam filmleri çekebilirlerdi. Davutoğlu, Karamollaoğlu, Babacan, Uysal’ın yer aldığı liderli filmler, fazla prodüksiyon ağırlıklı ve doğallığı bozuyor.

BU SEÇİMİN EN ÇOK KONUŞULAN KELİMELERİ

GAZ/SECCADE/İKİNCİ TUR/ YİĞİTLERİM/ TOGG/ SOĞAN/ GEMİ/ KAMPANYA/ KARARSIZLAR/ YOL/ KIZILELMA/ MUHARREM/ SECDE/TEKNOFEST/ALEVİ/SÜNNİ/NÜKLEER/KÖPRÜ/

AL RESMİNİ VER RESMİMİ

DEMET Özdemir/Oğuzhan Koç’un boşanma anlaşmalarında şöyle bir husus yer alıyormuş:

İki kampanyanın eksikleri/fazlalıkları

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Çift, resmen boşandıktan sonra Instagram’da yer alan ikili fotoğraflarının tümünü sileceklermiş. Ayrıca takipleşmeye bir süre daha devam edeceklermiş.

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Gülden Karaböcek’in eskilerden seslenen şarkılarından biri şöyledir:

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“Bitecekse böyle bitsin, hiç pişmanlık duymayayım/Al resmini ver resmimi, özlem duyup bakmayayım.”

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Buradan çıkan sonuç şudur:

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Gitti “al resmini ver resmimi”.

Geldi “sil resmimi, sildim resmini”.

AMAN HA AMAN

MEHMET Aslantuğ/Arzum Onan evliliğinin üzerinde karabulutlar dolaşıyormuş.

İki kampanyanın eksikleri/fazlalıkları

*

Bu evlilik, bu toplumun gözünde bir tür “evlilik yanlısı kamu spotu” gibidir.

*

Bu evlilik kaybedilirse...

Toplumun evliliğe olan inancı, en az yüzde 34 azalır.

DEĞİNMELER

- Ahmet Şık, sol mahalleyi fena karıştırdı. TİP ile HDP arasında büyük gerilim var. Demirtaş da işin içinde. Mahallenin dışında kalanlar konuyla pek ilgilenmiyor ama sol mahallede büyük kavga var.

*

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- Herkes aynı şeyi söylüyor: “Seçime gidiyoruz, savaşa değil.” Ancak herkes, sanki seçime değil de savaşa gidiyormuşuz gibi davranmaya devam ediyor.

*

- Gazeteciler, siyasi parti aktivistine dönüşmüş durumda. Bir ölçüsü kalmadı olayın. Milletvekili adayları bile gazetecilere göre daha sakin, daha ağırbaşlı, daha anlayışlı.

*

- Seçime yaklaşıldıkça ağzından çıkanı kulağı duymayanların sayısında da artış olmaya başladı.

*

- Meral Akşener, “Biz seçimi kazandığımızda, şampanya ile kutlayacakmışız. Bunu söyleyen ahmaklar da benim kim olduğumu bilirler. Benim bulunduğum yerde o kadehler kalkmaz, be kardeşim” demiş. Konuya hiç girmese bence daha iyi ederdi.

*

- Ben onu bunu bilmem. Kılıçdaroğlu, Haluk Bayraktar’la polemiğe girmeyecekti. TEKNOFEST’e gidecekti. Oradaki atmosferin paydaşı olacaktı.

#Erdoğan#Kılıçdaroğlu#Seçim Kampanyası
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