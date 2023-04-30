İki kampanyanın eksikleri/fazlalıkları

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ERDOĞAN KAMPANYASI
DAĞINIK AMA BOŞLUK BIRAKMIYOR
- “Doğru Zaman/Doğru Adam” sloganı, “Vay be” dedirtmese de fena değil.
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- “Yaptıklarımız/Yapacaklarımız” mantığıyla hazırlanmış basit ve vurucu bir yaklaşım beklenebilirdi kampanyadan. Şehirlerdeki afişlerdeki en büyük eksiklik bu.
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- Televizyon reklamları, gayet başarılı. Kampanyanın ihtiyacı olan duygusallık, orada fazlasıyla var. En son köy kahvesinde geçen bol türkülü filmi izledim, çok iyiydi.
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- “Yapılanlar” ile “Yapılacaklar” dengesi, çok daha iyi ayarlanabilirdi. “Yapılacaklar”, kesinlikle daha fazla öne çıkmalıydı.
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- Belli bir disiplini, belli bir yoğunlaşması, belli bir vurgusu yok kampanyanın. Biraz dağınık gibi. Ama boşluk da bırakmıyor. Her alanda varlar.
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- Erdoğan’ın yurtdışında yaşayan Türkler için yapacağı televizyon programı, iptal edilmişti. Onun yerine Erdoğan’ın çektiği bir video mesaj gündeme getirilebilirdi. Video mesaj yönteminde çok gerideler.
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- Erdoğan, bir miting lideri... Mitinglere başlaması, kampanyayı ayakta tutacak yegâne unsur olabilir.
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- AK Parti kampanyaları, genelde son hafta sürprizleri içerir. Bu seçimde de bir sürprizleri var mı? Bilmiyorum.
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- Öne çıkan bir seçim şarkısını hâlâ duyabilmiş değiliz. Neden acaba?
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- Doğalgaz, Togg, İMECE uydusu, Akkuyu Nükleer Santralı, hastaneler, köprüler, yollar falan... Son iki haftada gündeme gelen projeler bunlar. Bunların kampanyanın parçası haline getirilmesinde eksiklik var.
KILIÇDAROĞLU KAMPANYASI
SOSYAL MEDYAYA FAZLA ABANIYOR
- “Sana Söz” sloganı, son derece başarılı. Sloganla bağlantılı şarkı da güzel. Akılda kalıcı ve tekrar ettirici.
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- Kemal Kılıçdaroğlu’nun videolarla mesaj verme çabası, gayet iyi. Fakat bu videoların, sadece kendi yankı odasına hapsolmak gibi bir kaderi olabilir. İşin bu kısmını aşacak çareler bulmalılar.
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- “Sosyal medya, çok önemli. Sosyal medyadan geri durmamak lazım. Ama sadece sosyal medya yetmez.” Ben olsam CHP Genel Merkezi’nin kapısına bunu yazarım. Çünkü Twitter’la seçim kazanılmaya çalışılıyor gibi hava var.
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- Millet İttifakı’nın 6 cumhurbaşkanı yardımcısı adayı var. Her birinin ayrı ayrı kampanya yapması, tabii ki bir avantaj. Ancak bu durum, bazen mesaj dağınıklığına yol açabiliyor.
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- Bütün vaatlerin yurtdışından bulunacak 300 milyar dolara bağlanmış olması, bir handikap. Kampanyayı yapanların, “Parayı bulamazlarsa ne olacak?” sorusunun akıllara gelebileceğini hesaba katmaları gerekir.
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- Kılıçdaroğlu’nun performansı, beklenenden daha iyi. Çok hata yapmıyor. Fazlasıyla etkin. “Anında müdahale” yöntemini iyi kullanıyor.
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- HDP meselesi, Kandil’in desteğinin getirdiği sorunlar... Anadolu’da tereddüt oluşturan bu konularda kampanyanın bir mesajı yok. Bu konular, sadece Mansur Yavaş’ın sırtına yüklenmiş gibi...
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- Çok daha etkili reklam filmleri çekebilirlerdi. Davutoğlu, Karamollaoğlu, Babacan, Uysal’ın yer aldığı liderli filmler, fazla prodüksiyon ağırlıklı ve doğallığı bozuyor.
BU SEÇİMİN EN ÇOK KONUŞULAN KELİMELERİ
GAZ/SECCADE/İKİNCİ TUR/ YİĞİTLERİM/ TOGG/ SOĞAN/ GEMİ/ KAMPANYA/ KARARSIZLAR/ YOL/ KIZILELMA/ MUHARREM/ SECDE/TEKNOFEST/ALEVİ/SÜNNİ/NÜKLEER/KÖPRÜ/
AL RESMİNİ VER RESMİMİ
DEMET Özdemir/Oğuzhan Koç’un boşanma anlaşmalarında şöyle bir husus yer alıyormuş:
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Çift, resmen boşandıktan sonra Instagram’da yer alan ikili fotoğraflarının tümünü sileceklermiş. Ayrıca takipleşmeye bir süre daha devam edeceklermiş.
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Gülden Karaböcek’in eskilerden seslenen şarkılarından biri şöyledir:
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“Bitecekse böyle bitsin, hiç pişmanlık duymayayım/Al resmini ver resmimi, özlem duyup bakmayayım.”
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Buradan çıkan sonuç şudur:
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Gitti “al resmini ver resmimi”.
Geldi “sil resmimi, sildim resmini”.
AMAN HA AMAN
MEHMET Aslantuğ/Arzum Onan evliliğinin üzerinde karabulutlar dolaşıyormuş.
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Bu evlilik, bu toplumun gözünde bir tür “evlilik yanlısı kamu spotu” gibidir.
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Bu evlilik kaybedilirse...
Toplumun evliliğe olan inancı, en az yüzde 34 azalır.
DEĞİNMELER
- Ahmet Şık, sol mahalleyi fena karıştırdı. TİP ile HDP arasında büyük gerilim var. Demirtaş da işin içinde. Mahallenin dışında kalanlar konuyla pek ilgilenmiyor ama sol mahallede büyük kavga var.
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- Herkes aynı şeyi söylüyor: “Seçime gidiyoruz, savaşa değil.” Ancak herkes, sanki seçime değil de savaşa gidiyormuşuz gibi davranmaya devam ediyor.
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- Gazeteciler, siyasi parti aktivistine dönüşmüş durumda. Bir ölçüsü kalmadı olayın. Milletvekili adayları bile gazetecilere göre daha sakin, daha ağırbaşlı, daha anlayışlı.
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- Seçime yaklaşıldıkça ağzından çıkanı kulağı duymayanların sayısında da artış olmaya başladı.
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- Meral Akşener, “Biz seçimi kazandığımızda, şampanya ile kutlayacakmışız. Bunu söyleyen ahmaklar da benim kim olduğumu bilirler. Benim bulunduğum yerde o kadehler kalkmaz, be kardeşim” demiş. Konuya hiç girmese bence daha iyi ederdi.
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- Ben onu bunu bilmem. Kılıçdaroğlu, Haluk Bayraktar’la polemiğe girmeyecekti. TEKNOFEST’e gidecekti. Oradaki atmosferin paydaşı olacaktı.
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