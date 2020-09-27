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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>İki adam ve yapılması gereken iki şey

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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İki adam ve yapılması gereken iki şey

27 Eylül 2020

Birinci adam... Dar paçalı maganda

ÜSTÜ açık arabasını yol kenarına çekmiş. Arabanın önüne oturmuş. Mehter Marşı’nı açmış. Silahı ateşliyor. Silah ateşlenirken de arabada bayrak beliriyor.

İki adam ve yapılması gereken iki şey

*

Bu dar paça pantolonlu magandayla ilgili yapılabilecek iki şey var:

*

- BİR: Muayene edilmeli, ruh hastasıysa acilen tedavi altına alınmalı.

*

- İKİ: Aklı başında ise yaptığının hukuki olarak hesabı sorulmalı.


İKİNCİ ADAM
METROBÜSTE NAMAZ

Adamın biri hareket halindeki metrobüste ezan okuyup namaz kılmış. Görüntüleri ortalıkta.

*

İki adam ve yapılması gereken iki şey

Bu adamla ilgili de söyleyeceğim iki şey var:

*

- BİR: Ya dikkat çekmeye çalışan bir soytarıdır, bu nedenle gülünüp geçilmeli.

*

- İKİ: Ya da hastadır, acilen ilgili kliniklerde müşahede altına alınmalı.


ARKADAŞIN UÇAĞI, ARKADAŞIN ADASI

ACUN Ilıcalı yeni bir uçak satın almış.

Hülya Avşar da büyükçe bir ada satın almış.

*

Epeydir temas kurmuyoruz ama sonuçta Acun Ilıcalı’yla inceden bir arkadaşlığımız var. Hülya Avşar ile de son ama en son tahlilde tanış sayılırım.

*

En iyi uçak arkadaşın uçağıdır, en iyi ada ise arkadaşın adasıdır.

Umarım en kısa zamanda Acun’un uçağıyla Hülya Avşar’ın adasına iniş yapma fırsatı bulurum.


İKİ PARTİ ARASINDAKİ ONTOLOJİK FARK

KOBANİ olayları nedeniyle HDP’lilerin gözaltına alınması üzerine...

- CHP’den bayağı bir ses çıktı.

- İYİ Parti’den ise çıt bile çıkmadı.

*

Aynı ittifak sistemi içindeki iki büyük parti arasındaki ontolojik farka işaret eden bir durum bu.

*

Sadece bir saptama olarak söylüyorum:

Bu ontolojik fark, iki partinin aynı ittifak içinde kalmasını...

Zorladı, zorluyor, zorlayacak.


SUUDİ ARABİSTAN BUNU HAK ETMİYOR

BULDUĞU her fırsatta Türkiye’yle uğraşan Suudi Arabistan’ın milli gününün Türkiye’nin en büyük havalimanı panolarında kutlanmasına...

İki adam ve yapılması gereken iki şey

Gönlüm hiç razı olmadı.

Suudi Arabistan bunu hak etmiyor.

*

Yarın öbür gün Birleşik Arap Emirlikleri’nin milli günü falan da kutlanır mı acaba diye tasalanmaya bile başladım.


OKULLARDA ÖĞRETİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ ŞEYLER

- Günde en az kırk sekiz kez “Teşekkür ederim” ve “Lütfen” denmesi gerektiği...

*

- Kamusal alanda telefonda yüksek sesle konuşmanın süper ayıp olduğu...

*

- Fikir tartışmasının yenmek için değil fikir geliştirmek için yapılması gerektiği...

*

- Tanımadıkların, hatta tanıdıkların bile habersiz görüntülü aranmayacağı...

*

- Başkasının telefonunda beliren her şeye yan gözle bakılmayacağı...

*

- Politik fikir ayrılıkları nedeniyle dostlukların bozulmaması gerektiği...

*

- Servis elemanlarına saygılı davranmanın insanlığın gereği olduğu...

*

- Eleştirmenin saldırmak, eleştirilmenin de saldırıya uğramak anlamına gelmediği...


CÜBBELİ FENA SALLAMIŞ

“SİLAHLI Selefi dernekleri var” dedi. “Onlarca” dedi. “Hepsini biliyorum” dedi. “İfadeye çağırsınlar” dedi. “Tek tek anlatacağım” dedi.

*

Dedi, dedi, dedi, dedi.

Sonunda ne çıktı?

Fısssss!

*

Polise verdiği ifadede Allah için bir tanecik bile Selefi dernek adı vermemiş.

Laf, laf, laf...

Somut tek bir adres yok.

*

Tamamen sallama yaparak milleti boşu boşuna oyalamak suçundan cezalısın Cübbeli.

Bir deftere yüz elli yedi kere Osmanlıca “Bir daha yapmayacağım” yazacaksın.


NURGÜL YEŞİLÇAY’IN MİZAHINA BAYILDIM

ÜNLÜ markaların güzellik algısını değiştirme adına acayip işler yapmasıyla ilgili bir yazı yazmıştım geçen gün.

İki adam ve yapılması gereken iki şey

Benim yazıyla yaptığımın bin kat daha iyisini Nurgül Yeşilçay bir canlandırmayla gerçekleştirmiş.

*

Bravo Nurgül Yeşilçay!

Çok iyi mizah.

Çok iyi mavra.

Çok iyi kafa bulmaca.

Çok iyi.

Çok.

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Kobani gözaltıları ve iki soru işareti

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Eylül 2020
Kobani olayları dediğimiz olaylarda...

- 37 kişi öldü.

- 761 kişi yaralandı.

- 131 sokak olayı yaşandı.

- 197 okul yakıldı.

- 269 kamu binası tahrip edildi.

- 731 ev ve işyeri yağmalandı.

- 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.

*

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Hasımları gülüyor dostları çıldırıyor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Eylül 2020
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir süre öncesine kadar...

Hasımlarını çıldırtır, dostlarını ise güldürürdü.

*

Fakat bir süredir, hatta uzunca bir süredir tam tersini yapıyor.

Hasımlarını güldürüyor, dostlarını ise çıldırtıyor.

Sadece son birkaç günden üç örnek vereceğim:

*

ÖRNEK BİR:

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Her oyuna yeni iskambil destesi kahvehaneleri üç günde iflasa sürükler

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Eylül 2020
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi yönetenlerin salgınla mücadele edemediklerini söyledi.

 

Bu başarısızlığı da bir örnekle açıkladı.

Söylediği kelimesi kelimesine aynen şuydu:

*



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Bu tartışmalardan artık bıkmadık mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Eylül 2020
Kemalizm tartışması

Eskiden bir anlamı vardı bu tartışmayı yapmanın.

Çünkü ülkeyi yönetenler, Kemalizm adı altında kafalarına göre dayatmalar yapıyorlardı.

Ama artık kalmadı böyle bir şey.

Buna rağmen ne diye Kemalizm tartışması çıkarılıyor ikide bir?

Görmüyor musunuz?

Milletin canı sıkılıyor bu köhnemiş, miadı dolmuş tartışmadan. Bu denli bayat bir tartışma, nasıl oluyor da bu kadar heyecanla yapılabiliyor?

Yoksa dert Kemalizm falan değil de dikkat çekmek mi?

*

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Halil Sezai’ler, Emrah Serbes’ler falan...

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Eylül 2020
Halil Sezai’ler, Emrah Serbes’ler, Ozan Güven’ler, Sermiyan Midyat’lar falan...

Hepsi aynı familyanın mensupları.

*

Nedir bu familyanın özellikleri?

Sayalım:

*

- Yaptıklarının yanlış olduğunu ifade ederken bile kuyruğu dik tutarlar.

*

- Yaptıkları düpedüz magandalıktır ama magandalıklarını bile şık bir pakete sarıp satarlar.

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Sağlık Bakanı Koca’yla İzmir buluşması

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Eylül 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan, “Diyarbakır ve Van’dan sonra şimdi de İzmir’de bölge toplantısı yapıyoruz. İzmir’deki toplantımıza katılır mısınız” mesajını alınca...

Atladım arabaya...

Yeni otoyoldan İzmir’e gittim.

*

İzmir’de Bakan Koca’yla buluşmamızın ilk adresi İzmir Valiliği oldu.

Ben valiliğe gittiğimde Bakan Koca, basın toplantısı yapıyordu.

*

Biraz izledim kendisini.

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Bittin sen Halil Sezai

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Eylül 2020
Sen artık hepimiz tarafından...

“İncir Reçeli” diye oynadığın filmlerle değil, yaşlı bir adama yönelik uyguladığın şiddet görüntüleriyle hatırlanacaksın Halil Sezai.

Sen artık bizim gözümüzde...

“Romantik şarkılar söyleyen, ıssızlığın ortasındaki kentli adam” olmaktan çıkıp “mağara adamının teki” durumuna düştün Halil Sezai.

*

Sen artık hepimiz için...

Sorunlarını kaba kuvvetle çözmeye çalışan, kendine hâkim olamayan, öfkesini kontrol altına alamayan magandanın en önde gidenisin Halil Sezai.

*

Sen artık şu saatten sonra...

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Can Dündar, çakma Napolyon’a asker yazıldı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Eylül 2020
Macron’u övmüş Can Dündar.

 

“Şu üniversiteyi bitirdi”, “Şu okulda okudu”, “Felsefe tahsili yaptı”, “Şurada staj yaptı” falan diye...

Ballandırmış da ballandırmış Macron’u.

*

O Macron ki...


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Bu kadarını Napolyon bile başaramazdı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Eylül 2020
Macron, “Biz Türk halkına karşı değiliz Erdoğan’a karşıyız” demişti.

Niye böyle demişti?

Çünkü Erdoğan’ı kafasında “tavizsiz” olarak kodluyordu.



*

Ben de bunun muhalefete verilmiş enfes bir pas olduğunu yazmış, ardından da eklemiştim:

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Macron’dan muhalefete gollük bir pas geldi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Eylül 2020
Macron şöyle demiş:

 

“Türkiye başka, Erdoğan başka... Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan’a karşı sert olmalıyız. Erdoğan hükümeti, kabul edilemez davranışlarda bulunuyor.”

*

Macron, Erdoğan’a niye karşı?



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Didim’deki tecavüz iddiası yenilir yutulur iddia değil

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Eylül 2020
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile ilgili bir iddia yayınlandı dünkü Sabah gazetesinde.

Başkan Atabay’ın beş yıl önce bir kadına tecavüz ettiği öne sürülüyor.

*

İddia sahibi bir kadın...

“Başkan Atabay’dan iş istemeye gittim” diyor. “Atabay bana ‘Daha rahat bir ortamda konuşalım’ dedi” diyor. Kendisini bir çiftliğe götürdüklerini söylüyor. “İşin içinde belediye meclis üyeleri de var” diyor. “Bana alkol içirdiler, uyuşturucu verdiler” diyor.

*

Sonrası?

Korkunç!

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Bir imam hatipli olarak Erol Mütercimler konusunda ne diyorum?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Eylül 2020
“İmam hatip mezunları sapık, sahtekâr, ahlaksız olarak karşımıza çıkıyor” diyen Erol Mütercimler konusunda...

Bir imam hatip mezunu olarak benim ne diyeceğimi soranlar oldu.

Konuyla ilgili olarak diyeceklerim şunlardır:

*

Erol Mütercimler ve onun gibiler, uzaktan bakıldığında...

Her türlü genellemeyi çok ayıp sayan aşırı medeni, aşırı kültürlü insanlarmış izlenimi verirler.

*

Fakat biraz yakınlarına sokulduğunuzda...

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Şeyhin sahtesi olur mu?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Eylül 2020
Olur tabii.

Niye olmasın?

*

- Hakikate erişmeyi hedeflememiş...

- Kişisel ahlakını en yüce mertebeye çıkaramamış...

- Dünyevi hırslarından arınamamış...

- Tarikatını tam bir holdinge dönüştürmüş...

- Sevmemiş ve sevdirmemiş...

- Lüks ve konfora düşkünlükten sıyrılamamış...

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Bu adamı bulun: Mürit mi, kışkırtıcı mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Eylül 2020
12 yaşındaki kız çocuğunu alçakça istismar eden Fatih Nurullah adlı adama alenen destek veren biri çıktı Twitter’da.

 

Twitter’da kullandığı isim “Abdülkadir Erdinç”.

*

Adam resmen istismarcıya destek veriyor. Hükümeti töhmet altında bırakacak iddialar ortaya atıyor. Yapılan istismara dini kılıflar uyduruyor.

*

Bu adam eğer gerçekten müritse...

Derhal yakalanıp “Küçük bir kız çocuğunun istismarına yancılık yapmak” suçundan işleme tabi tutulmalı.

Hukukta böyle bir suç yoksa...

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Heybeliada’daki o bahtsız hastane

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Eylül 2020
Türkiye’nin ilk pandemi hastanesi Heybeliada’daydı.

Şaşaalı günleri de oldu ama bahtı kara çıktı bu hastanenin.

Adı her geçtiğinde Peyami Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” romanındaki etkileyici hüzün gelir aklıma.

Zaten hikâyesi de romandaki gencin acıklı hikâyesine çok benzer.



*

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Din istismarcısı sapıklara karşı mücadele rehberi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Eylül 2020
Kafasına sarık sarıp “Ben şeyhim” diye ortaya çıkan tiplere, her şeyden ve herkesten önce devletimiz, “Hop” demeli.

- Etrafına topladığı müritlerle kendine özgü bir ekosistem oluşturanlar, devletin ilgili kurumları tarafından acilen denetim altına alınmalı.

*

- Dini hassasiyeti olanlar, bu tür adamların melunluk yapmaları halinde ilk önce ve en büyük tepkiyi göstermeli.

*

- Alçaklık yaparken yakalanan bu tür adamların müritleri, devlet tarafından derhal bir rehabilitasyon programına tabi tutulmalı.

*

- Diyanet İşleri Başkanlığı, işi kişisel şova dökmüş abuk sabuk açıklamalar yapan bu tür adamlarla mücadele etmeli.

*

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Utanmaz alçak son sığınağına sığınamadı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Eylül 2020
Eğer 20 yıl öncesinde yaşıyor olsaydık...

12 yaşındaki kız çocuğunu istismardan tutuklanan ve kendisini “şeyh” diye yutturan malum utanmaz adam, kendisine sığınacak bir sığınak oluşturabilirdi.

*

Mesela şöyle şeyler derdi:

Müslüman olduğum için beni hedefe koydular.



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