İdare-i maslahatın kralını yaptı Meral Akşener

Yine aynı şeyler oldu:
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Sosyal medya ayağa kalktı... “Tutuklansın” kampanyası yürütüldü... Bir kadını çocuğunun yanında öldüresiye döven şeref yoksunu adam bulundu... Devlet katlarından kınamalar geldi... Yetkililer üzüntü bildirdi... Bu arada her zaman olduğu gibi yine kadına el kaldıran haysiyetsizin siyasal görüşüne odaklanan gerzekler çıktı...
Adam... Bir Erdoğan karşıtı.
Adam... “Erdoğan gitsin” istiyor.
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Ve bu adam, son günlerde...
İYİ Parti’de iki görüş belirmiş durumda:
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BİR: Genel başkan yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, “Biz İYİ Parti olarak ‘evet’ diyeceğiz” dedi.
İKİ: Genel başkan Meral Akşener ise “İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar” dedi.
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Ben Ağıralioğlu’nun tavrını değil de...
Meral Akşener’in tavrını benimseyenlerdenim.
Söyledikleri şunlar:
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“CHP Genel Merkezi’yle ilişkili bazı kişiler, ‘Elimizde görüntülerin var’ dediler. Var dedikleri görüntüleri izlememe izin vermediler. İstifa mektubum bile hazırlanmıştı. Bir şantajcıya inanıp partim beni harcadı. Ne taciz ne tecavüz ne eşcinsellik ne de ihale yolsuzluğu... Hiçbirinin içinde yokum.”
Çok net bir açıklama bu.
Meydan okuyor Teoman Bey.
Ayrıca kendinden de çok emin.
*
Hadi adını da söyleyeyim: Faruk Bildirici.
*
Kendi kendine “medya ombudsmanı” diye bir unvan veren bu adamın işi gücü açık kovalamak.
Alıyor eline gazeteyi, tek kaşını kaldırıyor ve başlıyor kendince hatalar aramaya.
AK Partili belediyelerde işçiler niye greve gitmiyor?
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Ben de diyorum ki:
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Gitsinler kardeşim. Grev haktır. Memnun değillerse gitsinler. Gittiler de “Niye gidiyorsunuz” mu dedik? Sendikaları mı greve gitmiyorlar? İyi o zaman sendikalarını değiştirsinler.
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Diyorlar ki:
*
- İşyerlerini açamayan esnafı çileden çıkarıyor.
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- Muhalefetin eline muazzam bir koz veriyor.
*
- Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını etkisiz hale getiriyor.
*
- Kapanmaya yönelik öfkeyi çoğaltıyor.
*
MADDE BİR
BERAT ALBAYRAK DAMAT OLMASAYDI
Elimizi vicdanımıza koyup da söyleyelim: Berat Albayrak, “damat” olmasaydı... AK Parti iktidarında bugüne kadar geldiği yerlere gelemez miydi? Kimsenin adını bile bilmediği 35 yaşındaki Ali Babacan’ı “camianın yetişmiş bir genci” olarak ekonomiden sorumlu bakanlığa getiren Tayyip Erdoğan, 70’lerden beri yoldaşı olan Sadık Albayrak’ın yetişmiş oğlu Berat Albayrak’a benzer bir sorumluluğu vermez miydi?
MADDE İKİ
AVANTAJI MIYDI? DEZAVANTAJI MIYDI?
Damat olmak, Berat Albayrak’ın siyasetteki en büyük avantajı değildi. Tam tersine, en büyük dezavantajıydı. Damat olmasaydı... Bu kadar dikkat çekmeyecekti, bu denli üzerine gidilmeyecekti, bu şekilde paratoner durumuna düşmeyecekti, “yumuşak karın” muamelesi görmeyecekti, siyasal pozisyonu yerli yerine oturmuş olacaktı, daha adil bir tartışmanın konusu olacaktı, daha insaflı yaklaşımların öznesi olacaktı.
MADDE ÜÇ
Ve haftada iki defa, onlarca kez şu argümanlara maruz kalıyorum:
*
Siz Öcalan’dan mektup getirip okuttunuz.
*
CHP, HDP ile iş tutuyor.
*
Osman Öcalan’ı TRT’ye kim çıkardı?
*
Şu pandemi denilen belalı sürecin en başından beri...
Çok büyük hizmetler verdiniz. Önemli uyarılarda bulundunuz. Önemli kararlar aldınız. Çok önemli işler yaptınız.
*
Ama artık biraz durma zamanı Sayın Bilim Kurulu üyeleri.*
- Durun! Çünkü millet... Bazı ortamlardaki olağanüstü mesafesizlikleri gördükçe... Sizin ağzınızdan “maske-mesafe” tekerlemesini duymak bile istemiyor.
*
-
Kazanmaya çalışmak yerine...
- Ötelersen...
- Dışlarsan...
- İtersen...
- Mahkûm edersen...
- Yargılarsan...
- PKK’dan ayırmazsan...
- Yaftalarsan...
Bu 40 yıl süresince...
Yapılmayan kalmadı.
*
- Üzerine gidildi... Aman verilmedi... Sınır ötesi operasyonlar yapıldı...
*
- Siyasi kolunun partileri kapatıldı...
*
- Askeri yöntemlere ağırlık verildi... Köyler boşaltıldı...
Güya ahlak abidesi... Güya tarafsız... Güya dürüst... Güya saptırma yapmıyor... Güya aşağılık işlerden uzak...
*
Peki ya gerçek? Tam tersi.
Tek farkları şu: Ahlaksızlığı birazcık daha sofistike biçimde yapıyorlar.
*
Dün uzun, upuzun bir yazı yazdım, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında yaptığı Gara harekâtı konulu konuşmayı analiz eden.
*
Dedim ki:
Çok hoşuma gitti bu ziyaret ve bu bilgilendirme.
Muhalefet dışlanmadı diye...
Demokratik bir tutum sergilendi diye...
Yıllardır yapılmayan yapıldı diye...
Kutuplaşma belası bir nebze olsun dinecek diye...
Memnun oldum.
Fakat ne oldu?
Katil kimdir?
*
Tabii ki tetiği çeken alçaktır.
Tabii ki tetiği çeken alçağa emri veren alçaktır.
Tabii ki “vur” emri verenin bağlı olduğu örgüttür.
Tabii ki örgütün uzantılarıdır.
Tabii ki örgütün iplerini elinde tutan güçlerdir.
*
Gözler kısılıp HDP’ye bakılıyor.
*
- “Ne diyecekler acaba?” diye...
*
- “Katliama yönelik şöyle okkalı bir kınama yapacaklar mı?” diye...
*
- “Acaba yine bir gerekçe bulacaklar mı?” diye...
*
- Bebek katletmiştir.
- Öğretmen katletmiştir.
- Köylü katletmiştir.
- İzne giden askerleri katletmiştir.
- İşçi katletmiştir.
- Bombayla vatandaş katletmiştir.
*
İşte en son...
Yakın zamanlara kadar bu memlekette...
Laikliğin, neredeyse din düşmanlığı gibi algılanıp uygulanması...
*
Laiklik, böyle algılanıp uygulandı diye doğru dürüst uygulanmasından vazgeçilemez.
*
Çünkü doğru dürüst uygulanırsa laiklik...
- Tek bir din anlayışının topluma dayatılmasının önüne geçer.
- Dini değişik biçimlerde anlama ve yorumlama özgürlüğüne fırsat verir.
İdare-i maslahatın kralını yaptı Meral Akşener
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kadınlar Günü” nedeniyle yayınladığı mesajda, iki kadın siyasetçinin şahsında tüm kadınları kutladı.
Kim bu iki kadın siyasetçi?
- Biri Meral Akşener.
- Diğeri Pervin Buldan.
*
Ortalık bir anda karıştı.
Ortalığı karıştıran AK Parti ya da MHP değildi ha!
İYİ Parti idi, İYİ Parti!
*
Neler dediler İYİ Partililer?
*
- “Liderimizin adını, terörle arasına mesafe koymamış bir partinin temsilcisiyle yan yana getiremezsin” dediler.
*
- “Meral Akşener ile Pervin Buldan’ın adını yan yana getirerek siyasi mühendislik yapıyorsun Ekrem Bey” dediler.
*
İşte tam bu noktada gözler kısılıp Meral Akşener’e bakıldı.
Acaba o ne diyecekti?
*
Ve sonunda konuştu Akşener.
Şöyle dedi:
*
“Sayın İmamoğlu’nun attığı tweet’i bizim arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu beğenmediler. Fikirlerini ortaya koydular. Dolayısıyla ben de saygı duyuyorum.”
*
Biri bana “idare-i maslahat nedir” diye sorsa...
Meral Akşener’in bu yaklaşımını örnek olarak gösteririm.
*
Meral Hanım öyle bir idare-i maslahat yaptı ki...
- Ekrem Bey’i kırmamış oldu.
- Pervin Buldan’ı kırmamış oldu.
- İYİ Partili arkadaşlarını kırmamış oldu.
Ve tüm bunların ötesinde...
Adının Pervin Buldan’la aynı mesajda zikredilmesini beğenip beğenmediğini de söylememiş oldu.
*
Osmanlı’dan bu yana sergilenmiş idare-i maslahatların en esaslılarından biridir Meral Hanım’ın yaptığı...
*
Fakat Atatürk’ün de dediği gibi:
*
“İdare-i maslahatçılar, esaslı inkılap yapamazlar.”
‘ERKEK TERÖRÜ’ DESEK OLUR MU HOCAM?
AYASOFYA Camisi Başimamı Prof. Mehmet Boynukalın’ın “kadın cinayetleri” vurgusuna itirazı var.
Şöyle diyor:
*
“Cinayet cinayettir. Cinsiyet değiştirmez. Erkek, kadın, çocuk, büyük, kimin başına gelirse gelsin ilkemiz, ‘Sizin için kısasta hayat vardır’ ilahi düsturudur. Sürekli ‘kadın cinayetleri’ vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır.”
*
Madem öyle...
Benim bir önerim var.
*
“Kadın cinayetleri” demeyelim, “erkek terörü” diyelim.
*
Ne dersiniz hocam?
Bu kurtarır mı sizce?
DİKKAT! DİKKAT! CHP’NİN YENİ BİR HDP POLİTİKASI VAR
SON birkaç hafta içinde yepyeni bir HDP politikası uyguluyor CHP yönetimi... Şöyle bir politika:
*
- Artık net ve açık bir şekilde “HDP kapatılmamalı” diyorlar.
*
- Artık HDP’lilerle birlikte ağaç dikme törenleri yapıyorlar.
*
- Artık eskisi gibi “Hele bir fezlekeler gelsin, bakarız” demiyorlar.
*
- Artık “Fezlekelere ‘evet’ demeyeceğiz” diyorlar.
*
- Artık HDP ile yakın durmanın kendi seçmenlerini ürkütmeyeceğini düşünüyorlar.
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Bu politikayla ilgili görüşümü açıklamak istiyorum:
*
Ben şeffaf olmayan ve hesabı verilmeyen bir gizli ittifak yerine...
Açık, net, şeffaf, muhasebesi yapılmış, kaçağı köçeği olmayan, aldatmaya meyletmemiş bir yakınlaşmayı tercih ederim.
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Kısacası...
CHP’nin bu yeni HDP politikası, eski politikasından çok daha iyi bir politikadır.
BÜLENT ERSOY’LA İLGİLİ FİKRİNİ DE DUYMAK İSTERİZ ÖZDEMİR ERDOĞAN
ÖZDEMİR Erdoğan, yıllar önce vefat etmiş ve kendisine cevap verme imkânı olmayan Zeki Müren’e sistematik olarak saldırıyor.
*
Fakat nedense...
Bülent Ersoy hakkında...
Tek kelime olsun yorum yapmıyor.
Yaşadığı ve kendisine cevap verme imkânı olduğu için mi acaba?
*
O zaman soralım:
Delikanlılık nerede?
ÇABUK YİYECEK AZ KONUŞACAKMIŞIZ
BİR Bilim Kurulu üyesi, kafelere ve restoranlara gidenlere şu tavsiyede bulunmuş:
*
“Çabuk yiyin, az konuşun.”
*
İlahi hocam!
Çabuk yiyip az konuşacak olsak...
Ne diye kafeye, restorana gidelim ki?
Söyleriz paket servisi... Geçeriz dizimizin karşısına... Hiç konuşmadan hızlıca tıkınırız.