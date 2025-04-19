İcraat var reklam yok

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ÜÇ UÇAK AYNI ANDA

Terk edilmiş bir araziye bir havalimanı yapıldı ve o havalimanı, şimdi dünyanın en yoğun havalimanları arasında yer alıyor.

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Önceki gün...

İşte bu havalimanında “eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu” gerçekleşti. Böylece aynı anda üç uçağın kalkış yapması mümkün olabildi. ABD’den sonra bunu başarabilen tek ülke Türkiye.









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SİLVAN PROJESİ

Silvan Projesi, çok büyük bir proje. Projenin ana bileşenlerinden olan Silvan Tüneli ise bölgenin kaderini değiştirecek türden bir eser. Atatürk Barajı’ndan sonra ülkenin en büyük sulama projesi. Yatırım bedeli: 12 milyar lira.

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Önceki gün...

Devasa Silvan Tüneli’nde kazı çalışmaları başladı.

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Şu iki icraatın sadece çeyreğinin çeyreği...

Murat Ongun’un elinde olsaydı...

Tüm Türkiye en az üç buçuk yıl bu iki icraatı konuşurdu.

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Aha yemin de ediyorum: Valla konuşurdu billa konuşurdu.

BU KİTLEYLE SEÇİM KAZANILMAZ



ÖYLE bir kitle ki...

- Sırf sağ kanattan geldiği için Ali Babacan’dan nefret ediyor.

- Sırf AK Parti’den geldiği için Davutoğlu’ndan nefret ediyor.

- Asılarak öldürülmüş Adnan Menderes’ten nefret ediyor.









-Turgut Özal’ı ölüm yıldönümünde saygıyla ananlardan nefret ediyor.

- Kendi yaşam tarzlarının dışında kalan herkesten nefret ediyor.

- Politik yaklaşımlarından azıcık bile farklılaşan herkesten nefret ediyor.

*

Bu kitleyle eylem yapılır.

Bu kitleyle boykot yapılır.

Bu kitleyle imza toplanır.

Bu kitleyle ortalık karıştırılır.

*

Ama bu kitleyle seçim kazanılmaz.

İKTİDARIN EN BÜYÜK SORUNU: İKTİDARA YAKIN BAZI İSİMLER



İKTİDARA yakın bazı isimlerin sürekli gündemde tuttukları bir konu:

CHP’ye kayyum atanması.

*

Oysa olay tam olarak şöyle:

- Kurultaylarla ilgili şikâyette bulunan kişiler: CHP’liler.

- Kurultaylarda kendilerine para dağıtıldığını söyleyenler: CHP’liler.

- Kurultayların iptali için yargıya başvuranlar: CHP’liler.

*

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Peki CHP’ye kayyum atanmasıyla ilgili tantanayı yapanlar kimler?

Kimler olacak?

Tabii ki iktidara yakın bazı isimler.

*

Ne çıkıyor buradan?

Şu çıkıyor:

İktidarın kıyısında köşesinde bile yer almadığı bir sorun, iktidarın yol açtığı sorunmuş gibi algılanıyor.

*

Bana “iktidarın en büyük sorunu nedir” sorusu sorulsa...

Şu yanıtı veririm:

“İktidara yakın bazı isimlerdir.”



SOYTARI YALANLARIYLA NASIL MÜCADELE EDİLİR



SOYTARININ teki bir yalan söylüyor.

Ekonomi etkileniyor.

*

Buradaki sorun, soytarının susturulmasıyla çözülecek bir sorun değildir.

- Çünkü bugün bu soytarı ortalığı karıştırır, yarın bir başkası.

- Çünkü bugün bu soytarı çıkar, yarın bir başka soytarı.

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- Çünkü soytarılar ve soytarılık kolay kolay tükenmez.

*

Sorun ancak şöyle çözülür:

*

Soytarı yalanlarının hiçbir etkisinin söz konusu olamayacağı bir düzene hızla geçilerek.

AK PARTİ’DE DEFANS SORUNU VE ABDULLAH GÜLER ÖRNEĞİ



AK Parti saflarında haykıran, duruş sergileyen, tutum alan kim var?

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan var.

Başka?

Biraz da Parti Sözcüsü Ömer Çelik var.

*

Oysa karşı tarafa bakıyoruz:

Konuşan, haykıran, duruş sergileyen, tutum alan kıyamet kadar isim.



*

İşte tam bu aşamada Abdullah Güler örneğinden söz etmek gerekir.

*

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, birkaç gündür acayip etkili çıkışlar yapmaya başladı.

Polemik yaparak, tartışarak, soruları cevaplayarak partisinin savunma hattını kuvvetlendiriyor Abdullah Güler.

*

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Fakat yine de partinin defansı bayağı bir zayıf.

Defansın kuvvetlendirilmesi şart.



ROMA’NIN KOLEZYUM’UNDA TÜRKİYE PROPAGANDASI



KOLEZYUM, Roma’nın kalbi. Kolezyum, Roma’nın en görülmeye değer yeri. Kolezyum, Roma’nın her şeyi.

Her gün on binlerce kişi ziyaret ediyor Kolezyum’u.

*

Türkiye, işte böyle bir yerin en nadide bölgesinde bir sergi açtı.

“Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi” isimli sergi, Kolezyum’un öyle bir yerinde ki... Sergiyi gezmeden Kolezyuma geçmek imkânsız.

Sonuçta altı aylık serginin ziyaretçi sayısı 6 milyon.

*

Devletin kasasından para çıkmadan bu serginin Kolezyum’un en prestijli yerinde açılmasını sağlayan isimse Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy.









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Geçen gün buluşup sohbet ettim kendisiyle. “Nasıl başardınız” diye sordum. “İki şeyle” dedi. “Bir: Türkiye’nin saygınlığı ve gücüyle. İki: Kurduğumuz dostane ilişkilerle.”