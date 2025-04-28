İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya jammer’ı ve kamera bantlamayı sordum

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Dedim ki:

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“Bütün bakanlar, gittikleri otellerde kameraları bantla kapatıyorlar mı? Bütün bakanlar, yanlarında valizlerle jammerlar taşıyorlar mı?”

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Bakan Yerlikaya şu yanıtı verdi:

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“Ben hiçbir zaman gittiğim yerlere jammer taşımıyorum. Gittiğim bir yerde güvenlik kameralarını kapatmak aklımın ucundan geçmez. Bakanlarımızın böyle bir uygulaması yok. Güvenlik kameralarının bantla kapatılması, bavullarla jammer taşınması... Bunlar benim bildiğim, duyduğum işler değil.”

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Ali Yerlikaya’ya “Siz organize suçlarla mücadele eden bir bakansınız. Bu açıdan hedefteki isimsiniz” dedim.

Yerlikaya şunları söyledi:

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“Ben jammer kullanmıyorum. Güvenlik kamerasını bantla kapatmanın bir mantığı yok. Kendinden eminsen, şeffafsan neden kamera kapatırsın ki. Bizde jammer kullanımı, sadece uluslararası toplantılarda olabilir. Birçok devlet başkanının katıldığı bir toplantıda jammer kullanımı olabilir.”

*

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CHP Lideri Özgür Özel, jammer ve kamera kapatmanın polis korumaların rutin uygulaması olduğunu söyledi.

Bakan Yerlikaya’ya bunu da sordum, verdiği yanıt şu oldu:

*

“Bizim koruma arkadaşlarımızın böyle bir uygulaması yok. Olmaz. Gidilen bir otelde güvenlik kamerasını bantla kapatmak bir cüret işidir. Hiçbir koruma polisimiz, böyle bir şey yapmaz.”





İKTİDAR KANAL İSTANBUL’DAN VAZGEÇTİ CHP VAZGEÇMİYOR

İktidar, çok uzun zamandan beri...

- “Kanal İstanbul” demiyor.

- “Kanal İstanbul” için adım atmıyor.

- “Kanal İstanbul” bahsini kapatmış gibi.

*

Fakat CHP, nedense Kanal İstanbul konusuna tutkuyla bağlanmış durumda.

- “Kanal İstanbul’u yapacaklar” diyorlar.

- “Kanal İstanbul’u yapmak için İSKİ’ye operasyon yapıldı” diyorlar.

- Bir yere bir kazma vurulsa “Kanal İstanbul” diyorlar.

*

En son 28 bin konutluk bir projeye başlandı.

- Dar gelirliler için.

- İstanbul’un yapı stokunu yenilemek için.

- Depreme hazırlık için.

CHP, bu konuyu da getirdi Kanal İstanbul’a bağladı.

*

İlgili Bakan her gün açıklama yapıyor, “Bunun Kanal İstanbul’la uzaktan yakından ilgisi yok. Valla yok, billa yok” diye.

*

Fakat hayır.

Ezberlerini hiç bozmuyorlar.

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“Kanal İstanbul da Kanal İstanbul” diye tutturmaya devam.

*

Neden böyle?

*

Çünkü “Kanal İstanbul’a karşıyım” deyince...

Bir proje geliştirmene, herhangi bir adım atmana, konut üretmene falan gerek kalmıyor.

Otomatikman çoook büyük bir iş yapmış oluyorsun.

Oh mis!

*

Çünkü Kanal İstanbul’a karşı çıkarak...

Oturduğun yerden “İstanbul’un muhafızı” oluyorsun.

Sırf itiraz ettiğin için kahraman ilan ediliyorsun.

Oh mis!

*

Ayrıca “Kanal İstanbul” dediğinde...

- Taraftarların heyecanlanıyor.

- Kitlenin enerjisi artıyor.

- Müşterilerinde bir dalgalanma oluyor.

*

İşte bütün bunlardan dolayı...

İktidar, “Kanal İstanbul’dan vazgeçtik, kapattık o defteri” dese bile...

Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere tüm CHP...

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Kanal İstanbul’dan asla vazgeçmez.

FAYLARA FISILDAYAN ADAM

Şener Üşümezsoy Hocamız, faylara fısıldıyor:

*

- Fay kardeşim. Lütfen söyle bana. Sürüklenen misin, kilitli misin?

- Gel sana bir sarılayım kardeşim fay. Gel sarılayım da sırlarını aç bana.

- Istranca Dağları’nda kaya kırarken seni üzmüyorum değil mi?

- Ben Celal gibi seninle kilometrelerce uzaktan konuşan biri değilim.

- Celal sana ne kadar uzaksa ben o kadar yakınım.

- Ben bu pazıları hep sana yakın olmak için yaptım.

GİTARLA ŞARKI SÖYLEYEN PARTİ SÖZCÜSÜ

Deniz Yücel. CHP Sözcüsü.

Halk TV’de gitarla “Yiğidim Aslanım” şarkısını söylemiş.

Azıcık titrese de sesi şarkıya uygun.

Gitar çalışı fevkaladenin fevkinde.

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Sahne hâkimiyeti hiç fena değil.

Şarkıyla politik gönderme yapması muazzam.

Notumu açıklıyorum: 10 üzerinden 8





KADIKÖY CHP İLÇE TOPLANTISI MI O?

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında yapılan bazı konuşmaları dinledim.

- Biri çıkmış “siyasal İslam” diyor.

- Bir başkası İmamoğlu gibi kolları sıvıyor.

- Biri İmamoğlu’na şiir okuyor.

*

Fenerbahçe toplantısını, Kadıköy CHP İlçe Yönetim Kurulu toplantısına çeviren bu şahıslara sesleniyorum:

*

Madem siyaset yapmaya bu kadar meraklısınız, madem kendinizi tutamıyorsunuz...

Gidin CHP Kadıköy İlçe Örgütü’ne.

Fenerbahçe Kongresi’nde ne işiniz var?

GERİLİMLİ TURİZM FİLMLERİNİN 7 ÖZELLİĞİ

- BİR: Her şey havuzdan çıkıp kokteyl içmeyle başlar, yüce dağlar başında işkenceyle biter.

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- İKİ: En tehlikeli lokasyonlar: Doğu Avrupa, Güney Amerika, Tayland tarafları falan.

- ÜÇ: Tatile birlikte çıkan sekiz kişilik ekip içinde ihtilaf çıkma ihtimali: Yüzde 99.9

- DÖRT: Otelin resepsiyonundaki görevli... Ya ucubedir ya sinsidir ya da çatlak.

- BEŞ: Tehlikenin başlangıcı: Tatile çıkan gruptaki kızın, lokal biriyle yakınlaşması.

- ALTI: Otelden uzak macera aramak eşittir ölümlerden ölüm beğenmek.

- YEDİ: Dağ başında çadır tatilinde kaçınılmaz son: Hortlaklarla alt alta üst üste savaş.