İçişleri Bakanı izlenimleri... Mustafa Çitfçi: Kararlı vakur ve gürültüsüz

- EN TUTTUĞUM TARAFI: Kendisinden önceki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı hayırla yad etti. Bu vefakar tutumu çok hoşuma gitti. Helal olsun.

- İLK BAKIŞTA FARK ETTİM: Bakanlık gündemine hızla hâkim olmuş. Sorunları kavramış, istikametini belirlemiş. Ne yapacağını çok iyi biliyordu.

- DİKKATİMİ ÇEKTİ: Soruları cevaplarken fark ettim ki: Eksiği gediği iyi saptıyor ve asla boşluk bırakmıyor.

- BİRİNCİL HEDEFİ: Yeni nesil suç örgütlerine kafayı takmış. Bu örgütleri bir yıl gibi kısa bir süre içinde etkisiz hale getirmeye kendisini adamış durumda.

- HOŞ SOHBET: Tam yanında oturduğum için toplantıdan önce kısa bir sohbet etme fırsatı buldum. Sonuç: Çok hoş sohbet biri. Çorum ve Erzurum anıları şahaneydi.

- ÜÇ ÖZELLİK: Çok kararlı gördüm kendisini, bu bir. Vakur bir duruşu var, bu iki. Gürültüsüz biri, bu da üç.

- RADİKAL DEĞİL: Her şeyi silbaştan yapmaya meraklı bir radikal değil. Mevcudun olumlu yönlerini sürdürüp onun üzerine bir şeyler koymak istiyor.

- İNİSİYATİF: İyi bir yöneticinin vasfıdır inisiyatif almayı bilmek. Bazı ipuçlarını birleştirdiğimde gördüm ki: Bakan Çiftçi inisiyatif almasını bilen bir yönetici.

- MÜBALAĞASIZ: Tek kelimeyle Mustafa Çiftçi’yi anlat deseniz size “mübalağasız” derim. Hiçbir şeyi mübalağa etmiyor. Her şeyi çok kararında.

YENİ GÜVENLİK PARADİGMASI

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni bir güvenlik paradigması açıkladı.

Bakan Çiftçi’ye göre...

- Suç ve suçluyla mücadele sadece klasik yöntemlerle yürütülemez.

- Çünkü: Suç tipleri değişmekte.

- Çünkü: Suçlu profilleri değişmekte.

- Çünkü: Risk alanları değişmekte.

- Dijitalleşme, yapay zekâ, göç hareketliliği, sosyal kırılmalar... Bunlar hep yeni sorunlar.

Bakan Çiftçi, bunları söyledikten sonra yeni güvenlik paradigmasını şöyle açıkladı:

“Suçun kaynağına inilecek, risk önceden görülecek, tehdit erken aşamada saptanacak, suç meydana gelmeden önlenecek.”

MAMDANİ AH MAMDANİ

ERMENİ soykırımı demiş.

Yetinmemiş.

Karabağ’ın Ermeni işgalinden kurtarılmasına dil uzatmış.

“Azerbaycan, Karabağ’daki Ermeni nüfusa saldırdı” falan demiş.

Paşinyan bile Karabağ yenilgisini mesele etmezken...

Mamdani’nin şu yaptığına bakın hele.

“Babası iyi adamdır, kendisi Müslümandır” falan diye desteklemiştik.

Pişman etti bizi Mamdani.

PİROM DA ÖNDEYMİŞ

SERA Kadıgil’in Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamalarına rastladım.

Baktım, “Alevidir dedik destek olduk. Demokrattır dedik destek olduk. Aldatılmış hissediyorum” diyor.

Uzun zamandır Sera Kadıgil dendiğinde benim aklıma gelen görüntü şudur:

Seçim akşamı.

Sonuçlar henüz tam belli değil.

Haberin Devamı

Sera Kadıgil sevinçli bir telaş içinde.

Bir yandan “Pirom da öndeymiş ha” diyor, bir yandan da heyecandan yerinde duramıyor.

Güldüren, güldürürken de düşündüren bir görüntüydü bu.

AK PARTİ’NİN EN BÜYÜK KOZU

500 bin konut atağının İstanbul ayağında kura çekimleri dün tamamlandı.

İstanbul’a 100 bin konut yapılacak.

Koşullar gayet iyi: Yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade, taksitler 7 bin liradan başlıyor.

İstanbul’un en büyük sorunu olan konut sorununa ilaç gibi gelecek bu proje.

Ayrıca kiralık konut hamlesi için de düğmeye basılmış.

AK Parti’nin en büyük kozu bu konut atakları. Bu alandaki başarısını kimse tartışmıyor, tartışamıyor.