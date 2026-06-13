İçişleri Bakanı atılması gereken adımı attı

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Kendisine “çıplak arama” üzerinden şiddet ve kötü muamele yapıldığını öne sürmüştü Türker.

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Bu iddiayla ilgili olarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, atılması gereken adımı attı.

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla...

İddialar, hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde araştırılacak.

Araştırma için mülkiye ve polis müfettişleri görev yapacak.

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Keşke iddia ortaya atılır atılmaz hemen böyle bir soruşturma başlatılsaydı.

Çünkü bu tür iddialar, hiçbir gecikme olmadan üzerine kararlılıkla gidilmesi gereken iddialardır.

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Ancak bu gecikme...

İçişleri Bakanı’nın yaklaşımının çok önemli ve çok yerinde olduğunu ifade etmeye engel değil.

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Mustafa Çiftçi

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Kötü muamele, işkence, çıplak arama...

Bunlara ödün verilmez, verilemez.

AK Parti, bunlarla mücadele etme sözü vererek iktidara gelmiş bir partidir.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, açtığı soruşturmayla AK Parti’yi kuruluş kodlarına döndürmüştür.

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Bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim:

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Bakan Çiftçi’nin soruşturma açmasından önce de AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, “çıplak arama” olayıyla ilgili Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada...

Söylenmesi gereken her şeyi sonuna kadar söylemiş, durulması gereken yerde sapasağlam durmuştur.

Abdülhamit Gül’ün de hakkını teslim etmek gerekir.

Fatoş Pınar Türker

YUH YUH SAHİPSİZ KALABİLİR

SELDA Bağcan’ın söylediği meşhur Mahsuni türküsünün sözleri şöyle:

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“Yuh yuh soyanlara / Soyup kaçıp doyanlara / İnsanlara kıyanlara / Yuh nefsine uyanlara.”

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Söylediği türkülerin Kılıçdaroğlu ekibi tarafından çalınmasını yasaklayan Selda Bağcan’a soruyorum:

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İmamoğlu tarafı, “Yuh Yuh”u bangır bangır çalar mı? Çalmazsa “Yuh Yuh” sahipsiz kalmaz mı?

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Selda Bağcan

BABAYA ‘SEN’ YERİNE ‘SİZ’ DEMEK

FATİH Terim’in kızları babalarına “sen” demiyorlarmış, “siz” diyorlarmış.

“N’aber baba” falan olmazmış onlarda. “Babacığım nasılsınız” derlermiş.

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Tanıdığım janjanlı, kentsoylu, alengirli bazı ailelerde de bu uygulama var: Çocuklar babalarına “siz” diyorlar.

Bizim gibi varoşlardan, köylerden, sokaklardan gelenlere çok enteresan geliyor tabii böyle şeyler.

Ne de olsa bizlerin içine doğduğu kültürel çevre, teklifsizliği bayrak yapmış bir çevredir.

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Bu arada sevdiği kadına “siz” diye hitap eden bir şarkı var ki ben pek severim: “Bir bahar akşamı rastladım size / Sevinçli bir telaş içindeydiniz.”

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Babaya saygılı bir mesafe için “siz”e tamam da... Sevilen kadına “siz” denmese çok iyi olur sanki.

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SAVAŞIN BİTMESİNE EN ÇOK SEVİNEN KİŞİ

ABD / İran savaşı nihayet bitti.

“Yeryüzünde buna en çok kim sevinmiştir” diye bir liste yapılsa...

İlk 10’a girecek ismi yazıyorum:

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek.

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Geçenlerde Tarafsız Bölge’de konuşan Mehmet Şimşek, savaşın ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine değinmişti.

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Şimşek’in petrol fiyatlarındaki düşüşü keyifle izlediğine bahse de girerim, yemin de ederim.

Mehmet Şimşek

KAFAM RAHAT

- Çünkü hiçbir parti, benim baba ocağım değil.

- Çünkü tatile gitmek diye bir olguya hayatımda yer yok.

- Çünkü Akın Gürlek, faili meçhul cinayet bırakmayacak.

- Çünkü akşama izleyecek çok sıkı bir dizim var.

SABAHIN YEDİSİNDE FUTBOL

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EN az üç kahve içmeden kendine gelemeyen bünyelerin, sabahın yedisinde futbol maçlarına konsantre olmalarının tek yolu:

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Meydanlarda, parklarda, restoranlarda falan düzenlenen toplu izleme törenlerine katılmak.

Sloganlar, çaylar, çorbalar eşliğinde kendine gelmen garanti.

TAMAM KAYYUM OLMASIN DA

TAVUKÇULARA kayyum atandı, gözaltı yapıldı.

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Bazıları diyor ki:

Ne gerek vardı kayyuma, gözaltıya... Sadece ceza kesilseydi.

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İyi de birader, ceza bunlara vız geldi tırıs gitti, onu ne yapacağız?

BAHÇELİ’Yİ DİNLEYİN BAHÇELİ’Yİ

DEVLET Bahçeli...

- Kemal Kılıçdaroğlu’ndan da...

- Özgür Özel’den de...

Daha fazla düşünüyor CHP’nin iyiliğini.

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İki tarafı da eleştiriyor. İki tarafa da partiyi bütünlük içinde tutma çağrısı yapıyor. İki tarafın da agresif hamlelerden kaçınması gerektiğini söylüyor. İki tarafa da CHP’nin önemini anlatıyor.

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İki taraf da Bahçeli’yi dinlesin Bahçeli’yi.