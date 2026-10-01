İbrahim Kalın, Hasan Doğan

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Hem İbrahim Kalın’ı hem Hasan Doğan’ı epey uzaktan / çok az yakından gözlemledim, gözlemliyorum:

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Bu gözlemlerimin sonucu şudur:

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- İBRAHİM KALIN: Hırstan, rekabet duygusundan arınmış biridir. İşine odaklanmıştır. Gösterişten kaçınır ve gösterişten kaçınırken de “bakın ben nasıl da gösterişten kaçınıyorum” havası basmaz. Gizem yaratmaz, gizem yaratmaya tenezzül etmez. Bulunduğu makamda eşsiz hizmetler vermeye kendini adamıştır. Asla kişisel ikbal peşinde koşmaz.

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- HASAN DOĞAN: Nezaketinden milim sapmaz. Sorun alanı oluşturmaz, tam tersi sorun alanı oluşmasın diye titizlenir. İşine odaklanır, işini en iyi şekilde yapmaya çalışır. Diyaloğu asla kesmez. Tevazusunu asla kaybetmez. Başı dönmez, başı dönenleri uyarır. Kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hukukunu korumaya adamıştır. Bunu yaparken de muazzam bir ekip çalışması yapar.

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Her iki isimle de hem çok az temasım var hem de çok fazla mesafem.

Bu temas ve mesafeye rağmen...

İbrahim Kalın ile Hasan Doğan arasında...

Saygı ve sevgiye dayalı bir iletişimin var olduğunun tanığıyım.

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Niye yazdım bütün bunları?

Şunun için:

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Birleşmiş Milletler / New York seyahatinden bir görüntü dolaştırılıyor son günlerde sosyal medyada.

Görüntüde şu var:

Erdoğan, kalabalık bir heyetle Türkevi’nden ayrılırken kısacık bir anda İbrahim Kalın ile Hasan Doğan arasında bir diyalog gerçekleşiyor.

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İlk izlediğimde bu anlık görüntüde anormal hiçbir şey görmedim:

Hasan Doğan, İbrahim Kalın’a bir şey diyor. İbrahim Kalın da Hasan Doğan’a bir şey diyor ve Erdoğan’ın yanına geçiyor.

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Bir televizyoncu olarak şunu söyleyebilirim:

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Bu görüntüyü, “Hasan Doğan, İbrahim Kalın’a çıkıştı” falan diye sunarsanız...

İzleyende olağanüstü bir önyargı oluşturur ve sanki gerçekten böyle bir şey olmuş duygusu uyandırabilirsiniz.

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Aynı görüntüyü, “Hasan Doğan, İbrahim Kalın’la o anda oluşan bir protokol sorunuyla ilgili derdini paylaştı” diye sunarsanız.

İzleyende bambaşka bir önyargı oluşturur ve söz konusu görüntünün dünyanın en sıradan görüntüsü olduğu izlenimini uyandırırsınız.

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Neyse...

Şunu söylemek istiyorum:

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Hasan Doğan’ı da İbrahim Kalın’ı da tanıyan herkes, dünyanın en sıradan görüntüsüne yapılan manipülasyonu anında fark edip güler geçer.

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Bırakın tanımayı...

Her iki ismi azıcık gözlemlemek bile...

Görüntünün sosyal medyada manipüle edildiğini anında fark etmeye ve yapılan art niyetli yorumların tümünü çöp kutusuna basket yapmaya yeter de artar bile.

ERDOĞAN BAM BAM YAPIYOR

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, fon olayının yol açtığı krizden çıkmak için çaba gösteriyor.

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Olayı toparlamak için...

Tam gaz gidiyor.

Hiç frene basmıyor.

Zerre boşluk bırakmıyor.

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Sadece söylem düzeyinde kalmıyor Erdoğan.

Somut adımlar da atıyor.

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İşte attığı en önemli iki somut adım:

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- BİRİNCİ ADIM: Bir kurul oluşturdu. Cevdet Yılmaz başkanlığındaki bu kurul, olayı tüm yönleriyle yönetecek.

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- İKİNCİ ADIM: Devlet Denetleme Kurulu’nu görevlendirdi. Devlet Denetleme Kurulu, olayda ihmali bulunanları saptayacak.

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Bu arada Erdoğan...

Öfkesi, duygusu, kararlılığı çok yüksek çıkışlar yapmayı da ihmal etmiyor.

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- ÖFKE: Vurguna kalkışanlara, kirlenenlere, nefsine uyanlara yönelik öfkesini de hayal kırıklığını da saklamıyor.

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- DUYGU: Halkla kurduğu bir bağ var Erdoğan’ın. O bağın üzerine titreyen çıkışlarla duyguyu ortaya çıkarıyor.

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- KARARLILIK: “Yanlış yapanı içimizde asla barındırmayız, yanlış yapandan hesap sorarız” diyerek kararlılığını ifade ediyor.

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Eğer bu sürecin sonunda...

- Toplumda bir hakkaniyet duygusu oluşursa.

- Yanlış yapanın gözünün yaşına bakılmadığına inanılırsa.

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- Vurguncudan hesap sorulduğuna emin olunulursa.

- Büyük vurguncudan alınıp küçük yatırımcıya verilirse.

- Türkiye, bu işten vaat edildiği gibi temizlenerek çıkarsa.

- Vurguncular arasında fark gözetilmezse.

Erdoğan, bu krizi kendi lehine çevirebilir.





EN GÜZEL DONDURMA

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı...

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin tüm malvarlığının dondurulması için kurumlara yazı göndermiş.

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En güzel dondurma ne kaymaklıdır ne çileklidir ne de karamellidir.

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En güzel dondurma...

Malvarlığı dondurmasıdır.





DUBAİ NORVEÇ’TE DEĞİL

ARAPLARA dil uzatan tipler, ilk fırsatta soluğu Dubai’de alıyorlar.

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Bakınız: Suriyeli gariban Araplarla başı hoş olmayan Mustafa Sandal’ın eşinin kendini Dubai’ye dar atması.

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Sayın Sandal Ailesi.

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Dubai, Norveç’e bağlı minik bir emirlik değil.

Tepeden tırnağa Arap bir yer.

Evet, biraz janjanlı falan ama son tahlilde Arap.

HA ŞÖYLE

SERMAYE Piyasası Kurulu eski Başkanı İbrahim Ömer Gönül, “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağrıldı dün.

*

“Denetlemeyen, göz yuman, idare eden, ses etmeyen kim varsa üzerine gidilsin” diyorduk.

Nihayet şu alana da el atıldığının göstergesi bu.

DÜNYANIN EN DEMODE İŞİ

MAGAZİN ünlüleri Paris’te.

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Onlara bir tavsiyem var:

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Sakın Eyfel Kulesi’nin önünde poz vermeyin.

Çünkü “dünyanın en demode işleri listesi”nde ilk 10’a girer bu eylem.