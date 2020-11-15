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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Hukukta reform olursa ne olur?

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Hukukta reform olursa ne olur?

15 Kasım 2020

Umut devreye girer.

- Yüzler güler.

- Karamsarlığın yerini iyimserlik alır.

- Daha iyiye doğru yelken açılır.

- Tutuklayarak cezalandırma son bulur.

- Tutuklama istisna olur.

- Yabancı yatırımcıya güven verilir.

- Yabancı yatırımcıdan daha önemlisi: Vatandaşa güven verilir.

- Yatırımın önü açılır.

- İş dünyasının kaygısı diye bir şey kalmaz.

- İdeolojik yargı anlayışı örselenir.

- “Ankara’da hâkimler var” deme fırsatı doğar.

*

“Hukukta reform”, o kadar güzel bir şeydir ki...

Hiçbir şey yapılmasa ve sadece adı fısıldansa bile...

Bir anda bir mutluluk rüzgârı kaplar her tarafı.

*

Son birkaç gün Türkiye’de olan budur, bundan ibarettir.

*

Siz bir de hukukta reformun hayata geçtiğini hayal edin!


TSK’DA ATATÜRK

BİR milletvekili, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a şöyle demiş:

*

“Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Atatürkçü düşünce sistemi zayıfladı”.

Hukukta reform olursa ne olur

*

Bakan Hulusi Akar’ın buna cevabı şöyle olmuş:

*

“TSK’da Atatürkçü düşünce sistemi dün öyleydi, bugün de böyle. Bu insanı çok irrite ediyor. Atatürk’e karşı bir şey söz konusu olamaz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın”.

*

Beyanı esas alan bir tabiatım var.

Niyet okumayı, samimiyet testine tabi tutmayı sevmem.

Hulusi Akar’ın sözlerini memnuniyet verici buldum.


İYİ PARTİ’NİN MUHATABI ÖZDAĞ DEĞİL KABOĞLU’DUR

CHP’li İbrahim Kaboğlu’na soruluyor:

*

“Dört parti bir araya gelerek anayasa çalışması yaptınız mı?”

*

İbrahim Kaboğlu cevap veriyor:

Hukukta reform olursa ne olur

*

“Evet. Bu çalışma yapıldı. 2018’in başında bu partilerin (CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet) daha çok uzman temsilcileri ile yapılan ortak parlamenter rejime yönelik bir yol haritası çalışması yapıldı”.

*

Başta Meral Akşener olmak üzere tüm İYİ Parti yetkililerine sesleniyorum:

*

Ümit Özdağ’dan ziyade muhatabınız CHP milletvekili İbrahim Kaboğlu’dur. “Özdağ yalan söylüyor” demek yerine “Kaboğlu yalan söylüyor” demek durumundasınız. Çünkü Özdağ’ın dayanağı da Kaboğlu... Sizin “yok” dediğinize “var” diyen de Kaboğlu’dur.


AVCI YAPMAZ YOZGATLI AVCI HİÇ YAPMAZ

BİR haber çıktı Yozgat’la ilgili.

Şöyle bir haber:

*

“Nesli tükenen yakalı toy kuşu, Trabzon’da doğaya salındı. Yozgat’ta avcılar tarafından vuruldu”.

*

Yozgat’ta meydana gelen her türden olumsuz gelişmenin üstünde atlayıp hemen bana mesaj olarak yollayanlar çetesi var.

İşte o çetenin üyeleri, bu haberi bana gönderip altına da “Al işte! Senin şehrin!” diye laf soktular.

Hukukta reform olursa ne olur

*

Üç gündür Yozgat’ta aranıyor yakalı toy kuşu... İzi tozu yok! Bulunamıyor! Yani haberin kesin olarak doğru olduğu şu ana kadar kanıtlanmış değil.

*

Ama daha önemlisi... Yozgat Avcılar Derneği Başkanı Metin Ekinci, haberin asılsız olduğunu söyleyip şöyle demiş:

“Avcı bunu yapmaz! Yozgatlı avcı hiç yapmaz!”

*

Aslan hemşerim benim.


AHMET KEKEÇ

KENDİSİYLE polemik yaptığımdan biliyorum... Çok iyi ve sıkı bir polemikçiydi. Kendisiyle çok vakit geçirdiğimden biliyorum... Mizah duygusu keskin ve alaycı biriydi. Öykülerini ve romanlarını okuduğumdan biliyorum... İyi bir edebiyatçıydı. Kendisiyle küslük yaşadığımdan biliyorum... Yokluğuyla bir boşluk bırakırdı. Kendisiyle muhabbetimden biliyorum... Çok delikanlı biriydi. Kendisini uzun yıllar takip ettiğimden biliyorum... Bana hakkı geçmiştir.

Hukukta reform olursa ne olur

*

Allah rahmet eylesin.


NE LÜZUM VAR BÖYLE ŞEYLERE EKREM BAŞKAN

ULUSLARARASI Siyasal İletişimciler Derneği’nin konferansına bir videoyla katılmış Ekrem İmamoğlu.

*

Almış arkasına camili bir İstanbul manzarası... İngilizce bir konuşma yapmış. Baştan sona Türkiye’nin demokratik açıdan eleştirildiği bir konuşma...

*

- İngilizce konuşması mesele oldu. Türkçe konuşsaydı diyenler var.

Hukukta reform olursa ne olur

- İngilizcesi mesele oldu. Berbat diyenler var.

- Sözleri mesele oldu. Siyasal bildiri gibi diyenler var.

- Konuştuğu platform mesele oldu. Türkiye’yi şikâyet ediyor diyenler var.

*

Ne gerek vardı bu türden meseleler çıkarmaya Ekrem Başkan?

Ne gerek vardı kendi taraftarlarının bile yadırgadığı böyle tür bir girişime?

*

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için falan yapıyorsan bunu... Adaylığın yolunun İstanbul’a yapacağın eşsiz ve kalıcı hizmetten geçtiğini kaç kere söyleyeceğiz?

*

Cumhurbaşkanı olmak istiyorsan...

Cumhurbaşkanlığı’na değil İstanbul’a odaklanıp yoğunlaşmalısın.

Başka bir şeye değil.

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Dünyanın Uğur’u... Dünyanın Özlem’i...

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Kasım 2020
Uğur Hoca, tamam.

İyi ama bir de Özlem Hoca var.

*

Birini öne çıkarıp diğerini geri plana atmak hatta yok saymak... Gerçekten çok ayıp, gerçekten utanç verici.

*

“Dünyanın Uğur’u” manşetini atıp “Dünyanın Özlem’i” manşetini akıldan bile geçirmemek... Olacak iş değil.

*

- Uğur Hoca profesörse... Özlem Hoca da profesör.

- Uğur Hoca BioNTech’in sahibiyse... Özlem Hoca da sahibi.

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Ümit Özdağ ile Muharrem İnce arasındaki farklar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Kasım 2020
İkisi de partisinden memnun değil.

İkisi de yaptıkları açıklamalarla olay oluyor. İkisiyle de Tarafsız Bölge’de konuştum. Edindiğim izlenimlere göre aralarında şu türden farklar var:

*

- Özdağ tepeden tırnağa ideolojik. İnce popülaritenin altın çocuğu.



*

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On maddede Kamala Harris’i yazdım: Kurgulasan olmaz

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Kasım 2020
Birinci olarak... Kadın... Oradan zaten kazanıyor.

- İkinci olarak... Babası Jamaikalı. Bu yanıyla hem Güney Amerika’ya selam çakıyor, hem de siyahlara.

*

- Üçüncü olarak... Annesi Hindistanlı. Bu yönüyle koskoca Asya’yı alıyor kanatlarının altına.



*

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Zabıtaya ve polise çağrı: Çekin elinizi gazeteden

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Kasım 2020
Bizim gazetenin dağıtım servisinden fotoğraflar geldi elime...

Samsun’da zabıta ve polis, gazete dağıtıcısı avında.

Öyle bir sarmışlar ki motosikletiyle gazete dağıtan arkadaşımızın etrafını...

Sanırsın terörist avlıyorlar!



*

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Biden gelecek bizim muhalefetin dertleri bitecek mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Kasım 2020
İddia ediyorum: Biden gelince...

Bizim iktidardan daha çok bizim muhalefetin işi zorlaşacak.

*

Örneklerle gidelim:

*

Biden, ABD Başkanı olarak...


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‘Riskli binalarda oturmayın’ diyen çok sayın yetkili

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Kasım 2020
Vatandaşlarımıza “Riskli binalarda oturmayın” diyorsunuz çok sayın yetkili bey.

Tamam... İyi diyorsunuz.

Tamam... Güzel diyorsunuz.

*

Ama çok sayın yetkili bey, bu insanlar, keyifleri öyle istediği için riskli binalarda oturmuyorlar ki!

“Amaaan şimdi taşınma sorunuyla falan kim uğraşacak abi” diyerek riskli binalarda oturmaya devam etmiyorlar bu insanlar.

Yahu kim ister en küçük bir depremde enkaza dönüşecek bir binada çoluk çocuk oturmayı? Yahu kim ister enkaz altında can vereceğini bile bile o binalarda oturmaya devam etmeyi?

Niye anlamıyorsun

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Ah o parmağın tutuluşu

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Kasım 2020
“Ağlamıyoruz, gözümüze toz kaçtı” diye yalan söyletti hepimize.

- “Milli umut” nedir, öğretti hepimize.

*

- “Hayat bir parmağa tutunmaktır” falan diye felsefe yaptırdı hepimize.

*

- “Elif bebeğin bırakamadığı o parmak olmak” isteği aşıladı hepimize.

*

- “Tuttuğun parmak değil kalbimiz oldu ey Elif” dedirtti hepimize.

*

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Ölüm gelince ben hep şöyle yapıyorum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Kasım 2020
Hep en iyi şeylerini hatırlıyorum ölenin.

Kötü şeylerini hiç hatırlamıyorum.

*

Hep hayırla yâd etmeye çalışıyorum.

Hayırsızca yâd etmek istemiyorum.

*

Hep “İyi bilirdik” diye haykırıyorum.

Başka türlü haykırmak içimden gelmiyor.

*

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Biz olduk biz

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Kasım 2020
Elazığ için nasıl yandıysak...

Ne eksik ne fazla...

Aynı öyle yandık İzmir için.

*



Henüz enkaz altında canlarımız varken...

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Geçmiş olsun canım İzmir...

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Ekim 2020
Yıkılan binalar.

Ortaya çıkan enkazlar.

Yükselen deniz.

Çaresizlikler.

Şehirden yükselen dumanlar.

Haykırışlar.

*

Hepsini yüreğimin en derinliklerinde hissettim.

*

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Biz olduk

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Ekim 2020
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle şöyle bir kolaçan ettim etrafı... Manzara-i umumiye şöyleydi:

Herkes mesaj paylaşıyordu coşkuyla...

Atatürk sevgisi yükseliyordu bütün mesajlarda...

Cumhuriyet’in fazilet olduğunda herkes hemfikirdi...

Eşitlik şarkıları dökülüyordu tüm dudaklardan...

Büyük şirketlerin şahane videoları dönüyordu her yerde...

Herkes kendi meşrebince kutluyordu bayramı...

Kayıtsız kalan neredeyse yok gibi bir şeydi...

Aykırılık, çıkıntılık yapan bile kalmamıştı...

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Benim için Cumhuriyet

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Ekim 2020
Demokrasiyle taçlandırıldığında tadından yenmez olandır CUMHURİYET.

Bir yoksulun, devletin en tepesine yönetici olabilmesidir CUMHURİYET.

*

Kastların, sınıfların, eşitsizliklerin çöp sepetine basket yapılmasıdır CUMHURİYET.

Babadan oğula geçen imtiyazlara nanik çekmektir CUMHURİYET.

*

Kandan, soydan, soptan geçen ayrıcalıkları yerlere çalmaktır CUMHURİYET.

*

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Alo! Ben Meral Akşener! Bizim Buğra FETÖ’cü mü?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Ekim 2020
İYİ Partili Ümit Özdağ’ın Tarafsız Bölge’de yaptığı açıklamalara göre...

Olay şöyle cereyan etmiş:

Ümit Özdağ, Meral Akşener’e demiş ki: “Buğra Kavuncu FETÖ’cüdür.”

*

Meral Akşener, Ümit Özdağ’a şu karşılığı vermiş:

“Konuyu araştıracağım.”

*

Bir süre sonra...

Meral Akşener, Ümit Özdağ’a şöyle demiş:

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Oh be! 40 gün sonra korona aşısı geliyor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Ekim 2020
Nihayet! Sonunda! Yaşasın! Yuppi! Heyyo!

 

Kurtuluyoruz koronadan!

40 güne kadar aşı geliyor aşı!

*

Osman Müftüoğlu Hoca’nın Sağlık Bakanı’na dayandırarak bugün Hürriyet’e yazdığı bu bilgi, tarihi bir bilgidir.

*

İlk kez tarih verilmiştir. İlk kez kesin konuşulmuştur. İlk kez altı çizilmiştir. İlk kez “Bu iş bitti” denmiştir.

*

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Nihat Hatipoğlu’ndan ne bekliyorsunuz ki?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Ekim 2020
Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, sokakta gezerken dört genç kızın bira içtiğini görmüş ve hayretler içinde kalmış.

Bunu da ifade etmiş.

*

Ortalık toz duman!

Vay efendim, nasıl olurmuş da Nihat Hatipoğlu, bira içen genç kızları gördüğünde hayretler içinde kalırmış.



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Hak geldi batıl zail oldu

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Ekim 2020
Bu cümle, Kuran-ı Kerim’den bir ayettir.

Ayetin tamamı şöyledir:

*

“De ki... Hak geldi, batıl yıkılıp gitti... Zaten batıl, yıkılmaya mahkûmdur.” (İsra–81)

*


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Ümit Özdağ’a karşı İYİ Parti ne yapmalı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Ekim 2020
Ümit Özdağ ismi, İYİ Parti açısından sıradan bir isim değildir.

Kimdir Ümit Özdağ?

İYİ Parti’nin iki kurucusundan biridir.

İYİ Parti’de genel başkan yardımcılığı yapmıştır.

İYİ Parti’nin var oluşunun temel dayanaklarından biridir.

İYİ Parti’nin milletvekilidir.

İşte tam da bu nedenle...

İYİ Parti

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Ümit Özdağ bombası nasıl patladı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Ekim 2020
Ümit Özdağ programa nasıl çıktı, ortalığı sarsan konuşmasını nasıl yaptı? Program öncesi ve sonrası Tarafsız Bölge stüdyosunda neler yaşandı? Perde arkasını anlatıyorum...

- ÖZDAĞ ARADI: Ümit Özdağ, İYİ Parti içinde yaşanan tartışmalara hiç girmemişti bu zamana kadar. “Partimin iç meselelerini kamuoyu önünde tartışmam” diyerek... Bir sabah beni aradı. Ve şöyle dedi: “Ahmet Bey, ben sizin programınızda İYİ Parti’de yaşananlarla ilgili konuşmak istiyorum.” Hiç düşünmeden cevap verdim: “Tabii ki.”

*

- UZUN HAZIRLIK: Bir hafta sonrası için sözleştik. Yani Ümit Özdağ, programda yapacağı açıklamalara bir hafta boyunca hazırlanmıştı. Bir çıkış yapmaya karar vermişti, sonuçlarını da göze alarak... Üzerine basa basa şunu söyledi: “Programda İYİ Parti ile ilgili her konuyu konuşmak istiyorum.”

*

- BOMBA PATLAYACAK: Program saatine yaklaşık yarım saat kala Ümit Özdağ, CNN Türk’e geldi. Ne diyecekti? Nasıl bir açıklama yapacaktı? O ana kadar bilmiyordum. Selamlaştık. Çay-kahve söyledik. Ve ben, “Ne diyeceksiniz programda? Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?” diye program öncesi sohbeti başlattım. Koray Aydın’dan bahsedeceğini söyledi. “Sadece Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?” diye sordum. Güldü. “Hayır” dedi. Ve ekledi: “Başka şeylerden de söz edeceğim. Bu akşam burada bomba patlayacak.”

*

- AYDIN DEĞİL KAVUNCU: Sohbeti biraz ilerlettiğimizde şunu fark ettim: Ümit Özdağ’ın temel meselesi Koray Aydın’la ilgili değildi. Koray Aydın’ı dar kadrocu motivasyonla hareket etmekle suçluyordu falan ama asıl meselesi İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu idi.

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Bekir Coşkun’un ardından

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Ekim 2020
Yazdığını okutturmak...

Yazıyla haşir neşir olan herkesin en büyük rüyasıdır.

*

Yazdığını okutturmanın ordinaryüsüydü Bekir Coşkun.

*

Yazıyla var olmak...

Var oluşların en zorlusu, en yıpratıcısı, en soylusudur.

*

Yazıyla var olmanın profesörüydü

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