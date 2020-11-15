Hukukta reform olursa ne olur?

İyi ama bir de Özlem Hoca var.
*
Birini öne çıkarıp diğerini geri plana atmak hatta yok saymak... Gerçekten çok ayıp, gerçekten utanç verici.
*
“Dünyanın Uğur’u” manşetini atıp “Dünyanın Özlem’i” manşetini akıldan bile geçirmemek... Olacak iş değil.
*
- Uğur Hoca profesörse... Özlem Hoca da profesör.
- Uğur Hoca BioNTech’in sahibiyse... Özlem Hoca da sahibi.
İkisi de yaptıkları açıklamalarla olay oluyor. İkisiyle de Tarafsız Bölge’de konuştum. Edindiğim izlenimlere göre aralarında şu türden farklar var:
*
- Özdağ tepeden tırnağa ideolojik. İnce popülaritenin altın çocuğu.
*
- İkinci olarak... Babası Jamaikalı. Bu yanıyla hem Güney Amerika’ya selam çakıyor, hem de siyahlara.
*
- Üçüncü olarak... Annesi Hindistanlı. Bu yönüyle koskoca Asya’yı alıyor kanatlarının altına.
*
Samsun’da zabıta ve polis, gazete dağıtıcısı avında.
Öyle bir sarmışlar ki motosikletiyle gazete dağıtan arkadaşımızın etrafını...
Sanırsın terörist avlıyorlar!
*
Bizim iktidardan daha çok bizim muhalefetin işi zorlaşacak.
*
Örneklerle gidelim:
*
Biden, ABD Başkanı olarak...
Tamam... İyi diyorsunuz.
Tamam... Güzel diyorsunuz.
*
Ama çok sayın yetkili bey, bu insanlar, keyifleri öyle istediği için riskli binalarda oturmuyorlar ki!
“Amaaan şimdi taşınma sorunuyla falan kim uğraşacak abi” diyerek riskli binalarda oturmaya devam etmiyorlar bu insanlar.
Yahu kim ister en küçük bir depremde enkaza dönüşecek bir binada çoluk çocuk oturmayı? Yahu kim ister enkaz altında can vereceğini bile bile o binalarda oturmaya devam etmeyi?
Niye anlamıyorsun
- “Milli umut” nedir, öğretti hepimize.
*
- “Hayat bir parmağa tutunmaktır” falan diye felsefe yaptırdı hepimize.
*
- “Elif bebeğin bırakamadığı o parmak olmak” isteği aşıladı hepimize.
*
- “Tuttuğun parmak değil kalbimiz oldu ey Elif” dedirtti hepimize.
*
Kötü şeylerini hiç hatırlamıyorum.
*
Hep hayırla yâd etmeye çalışıyorum.
Hayırsızca yâd etmek istemiyorum.
*
Hep “İyi bilirdik” diye haykırıyorum.
Başka türlü haykırmak içimden gelmiyor.
*
Ne eksik ne fazla...
Aynı öyle yandık İzmir için.
*
Henüz enkaz altında canlarımız varken...
Ortaya çıkan enkazlar.
Yükselen deniz.
Çaresizlikler.
Şehirden yükselen dumanlar.
Haykırışlar.
*
Hepsini yüreğimin en derinliklerinde hissettim.
*
Herkes mesaj paylaşıyordu coşkuyla...
Atatürk sevgisi yükseliyordu bütün mesajlarda...
Cumhuriyet’in fazilet olduğunda herkes hemfikirdi...
Eşitlik şarkıları dökülüyordu tüm dudaklardan...
Büyük şirketlerin şahane videoları dönüyordu her yerde...
Herkes kendi meşrebince kutluyordu bayramı...
Kayıtsız kalan neredeyse yok gibi bir şeydi...
Aykırılık, çıkıntılık yapan bile kalmamıştı...
Bir yoksulun, devletin en tepesine yönetici olabilmesidir CUMHURİYET.
*
Kastların, sınıfların, eşitsizliklerin çöp sepetine basket yapılmasıdır CUMHURİYET.
Babadan oğula geçen imtiyazlara nanik çekmektir CUMHURİYET.
*
Kandan, soydan, soptan geçen ayrıcalıkları yerlere çalmaktır CUMHURİYET.
*
Olay şöyle cereyan etmiş:
Ümit Özdağ, Meral Akşener’e demiş ki: “Buğra Kavuncu FETÖ’cüdür.”
*
Meral Akşener, Ümit Özdağ’a şu karşılığı vermiş:
“Konuyu araştıracağım.”
*
Bir süre sonra...
Meral Akşener, Ümit Özdağ’a şöyle demiş:
Kurtuluyoruz koronadan!
40 güne kadar aşı geliyor aşı!
*
Osman Müftüoğlu Hoca’nın Sağlık Bakanı’na dayandırarak bugün Hürriyet’e yazdığı bu bilgi, tarihi bir bilgidir.
*
İlk kez tarih verilmiştir. İlk kez kesin konuşulmuştur. İlk kez altı çizilmiştir. İlk kez “Bu iş bitti” denmiştir.
*
Bunu da ifade etmiş.
*
Ortalık toz duman!
Vay efendim, nasıl olurmuş da Nihat Hatipoğlu, bira içen genç kızları gördüğünde hayretler içinde kalırmış.
Ayetin tamamı şöyledir:
*
“De ki... Hak geldi, batıl yıkılıp gitti... Zaten batıl, yıkılmaya mahkûmdur.” (İsra–81)
*
Kimdir Ümit Özdağ?
İYİ Parti’nin iki kurucusundan biridir.
İYİ Parti’de genel başkan yardımcılığı yapmıştır.
İYİ Parti’nin var oluşunun temel dayanaklarından biridir.
İYİ Parti’nin milletvekilidir.
İşte tam da bu nedenle...
İYİ Parti
- ÖZDAĞ ARADI: Ümit Özdağ, İYİ Parti içinde yaşanan tartışmalara hiç girmemişti bu zamana kadar. “Partimin iç meselelerini kamuoyu önünde tartışmam” diyerek... Bir sabah beni aradı. Ve şöyle dedi: “Ahmet Bey, ben sizin programınızda İYİ Parti’de yaşananlarla ilgili konuşmak istiyorum.” Hiç düşünmeden cevap verdim: “Tabii ki.”
*
- UZUN HAZIRLIK: Bir hafta sonrası için sözleştik. Yani Ümit Özdağ, programda yapacağı açıklamalara bir hafta boyunca hazırlanmıştı. Bir çıkış yapmaya karar vermişti, sonuçlarını da göze alarak... Üzerine basa basa şunu söyledi: “Programda İYİ Parti ile ilgili her konuyu konuşmak istiyorum.”
*
- BOMBA PATLAYACAK: Program saatine yaklaşık yarım saat kala Ümit Özdağ, CNN Türk’e geldi. Ne diyecekti? Nasıl bir açıklama yapacaktı? O ana kadar bilmiyordum. Selamlaştık. Çay-kahve söyledik. Ve ben, “Ne diyeceksiniz programda? Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?” diye program öncesi sohbeti başlattım. Koray Aydın’dan bahsedeceğini söyledi. “Sadece Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?” diye sordum. Güldü. “Hayır” dedi. Ve ekledi: “Başka şeylerden de söz edeceğim. Bu akşam burada bomba patlayacak.”
*
- AYDIN DEĞİL KAVUNCU: Sohbeti biraz ilerlettiğimizde şunu fark ettim: Ümit Özdağ’ın temel meselesi Koray Aydın’la ilgili değildi. Koray Aydın’ı dar kadrocu motivasyonla hareket etmekle suçluyordu falan ama asıl meselesi İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu idi.
Yazıyla haşir neşir olan herkesin en büyük rüyasıdır.
*
Yazdığını okutturmanın ordinaryüsüydü Bekir Coşkun.
*
Yazıyla var olmak...
Var oluşların en zorlusu, en yıpratıcısı, en soylusudur.
*
Yazıyla var olmanın profesörüydü
Hukukta reform olursa ne olur?
Umut devreye girer.
- Yüzler güler.
- Karamsarlığın yerini iyimserlik alır.
- Daha iyiye doğru yelken açılır.
- Tutuklayarak cezalandırma son bulur.
- Tutuklama istisna olur.
- Yabancı yatırımcıya güven verilir.
- Yabancı yatırımcıdan daha önemlisi: Vatandaşa güven verilir.
- Yatırımın önü açılır.
- İş dünyasının kaygısı diye bir şey kalmaz.
- İdeolojik yargı anlayışı örselenir.
- “Ankara’da hâkimler var” deme fırsatı doğar.
*
“Hukukta reform”, o kadar güzel bir şeydir ki...
Hiçbir şey yapılmasa ve sadece adı fısıldansa bile...
Bir anda bir mutluluk rüzgârı kaplar her tarafı.
*
Son birkaç gün Türkiye’de olan budur, bundan ibarettir.
*
Siz bir de hukukta reformun hayata geçtiğini hayal edin!
TSK’DA ATATÜRK
BİR milletvekili, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a şöyle demiş:
*
“Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Atatürkçü düşünce sistemi zayıfladı”.
*
Bakan Hulusi Akar’ın buna cevabı şöyle olmuş:
*
“TSK’da Atatürkçü düşünce sistemi dün öyleydi, bugün de böyle. Bu insanı çok irrite ediyor. Atatürk’e karşı bir şey söz konusu olamaz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın”.
*
Beyanı esas alan bir tabiatım var.
Niyet okumayı, samimiyet testine tabi tutmayı sevmem.
Hulusi Akar’ın sözlerini memnuniyet verici buldum.
İYİ PARTİ’NİN MUHATABI ÖZDAĞ DEĞİL KABOĞLU’DUR
CHP’li İbrahim Kaboğlu’na soruluyor:
*
“Dört parti bir araya gelerek anayasa çalışması yaptınız mı?”
*
İbrahim Kaboğlu cevap veriyor:
*
“Evet. Bu çalışma yapıldı. 2018’in başında bu partilerin (CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet) daha çok uzman temsilcileri ile yapılan ortak parlamenter rejime yönelik bir yol haritası çalışması yapıldı”.
*
Başta Meral Akşener olmak üzere tüm İYİ Parti yetkililerine sesleniyorum:
*
Ümit Özdağ’dan ziyade muhatabınız CHP milletvekili İbrahim Kaboğlu’dur. “Özdağ yalan söylüyor” demek yerine “Kaboğlu yalan söylüyor” demek durumundasınız. Çünkü Özdağ’ın dayanağı da Kaboğlu... Sizin “yok” dediğinize “var” diyen de Kaboğlu’dur.
AVCI YAPMAZ YOZGATLI AVCI HİÇ YAPMAZ
BİR haber çıktı Yozgat’la ilgili.
Şöyle bir haber:
*
“Nesli tükenen yakalı toy kuşu, Trabzon’da doğaya salındı. Yozgat’ta avcılar tarafından vuruldu”.
*
Yozgat’ta meydana gelen her türden olumsuz gelişmenin üstünde atlayıp hemen bana mesaj olarak yollayanlar çetesi var.
İşte o çetenin üyeleri, bu haberi bana gönderip altına da “Al işte! Senin şehrin!” diye laf soktular.
*
Üç gündür Yozgat’ta aranıyor yakalı toy kuşu... İzi tozu yok! Bulunamıyor! Yani haberin kesin olarak doğru olduğu şu ana kadar kanıtlanmış değil.
*
Ama daha önemlisi... Yozgat Avcılar Derneği Başkanı Metin Ekinci, haberin asılsız olduğunu söyleyip şöyle demiş:
“Avcı bunu yapmaz! Yozgatlı avcı hiç yapmaz!”
*
Aslan hemşerim benim.
AHMET KEKEÇ
KENDİSİYLE polemik yaptığımdan biliyorum... Çok iyi ve sıkı bir polemikçiydi. Kendisiyle çok vakit geçirdiğimden biliyorum... Mizah duygusu keskin ve alaycı biriydi. Öykülerini ve romanlarını okuduğumdan biliyorum... İyi bir edebiyatçıydı. Kendisiyle küslük yaşadığımdan biliyorum... Yokluğuyla bir boşluk bırakırdı. Kendisiyle muhabbetimden biliyorum... Çok delikanlı biriydi. Kendisini uzun yıllar takip ettiğimden biliyorum... Bana hakkı geçmiştir.
*
Allah rahmet eylesin.
NE LÜZUM VAR BÖYLE ŞEYLERE EKREM BAŞKAN
ULUSLARARASI Siyasal İletişimciler Derneği’nin konferansına bir videoyla katılmış Ekrem İmamoğlu.
*
Almış arkasına camili bir İstanbul manzarası... İngilizce bir konuşma yapmış. Baştan sona Türkiye’nin demokratik açıdan eleştirildiği bir konuşma...
*
- İngilizce konuşması mesele oldu. Türkçe konuşsaydı diyenler var.
- İngilizcesi mesele oldu. Berbat diyenler var.
- Sözleri mesele oldu. Siyasal bildiri gibi diyenler var.
- Konuştuğu platform mesele oldu. Türkiye’yi şikâyet ediyor diyenler var.
*
Ne gerek vardı bu türden meseleler çıkarmaya Ekrem Başkan?
Ne gerek vardı kendi taraftarlarının bile yadırgadığı böyle tür bir girişime?
*
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için falan yapıyorsan bunu... Adaylığın yolunun İstanbul’a yapacağın eşsiz ve kalıcı hizmetten geçtiğini kaç kere söyleyeceğiz?
*
Cumhurbaşkanı olmak istiyorsan...
Cumhurbaşkanlığı’na değil İstanbul’a odaklanıp yoğunlaşmalısın.
Başka bir şeye değil.
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