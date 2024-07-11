Hızlı trenlerin pencerelerindeki giydirme reklamlar kalkıyor

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Hızlı tren cephelerindeki giydirme reklam uygulamasına son veriliyor.

Geçen gün yazdım.

Dedim ki:

Tren seyahati demek, etrafı seyre dalmak demektir.

Ancak tren pencerelerini baştan sona saran giydirme reklamlar nedeniyle çok can sıkıcı ve sevimsiz bir durum oluşuyor.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’dan bir açıklama geldi. Müjdeli bir açıklama!

Şöyle diyor açıklamasında Bakan Uraloğlu:

“Manzarasız tren yolculuğu konusundaki yazınızı okudum. Tren yolculuklarını keyifli kılan manzaradır.Size yürekten katılıyorum. Haklısınız değişen manzarayı görmek her yolcumuzun en doğal hakkı...

Bu konuda süreç şu şekilde ilerledi. Bir adet YHT setimizin dış yüzeyinin reklam satışının yapılması adına bir firma ile sözleşme imzalandı. Buna göre trenimizin camlarına yapılan reklam uygulamasında görüntü kaybının en fazla yüzde 20 olacağı belirlendi. İlgili firma tarafından tren üzerine alınan ilk reklamda, görüntü kaybı en fazla yüzde 10 olacak nitelikte baskı malzemesi kullanıldı. Fiili durumla bu örtüşmedi maalesef.

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YHT setimiz üzerindeki reklamın süresi 11 Temmuz 2024’te sona erecek ve ardından bu reklam malzemesi tamamen sökülecek.

Ahmet Bey siz ve sizin gibi tren seyahatlerini tercih eden, bu yolculuklar vesilesiyle yaşamlarına renk ve tat katan tüm vatandaşlarımızın sesine de kulak verdik; bu talepleri değerlendirdik. Bunun sonucunda YHT’lere yapılacak tren üzerine reklam uygulamalarında pencerelere giydirme yapılmaması kararını aldık. Velhasıl huzur ve keyifle raylar üzerinde ilerlerken manzarayı doyasıya seyretmeye devam edebileceksiniz!

Hassasiyetiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalınız...

Abdulkadir URALOĞLU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı”





Uraloğlu’na vatandaşın taleplerine karşı duyarsız kalmadığı için bin teşekkür!

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Yaşasın özgür tren pencereleri!

Bu arada reklam veren firma da duyarlılık gösterdi.

Buzdağı şirketinin yönetim kurulu başkanı Mahmut Kösemusul, sosyal medyada şu paylaşımı yaptı:

“Haklısınız ve teşekkürler Ahmet Hakan.

Tren yolculuklarının keyfini bozduğu tespit edilen reklamlarımızın hemen kaldırılmasını istedim.

Buzdağı Su olarak manzaraların özgür, yolculukların keyifli kalması bizleri daha da mutlu eder.”





Son olarak şunu da söylemeliyim:

Bu konudaki işaret fişeğini atan, konuya dikkat çeken ilk kişi sosyal medyada Müge Yılmaz’dır.