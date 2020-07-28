Hilafet gelse kaç halifemiz olur?

Ve diyelim ki bir halife çıktı Türkiye’den.
Ne olur?
Şunlar olur:
*
- Suudi Arabistan’ın kıtır kıtır gazeteci kestiren meşhur “prensi” var ya... Kesin “Siz de kimsiniz, esas ben halifeyim” diye çıkar ortaya.
- Birleşik Arap Emirlikleri’nin Türkiye’ye düşman kesilen antipatik “emiri” durur mu? O da “Halife benim” diye salınır ortalıkta.
- Sisi var ya Sisi... Onun da biti kanlanır... “Halife olacaksa Mısır’dan olmalı” diye Trump’a koşup “Beni destekle mister presedent” der.
- O kadar ki... Bizi her dönemde destekleyen kadim dostumuz Pakistan’dan bile hilafet makamına talip çıkar.
*
Uzatmaya gerek yok.
*
Velhasıl-ı kelam...
Dünya Müslümanlarının bölünmüşlüğüne çare olarak akla getirilen hilafet kurumu...
Dünya Müslümanlarının daha da bölünüp parçalanmasından başka bir işe yaramaz.
Zevzekliğin lüzumu yok yani.
HALİFELİK SORULARI
- Babadan oğla mı geçecek halifelik?
*
- Eğer böyle olacaksa... Son halifenin torununun torunlarından mı çıkacak halife?
*
- Yoksa seçimle mi gelecek?
*
- Eğer seçimle gelecekse... Kimler aday olabilecek, kimler oy kullanacak? Mısır, Suudi Arabistan falan ahalileri de seçme ve seçilme hakkına sahip olacak mı?
*
- Halife, tüm dünya Müslümanlarının halifesi mi olacak?
*
- İyi ama tüm dünya Müslümanları halifeyi tanımazsa ne olacak?
BRAVO ÖMER ÇELİK
AYASOFYA’nın ibadete açılması kararından sonra, Ayasofya’nın ibadete açılmasından memnun olanları bile ürküten yeni tartışma konuları ortaya atılmaya başlandı.
*
Tüm bu tartışmalara AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik...
- “Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir” diyerek...
- “Bu Cumhuriyet hepimizin ortak çatısıdır” diyerek...
- “Ülkemizin rejimi, büyük tecrübelerden geçerek geleceğe yürümektedir” diyerek...
- “Atatürk’ü rahmetle ve saygıyla yâd ediyoruz” diyerek...
Enfes bir şekilde son noktayı koydu.
*
İşi iyice marjinalleştirmeye çalışanlara karşı aldığı bu kararlı tutumdan dolayı bravo Ömer Çelik’e...
LEŞ, VAROŞ FALAN
JOHNNY Depp, Elon Musk’a...
“Senin cinsel organını keserim” demiş.
*
Elon Musk da Johnny Depp’e...
“Gel lan seninle kafes dövüşü yapalım” diye meydan okumuş.
*
Bizde herhangi iki ünlü böyle şeyler yapsa, ağzımızı buruşturarak...
“Leş” deriz, “varoş” deriz.
Fakat söz konusu Elon Musk ve Johnny Depp olunca aklımıza bile gelmiyor “leş” ve “varoş” sözcükleri.
TUNCAY ÖZKAN HAHAHAHA!
TUNCAY Özkan, sırf CHP kurultayında çizik yememek için CNN Türk’e boykot atraksiyonuna imza atmıştı.
*
Ve CNN Türk’e boykot atraksiyonu, Tuncay Özkan’ı çizik yemekten kurtaramadı.
Ve Tuncay Özkan seçilemedi.
*
Nasıl üzüldüm ama...
Hahahahahaha!
CHP YÖNETİMİNE SEÇİLEN BAŞÖRTÜLÜ
ESAS şaşıracağımız şey...
CHP’nin başörtülü bir yöneticisi olması değildir.
*
Esas şaşıracağımız şey...
CHP’nin bugüne kadar ilk kez başörtülü bir yöneticisinin olmasıdır.
ATATÜRK VE MİLLET
ELİMDE bir veri yok ama gözlemlediğim kadarıyla...
*
- Bu milletin büyük bölümü Atatürk’le uğraşılmasından hoşlanmıyor.
*
- Bu milletin büyük bölümü Atatürk’ün sürekli tartışma konusu yapılmasını istemiyor.
*
- Bu milletin büyük bölümü Atatürk’ün hakkını teslim ediyor.
*
- Bu milletin büyük bölümü Atatürk’e en azından asgari saygının gösterilmesini istiyor.
*
- Bu milletin büyük bölümü Atatürk’e çirkin biçimde dil uzatılmasından rahatsızlık duyuyor.
*
- Bu milletin büyük bölümü Atatürk’ü aklında ve kalbinde en doğru yerde tutuyor.
BU TEVFİK DİKER O TEVFİK DİKER’MİŞ
TEVFİK Diker diye biri elinde kılıçla Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş’ı düelloya davet etmiş.
“Ayasofya’nın önünde bekliyorum, gel” demiş Diker.
*
“Eski milletvekili, emekli albay” diye tanıtmışlar Tevfik Diker’i...
Önce tanıyamadım, sonra hatırladım.
Saçlarına bayağı kır düşmüş, bir hayli yaşlanmış ama gayet formda görünüyor. Bir çaptan düşme söz konusu değil yani.
*
Bu Tevfik Diker, 90’lı yıllarda önce hızlı bir DYP’liydi, ANAP Lideri Mesut Yılmaz’la ilgili “Mesudin hapları” falan diye dalga geçen kampanyalar yaptı.
Sonra küt diye Mesut Yılmaz’ın partisi ANAP’a geçmişti.
Eski Türkiye’nin bayağı renkli bir karakteriydi.
Geç dönem Kasım Gülek gibi bir adamdı.
*
Bir dikkat çekme ustası olan Tevfik Diker, bulduğu ilk fırsatta elinde kılıcıyla ve düello davetiyle öyle bir dikkat çekti ki...
İster istemez şöyle dedim:
Yaş alınsa da huy değişmiyor.
Hilafet gelse kaç halifemiz olur?
Diyelim ki hilafeti getirdik.
Ve diyelim ki bir halife çıktı Türkiye’den.
Ne olur?
Şunlar olur:
*
- Suudi Arabistan’ın kıtır kıtır gazeteci kestiren meşhur “prensi” var ya... Kesin “Siz de kimsiniz, esas ben halifeyim” diye çıkar ortaya.
- Birleşik Arap Emirlikleri’nin Türkiye’ye düşman kesilen antipatik “emiri” durur mu? O da “Halife benim” diye salınır ortalıkta.
- Sisi var ya Sisi... Onun da biti kanlanır... “Halife olacaksa Mısır’dan olmalı” diye Trump’a koşup “Beni destekle mister presedent” der.
- O kadar ki... Bizi her dönemde destekleyen kadim dostumuz Pakistan’dan bile hilafet makamına talip çıkar.
*
Uzatmaya gerek yok.
*
Velhasıl-ı kelam...
Dünya Müslümanlarının bölünmüşlüğüne çare olarak akla getirilen hilafet kurumu...
Dünya Müslümanlarının daha da bölünüp parçalanmasından başka bir işe yaramaz.
Zevzekliğin lüzumu yok yani.
HALİFELİK SORULARI
- Babadan oğla mı geçecek halifelik?
*
- Eğer böyle olacaksa... Son halifenin torununun torunlarından mı çıkacak halife?
*
- Yoksa seçimle mi gelecek?
*
- Eğer seçimle gelecekse... Kimler aday olabilecek, kimler oy kullanacak? Mısır, Suudi Arabistan falan ahalileri de seçme ve seçilme hakkına sahip olacak mı?
*
- Halife, tüm dünya Müslümanlarının halifesi mi olacak?
*
- İyi ama tüm dünya Müslümanları halifeyi tanımazsa ne olacak?
BRAVO ÖMER ÇELİK
AYASOFYA’nın ibadete açılması kararından sonra, Ayasofya’nın ibadete açılmasından memnun olanları bile ürküten yeni tartışma konuları ortaya atılmaya başlandı.
*
Tüm bu tartışmalara AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik...
- “Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir” diyerek...
- “Bu Cumhuriyet hepimizin ortak çatısıdır” diyerek...
- “Ülkemizin rejimi, büyük tecrübelerden geçerek geleceğe yürümektedir” diyerek...
- “Atatürk’ü rahmetle ve saygıyla yâd ediyoruz” diyerek...
Enfes bir şekilde son noktayı koydu.
*
İşi iyice marjinalleştirmeye çalışanlara karşı aldığı bu kararlı tutumdan dolayı bravo Ömer Çelik’e...
LEŞ, VAROŞ FALAN
JOHNNY Depp, Elon Musk’a...
“Senin cinsel organını keserim” demiş.
*
Elon Musk da Johnny Depp’e...
“Gel lan seninle kafes dövüşü yapalım” diye meydan okumuş.
*
Bizde herhangi iki ünlü böyle şeyler yapsa, ağzımızı buruşturarak...
“Leş” deriz, “varoş” deriz.
Fakat söz konusu Elon Musk ve Johnny Depp olunca aklımıza bile gelmiyor “leş” ve “varoş” sözcükleri.
TUNCAY ÖZKAN HAHAHAHA!
TUNCAY Özkan, sırf CHP kurultayında çizik yememek için CNN Türk’e boykot atraksiyonuna imza atmıştı.
*
Ve CNN Türk’e boykot atraksiyonu, Tuncay Özkan’ı çizik yemekten kurtaramadı.
Ve Tuncay Özkan seçilemedi.
*
Nasıl üzüldüm ama...
Hahahahahaha!
CHP YÖNETİMİNE SEÇİLEN BAŞÖRTÜLÜ
ESAS şaşıracağımız şey...
CHP’nin başörtülü bir yöneticisi olması değildir.
*
Esas şaşıracağımız şey...
CHP’nin bugüne kadar ilk kez başörtülü bir yöneticisinin olmasıdır.
ATATÜRK VE MİLLET
ELİMDE bir veri yok ama gözlemlediğim kadarıyla...
*
- Bu milletin büyük bölümü Atatürk’le uğraşılmasından hoşlanmıyor.
*
- Bu milletin büyük bölümü Atatürk’ün sürekli tartışma konusu yapılmasını istemiyor.
*
- Bu milletin büyük bölümü Atatürk’ün hakkını teslim ediyor.
*
- Bu milletin büyük bölümü Atatürk’e en azından asgari saygının gösterilmesini istiyor.
*
- Bu milletin büyük bölümü Atatürk’e çirkin biçimde dil uzatılmasından rahatsızlık duyuyor.
*
- Bu milletin büyük bölümü Atatürk’ü aklında ve kalbinde en doğru yerde tutuyor.
BU TEVFİK DİKER O TEVFİK DİKER’MİŞ
TEVFİK Diker diye biri elinde kılıçla Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş’ı düelloya davet etmiş.
“Ayasofya’nın önünde bekliyorum, gel” demiş Diker.
*
“Eski milletvekili, emekli albay” diye tanıtmışlar Tevfik Diker’i...
Önce tanıyamadım, sonra hatırladım.
Saçlarına bayağı kır düşmüş, bir hayli yaşlanmış ama gayet formda görünüyor. Bir çaptan düşme söz konusu değil yani.
*
Bu Tevfik Diker, 90’lı yıllarda önce hızlı bir DYP’liydi, ANAP Lideri Mesut Yılmaz’la ilgili “Mesudin hapları” falan diye dalga geçen kampanyalar yaptı.
Sonra küt diye Mesut Yılmaz’ın partisi ANAP’a geçmişti.
Eski Türkiye’nin bayağı renkli bir karakteriydi.
Geç dönem Kasım Gülek gibi bir adamdı.
*
Bir dikkat çekme ustası olan Tevfik Diker, bulduğu ilk fırsatta elinde kılıcıyla ve düello davetiyle öyle bir dikkat çekti ki...
İster istemez şöyle dedim:
Yaş alınsa da huy değişmiyor.