Hiçbir İmamoğlu eleştirisi bunun önüne geçemez

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Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

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“Davalar açılır. Benim hakkımda da açılan dünya kadar dava var. Büyük bir ihtimalle bu konuşmamdan dolayı da açılacak. Davalardan korkmam. Çünkü verilmeyecek hesabımız yoktur. Alnımız açıktır. Boğazımızdan aşağı haram lokma inmemiştir.”

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Son dönemde yapılan en ağır, en sert, en vurucu, en kıyıcı Ekrem İmamoğlu eleştirilerinin hepsini topla...

Kılıçdaroğlu’nun şu yaptığının kıyısından bile geçemez.

MANSUR YAVAŞ’IN SÖYLEYEMEDİĞİ ŞEYLER

“CHP seçmeni zaten çantada keklik. Ben bunun üstüne geniş sağ seçmenden de oy alabiliyorum. Cumhurbaşkanı adayı, mutlaka ben olmalıyım” diye düşünüyor.

*

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Ama bunu asla açıkça ifade etmiyor.

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Ekrem İmamoğlu’na göre şansının daha yüksek olduğunu düşünüyor. Önseçimin kendisinin önünü kesmek, İmamoğlu’nun önünü açmak için bulunmuş bir formül olduğunu düşünüyor.

*

Ama bunu asla açıkça ifade etmiyor.

*

Ekrem İmamoğlu’nun yargıyla önünün kesileceğini düşünüyor. Böyle bir durumda kendisinin “yedek aday” olarak gündeme geleceğine inanıyor. “Yedek aday” olarak ortaya çıkmanın dezavantaj olduğunu düşünüyor.

*

Ama bunu asla açıkça ifade etmiyor.

*

Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifak kurarak İmamoğlu’nu yenmek istiyor. Küçük sağ partilerin katkısıyla İmamoğlu’nu yenmek istiyor. Adaylık işini zamana yayarak İmamoğlu’nu yenmek istiyor.

*

Ama bunu asla açıkça ifade etmiyor.





NEDEN İZİN VERİLMİYOR

CHP, Filistin yanlısı bir gösteri yapacakmış.

“Nehirden Denize Özgür Filistin” isimli bir gösteri.

*

“Nehirden denize” şahane bir slogan.

Filistin için sesin çıkması mükemmel bir iş.

Galata Köprüsü iyi fikir.

*

Valilik neden böyle bir gösteriye izin vermiyor, anlamış değilim.

AYNA KIRMAK MOTORCU EZMEK FALAN

İzlediğim videonun etkisinden çıkamıyorum bir türlü.

Şöyle bir video:

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Motorcu bir kurye, kendisine yol vermeyen aracın aynasını kırıyor.

Bunun üzerine aracın şoförü, arabasını motorcu kuryenin üzerine ölümüne sürüyor.

Sonra da ortalık fena halde karışıyor.

*

Trafikteyken şunu asla unutmayın:

Bu ülkenin trafiğinde ayna kıranlar ile motorcu ezmeye kalkışanların arasında seyrediyorsunuz. Aman dikkatli olun. Aman ağzınızın tadı kaçmasın.

OLAYI 60’A KADAR GETİRDİ

T24, Ertuğrul Özkök’ün yazısından şöyle bir başlık çıkarmış:

“Bugün en iyi sevişen kadınlar, 45-60 yaş arası X kuşağıdır.”

Özkök, 90 yaşına geldiğinde 45-60 yaş arasını sanırım 60-70 arasına çıkaracak.

*

İlahi Özkök.

İnsan bu kadar mı kendi kendinin parodisine dönüşür?

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DİLAN POLAT DÖNGÜSÜ

Dilan Polat ve Engin Polat’ın en son Anıtkabir fotoğrafını görünce...

“Bu iş artık bir kısır döngüye doğru gidiyor” dedim.

Şöyle bir döngü:

*

Engin bana uçak al. / Engin bizi hapse atıyorlar. / Engin beni umreye götür. / Engin Anıtkabir’e gidelim. / Engin bana uçak al. / Engin bizi hapse atıyorlar. / Engin beni umreye götür. / Engin Anıtkabir’e gidelim...

HASTALIK ÜZERİNDEN EDEPSİZLİKLER

Ölüm gelince...

Her şey biter. Bütün eleştiriler ortadan kalkar. Ceketler iliklenir. Ayağa kalkılır.

*

Hastalık gelince...

Şifa dilekleri iletilir. Geçmiş olsun temennileri dile getirilir. Üstünde tepinmek akla gelmez.

*

Bu iki konudaki insanlık ölçülerini kaybetti bu toplum.

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Siyasi tarafgirliğin insanlıktan çıkardığı reziller kapladı her tarafı.

Aşağılık alaycılıklarını ne ölüm kesiyor ne de hastalık.

Sorsan hepsi iyi insan, sorsan hepsi acayip medeni falan.

TÜRK İŞİ ÇİZGİ SİNEMA: ZATONYA

Çizgi sinemacılarımızın atılımlarını duyurmayı çok seviyorum. Bu alandaki atılımları desteklemeyi kendime borç biliyorum.

İşte bakın: Şimdi de üç boyutlu Türk işi bir çizgi sinema geliyor sinema salonlarımıza.

*

Daha önce çizgi dizi olarak yayınlanan Zatonya, şimdi de sinema filmi oldu. Nedir Zatonya? Mucit Sırrı Usta’nın süper komik maceraları.

Bir zamanların Kadir Çöpdemir’i var ya... İşte o da filmin seslendirme ekibinde.

“Zatonya - Yeni Dünya” adlı film, 14 Şubat’ta sinemalarda.

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MİNİK BİR MAGAZİN SÖRFÜ

- HADİSE: Melike Şahin’e çok entrikalı bakıyor. Hadise’ye dikkat et Melike Şahin.

- TUĞÇE TAYFUR: Bu gidişle Ferdi Tayfur’un malvarlığına kayyum atanmasını sağlayacak.

- WANDA NARA: Ben artık bu şahsın adının ve fotoğrafının yer aldığı haberleri anında geçiyorum.