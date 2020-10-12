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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Hiç utanmadan üstleniyorlar

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Hiç utanmadan üstleniyorlar

12 Ekim 2020

Yangınlar çıktı.

- Börtü böcek, kurt kuş yandı.

- Ağaçlar kavruldu, yeşiller gri oldu.

- Doğayı simsiyah bir duman kapladı.

- Evler, ocaklar söndü.

*

“Ateşin Çocukları” adlı PKK’nın alçaklar sürüsü...

Hiç utanmadan üstleniyorlar

İşte bunu sahiplendi, sahiplenebildi.

*

Tepiniyorlar bunun üstünde.

- “Biz yaktık” diyorlar.

- “Ateş ne güzel” diyorlar.

- “Yaktık, yine yakacağız” diyorlar.

Eğleniyorlar yahu eğleniyorlar.

*

Normalde yapsan bile...

Utanır, sıkılır “Ben yapmadım abi” falan diye yan çizersin.

*

Bakıyorsun:

Bunlar gururla sahipleniyorlar.

*

Yangınları bunların çıkardıklarına dair somut bir sonuç, henüz tam olarak ortaya çıkmadı.

Konu, henüz tam bir netliğe kavuşmuş değil.

Polis, savcılık soruşturması sürüyor.

Oralardan çıkacak sonuçlarla konu bir netlik kazanacak.

*

Ama net olan bir şey var:

*

Dökülen gözyaşlarının üzerine kahkaha savurdukları, börtü böceğin yok oluşundan büyük bir zevk çıkardıkları, yeşilin yerini alan griyi alkışlarla karşıladıkları, alçaklığı bir marifet gibi algıladıkları...

Çok net!

*

Bu konuda en küçük bir kuşku yok.

Açın bakın adamların sosyal medya hesaplarına...

Hiç utanmadan üstleniyorlar

Kül olmuş tavşanların karşısında göbek atıyorlar.

*

Yaktılar mı, yakmadılar mı?

Henüz bilmiyorum.

Ama bildiğim bir şey var:

*

Yapılan alçaklıktan gurur çıkaran bir karakter bozukluğu var karşımızda.


BU KONU HALK OYUNA SUNULAMAZ MIYDI?

İSTANBUL’da yol kenarlarında yeşile dayalı peyzajlar yer alıyordu.

Şahsen benim hoşuma gidiyordu o peyzaj çalışmaları.

*

Belediye yönetimi, bu peyzaj çalışmalarını yüksek maliyetli bularak terk etmeye karar verdi.

Hatta dün itibarıyla peyzajlar sökülmeye başladı.

Hiç utanmadan üstleniyorlar

*

Peki yerine ne gelecek?

Yapılan açıklamalara göre...

Gri duvarlar, sanatçıların tuvaline dönüştürülecekmiş ve çeşitli çizimler yer alacakmış.

Bunun bir örneğini de yayınlamışlar.

Baktım:

Bir tür grafiti gibi bir şey!

*

Şahsen peyzaj yerine getirilmek isteneni hiç beğenmedim.

İstanbul’un kimliğine, ruhuna, kişiliğine hiç uygun değil.

Bu tür duvar boyamaları, daha çok ruhsuz şehirlere ruh katmak için yapılan çalışmalar.

İstanbul gibi kadim bir şehrin böyle bir şeye ihtiyacı yok ki.

*

Bunlar benim şahsi fikirlerim.

İstanbul halkı ne der, ne düşünür, nasıl bir yaklaşım sergiler?

Bilmiyorum.

*

Keşke belediye yönetimi, bu konuyu halk oyuna sunsaydı...

Ve kararı ondan sonra verseydi.

*

Ama artık her türlü mevzuya öyle partizanca yaklaşıyoruz ki...

Böyle bir halk oylamasından doğru dürüst bir netice çıkar mı emin değilim.

*

Çünkü şunu adım gibi biliyorum:

*

- Eski peyzajdan çok hoşlanan hükümet muhalifleri, halk oylamasında peyzaj karşıtı tutum alacaklardır.

*

- Getirilmek istenen duvar resimlerini pek seven hükümet taraftarları, peyzaj yanlısı tutum alacaklardır.

*

Bana “Türkiye’nin en önemli sorunu nedir? Beş maddelik bir liste yapar mısın?” deseler...

Listenin en başına işte bu aşırı partizanlık meselesini koyarım.


BEN DE ‘SAVAŞA HAYIR’ BİLDİRİSİ HAZIRLADIM

ÇOK sayıda yazar, şair, akademisyenin de aralarında bulunduğu bir grup yurttaş, bir bildiri yayınlamış.

Savaşa, nefrete, düşmanlığa hayır. Barışa evet” başlıklı bildiriyi açtım okudum.

*

Bildiride şu iki noktanın altı çiziliyor:

- BİR: Savaş iyi bir şey değil.

- İKİ: Karabağ’daki çatışmalar durmalı.

Başka?

Pek bir şey demiyorlar.

Çok şey diyorlar demesine ama...

Barışın nasıl sağlanacağına dair bir şey demiyorlar.

*

Bunun üzerine...

Ben de bir “Savaşa hayır, barışa evet” bildirisi hazırlamaya karar verdim.

*

Çok kısa, çok basit, lafı hiç uzatmayan bir bildiri benimki.

Şöyle bir bildiri:

*

“Savaş kötüdür.

Barış iyidir.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaş hemen bitmelidir.

Barış hemen gelmelidir.

Bunun için atılması gereken minnacık bir adım vardır:

Ermenistan, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmelidir.”

*

Hiç zorlanmadım bu bildiriyi hazırlarken.

Çünkü...

Hakkaniyetli bir barış bildirisi hazırlamak, öyle marifet isteyen bir iş değildir.

Bunun için eli vicdana koymak yeter de artar bile.

*

Elini vicdanına koyan her dünya vatandaşı, benim yazdığım türde bir bildiriyi hemencecik yazar.

Hatta benden daha iyi yazar.

*

Yani demem o ki...

Bu işin şairlikle, yazarlıkla, akademisyenlikle falan bir ilgisi yoktur.

Bu işin vicdanlı ve adil olmakla ilgisi vardır.

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Bozulur bu ateşkes

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Ekim 2020
Dikkatinizi çekti mi?

Şu ana kadar...

Şu koca yeryüzünde...

Bir tek kişi bile...

“Ermenistan haklıdır” demedi, diyemedi.

Putin’i, Macron’u, Trump’ı...

Hatta ve hatta Paşinyan’ı bile...

Böyle bir şey demedi, diyemedi.

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Uyan da bak ey Denktaş başımıza gelen şu işe!

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Ekim 2020
Rauf Denktaş, bizim açımızdan şu iki şeyi temsil ediyordu:

- BİR: Statükoculuğu...

- İKİ: Çözümü çözümsüzlükte aramayı...



*

Şimdi Rauf Denktaş’ın koltuğunda

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Azerbaycan’dan üç kadın portresi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Ekim 2020
Tarafsız Bölge’de üç Azerbaycan kadınını tanıdım.

Biri sanatçı... Biri bürokrat... Biri siyasetçi...

Üçüne de hayran kaldım.

*

Üçü de bilinçli... Üçü de yürekli... Üçü de kararlı... Üçü de dikkatli... Üçü de ölçülü... Üçü de konuya fazlasıyla hâkim... Üçü de dünyaya açık... Üçü de müthiş hatip... Üçü de çok iyi yetişmiş...

*

Tek tek tanıtmak isterim bu üç Azerbaycan kadınını:

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Ayıptır ayıp

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Ekim 2020
Bir sosyal medya hesabı var.

Palavracı bir hesap. Her tarafından pislik akıyor. Küfürler, hakaretler, kabalıklar, çirkinlikler falan.

*

Bu hesabın işi gücü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’la ilgili yalanlar uydurmak.



“Ali Erbaş şöyle dedi”

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300 cihatçı palavrası 300 Spartalı’dan esinlenme mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Ekim 2020
Azerbaycan’a 300 cihatçı gitmiş.

 

Batı basını bunu yazıyor. Macron bunu söylüyor. İçimizden bazıları da buna sarılıyor.

*

“300 cihatçı gitti... Türkiye gönderdi...” deyip duruyorlar.



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Hasta sayısı vaka sayısı meselesine dair

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Ekim 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarını dikkatle dinledim.

Bakan Fahrettin Koca...

Semptom göstermeyenlerin hasta sayılmayacağını, bu nedenle 28 Temmuz’dan beri günlük veri tablosunda yer almadıklarını söylüyor.

*

Semptom göstermeyenleri “hasta” saymamak mümkün.

Çünkü semptom göstermeyenler hem sağlık sistemimize yük olmuyorlar, hem de gerçekten “hasta” özelliği taşımıyorlar.

Buraya kadar sorun yok.

*

Sorun şurada:

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İslam cumhuriyeti değil kolpacılık cumhuriyeti

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Ekim 2020
Ermenistan...

- Haksız.

- İşgalci.

- Saldırgan.

*

Azerbaycan ise...

- Haklı.

- İşgale uğramış.

- Saldırıya cevap veriyor.

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‘Orada ne işimiz var’ sorusunun cevapları

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Eylül 2020
Azerbaycan’da şöyle bir işimiz var:

 

Aynı dili konuştuğumuz kardeşlerimizin topraklarına bir saldırı düzenlendi. Kardeşlerimiz vatan savunmasında. Bizim de onların yanında olmak gibi bir insanlık görevimiz var. İşimiz budur.



*

Libya’da şöyle bir işimiz var:

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Mazlum Azerbaycan’ın yanındayım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Eylül 2020
Bir Azerbaycan duyarlılığım yoktu benim eskiden.

 

Bakü’ye son gittiğimde oluştu bu duyarlılık bende.

Dükkânlarında alışveriş yaptım, sokaklarında dolaştım, insanlarıyla konuştum, havasını kokladım.

*

Ve şunu fark ettim:


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İki adam ve yapılması gereken iki şey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Eylül 2020
Birinci adam... Dar paçalı maganda

ÜSTÜ açık arabasını yol kenarına çekmiş. Arabanın önüne oturmuş. Mehter Marşı’nı açmış. Silahı ateşliyor. Silah ateşlenirken de arabada bayrak beliriyor.



*

Bu dar paça pantolonlu magandayla ilgili yapılabilecek iki şey var:

*

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Kobani gözaltıları ve iki soru işareti

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Eylül 2020
Kobani olayları dediğimiz olaylarda...

- 37 kişi öldü.

- 761 kişi yaralandı.

- 131 sokak olayı yaşandı.

- 197 okul yakıldı.

- 269 kamu binası tahrip edildi.

- 731 ev ve işyeri yağmalandı.

- 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.

*

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Hasımları gülüyor dostları çıldırıyor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Eylül 2020
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir süre öncesine kadar...

Hasımlarını çıldırtır, dostlarını ise güldürürdü.

*

Fakat bir süredir, hatta uzunca bir süredir tam tersini yapıyor.

Hasımlarını güldürüyor, dostlarını ise çıldırtıyor.

Sadece son birkaç günden üç örnek vereceğim:

*

ÖRNEK BİR:

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Her oyuna yeni iskambil destesi kahvehaneleri üç günde iflasa sürükler

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Eylül 2020
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi yönetenlerin salgınla mücadele edemediklerini söyledi.

 

Bu başarısızlığı da bir örnekle açıkladı.

Söylediği kelimesi kelimesine aynen şuydu:

*



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Bu tartışmalardan artık bıkmadık mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Eylül 2020
Kemalizm tartışması

Eskiden bir anlamı vardı bu tartışmayı yapmanın.

Çünkü ülkeyi yönetenler, Kemalizm adı altında kafalarına göre dayatmalar yapıyorlardı.

Ama artık kalmadı böyle bir şey.

Buna rağmen ne diye Kemalizm tartışması çıkarılıyor ikide bir?

Görmüyor musunuz?

Milletin canı sıkılıyor bu köhnemiş, miadı dolmuş tartışmadan. Bu denli bayat bir tartışma, nasıl oluyor da bu kadar heyecanla yapılabiliyor?

Yoksa dert Kemalizm falan değil de dikkat çekmek mi?

*

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Savcılar Cübbeli’yi ifadeye çağırmalıdır

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Eylül 2020
Cübbeli Ahmet, bizim Tarafsız Bölge’de şöyle demişti:

 

“Türkiye’de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı mompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Birisi ‘Şeyhim’ diye cihat ilan edecek, öbürü ‘Mehdiyim’ diyecek. Birbirini öldürür bu Müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. Mutlaka kontrol edilmesi lazım.”

*

Şimdi de Saygı Öztürk’e konuşmuş Cübbeli ve sözlerinin arkasında olduğunu söylemiş.

*

- Savcıların harekete geçmesi lazım, bir.

- Cübbeli’ye “Ver bakalım elindeki bilgileri” denmesi lazım, iki.

- Bunun burada bırakılmaması lazım,

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Halil Sezai’ler, Emrah Serbes’ler falan...

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Eylül 2020
Halil Sezai’ler, Emrah Serbes’ler, Ozan Güven’ler, Sermiyan Midyat’lar falan...

Hepsi aynı familyanın mensupları.

*

Nedir bu familyanın özellikleri?

Sayalım:

*

- Yaptıklarının yanlış olduğunu ifade ederken bile kuyruğu dik tutarlar.

*

- Yaptıkları düpedüz magandalıktır ama magandalıklarını bile şık bir pakete sarıp satarlar.

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