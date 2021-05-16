Hiç kimse istemiyor Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını

“Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti”.
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Anket yapılmış. Yapılan ankette “Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?” diye sorulmuş. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı, Erdoğan diyenlerin oranını geçmiş.
Haberin özeti bu.
Bir coşkusu olmalı.
Bir törenselliği olmalı.
Bir yemeği olmalı, bir hediyesi olmalı.
Bir rüzgârı olmalı.
Bir sembolü olmalı, bir oyuncağı olmalı.
Bir havası olmalı sokaklara yansıyan.
Bir geleneği olmalı hafiften modernleştirilmiş.
Bir anısı olmalı “nerede o eski bayramlar” cümlesinin dışında.
“2018 seçiminde Abdullah Gül, muhalefetin ortak adayı olsaydı kazanırdı.”
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Hahahaha!
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Tam bir sallama bu.
Hem de bayağı bir dayanaksız sallama.
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Bayrakçı’nın sıraladığı üç muhalefet partisi şunlar:
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- BİRİNCİ PARTİ: Pandemi partisi.
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- İKİNCİ PARTİ: Metal yorgunluk partisi.
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- ÜÇÜNCÜ PARTİ: Genç seçmen partisi.
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Sürekli güncelleyerek...
Baktı, olmuyor.
Vazgeçti tarih vermekten.
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Baktım, CHP Sözcüsü Faik Öztrak da benzer bir yaklaşım sergilemiş.
Çünkü felaket tellallığı yapıyormuş.
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Sanki ortada felaket yok, hayat güllük gülistanlıkmış da her şey Mehmet Ceyhan Hoca’nın uydurmasındanmış gibi bir yaklaşım.
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Bu ancak ve ancak ansiklopedilerde “saçmalık” maddesine karşılık olabilir.
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- Yoğun bakımlarda yaşam savaşı verilirken...
“Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız.”
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Bu cümle, çok tepki aldı.
Benim de kulağımı tırmaladı.
Bakan Çavuşoğlu’nu aradım.
Berlin’deymiş.
Alman Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yapmış.
Şöyle bir macera:
Vatandaşın biri, CİMER’e şikâyet ediyor.
Oradan rutin bir işlemle Cumhuriyet Savcılığı’na gidiyor.
Savcılık, İçişleri Bakanlığı’na gönderiyor.
Bakanlık, rutin incelemeye alıyor.
Müfettişler, İmamoğlu’nun savunmasını alıyor.
Falan...
“ÇÖP TOPLADIM, İSRAFI GÖRDÜM”
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Nereden çıktı bu manşet?
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Anlatayım:
*
Hürriyet Ekonomi Servisi’nden arkadaşımız Emre Eser, her hafta “İşin Peşinde” diye bir köşe hazırlıyor.
Emre
Balat’ta imamlık yapan Emin Kır Hocamızın öyküsünü...
*
Emin Kır Hoca’nın serüveni, tayini Eyüpsultan’ın Balat semtindeki Hazreti Kaab Camisi’ne çıkınca başlamış.
Yıl: 2006.
“İslam’ı öyle bir yaşa ki... Seni öldürmeye gelen sende dirilsin”.
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Ayasofya’nın eski imamı, sosyal medyada İslam davasını öyle savunuyor ki...
Sosyal medyada onu madara etmek isteyenler, onun artık gitgide çirkinleşen polemikçi üslubu nedeniyle bırakın onda dirilmeyi...
Ona bakıp İslam’dan uzaklaşıyorlar.
*
“Seni öldürmeye gelen sende dirilsin” yaklaşımı nerede?
Trafik yoğun. Otobüslere ek sefer konmuş.
Bunun nedenini anlamaya çalıştık arkadaşlarla.
Ve şöyle bir izah getirdik kendi kendimize:
*
Türkiye genelinde 16 milyon kişi, kapanmadan muaf.
Kim bu muaf tutulanlar?
Çeşitli sektörlerde çalışanlar... Sağlıkçılar... Güvenlikçiler... Adliye çalışanları... Kamu çalışanları... Özel sektör çalışanları...
“Eyvah! Perişan olduk! Şimdi virüs kıyılara ve Anadolu’ya yayılacak.”
*
Göç yanlısı cevap verdi:
*
“Ne alakası var? Arabasına atlayıp dağa, bağa, yazlığa gittiler. Bu yolculukla virüs nasıl yayılsın?”
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Göç karşıtı sinirlenerek atağa geçti:
*
BİR: Alkol, bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor. Doğrudur.
*
İKİ: Dünya Sağlık Örgütü, korona açısından alkolden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Doğrudur.
*
ÜÇ: Dünyanın birçok ülkesinde karantina süreçlerinde alkol satışına aşırı sınırlandırmalar getiriliyor. Doğrudur.
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Ama bütün bu doğrular, alkol satışlarının tüm yurtta 17 gün süreyle yasaklanmasını haklı çıkarmıyor.
*
Açtım, baktım.
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Açıklamanın sonuna gelince...
Birden irkildim.
Şöyle diyordu Biden:
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“Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini nasıl tecrit edeceğimizle ilgilenmek bizim için önemli bir iş olacak. Özellikle Doğu Akdeniz’deki petrol faaliyetleri... Ve birçok farklı şey.”
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Manzara-i umumiye aşağı yukarı şöyle:
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Fazıl Say ile AK Parti Bağcılar İlçe Teşkilatı...
Aynı duyguda birleşmiş durumda.
“PKK’nın terörist olduğunu söyleyin”.
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- Hık derler.
- Mık derler.
- Öyle derler.
- Böyle derler.
Ama bir türlü sadede gelmezler, gelemezler.
*
Yepyeni bir üslupla, müthiş bir espri duygusuyla öyle bir daldı ki Babıali’ye...
Çok kısa süre içinde müthiş tiryakilik yarattı.
*
- Kadın erkek ilişkilerine bodoslama girerdi...
- Hasan Cemal’le kafa buluşları efsaneydi...
“Atatürk Çocuğu” diye bir şiiri, avazım çıktığı kadar bağırarak okuduğumu hatırlıyorum.
Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirini de hakkını vererek okumuşluğum vardır.
*
Bu fotoğraf Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde çekildi.
Rahmetli babamın memuriyeti dolayısıyla Doğubayazıt’taydık.
*
Sene 1976 olmalı.
Hiç kimse istemiyor Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını
Dünkü yazımda...
“Galiba Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ısıtılıyor” demiştim.
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Neye dayanarak söylemiştim bunu?
*
Şu iki şeye:
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- BİR: Cumhuriyet gazetesinde “Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti” diye manşetten duyurulan bir ankete dayanarak...
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- İKİ: Kılıçdaroğlu’nun halkla ilişkiler desteğiyle evinin mutfağında patatesli börek açması görüntülerine dayanarak...
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CHP Genel Merkezi’nde “Adayımız Kılıçdaroğlu olmalı” havasının oluştuğuna dair gelen kulis bilgilerini de göz önünde bulundurmuştum elbette bu saptamayı yaparken.
*
CHP’den, İYİ Parti’den, HDP’den firesiz oy alabileceğini de vurgulayarak...
Kılıçdaroğlu’nun adaylığını münasip bulduğumu belirtmiştim.
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Fakat o da ne!
Yazıyı okuyan CHP taraftarları, resmen isyan ettiler bu fikre.
Her taraftan tepki yağdı bana.
Hem de ne tepki!
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Tepki gösterenlerin söyledikleri kısaca şu:
*
“Kılıçdaroğlu aday olursa batarız! İmamoğlu ya da Yavaş olmalı.”
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Taban istemiyorsa... Taban inanmıyorsa... Taban isyan ediyorsa... Taban başka bir şey arzu ediyorsa... Taban benimsemiyorsa...
İnat etmek, üstüne üstüne gitmek, tıpış tıpış yaklaşımı sergilemek olmaz.
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Çünkü hiçbir güç durduramaz tabanın coşkun akan selini.
KAFELER VE LOKANTALAR
- Hiç değilse öğleye kadar açılsalar mı?
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- Hiç değilse açık hava bölümlerinde oturmak serbest olsa mı?
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- Hiç değilse önlerinde kahve içmeye izin verilse mi?
- Hiç değilse önlerine birkaç masa, birkaç sandalye atılabilse mi?
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- Hiç değilse üçte bir oranında müşteri alsalar mı?
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Özledik yahu. Vallahi özledik.
ŞEKER İLE RAMAZAN’I DÖVÜŞTÜRMEK
MUHALİF bir televizyon ekranında şu konuyu tartışıyorlar:
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“Şeker Bayramı’nı kim Ramazan Bayramı yaptı.”
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Programda ileri sürülen tezler şunlar:
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12 Eylül’e kadar “Şeker Bayramı” deniyordu. 12 Eylül’de “Ramazan Bayramı” dendi. “Ramazan Bayramı” demek, 12 Eylül’ün ruhunu diriltmek anlamına gelir. Falan filan.
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Bayramın orijinal adı: Ramazan Bayramı.
Ayrıca bütün bir ramazan ayı süresince tutulan oruçlardan sonra gelen bir bayramın adının Ramazan Bayramı olmasının ne sakıncası var?
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Ha sen ille de “Şeker Bayramı” demek istiyorsan...
Diyebilirsin. Mesele yok.
“Şeker Bayramı” da şeker gibi bir isim.
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Ama yapmaman gereken şeyler var.
Mesela şöyle şeyler:
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Ramazan ile şekeri dövüştürmek. Buradan maraza çıkarmaya çalışmak. Bayram isimlerinden bile cepheleşme konusu çıkarmak. Bayramın orijinal adını kullananları, ‘12 Eylülcü’ diye yaftalamak.
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Yahu insan hiç değilse...
“Her şeyi dövüştürüyoruz. Bari bu kalsın” falan der.
FINDIKLI KAHVE
GEÇEN Ertuğrul Özkök’le konuştum.
Her görüştüğümüzde mutlaka hayatıma birkaç yenilik sokmayı başaran Ertuğrul Özkök, yine böyle bir girişimde bulundu.
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Bu kez önerisi şuydu:
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“Yeni bir şey keşfettim. Kahve Dünyası’nın fındıklı kahvesi. Muazzam. Kime önersem meftunu oluyor. Etrafımdaki herkes fındıklı kahve tiryakisi oldu.”
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Bayramın birinci günü paket servisten hemen sipariş verdim fındıklı kahveyi.
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İçerken şu üç aşamadan geçtim:
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BİR: İlk yudumda fındık rayihasının hoşuma gitmesi nedeniyle aşırı benimseme... İKİ: İkinci yudumda fındığın ağır baskısından hızla uzaklaşma... ÜÇ: Üçüncü yudumda “Ben bunun tiryakisi olamayacağım galiba arkadaş” diye pes etme.
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Bu kez olmadı Ertuğrul Bey. Sorry.
E HANİ BİDEN GELECEK DERTLER DE BİTECEKTİ
TRUMP’ın umurunda bile değildi insan hakları...
O çıkarlarına bakıyordu.
Ne de olsa kapitalistin tekiydi.
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Ama ya Biden?
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Biden gelecekti ve ABD’nin dış politikasını demokrasi ve insan hakları rayına oturtacaktı. Nerede bir insan hakları ve demokrasi ihlali varsa... Biden, hemen harekete geçecekti.
Kısacası... Biden gelecek, dertler bitecekti.
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Bu masal var ya bu masal...
Daha başlamadan bitiverdi!
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Nasıl mı? Şöyle:
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- İsrail, Filistin halkının üzerine bombalar yağdırdı. Biden sustu.
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- İsrail, çoluk çocuk katletti. Biden sustu.
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- İsrail, Filistinlileri zorla evlerinden çıkardı. Biden sustu.
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- İsrail, medya binalarını bombaladı. Biden sustu.
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Trump hiç değilse açıktan İsrail yanlısıydı ve insan hakları, demokrasi gibi bir iddiası yoktu. Bu açıdan Biden’ın durumu gerçekten çok acıklı.