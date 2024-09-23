Hiç itimat telkin etmiyor bu Nevzat

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Cinayetteki organizasyonu yapan o...

Köyü susturan o...

Görülmemesi gereken ahlaksızlıkları yapan o...









Hiç kuşkum yok.

*

Fakat şu Nevzat denilen herife de zerre itimadım yok.

*

Her ifadesinde ayrı bir hikâye anlatıyor.

Önce öyle diyor, sonra böyle diyor, daha sonra şöyle diyor.

*

Bu adamın ifadesine dayanarak “Nihayet cinayetin katili de, nedeni de belli oldu” denilemez.

Daha doğrusu ben asla demem.

*

Sonuçta 8 yaşındaki bir çocuğun cenazesini dereye gömen bir alçaktan söz ediyoruz.

CEP TELEFONLARIMIZ PATLAR MI



Bakkaldan öğretmene, avukattan doktora... Çevremdeki herkes aynı soruyu soruyor:

“Cep telefonlarımız patlar mı?”

*

Onlara şöyle diyorum:

*

İsrail, yüksek teknoloji kullanarak çağrı cihazlarını patlatmadı ki! Çağrı cihazlarına küçük bombalar yerleştirme üzerine kurulu bir planla patlattı. İsrail ajanları, cep telefonlarınızı ele geçirip içine bomba yerleştirmezse... Hiç korkmayın, cep telefonlarınız patlamaz.

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JAVİER BARDEM’E BİN SELAM



San Sebastian Film Festivali’nde şöyle demiş Javier Bardem:

*

“Gazze’de yapılanlar kabul edilemez, korkunç ve insanlık dışı. İsrail hükümeti, insanlığa karşı suç işliyor.”

*

Ben bu Bardem’i sebepsizce pek tutardım, meğer bir sebebi varmış.









Meğer adam, insanmış insan.

TARAFSIZLIĞIN NAMUSSUZLUK OLDUĞU YER



Bazıları İsrail / Filistin olayıyla ilgili olarak...

Türkiye’nin fazla taraf olduğunu söylemeye başladılar.

“Keşke ortadan gitseydik” falan diyorlar.

*

Ortadan gitmenin, tarafsızlığın namussuzluk olduğu bir yer varsa orası Gazze’dir.

*

Gazze’de tarafsız olmak, ortadan gitmek...

İnsanlıktan çıkmaktır, haysiyetsizliktir, şeref yoksunluğudur, namussuzluktur.

ELİT BİR İSTANBUL AİLESİ: AROLAT’LAR



Büyük dede şair, baba ressam ve grafiker.

Ailede mimarlar var.

Sevilen sanatçı Metin Arolat’ın ölümüyle Arolat ailesi gündemde.

*

Benim yakından tanıdığım Arolat ise...

Ekonomi gazeteciliğinin üstatlarından rahmetli Osman Saffet Arolat’tır.

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Metin Arolat’ın amcası olan Osman Saffet, entelektüel seviyesiyle, maceralı hayat öyküsüyle, muhteşem kitaplığıyla anılarımda güçlü bir yer tutuyor.



MOURİNHO’YA ÖVGÜ



Galatasaray yenilgisinden sonra sorulan “Niye böyle oldu?” sorusuna şöyle cevap vermiş Mourinho:









*

“Salakça bir cevap olacak ama onlar bizden daha çok gol attıkları için kazandı.”

*

Şu cevaptaki yüksek farkındalığa, mizah duygusuna, mavraya açıklığa bakar mısınız?

*

Futbolda bekleneni verememiş olabilir ama kendisiyle dalga geçme cesaretiyle resmen göz doldurdu.

YAZIN BİR KENARA



Bir gün mutlaka...

Ali Koç’un Aziz Yıldırım’a karşı mücadeleye girişip yendiği gibi...

Acun da Ali Koç’a karşı mücadeleye girişip yenecek.

*

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Bugün, yarın, öbür gün değilse de bir gün mutlaka olacak bu.

İKİSİ DE YAZAR



- JEAN-PAUL SARTRE: 1964 yılında kendisine Nobel Ödülü verildi ama o bu ödülü şahane bir gerekçeyle reddederek kendisine büyük karizma yaptı.

*

- ORHAN PAMUK: Apartmanını yıktırıp yenisini yaptırmak için komşularına hayatı zindan etti ve böylece Nobel ödüllü olmanın karizmasını yerle bir etti.

CÜBBELİ FRAPANLAŞTI MI



Tarafsız Bölge’ye katılan Cübbeli’nin kıyafetindeki frapanlık dikkatimi çekmişti.









Çünkü genellikle ağırbaşlı, tek renkli cübbeler giyen Cübbeli, bu kez kırmızı ekoseli, bağıran bir cübbe giymişti.

*

Sordum, “Bu yeni tarz mı?” diye.

Hık mık dedi. Yeni olmadığını söyledi. Daha önce de giydiğini vurguladı.

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Ama ben ikna olmadım.

*

Bir frapanlaşma gözlemledim Cübbeli’de. Allah sonunu hayırlı kılsın.