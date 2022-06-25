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Hiç bilmeyenler için İsmailağa Cemaati

#İsmailağa Cemaati#Nazım Hikmet#Pınar Gültekin

*

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- Kendine özgü bir cemaattir. Hiçbir cemaate benzemez.

*

- Şekle, kıyafete özel önem verirler ve bu konuda bir hayli katıdırlar. Hiç taviz vermezler.

*

- Sakal, cübbe, çarşaf... Bunları şart koşarlar.

Hiç bilmeyenler için İsmailağa Cemaati

*

- Kadınların sosyal hayatta yer almaması görüşünü benimserler.

*

- On yıllardır vardırlar ve bilhassa Fatih’in Çarşamba semtine damga vurmuşlardır.

*

- Cemaat’e giren, yeni bir hayat tarzını benimsemiş olur. Bu açıdan çok radikal bir karardır Cemaat’e girmek.

*

- Kendi sistemleri içinde talebe yetiştirmeye çalışırlar.

*

- Tabii ki bir cemaat hiyerarşisi vardır. Ama bu hiyerarşi çok gevşektir ve çok belirsizdir.

*

- Disiplinli ve katı bir kurumsal yapıları yoktur. Cemaat’e girip çıkmak hayli kolaydır. Gidene neden gittin, gelene neden geldin demezler.

*

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- Yetiştirdikleri kişilerin eliyle devleti ele geçirmek gibi bir hedefleri yoktur. Hiçbir zaman böyle bir amaç gütmemişlerdir.

*

- Siyasetten tek istedikleri, kendi özgürlükleridir. AP’den de, ANAP’tan da, DYP’den de, Özal’dan da, Erbakan’dan da hep bunu istemişlerdir.

*

- Gizli saklı işler yapmazlar, entrika çevirmezler, kimselerin bilmediği bir ajandaları yoktur.

*

- Sızma yapmazlar. Nasıl yapsınlar? Kılık kıyafetleri nedeniyle mensubiyetlerini hep belli ederler.

*

- Mensuplarının büyük kısmı küçük esnaftır. Bu açıdan bir küçük esnaf hareketidir.

*

- Hiç umulmadık anda, hiç umulmadık kişilerden saygı görürler.

*

Hiç bilmeyenler için İsmailağa Cemaati

- Cemaatin en tanınmış ismi: Cübbeli Ahmet’tir.

*

- Hadi daha anlaşılır kılalım: Amişler var ya. Onları aklınıza getirin. Benzetmek gibi olmasın ama birazcık Amişlere benzerler.

İNSAN KARMAKARIŞIKTIR

ETRAFIMDAKİLERE bakıyorum:

Tanıdıkları hakkında tek cümlelik hükümler vermeye bayılıyorlar.

*

Mesela şu tür hükümler:

*

- Eda çok sosyal bir insandır.

- Murat tam bir centilmendir.

- Meral iyi kalplidir.

- Ali gaddardır.

- Cem tilki gibi kurnazdır.

- Zeynep saf kızdır.

*

Oysa... Oysa... Oysa...

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Şöyle bir baktığınızda hemen fark edersiniz:

*

Sosyal Eda’nın bazen kendi dünyasına çekilip süper asosyal bir insan olmayı tercih ettiğini... Centilmen Murat’ın bazen bir kadın karşısında fena halde kabalaştığını... İyi kalpli Meral’in bazen vicdansızca davranışlar sergilediğini... Gaddar Ali’nin bazen başkalarının başına gelen bir felaket karşısında sessizce gözyaşı döktüğünü... Tilki Cem’in bazen kolayca sazana getirildiğini... Saf Zeynep’in bazen herkesi ayakta uyuttuğunu...

*

Biliyorum.

Herkesin bildiği bir şey bu.

Ama yine de hatırlatmak ihtiyacı hissettim:

*

İnsan denilen varlık, tek bir hüküm cümleciğinin içine sığmaz. İnsan karışıktır. Hatta karmakarışıktır.

*

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Ne demiş ta İsa’dan önce yaşamış Romalı bir ozan:

*

“Ben bir insanım ve insana dair hiçbir şey bana yabancı değildir.”

NÂZIM HİKMET’İN KİTABI ÇIKMAYAN SEVGİLİSİ KALDI MI

PİRAYE’nin kitabını yaptılar.

Hiç bilmeyenler için İsmailağa Cemaati

Münevver’in de kitabı çıktı.

Vera’dan da kitap çıkardılar.

*

Offf sayamayacağım daha fazla.

*

En son elime bir kitap geçti.

Kitabın adı: “Nüzhet/Nâzım Hikmet’in ‘Minnacık’ Kadını”

*

Bu önü alınamayan bir şey.

Nâzım Hikmet’in selam verdiği her kadın için bir kitap çıkarmadan durmayacaklar sanırım.

PINAR GÜLTEKİN KENDİNİ NASIL SAVUNACAK

PINAR Gültekin’in canını alan katilin avukatı, Pınar Gültekin’e yönelik çok ağır suçlamalarda bulunuyor.

*

Pınar Gültekin...


Hiç bilmeyenler için İsmailağa Cemaati

Güya şantaj yapmış, para sızdırmış, adamı uyutup mahrem görüntülerini çektirmiş, adamın peşini bırakmamış falan.

*

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Sayın avukatın bu iddialarıyla ilgili olarak mikrofonlarımızı Pınar Hanım’a uzatmak istiyoruz.

*

Fakat o da ne?

Pınar Hanım yok.

Ölmüş. Öldürülmüş.

Hem de canavarca hislerle...

*

Keşke müvekkili katletmeseydi de...

Pınar Gültekin de bu ağır suçlamalar karşısında kendini savunabilseydi.

Öyle değil mi avukat efendi?

#İsmailağa Cemaati#Nazım Hikmet#Pınar Gültekin
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