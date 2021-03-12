Herkes sadece kendine edilen küfrü mesele ediyor

Olsun. Olur. Olabilir. Kendi tercihidir. Sonsuz saygı duyarım.
*
Bu arada...
Cihangir İslam’ın 2013 yılının Kasım ayında...
Sosyal medyadan şu mesajı paylaştığı da ortaya çıktı:
*
“CHP’nin yegâne eseri Anıtkabir. Savaş döneminde, ekonominin küçüldüğü bir dönemde 40 milyon TL’ye mal oldu. O da Marmaray gibi 9 yılda bitti.”
Kim bu iki kadın siyasetçi?
- Biri Meral Akşener.
- Diğeri Pervin Buldan.
*
Ortalık bir anda karıştı.
Ortalığı karıştıran AK Parti ya da MHP değildi ha!
Yine aynı şeyler oldu:
*
Sosyal medya ayağa kalktı... “Tutuklansın” kampanyası yürütüldü... Bir kadını çocuğunun yanında öldüresiye döven şeref yoksunu adam bulundu... Devlet katlarından kınamalar geldi... Yetkililer üzüntü bildirdi... Bu arada her zaman olduğu gibi yine kadına el kaldıran haysiyetsizin siyasal görüşüne odaklanan gerzekler çıktı...
Adam... Bir Erdoğan karşıtı.
Adam... “Erdoğan gitsin” istiyor.
*
Ve bu adam, son günlerde...
İYİ Parti’de iki görüş belirmiş durumda:
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BİR: Genel başkan yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, “Biz İYİ Parti olarak ‘evet’ diyeceğiz” dedi.
İKİ: Genel başkan Meral Akşener ise “İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar” dedi.
*
Ben Ağıralioğlu’nun tavrını değil de...
Meral Akşener’in tavrını benimseyenlerdenim.
Söyledikleri şunlar:
*
“CHP Genel Merkezi’yle ilişkili bazı kişiler, ‘Elimizde görüntülerin var’ dediler. Var dedikleri görüntüleri izlememe izin vermediler. İstifa mektubum bile hazırlanmıştı. Bir şantajcıya inanıp partim beni harcadı. Ne taciz ne tecavüz ne eşcinsellik ne de ihale yolsuzluğu... Hiçbirinin içinde yokum.”
Çok net bir açıklama bu.
Meydan okuyor Teoman Bey.
Ayrıca kendinden de çok emin.
*
Çok önemli, çok kutlu, çok ciddi, çok yeni, çok esaslı, çok cesur bir girişimde bulundular, bulunuyorlar.
*
Dağa götürülen evlatları için yılların sessizliğini bozuyorlar.
Ve evlatlarını PKK’dan istiyorlar.
İnatla, ısrarla, sabırla, yılmayarak, usanmayarak...*
Dün bu ciddiyeti, bu saygınlığı, bu cesur girişimi bozan bir olay yaşandı.
*
Uzun zamandan beri Kılıçdaroğlu’nun aleyhinde çeşitli çıkışlar yapmasıyla tanınan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi
AK Partili belediyelerde işçiler niye greve gitmiyor?
*
Ben de diyorum ki:
*
Gitsinler kardeşim. Grev haktır. Memnun değillerse gitsinler. Gittiler de “Niye gidiyorsunuz” mu dedik? Sendikaları mı greve gitmiyorlar? İyi o zaman sendikalarını değiştirsinler.
*
Diyorlar ki:
*
- İşyerlerini açamayan esnafı çileden çıkarıyor.
*
- Muhalefetin eline muazzam bir koz veriyor.
*
- Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını etkisiz hale getiriyor.
*
- Kapanmaya yönelik öfkeyi çoğaltıyor.
*
MADDE BİR
BERAT ALBAYRAK DAMAT OLMASAYDI
Elimizi vicdanımıza koyup da söyleyelim: Berat Albayrak, “damat” olmasaydı... AK Parti iktidarında bugüne kadar geldiği yerlere gelemez miydi? Kimsenin adını bile bilmediği 35 yaşındaki Ali Babacan’ı “camianın yetişmiş bir genci” olarak ekonomiden sorumlu bakanlığa getiren Tayyip Erdoğan, 70’lerden beri yoldaşı olan Sadık Albayrak’ın yetişmiş oğlu Berat Albayrak’a benzer bir sorumluluğu vermez miydi?
MADDE İKİ
AVANTAJI MIYDI? DEZAVANTAJI MIYDI?
Damat olmak, Berat Albayrak’ın siyasetteki en büyük avantajı değildi. Tam tersine, en büyük dezavantajıydı. Damat olmasaydı... Bu kadar dikkat çekmeyecekti, bu denli üzerine gidilmeyecekti, bu şekilde paratoner durumuna düşmeyecekti, “yumuşak karın” muamelesi görmeyecekti, siyasal pozisyonu yerli yerine oturmuş olacaktı, daha adil bir tartışmanın konusu olacaktı, daha insaflı yaklaşımların öznesi olacaktı.
MADDE ÜÇ
Ve haftada iki defa, onlarca kez şu argümanlara maruz kalıyorum:
*
Siz Öcalan’dan mektup getirip okuttunuz.
*
CHP, HDP ile iş tutuyor.
*
Osman Öcalan’ı TRT’ye kim çıkardı?
*
Şu pandemi denilen belalı sürecin en başından beri...
Çok büyük hizmetler verdiniz. Önemli uyarılarda bulundunuz. Önemli kararlar aldınız. Çok önemli işler yaptınız.
*
Ama artık biraz durma zamanı Sayın Bilim Kurulu üyeleri.*
- Durun! Çünkü millet... Bazı ortamlardaki olağanüstü mesafesizlikleri gördükçe... Sizin ağzınızdan “maske-mesafe” tekerlemesini duymak bile istemiyor.
*
-
Kazanmaya çalışmak yerine...
- Ötelersen...
- Dışlarsan...
- İtersen...
- Mahkûm edersen...
- Yargılarsan...
- PKK’dan ayırmazsan...
- Yaftalarsan...
Bu 40 yıl süresince...
Yapılmayan kalmadı.
*
- Üzerine gidildi... Aman verilmedi... Sınır ötesi operasyonlar yapıldı...
*
- Siyasi kolunun partileri kapatıldı...
*
- Askeri yöntemlere ağırlık verildi... Köyler boşaltıldı...
Güya ahlak abidesi... Güya tarafsız... Güya dürüst... Güya saptırma yapmıyor... Güya aşağılık işlerden uzak...
*
Peki ya gerçek? Tam tersi.
Tek farkları şu: Ahlaksızlığı birazcık daha sofistike biçimde yapıyorlar.
*
Dün uzun, upuzun bir yazı yazdım, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında yaptığı Gara harekâtı konulu konuşmayı analiz eden.
*
Dedim ki:
Çok hoşuma gitti bu ziyaret ve bu bilgilendirme.
Muhalefet dışlanmadı diye...
Demokratik bir tutum sergilendi diye...
Yıllardır yapılmayan yapıldı diye...
Kutuplaşma belası bir nebze olsun dinecek diye...
Memnun oldum.
Fakat ne oldu?
Katil kimdir?
*
Tabii ki tetiği çeken alçaktır.
Tabii ki tetiği çeken alçağa emri veren alçaktır.
Tabii ki “vur” emri verenin bağlı olduğu örgüttür.
Tabii ki örgütün uzantılarıdır.
Tabii ki örgütün iplerini elinde tutan güçlerdir.
*
Gözler kısılıp HDP’ye bakılıyor.
*
- “Ne diyecekler acaba?” diye...
*
- “Katliama yönelik şöyle okkalı bir kınama yapacaklar mı?” diye...
*
- “Acaba yine bir gerekçe bulacaklar mı?” diye...
*
Herkes sadece kendine edilen küfrü mesele ediyor
“Haysiyet düşmanı küfürbazlar” diye nitelendirebileceğimiz bir güruh var.
Bu güruhun temel özelliği şu:
*
Kendilerinden olmayan siyasetçilerin, bürokratların, gazetecilerin, yorumcuların haysiyetlerine, ailelerine, kişiliklerine en ağır şekilde saldırıyorlar.
*
Tamam, Meral Akşener’e saldırılıyor.
Ama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a da saldırılıyor.
Korona olduğu için hastaneye kaldırılan Ali Erbaş hakkında edilen küfürleri okuyorum iki gündür. İnsanlığımdan utandım.
*
İktidar karşıtlarına da küfrediliyor, iktidar perspektifinden konuşanlara da... Bırakın iktidar karşıtı ya da iktidar yanlısı olmayı... Azıcık tarafsız duranlara bile bin bir türlü küfürle saldırılıyor.
*
Haysiyet düşmanlığının, küfürbazlığın, alçaklığın; dini, ideolojisi, tarafı, rengi, partisi falan olmaz. Haysiyet düşmanı küfürbazlarla topyekûn mücadele etmeliyiz.
Herkes kendi haysiyetini mesele ederse...
Herkes kendi haysiyetsizini korursa...
Herkes kendine yapılan haysiyetsizliğe odaklanırsa...
Bu işin içinden çıkamayız.
*
Kısacası sloganımız şu olmalı:
“Kurtuluş yok tek başına/Ya hep beraber ya hiçbirimiz.”
DENİZLERİN KUMUYUM
SİYASETTEKİ “fosforlu” tartışması nedeniyle iki gündür dilimde şu ezgi:
“Denizlerin kumuyum kumu/Balıkların puluyum pulu.”
*
Mırıldanıyorum. Mırıldanmak istemiyorum. Kurtulamıyorum. Resmen dilime dolandı.
*
Dile pelesenk olan bir şeyden kurtuluş nasıl mümkündür? Bilen varsa ateşlesin.
KASET DE NEYMİŞ, ESAS İCAT KARIŞIK KASETTİR
KASETİN mucidi ölmüş.
Toprağı bol olsun.
İcadından çok faydalandık.
*
Fakat kasetin icadından daha önemli bir icat daha var:
Karışık kaset!
*
Elde şarkı listesiyle kaset doldurmayı bir Türk icat etti.
Ama ne adını biliyoruz, ne sanını...
Oysa esas icat budur.
Ve buradan o meçhul mucide bin selam!
BENİM ANLADIĞIM ŞU
HİÇ lafı uzatmaya, uzun analizlere, sözü dallandırıp budaklandırmaya falan gerek yok.
Ekrem İmamoğlu’nun...
Meral Akşener ve Pervin Buldan’lı tweet’iyle ilgili olarak benim anladığım şudur:
*
Millet ittifakının cumhurbaşkanlığı adaylığı için şu anda iki isim kıyasıya çarpışmakta.
*
O iki isimden biri Ekrem İmamoğlu, diğeri Meral Akşener.
*
“Peki bir Abdullah Gül vardı, ona ne oldu?” diye soracak olursanız... “Bir seçenek olmaktan çıkmış görünüyor” derim.
BUNLARI HATIRLIYOR MUSUNUZ: KORONALI BİR YIL NASIL GEÇTİ?
Gün içinde elimizi yüz yirmi kere yıkıyorduk. Bu yüzden elimize krem yetiştiremiyorduk. Bilmem hatırlıyor musunuz?
*
“Maske nasıl takılır” diye ekranda uzun uzun açıklamalar yapılıyordu. Hey gidi hey!
*
Peki ya minicik kolonya şişelerini yanımızda taşıyıp aklımıza korona geldiğinde elimize, yüzüme sürmemize ne demeli?
*
Çinlilerin yeme-içme alışkanlıkları üzerine ne geyikler çevirmiştik... Yoksa unuttunuz mu?
*
Eve girer girmez üstümüzü başımızı çıkarıyor ve giysilerimizi havalandırıyorduk. Şimdi gülerek hatırlıyoruz değil mi?
*
“Hocam, sosyal mesafe ne kadar olacak?” ya da “Hocam, dışarıdan yemek söylediğimizde ne yapacağız” türü sorular vardı gündemde... Vay be!
*
Godot’yu bekler gibi “ikinci dalga”yı bekliyorduk... Korku ile umut arasında kalarak... Vay ki vay.
*
Ekran başına geçip Fahrettin Koca’nın uzun açıklamalarını can kulağıyla dinlediğimiz o unutulmaz prime time’lar... Unutulur mu?
*
Ateş Kara’cılar ve Mehmet Ceyhan’cılar diye ikiye ayrıldığımız günler bile oldu... Ne günlerdi ama!
*
Hepimizin panik atak geçirdiği günler de olmadı değil hani? Azıcık burnumuz aksa, “Acaba ben korona mı oldum” diye paniklemeler falan.
*
Osman Müftüoğlu hocamız, neredeyse genel yayın yönetmeni oluyordu. Neyse ki başyazarlıkta kaldı. Ah ki ah!
*
Vaka sayılarının açıklanmasını yüreğimizi tutarak bekliyorduk. Sayı azıcık düşünce bizde de bir umut beliriyordu. Şimdi tabloya bakan yok.
*
Maskeyle kıyafetini kombinleyenler çıkmıştı. Pek yadırgamamıştık. Şimdi “Ne banalmiş” deyip geçiyoruz.
*
Oytun vardı Oytun... “Bu virüs Türklere bulaşmayacak” falan demişti bilimsel bilimsel... Ne filmdi ama!
*
Vay be! Tam bir yıl geçmiş “kelle paça” olgusuyla Canan Karatay’ın bir anda popülaritesinden trajik kayıplar yaşamasının üzerinden.
*
Şimdi bize leblebi çekirdek gibi geliyor ama hatırlayın “filyasyon” kelimesini ne kadar zor öğrenmiştik.
*
Karantina bizi dizi manyağı yapmıştı resmen... Gerçi hâlâ devam ediyor bu manyaklık ama neyse...
*
Bütün Türkiye bir olmuştu da Merve Boluğur adlı kızımıza maske taktıramamıştık... Hahahaha!