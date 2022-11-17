Herkes bir anda zehir hafiye kesildi

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“Görüntüleri defalarca izledim. Bombacı terörist hiç böyle kaçar mı abi? Ben hiç ikna olmadım.”

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İyi de bombacı bir terörist nasıl kaçar, ey kanaat önderi abla? Bize bir anlatsana hele.

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Hayatı boyunca herhangi bir istihbarat ya da polis araştırmasının kıyısından bile geçmemiş anlı şanlı gazeteci abimiz, gayet kendinden emin şekilde analiz patlatıyor:







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“Bombayı patlatıyor, sonra da ‘Gelin beni enseleyin’ der gibi evine gidip bekliyor. Biz de yedik.”

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Operasyondan haberi yok. Polisin yaptığı müthiş çalışmadan haberi yok. İzlenen yüzlerce kamera kaydından haberi yok. Polisin yaşadığı muazzam zorluklardan haberi yok.

Sallıyor babam sallıyor.

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Pek sevgili sinema oyuncumuz ise daha bir acayip takılıyor.

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“PKK ben yapmadım dedi. Aklım karıştı. Kim yaptı?” falan diye güya acayip cince bir soru kurguluyor.

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PKK’nın nasıl bir örgüt olduğundan habersiz, PKK’nın bazen yaptığı eylemleri üstlenmediğini bilmiyor, PKK’nın sivil hedeflere acımasızca saldırabildiğinin sayısız örneklerine dair bir fikri yok.

Ama ahkâm kesmeyi kendinde hak görüyor.

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Sevgili sinema oyuncumuz.

Çok modernsin, acayip çağdaşsın, fena halde aydınsın ama herhangi bir konu hakkında yorum yapmadan önce üç dakikalık bir okuma yapmaktan bile acizsin.

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Kısacası...

Maşallah herkes bir anda zehir hafiye kesilmiş durumda.

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Bu zehir hafiyelerin ortak özellikleri de vardır. Ben altı tanesini belirledim. Takdim ediyorum:

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- BİR: Bilgisizler ama kül yutmuyorlar.

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- İKİ: Zır cahiller ama zehir gibiler.

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- ÜÇ: Cin değiller ama adam çarpmaya kalkıyorlar.

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- DÖRT: Uzman değiller ama kendilerinden eminler.

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- BEŞ: Bilgi sahibi değiller ama fikir sahibiler.

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- ALTI: Kahvedeki dayılar gibi konuşuyorlar ama kahvede konuşan dayıları küçümsüyorlar.

YAŞASIN! ANLAŞMIŞLAR



6’LI Masa anlaşmış.

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Bir gazetemizde yer alan bu büyük manşeti görünce...







“Çok şükür. Sonunda. Nihayet” falan dedim.

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Sonra da şöyle bir baktım sekiz buçuk saat süren toplantıda nelerde anlaşmışlar diye...

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Cumhurbaşkanlığı, Çankaya Köşkü’ne alınacakmış. Cumhurbaşkanı, tarafsız olacakmış. 7 yıl cumhurbaşkanlığı yapan, bir daha aktif siyasete dönemeyecekmiş. Meclis seçimleri 5 yılda bir yapılacakmış.

Falan filan.

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Sonra?

Sonrasını okumadım. Sıkıldım çünkü. Sabrım yetmedi.

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Çünkü ben bu konularda zaten anlaştıklarını biliyordum. Ta en başta “Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz” falan diyerek kastettikleri zaten bunlar değil miydi?

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Yani anlaştıkları konularda anlaşmak için sekiz buçuk saat toplanmışlar.

Gazete de bunu...

“Toplanıyorlar toplanıyorlar bir şey çıkmıyor diyordunuz. Aha da bakın nasıl çıktı” edasıyla gözümüze sokmaya çalışmış.

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6’lı Masa’ya destek çıkmak isteyen herkese hayati bir tavsiye fısıldamak istiyorum:

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6’lı Masa’yı bir süre unutturmaya çalışın. Yapabileceğiniz en büyük iyilik bu olur.