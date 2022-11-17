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Ahmet Hakan
Ahmet Hakan
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Herkes bir anda zehir hafiye kesildi

#Terörist#PKK#Hafiye

Hayatı boyunca bırakın herhangi bir bombacı teröristin kaçışına, herhangi bir sokak hırsızının bile kaçışına tanık olmamış güya kanaat önderi ablamız, kırk yıllık kaçış uzmanı gibi yorum yapıyor:

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“Görüntüleri defalarca izledim. Bombacı terörist hiç böyle kaçar mı abi? Ben hiç ikna olmadım.”

*

İyi de bombacı bir terörist nasıl kaçar, ey kanaat önderi abla? Bize bir anlatsana hele.

*

Hayatı boyunca herhangi bir istihbarat ya da polis araştırmasının kıyısından bile geçmemiş anlı şanlı gazeteci abimiz, gayet kendinden emin şekilde analiz patlatıyor:

Herkes bir anda zehir hafiye kesildi

*

“Bombayı patlatıyor, sonra da ‘Gelin beni enseleyin’ der gibi evine gidip bekliyor. Biz de yedik.”

*

Operasyondan haberi yok. Polisin yaptığı müthiş çalışmadan haberi yok. İzlenen yüzlerce kamera kaydından haberi yok. Polisin yaşadığı muazzam zorluklardan haberi yok.

Sallıyor babam sallıyor.

*

Pek sevgili sinema oyuncumuz ise daha bir acayip takılıyor.

*

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PKK ben yapmadım dedi. Aklım karıştı. Kim yaptı?” falan diye güya acayip cince bir soru kurguluyor.

*

PKK’nın nasıl bir örgüt olduğundan habersiz, PKK’nın bazen yaptığı eylemleri üstlenmediğini bilmiyor, PKK’nın sivil hedeflere acımasızca saldırabildiğinin sayısız örneklerine dair bir fikri yok.

Ama ahkâm kesmeyi kendinde hak görüyor.

*

Sevgili sinema oyuncumuz.

Çok modernsin, acayip çağdaşsın, fena halde aydınsın ama herhangi bir konu hakkında yorum yapmadan önce üç dakikalık bir okuma yapmaktan bile acizsin.

*

Kısacası...

Maşallah herkes bir anda zehir hafiye kesilmiş durumda.

*

Bu zehir hafiyelerin ortak özellikleri de vardır. Ben altı tanesini belirledim. Takdim ediyorum:

*

- BİR: Bilgisizler ama kül yutmuyorlar.

*

- İKİ: Zır cahiller ama zehir gibiler.

*

- ÜÇ: Cin değiller ama adam çarpmaya kalkıyorlar.

*

- DÖRT: Uzman değiller ama kendilerinden eminler.

*

- BEŞ: Bilgi sahibi değiller ama fikir sahibiler.

*

- ALTI: Kahvedeki dayılar gibi konuşuyorlar ama kahvede konuşan dayıları küçümsüyorlar.

YAŞASIN! ANLAŞMIŞLAR

6’LI Masa anlaşmış.

*

Bir gazetemizde yer alan bu büyük manşeti görünce...

Herkes bir anda zehir hafiye kesildi

“Çok şükür. Sonunda. Nihayet” falan dedim.

*

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Sonra da şöyle bir baktım sekiz buçuk saat süren toplantıda nelerde anlaşmışlar diye...

*

Cumhurbaşkanlığı, Çankaya Köşkü’ne alınacakmış. Cumhurbaşkanı, tarafsız olacakmış. 7 yıl cumhurbaşkanlığı yapan, bir daha aktif siyasete dönemeyecekmiş. Meclis seçimleri 5 yılda bir yapılacakmış.

Falan filan.

*

Sonra?

Sonrasını okumadım. Sıkıldım çünkü. Sabrım yetmedi.

*

Çünkü ben bu konularda zaten anlaştıklarını biliyordum. Ta en başta “Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz” falan diyerek kastettikleri zaten bunlar değil miydi?

*

Yani anlaştıkları konularda anlaşmak için sekiz buçuk saat toplanmışlar.

Gazete de bunu...

Toplanıyorlar toplanıyorlar bir şey çıkmıyor diyordunuz. Aha da bakın nasıl çıktı” edasıyla gözümüze sokmaya çalışmış.

*

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6’lı Masa’ya destek çıkmak isteyen herkese hayati bir tavsiye fısıldamak istiyorum:

*

6’lı Masa’yı bir süre unutturmaya çalışın. Yapabileceğiniz en büyük iyilik bu olur.

#Terörist#PKK#Hafiye
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