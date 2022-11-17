Herkes bir anda zehir hafiye kesildi

Paylaş
“Görüntüleri defalarca izledim. Bombacı terörist hiç böyle kaçar mı abi? Ben hiç ikna olmadım.”
*
İyi de bombacı bir terörist nasıl kaçar, ey kanaat önderi abla? Bize bir anlatsana hele.
*
Hayatı boyunca herhangi bir istihbarat ya da polis araştırmasının kıyısından bile geçmemiş anlı şanlı gazeteci abimiz, gayet kendinden emin şekilde analiz patlatıyor:
*
“Bombayı patlatıyor, sonra da ‘Gelin beni enseleyin’ der gibi evine gidip bekliyor. Biz de yedik.”
*
Operasyondan haberi yok. Polisin yaptığı müthiş çalışmadan haberi yok. İzlenen yüzlerce kamera kaydından haberi yok. Polisin yaşadığı muazzam zorluklardan haberi yok.
Sallıyor babam sallıyor.
*
Pek sevgili sinema oyuncumuz ise daha bir acayip takılıyor.
*
“PKK ben yapmadım dedi. Aklım karıştı. Kim yaptı?” falan diye güya acayip cince bir soru kurguluyor.
*
PKK’nın nasıl bir örgüt olduğundan habersiz, PKK’nın bazen yaptığı eylemleri üstlenmediğini bilmiyor, PKK’nın sivil hedeflere acımasızca saldırabildiğinin sayısız örneklerine dair bir fikri yok.
Ama ahkâm kesmeyi kendinde hak görüyor.
*
Sevgili sinema oyuncumuz.
Çok modernsin, acayip çağdaşsın, fena halde aydınsın ama herhangi bir konu hakkında yorum yapmadan önce üç dakikalık bir okuma yapmaktan bile acizsin.
*
Kısacası...
Maşallah herkes bir anda zehir hafiye kesilmiş durumda.
*
Bu zehir hafiyelerin ortak özellikleri de vardır. Ben altı tanesini belirledim. Takdim ediyorum:
*
- BİR: Bilgisizler ama kül yutmuyorlar.
*
- İKİ: Zır cahiller ama zehir gibiler.
*
- ÜÇ: Cin değiller ama adam çarpmaya kalkıyorlar.
*
- DÖRT: Uzman değiller ama kendilerinden eminler.
*
- BEŞ: Bilgi sahibi değiller ama fikir sahibiler.
*
- ALTI: Kahvedeki dayılar gibi konuşuyorlar ama kahvede konuşan dayıları küçümsüyorlar.
YAŞASIN! ANLAŞMIŞLAR
6’LI Masa anlaşmış.
*
Bir gazetemizde yer alan bu büyük manşeti görünce...
“Çok şükür. Sonunda. Nihayet” falan dedim.
*
Sonra da şöyle bir baktım sekiz buçuk saat süren toplantıda nelerde anlaşmışlar diye...
*
Cumhurbaşkanlığı, Çankaya Köşkü’ne alınacakmış. Cumhurbaşkanı, tarafsız olacakmış. 7 yıl cumhurbaşkanlığı yapan, bir daha aktif siyasete dönemeyecekmiş. Meclis seçimleri 5 yılda bir yapılacakmış.
Falan filan.
*
Sonra?
Sonrasını okumadım. Sıkıldım çünkü. Sabrım yetmedi.
*
Çünkü ben bu konularda zaten anlaştıklarını biliyordum. Ta en başta “Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz” falan diyerek kastettikleri zaten bunlar değil miydi?
*
Yani anlaştıkları konularda anlaşmak için sekiz buçuk saat toplanmışlar.
Gazete de bunu...
“Toplanıyorlar toplanıyorlar bir şey çıkmıyor diyordunuz. Aha da bakın nasıl çıktı” edasıyla gözümüze sokmaya çalışmış.
*
6’lı Masa’ya destek çıkmak isteyen herkese hayati bir tavsiye fısıldamak istiyorum:
*
6’lı Masa’yı bir süre unutturmaya çalışın. Yapabileceğiniz en büyük iyilik bu olur.
Paylaş