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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Her siyasi tartışmanın değişmez argümanları
Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Her siyasi tartışmanın değişmez argümanları

25 Şubat 2021

Haftada iki kez Tarafsız Bölge programını yapıyorum.

Ve haftada iki defa, onlarca kez şu argümanlara maruz kalıyorum:

*

Siz Öcalan’dan mektup getirip okuttunuz.

*

CHP, HDP ile iş tutuyor.

*

Osman Öcalan’ı TRT’ye kim çıkardı?

*

Karayılan, Bese Hozat yerel seçimde CHP’ye oy istemedi mi?

*

Papazı kim bıraktı papazı?

*

İsmet Paşa döneminde neler oldu?

*

Haftada iki kez bu argümanlara maruz kalmaktan dolayı...

Bazı geceler uyurken...

“Öcalan’ın mektubu/İsmet Paşa/Bese Hozat/Öcalan’ın kardeşi/TRT/papaz” falan...

Çınlamaktadır kulaklarımda.

Her siyasi tartışmanın değişmez argümanları

KESİMOĞLU CHP’YE GEÇMİŞ

2019 yerel seçimleri...

Mehmet Siyam Kesimoğlu, CHP’nin Kırklareli Belediye Başkanı’ydı.

Yeniden aday gösterilmesine ve kazanmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Fakat o da ne?

CHP Genel Merkezi, Kesimoğlu yerine başka bir ismi aday göstermesin mi?

*

Kesimoğlu da buna karşı şunu yaptı:

CHP Genel Merkezi’ni esir almış iki satırlık adamlara meydan okuyorum” diyerek...

Bağımsız aday oldu.

Sonuç: Kesimoğlu kazandı. Hem de ezerek.

*

Peki CHP Genel Merkezi ne yaptı?

Duruma öfkelendi ve Kesimoğlu’nun akrabalarını, uzak akrabalarını, yanından geçenleri bile partiden attı.

*

Ve geçen gün...

“CHP’den flaş transfer” diye bir haber belirdi gazete ve televizyonlarda.

Neymiş bakayım şu flaş transfer dedim.

Meğer CHP, Kesimoğlu’nu partiye transfer etmiş.

*

Yani...

Hem Kesimoğlu hem de CHP Genel Merkezi muradına ermiş!

*

Benimse kafamda iki soru var:

SORU BİR: Kimlerdi Kesimoğlu’nu aday yapmayanlar ve onlar şimdi kendilerini mutlu hissediyor mu?

SORU İKİ: Kesimoğlu’nun “iki satırlık adamlar” dediği adamlar, hâlâ CHP Genel Merkezi’nde mi? 

Her siyasi tartışmanın değişmez argümanları

“ALP Er Tunga öldü mü?/Issız acun kaldı mı?/Ödlek öcün aldı mı?/İmdi yürek yırtılır.”

*

Orta mektepten beri hafızama nasıl nakşolduysa...

Bir türlü unutamıyorum bu dizeleri...

Ve bazen günümüz olaylarını, bu dizelerle dile getirmekten kendimi alamıyorum.

*

Mesela şöyle:

*

Mesut Özil Almanya’yı çıldırttı mı?/Serenay Maldivler’den döndü mü?/Zeki Müren’e saydırmayan kaldı mı?/İmdi yürek yırtılır.

Her siyasi tartışmanın değişmez argümanları

DEVLET BAHÇELİ’NİN GENÇLİĞE HİTABESİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, partisinin son grup toplantısında yaptığı “gençlik” temalı konuşmayı dinlediniz mi?

*

Türk gençliğini hiçbir ayrıma tabi tutmadan kucaklamasıyla, anlayışla karşılamasıyla, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine el uzatmasıyla...

Şahane bir konuşmaydı.

*

“Ama önceden böyle demiyordu” itirazlarını duyar gibiyim.

Olsun. Biz yine de son söyleneni esas alsak... Daha yapıcı bir tutum içine girmiş olmaz mıyız?

AĞLAK, ZIRTLAK AŞK ŞARKILARI YERİNE ŞUNU ÖNERİYORUM

İLLE de aşk şarkısı deyip duranlar!

Alın size aşk şarkısı:

*

“Güle baykuş kondurmayın/Küstürüp soldurmayın/Yâre bir şeyler söyleyip/Kafamı bozdurmayın.”

Her siyasi tartışmanın değişmez argümanları

KARANTİNANIN BİTTİĞİ İLK GÜN YAPACAKLARIM

Sabah saat sekizde kalkış.

Evin alt katındaki kafede uzun bir sabah kahvaltısı. Gazete okuyarak tabii.

Saat on bir civarı... Bir AVM’de aylak aylak dolaşma...

Bir esnaf lokantasında öğle yemeği...

İşyerinden arkadaşlarla kafe buluşması...

Akşamüzeri akraba ziyareti...

Bir Nişantaşı lokantasında geniş akşam yemeği...

Yemek sonrası evde minik bir parti...

Kapanış.

BİR DAHA SÖYLÜYORUM

NORMAL zamanlarda...

Parti kongrelerinde...

Salonun hınca hınç dolması...

Muteberdir.

*

Pandemi zamanında...

Parti kongrelerinde...

Salonun ıpıssız olması...

Muteberdir.

X

Özetleme kardeşim yazımı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Şubat 2021
T24 diye bir site var.

Güya ahlak abidesi... Güya tarafsız... Güya dürüst... Güya saptırma yapmıyor... Güya aşağılık işlerden uzak...

*

Peki ya gerçek? Tam tersi.

Tek farkları şu: Ahlaksızlığı birazcık daha sofistike biçimde yapıyorlar.

*

Dün uzun, upuzun bir yazı yazdım, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında yaptığı Gara harekâtı konulu konuşmayı analiz eden.

*

Dedim ki:

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13 şehidin katili kim?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Şubat 2021
Kimdir 13 şehidin sorumlusu?

Katil kimdir?

*

Tabii ki tetiği çeken alçaktır.

Tabii ki tetiği çeken alçağa emri veren alçaktır.

Tabii ki “vur” emri verenin bağlı olduğu örgüttür.

Tabii ki örgütün uzantılarıdır.

Tabii ki örgütün iplerini elinde tutan güçlerdir.

*

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PKK ile mesafe yok! Katliamla da yok!

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Şubat 2021
Her PKK katliamında...

Gözler kısılıp HDP’ye bakılıyor.

*

- “Ne diyecekler acaba?” diye...

*

- “Katliama yönelik şöyle okkalı bir kınama yapacaklar mı?” diye...

*

- “Acaba yine bir gerekçe bulacaklar mı?” diye...

*

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Bir alçaklık destanı: Rehine katletmek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Şubat 2021
PKK denilen örgüt, bu zamana kadar...

- Bebek katletmiştir.

- Öğretmen katletmiştir.

- Köylü katletmiştir.

- İzne giden askerleri katletmiştir.

- İşçi katletmiştir.

- Bombayla vatandaş katletmiştir.

*

İşte en son...

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Kumpasta Zekeriya’yla maklubede Ariana’yla

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Şubat 2021
Enes Kanter, gerçekten çok uyanık bir tip.

Ne zaman kiminle ne yapacağını çok iyi biliyor.

Kumpas zamanı...

Zekeriya ile vakit geçirip poz veriyor.

*

Maklube zamanı ise...

Rockefeller’ın torunu Ariana’yla poz veriyor.

*

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Muharrem İnce’den Faik Öztrak’a ‘saray ağzı’ yanıtı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Şubat 2021
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Muharrem İnce’yi “Saray ağzıyla konuşuyor” diye eleştirmişti.

 

Öztrak’ın bu eleştirisine, çok sert bir cevap verdi Muharrem İnce.

Dedikleri şunlar:



*

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Bu adamın ilahiyat dekanı olması utanç vericidir

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Şubat 2021
Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, geçen gün şöyle bir tweet attı:

“Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de... Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim.”

Bu nedir Allah aşkına?

*

Boğaziçi gerilimi bitmesin diye mi yapılıyor bu tür provokasyonlar?

*

Bir ilahiyat dekanına yakışıyor mu böyle bir tehdit dili?

*

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İskilipli Atıf için şu ikisini birden söylemek mümkün

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Şubat 2021
Bir İskilipli Atıf Hoca tartışması başladı.

Bir taraf İskilipli’yi göklere çıkarıyor.

Bir taraf ise yerin dibine batırıyor.

*

Oysa İskilipli Atıf hakkında...


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Galiba ilk kez uzaya bir Türk astronot gönderilecek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Şubat 2021
Sosyal medyada çok iyi hazırlanmış, kısa ve vurucu bir klip gördüm:

 

Türkiye Uzay Ajansı’nın hazırladığı bu klip, Atatürk’ün ünlü “İstikbal Göklerdedir” sözüyle birlikte sunuluyordu.

*

Klip şundan ibaretti:



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Ben Melih Bulu’nun yerinde olsaydım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Şubat 2021
Bazı geceler uykuya dalmadan önce... “Bir sahil kasabasına yerleşip balıkçılık mı yapsam acaba” diye içimden geçirirdim.

 

- Şöhretin Kıvanç Tatlıtuğ/Kenan İmirzalıoğlu aşamasını yakaladığımı falan düşünüp ara sıra gülümserdim.

*

- Rektörlük binasının tam önünde “Ey Boğaziçi! Ya sen beni alacaksın ya da ben seni” diye tek kişilik bir eylem planlardım.

*

- Ali Kırca ile Mehmet Ali Birand isimlerinden yola çıkarak... “Mehmet Ali Kırca” gibi bir ismi uydurmayı nasıl başardığıma şaşıp kalırdım.

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Hayat bayram olsa

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Şubat 2021
Sıkılı yumruklar birazcık gevşese...

Diyalog kültürü devreye girse...

*

Öğrenciler bir adım geri atsa...

Yöneticilerimiz bir adım geri atsa...

*

Rektör Bulu, yeni bir yaklaşım denese...

*

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Bir tek Kılıçdaroğlu olayın farkında

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Şubat 2021
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Boğaziçi Üniversitesi olaylarıyla ilgili olarak yaptığı bir açıklama dikkatimi çekti.

O açıklamayı okuyunca...

“Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda/Kemal Bey bütün olayın farkında” diye ıslıkla bir melodi tutturdum.

Şöyle diyor Kılıçdaroğlu açıklamasında:

*

“Ben sevgili öğrencilerimize değil, onların anne ve babalarına seslenmek istiyorum. Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler aklıselim sahibi olmak zorundayız. Sağduyu ile hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız.”

*

Ne demek istiyor Kılıçdaroğlu?

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Cemil Çiçek ile Bülent Arınç farkı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Şubat 2021
Bülent Arınç...

“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.

Çok tepki almış.

*

Cemil Çiçek de...

“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.


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CHP’den istifa eden Mehmet Ali Çelebi’ye dair birkaç şey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Ocak 2021
CHP’de milletvekiliyken de gözümde “delikanlı adam” idi... İstifa ettikten sonra da... Zerre değişmedi gözümdeki değeri yani.

- Dikkat! Birine “delikanlı” sıfatını yakıştırmak için onunla aynı fikirde olmak gerekmiyor.

*

- Delikanlılığının sayısız göstergesi var Çelebi’nin: Ergenekon’a karşı direnişi... Mahkeme salonlarındaki dik duruşu... FETÖ’cü yargıya karşı başkaldırışı... İnançlarından ödün vermeyişi...



*

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