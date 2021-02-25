Her siyasi tartışmanın değişmez argümanları

Güya ahlak abidesi... Güya tarafsız... Güya dürüst... Güya saptırma yapmıyor... Güya aşağılık işlerden uzak...
*
Peki ya gerçek? Tam tersi.
Tek farkları şu: Ahlaksızlığı birazcık daha sofistike biçimde yapıyorlar.
*
Dün uzun, upuzun bir yazı yazdım, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında yaptığı Gara harekâtı konulu konuşmayı analiz eden.
*
Dedim ki:
Katil kimdir?
*
Tabii ki tetiği çeken alçaktır.
Tabii ki tetiği çeken alçağa emri veren alçaktır.
Tabii ki “vur” emri verenin bağlı olduğu örgüttür.
Tabii ki örgütün uzantılarıdır.
Tabii ki örgütün iplerini elinde tutan güçlerdir.
*
Gözler kısılıp HDP’ye bakılıyor.
*
- “Ne diyecekler acaba?” diye...
*
- “Katliama yönelik şöyle okkalı bir kınama yapacaklar mı?” diye...
*
- “Acaba yine bir gerekçe bulacaklar mı?” diye...
*
- Bebek katletmiştir.
- Öğretmen katletmiştir.
- Köylü katletmiştir.
- İzne giden askerleri katletmiştir.
- İşçi katletmiştir.
- Bombayla vatandaş katletmiştir.
*
İşte en son...
Ne zaman kiminle ne yapacağını çok iyi biliyor.
*
Kumpas zamanı...
Zekeriya ile vakit geçirip poz veriyor.
*
Maklube zamanı ise...
Rockefeller’ın torunu Ariana’yla poz veriyor.
*
Öztrak’ın bu eleştirisine, çok sert bir cevap verdi Muharrem İnce.
Dedikleri şunlar:
*
“Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de... Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim.”
Bu nedir Allah aşkına?
*
Boğaziçi gerilimi bitmesin diye mi yapılıyor bu tür provokasyonlar?
*
Bir ilahiyat dekanına yakışıyor mu böyle bir tehdit dili?
*
Bir taraf İskilipli’yi göklere çıkarıyor.
Bir taraf ise yerin dibine batırıyor.
*
Oysa İskilipli Atıf hakkında...
Türkiye Uzay Ajansı’nın hazırladığı bu klip, Atatürk’ün ünlü “İstikbal Göklerdedir” sözüyle birlikte sunuluyordu.
*
Klip şundan ibaretti:
- Şöhretin Kıvanç Tatlıtuğ/Kenan İmirzalıoğlu aşamasını yakaladığımı falan düşünüp ara sıra gülümserdim.
*
- Rektörlük binasının tam önünde “Ey Boğaziçi! Ya sen beni alacaksın ya da ben seni” diye tek kişilik bir eylem planlardım.
*
- Ali Kırca ile Mehmet Ali Birand isimlerinden yola çıkarak... “Mehmet Ali Kırca” gibi bir ismi uydurmayı nasıl başardığıma şaşıp kalırdım.
Diyalog kültürü devreye girse...
*
Öğrenciler bir adım geri atsa...
Yöneticilerimiz bir adım geri atsa...
*
Rektör Bulu, yeni bir yaklaşım denese...
*
O açıklamayı okuyunca...
“Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda/Kemal Bey bütün olayın farkında” diye ıslıkla bir melodi tutturdum.
Şöyle diyor Kılıçdaroğlu açıklamasında:
*
“Ben sevgili öğrencilerimize değil, onların anne ve babalarına seslenmek istiyorum. Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler aklıselim sahibi olmak zorundayız. Sağduyu ile hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız.”
*
Ne demek istiyor Kılıçdaroğlu?
“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.
Çok tepki almış.
*
Cemil Çiçek de...
“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.
- Dikkat! Birine “delikanlı” sıfatını yakıştırmak için onunla aynı fikirde olmak gerekmiyor.
*
- Delikanlılığının sayısız göstergesi var Çelebi’nin: Ergenekon’a karşı direnişi... Mahkeme salonlarındaki dik duruşu... FETÖ’cü yargıya karşı başkaldırışı... İnançlarından ödün vermeyişi...
*
Her siyasi tartışmanın değişmez argümanları
Haftada iki kez Tarafsız Bölge programını yapıyorum.
Ve haftada iki defa, onlarca kez şu argümanlara maruz kalıyorum:
*
Siz Öcalan’dan mektup getirip okuttunuz.
*
CHP, HDP ile iş tutuyor.
*
Osman Öcalan’ı TRT’ye kim çıkardı?
*
Karayılan, Bese Hozat yerel seçimde CHP’ye oy istemedi mi?
*
Papazı kim bıraktı papazı?
*
İsmet Paşa döneminde neler oldu?
*
Haftada iki kez bu argümanlara maruz kalmaktan dolayı...
Bazı geceler uyurken...
“Öcalan’ın mektubu/İsmet Paşa/Bese Hozat/Öcalan’ın kardeşi/TRT/papaz” falan...
Çınlamaktadır kulaklarımda.
KESİMOĞLU CHP’YE GEÇMİŞ
2019 yerel seçimleri...
Mehmet Siyam Kesimoğlu, CHP’nin Kırklareli Belediye Başkanı’ydı.
Yeniden aday gösterilmesine ve kazanmasına kesin gözüyle bakılıyordu.
Fakat o da ne?
CHP Genel Merkezi, Kesimoğlu yerine başka bir ismi aday göstermesin mi?
*
Kesimoğlu da buna karşı şunu yaptı:
“CHP Genel Merkezi’ni esir almış iki satırlık adamlara meydan okuyorum” diyerek...
Bağımsız aday oldu.
Sonuç: Kesimoğlu kazandı. Hem de ezerek.
*
Peki CHP Genel Merkezi ne yaptı?
Duruma öfkelendi ve Kesimoğlu’nun akrabalarını, uzak akrabalarını, yanından geçenleri bile partiden attı.
*
Ve geçen gün...
“CHP’den flaş transfer” diye bir haber belirdi gazete ve televizyonlarda.
Neymiş bakayım şu flaş transfer dedim.
Meğer CHP, Kesimoğlu’nu partiye transfer etmiş.
*
Yani...
Hem Kesimoğlu hem de CHP Genel Merkezi muradına ermiş!
*
Benimse kafamda iki soru var:
SORU BİR: Kimlerdi Kesimoğlu’nu aday yapmayanlar ve onlar şimdi kendilerini mutlu hissediyor mu?
SORU İKİ: Kesimoğlu’nun “iki satırlık adamlar” dediği adamlar, hâlâ CHP Genel Merkezi’nde mi?
“ALP Er Tunga öldü mü?/Issız acun kaldı mı?/Ödlek öcün aldı mı?/İmdi yürek yırtılır.”
*
Orta mektepten beri hafızama nasıl nakşolduysa...
Bir türlü unutamıyorum bu dizeleri...
Ve bazen günümüz olaylarını, bu dizelerle dile getirmekten kendimi alamıyorum.
*
Mesela şöyle:
*
Mesut Özil Almanya’yı çıldırttı mı?/Serenay Maldivler’den döndü mü?/Zeki Müren’e saydırmayan kaldı mı?/İmdi yürek yırtılır.
DEVLET BAHÇELİ’NİN GENÇLİĞE HİTABESİ
MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, partisinin son grup toplantısında yaptığı “gençlik” temalı konuşmayı dinlediniz mi?
*
Türk gençliğini hiçbir ayrıma tabi tutmadan kucaklamasıyla, anlayışla karşılamasıyla, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine el uzatmasıyla...
Şahane bir konuşmaydı.
*
“Ama önceden böyle demiyordu” itirazlarını duyar gibiyim.
Olsun. Biz yine de son söyleneni esas alsak... Daha yapıcı bir tutum içine girmiş olmaz mıyız?
AĞLAK, ZIRTLAK AŞK ŞARKILARI YERİNE ŞUNU ÖNERİYORUM
İLLE de aşk şarkısı deyip duranlar!
Alın size aşk şarkısı:
*
“Güle baykuş kondurmayın/Küstürüp soldurmayın/Yâre bir şeyler söyleyip/Kafamı bozdurmayın.”
KARANTİNANIN BİTTİĞİ İLK GÜN YAPACAKLARIM
Sabah saat sekizde kalkış.
Evin alt katındaki kafede uzun bir sabah kahvaltısı. Gazete okuyarak tabii.
Saat on bir civarı... Bir AVM’de aylak aylak dolaşma...
Bir esnaf lokantasında öğle yemeği...
İşyerinden arkadaşlarla kafe buluşması...
Akşamüzeri akraba ziyareti...
Bir Nişantaşı lokantasında geniş akşam yemeği...
Yemek sonrası evde minik bir parti...
Kapanış.
BİR DAHA SÖYLÜYORUM
NORMAL zamanlarda...
Parti kongrelerinde...
Salonun hınca hınç dolması...
Muteberdir.
*
Pandemi zamanında...
Parti kongrelerinde...
Salonun ıpıssız olması...
Muteberdir.